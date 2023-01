Da “Fauda” a “Lamborghini”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 18 al 24 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 18 al 24 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Now.

Netflix

Fauda - dal 20 gennaio

Arriva finalmente la quarta, attesissima stagione di “Fauda”, una delle serie più appassionanti, adrenaliniche e interessanti degli ultimi anni. Merito anche del fascino del protagonista, Doron Kavillio, interpretato da Lior Raz.

That ‘90s show - dal 19 gennaio

Ricordate la sitcom “That ‘70s show”? Con questo sequel torniamo nello stesso mondo, ma ora... sono gli Anni 90! Appariranno anche le star della serie originale.

Le combattenti - dal 19 gennaio

In questa miniserie francese ambientata nel 1914 quattro donne sono costrette a combattere una guerra “parallela” mentre gli uomini partono per il fronte.

Candidato unico - dal 20 gennaio

Viene dalla Francia anche questa serie satirica in cui un simpatico animatore (Jean-Pascal Zadi, anche ideatore) è in ballottaggio alle elezioni presidenziali.

Shahmaran - dal 20 gennaio

Immaginazione e realtà si mescolano in una nuova suggestiva serie fantasy turca su una ragazza che si ritrova al centro di un’antica leggenda.

Shanty town - dal 20 gennaio

Arriva dalla Nigeria questa esplosiva e cupa serie thriller su un gruppo di donne che cerca di liberarsi dal giogo di un boss locale. Ma il desiderio di libertà si scontra con la corruzione locale.

Prime Video

Lamborghini - dal 19 gennaio

C’era una volta un uomo che aveva un sogno a forma di automobile. Quell’uomo si chiamava Ferruccio Lamborghini, era nato in provincia di Ferrara e dopo aver creato un’azienda di trattori aveva fondato una casa automobilistica diventata leggenda. Proprio alla sua storia si ispira “Lamborghini”, il film americano (ma girato in Italia) con Frank Grillo nei panni dell’imprenditore (un ruolo che in origine era destinato ad Antonio Banderas) e Gabriel Byrne in quelli del rivale Enzo Ferrari. Diretto da Robert Moresco (premio Oscar per la sceneggiatura di “Crash”), il film racconta la vita di Lamborghini dalla giovinezza al successo ma anche l’Italia del boom economico. Nel cast, in un piccolo ruolo, recita il rapper Clementino.

La leggenda di Vox Machina - dal 20 gennaio

Gli appassionati del gioco di ruolo “Dungeons & Dragons” aspettavano con ansia la seconda stagione di questa serie animata dove un team di eroici e coloriti personaggi deve salvare il mondo di Exandria da un gruppo di draghi chiamato Chroma Conclave.

Disney+

Criminal minds: Evolution - dal 18 gennaio

La nuova stagione si intitola “Criminal minds: Evolution” ma è, di fatto, la 16a di “Criminal minds”. Ritroviamo, infatti, personaggi storici come David Rossi (Joe Mantegna) e Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), ma anche Emily Prentiss, JJ, Tara Lewis e Luke Alvez. La ospita Disney+, dove si possono rivedere anche tutte le 324 puntate precedenti della serie. Nei nuovi episodi, tra le altre cose, la squadra indaga su una misteriosa rete di serial killer nata durante la pandemia.

Little demon - dal 18 gennaio

In questo cartoon irriverente e folle, una ragazzina e la madre riescono a fuggire dopo 13 anni di prigionia all’inferno e cercano di rifarsi una vita in una cittadina americana. Chi ama vedere le serie in lingua originale potrà godersi la voce di Danny DeVito nel ruolo di... Satana.

Apple Tv+

Truth be told - dal 20 gennaio

Forse ve ne sarete accorti, ma negli ultimi tempi anche in Italia è esplosa la moda dei podcast “true crime”, programmi audio trasmessi via Internet che raccontano fatti di cronaca nera realmente accaduti. Ed è questo il tema di “Truth be told”, serie di Apple Tv+ di cui il 20 gennaio inizia la terza stagione con dieci nuovi episodi settimanali. Protagonista è Poppy Parnell (Octavia Spencer, anche produttrice), una giornalista che non si limita a condurre un podcast ma investiga sui delitti. Nei nuovi episodi, Poppy troverà un’alleata nella preside di una scuola per indagare sull’inquietante scomparsa di alcune giovani studentesse.

Now

Call my agent - Italia - dal 20 gennaio

Chi ama la tv francese (e non solo) conoscerà senz’altro “Chiami il mio agente!” (in originale “Dix pour cent”), irresistibile serie incentrata su una prestigiosa agenzia che si occupa delle star. La sua particolarità? Le vere star interpretano (in modo molto autoironico) loro stesse. Ora arriva su Now (in contemporanea con Sky) il remake “Call my agent - Italia”, dove Stefano Accorsi, Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Matilda De Angelis, Corrado Guzzanti, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti daranno del filo da torcere ai professionisti di un’agenzia romana. Tra loro, nel cast, anche Maurizio Lastrico.

