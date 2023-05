Da “Fubar” a “Platonic”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 24 al 30 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 24 al 30 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Fubar - dal 25 maggio

Luke (Arnold Schwarzenegger) è un agente segreto della Cia che, raggiunti i 65 anni, è pronto alla pensione tra feste e pacche sulle spalle dai suoi (ormai ex) colleghi. Ma è a questo punto che Barry (Milan Carter), un suo superiore, lo chiama per quella che dovrebbe essere l’ultima missione. Quale? Andare a recuperare in un Paese straniero un altro agente segreto, nome in codice “Panda”, e un’arma di distruzione di massa. Ma giunto sul posto Luke trova la figlia Emma (Monica Barbaro): già, anche lei lavora per la Cia e Luke non lo sapeva! A questo punto padre e figlia devono trovare insieme un modo per completare la missione...

Blood & gold - dal 26 maggio

Film ambientato alla fine della Seconda guerra mondiale, racconta la caccia a un ricco tesoro nascosto in un villaggio: da un lato c’è un gruppo di soldati nazisti, dall’altro un giovane disertore e una coraggiosa ragazza.

Victim/Suspect - dal 23 maggio

Si tratta di un intenso e toccante film documentario di cui è protagonista la giornalista Rachel de Leon. Indaga su alcune donne che, dopo aver denunciato di aver subito violenze, vengono accusate di falso.

Kit & Sam - dal 22 maggio

Arriva la terza stagione di questa simpatica serie di animazione per bambini. Protagonisti sono due agenti speciali: Kit, un leopardo delle nevi, e Sam, una volpe del deserto. Insieme indagano sui misteri del mondo animale.

MerPeople - dal 23 maggio

Pensate di aver visto tutto? Vi sbagliate. Questa docuserie in quattro episodi racconta la vita di un gruppo di persone che, per lavoro, si travestono e nuotano come sirene, diventando protagoniste di show spettacolari.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

In silenzio - Sergio non parla da quando ha ucciso i suoi genitori. A distanza di sei anni, una psichiatra cerca di scoprire cosa è davvero successo attraverso un'indagine complessa. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton - Il matrimonio tra la giovane regina Carlotta e il re Giorgio d'Inghilterra dà inizio a un'epica storia d'amore e trasforma l'alta società in questo prequel di "Bridgerton". XO, Kitty - Una nuova storia d'amore sboccia quando l'adolescente "cupido" Kitty raggiunge il fidanzato nello stesso istituto scolastico che frequentava sua madre. L'estate in cui imparammo a volare - Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni. Bridgerton - Gli otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton cercano l'amore e la felicità nell'alta società londinese. Ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn.

Prime Video

Prima di andare via - dal 26 maggio

Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci in un film romantico su due ragazzi che si innamorano dopo aver scoperto di avere una malattia.

Il Grifone - dal 26 maggio

Nella cittadina tedesca di Krefeld tre ragazzi stanno per fare una scoperta incredibile. È il 1994 e loro si chiamano Mark, Memo e Becky. Non sono i tipici eroi di una storia fantasy, ma tutto cambierà quando verranno a conoscenza di un mondo fantastico, la Torre nera. Il Grifone del titolo è un mostro che cerca di sottomettere ogni creatura vivente. Saranno i tre giovani ad affrontare la minaccia, in particolare Mark (Jeremias Meyer): da principio riluttante all’idea, il ragazzo si convincerà a combattere dopo la scomparsa del fratello Thomas.

James May: oh cook! - dal 24 maggio

Uno dei volti di “The grand tour”, James May nella seconda stagione di questo show continua a provare a cucinare deliziosi piatti tipici di altri Paesi.

Disney+

American born chinese - dal 24 maggio

Il protagonista è Jin Wang (Ben Wang), un timido ragazzino americano di origini cinesi la cui vita viene travolta dall’incontro con il compagno Wei-Chen (Jim Liu). Quest’ultimo, infatti, dice di essere figlio di una divinità... I due ragazzi si ritroveranno coinvolti in una battaglia tra leggende della mitologia cinese, in un mix di commedia e azione, ironia e Kung fu.

The Kardashians - dal 25 maggio

Terza stagione del docureality incentrato sulla vita di una delle più famose e discusse famiglie americane: i ricchissimi Kardashian. Tra nuove tensioni e gioie inattese, continua il racconto di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie.

Wild life: una storia d’amore - dal 26 maggio

Dai registi di “Free solo” (film vincitore dell’Oscar) arriva un nuovo documentario di National Geographic sulla storia di una coppia che ha dedicato tutta la vita alla creazione di parchi naturali in Cile e Argentina.

In the clearing - dal 24 maggio

Composta da otto episodi, questa serie thriller australiana, girata nello Stato di Victoria, vede Teresa Palmer nei panni di una donna che deve affrontare un’oscura setta per fermare il rapimento di bimbi innocenti.

Apple Tv+

Platonic - dal 24 maggio

Uomini e donne possono essere amici? Questa domanda, tratta da un classico della commedia come “Harry, ti presento Sally...”, ci viene in aiuto per presentare “Platonic”, nuova serie di Apple Tv+ in arrivo con i primi tre episodi il 24 maggio (gli altri sette usciranno settimanalmente). Rose Byrne e Seth Rogen, già protagonisti del film “Cattivi vicini”, qui sono due ex migliori amici (rigorosamente “platonici”) che si riavvicinano dopo aver compiuto i fatidici 40 anni. Ma il loro rapporto diventa un’ossessione...

Paramount+

Rabbit hole - dal 26 maggio

Nessuno potrà mai sostituire Jack Bauer nei nostri cuori. Ma a nove anni dall’ultimo episodio di “24” (ne sono andati in onda oltre 200 in 13 anni), Kiefer Sutherland ha accettato una sfida: farcelo dimenticare per qualche ora. In “Rabbit hole”, in arrivo su Paramount+, l’attore interpreta John Weir, un genio dell’inganno nel mondo dello spionaggio industriale. Che viene incastrato da forze oscure che complottano per controllare la popolazione.

La playlist

Il filo del sarto

Il sarto su Netflix è un piccolo caso. E noi per l’occasione siamo andati a ripescare alcuni grandi sarti dello schermo...

Il filo nascosto - Il grande Daniel Day-Lewis è Reynolds Woodcock, che disegna abiti nella Londra degli Anni 50. Il film è a noleggio su Prime Video .

- Il grande Daniel Day-Lewis è Reynolds Woodcock, che disegna abiti nella Londra degli Anni 50. Il film è . The outfit - Uno strepitoso Mark Rylance interpreta un sarto della malavita che cerca il suo riscatto. Il film si può vedere su Now .

- Uno strepitoso Mark Rylance interpreta un sarto della malavita che cerca il suo riscatto. Il film si può vedere su . John Wick - Capitolo 2 - Il sarto che veste l’eroe di Keanu Reeves è Luca Mosca, a sua volta... costumista del film, ambientato in parte in Italia. Si vede su Netflix , Prime Video e Now .

- Il sarto che veste l’eroe di Keanu Reeves è Luca Mosca, a sua volta... costumista del film, ambientato in parte in Italia. Si vede su , e . The dressmaker - Kate Winslet è una stilista che si mette a cucire vestiti per gli abitanti di uno sperduto paesino. Da vedere su Prime Video .

- Kate Winslet è una stilista che si mette a cucire vestiti per gli abitanti di uno sperduto paesino. Da vedere su . Il sarto di Panama - Geoffrey Rush è Harry Pendel, sarto che lavora per gli uomini più potenti di Panama. Intorno a lui si volge questo thriller tratto da un libro di John le Carré. Il film è a noleggio su Chili .

- Geoffrey Rush è Harry Pendel, sarto che lavora per gli uomini più potenti di Panama. Intorno a lui si volge questo thriller tratto da un libro di John le Carré. Il film è . Cenerentola - Quale sarto ha più talento dei piccoli topini amici di Cenerentola? Realizzano in poco tempo un abito da favola! Il classico animato si rivede su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Lucy - Scarlett Johansson acquista dei superpoteri in questo film d’azione di Luc Besson.

- Scarlett Johansson acquista dei superpoteri in questo film d’azione di Luc Besson. Turbo - Una lumaca con la passione per le corse in un cartoon per tutti.

- Una lumaca con la passione per le corse in un cartoon per tutti. Un amore a 5 stelle - Jennifer Lopez e Ralph Fiennes in una commedia romantica che sa sciogliere i nostri cuori.

- Jennifer Lopez e Ralph Fiennes in una commedia romantica che sa sciogliere i nostri cuori. The mother - Anche qui c’è Jennifer Lopez ma stavolta è una ex assassina che cerca di difendere la figlia.

- Anche qui c’è Jennifer Lopez ma stavolta è una ex assassina che cerca di difendere la figlia. Jumanji - The Next Level - Seconda avventura per la banda degli “avatar” guidata da Dwayne Johnson.

Prime Video

Le otto montagne - Il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, premiato ai David di Donatello

- Il film con Alessandro Borghi e Luca Marinelli, premiato ai David di Donatello Air - La storia del grande salto - Ben Affleck dirige e interpreta (accanto a Matt Damon) la storia delle scarpe Air Jordan.

- Ben Affleck dirige e interpreta (accanto a Matt Damon) la storia delle scarpe Air Jordan. The Fabelmans - Grande film autobiografico in cui Spielberg racconta com’è nato il suo amore per il cinema.

- Grande film autobiografico in cui Spielberg racconta com’è nato il suo amore per il cinema. Loro chi? - Edoardo Leo e Marco Giallini sono una coppia sorprendente.

- Edoardo Leo e Marco Giallini sono una coppia sorprendente. Seven - Il thriller con Brad Pitt e Morgan Freeman riesce ancora oggi a farci venire i brividi.

Now