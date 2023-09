Da “Gen V” a “The Kardashians”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 27 settembre al 3 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Vasco Rossi - Il supervissuto - dal 27 settembre

Il suo nome è nell’olimpo della storia della musica: il rocker per eccellenza, con la sua musica, i suoi eccessi di gioventù, la voglia di ribellione, i concerti come rito di culto per intere generazioni. In sintesi, Vasco Rossi. Arriva una docuserie in cinque episodi a lui dedicata e intitolata, girata prevalentemente tra il 2020 e il 2022, ossia durante il momento più critico della pandemia di Coronavirus, e negli anni successivi in cui abbiamo ritrovato la nostra normalità. Per Vasco, quei mesi sono diventati un’occasione per concentrarsi su stesso, lontano dai consueti mille impegni che ne caratterizzano la vita. E così si è dedicato a questo progetto, con uno sguardo verso il passato. La serie segue Vasco nei luoghi del cuore, da Zocca, la città natale, a Los Angeles, dove spesso si trasferisce, e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze, ripercorre le molte storie che stanno dietro a lui e alle sue canzoni.

Power Rangers Cosmic Fury - dal 29 settembre

Arriva una nuova serie ispirata ai celebri eroi in costume protagonisti di un telefilm degli Anni 90.

Love is in the air - dal 28 settembre

In questo film Joshua Sasse e Delta Goodrem interpretano un esperto di finanze e una pilota che finiscono per innamorarsi.

Encounters - dal 28 settembre

Si tratta di una docuserie in quattro episodi in cui si indaga sui presunti avvistamenti di Ufo nel corso della Storia più e meno recente.

Reptile - dal 29 settembre

Benicio del Toro è il protagonista di questo film thriller incentrato sul misterioso omicidio di una giovane agente immobiliare.

Prime Video

Gen V - dal 29 settembre

La storia è ambientata presso la Godolkin University, illustre college per soli supereroi all’interno del quale gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di guardiani dei destini della Terra. Tra loro ci sono le tre amiche Marie (Jaz Sinclair), che trasforma il suo sangue in un’arma, Emma (Lizze Broadway), che può ridurre le sue dimensioni fino a diventare piccolissima, e Cate (Maddie Phillips), che con un tocco della mano può convincere chiunque a fare qualsiasi cosa. Poi ci sono anche Jordan (London Thor e Derek Hu) che può diventare sia uomo che donna e Sam (Asa Germann), dotato di super forza.

Ambulance - dal 26 settembre

È lo spettacolare film d’azione del 2022 diretto da Michael Bay. È la storia di due ladri che fuggono su un’ambulanza. Nel cast c’è Jake Gyllenhaal.

Fairy Tail 3 e 4 - dal 30 settembre

Su Prime Video arrivano la terza e la quarta stagione di questo cartone animato giapponese, che in Italia avevamo già visto una decina di anni fa.

Disney+

The Kardashians - dal 28 settembre

Bellissime, alla moda, esagerate. Sono le sorelle Kardashian, che da anni raccontano la loro vita in un docureality: dal 2007 al 2021 lo fecero in “Al passo con i Kardashian”, poi dal 2022 è arrivato questo “The Kardashians” di cui dal 28 settembre arriva la quarta stagione. Ancora una volta le principali protagoniste sono Kourtney, Kim, che sfoggerà un look completamente rivoluzionato con capelli biondo platino, e Khloé.

I Griffin - dal 27 settembre

Arriva la 20a stagione di uno dei cartoni animati più irreverenti di sempre. E per questo amatissimo. Racconta le vicende assurde e spassose della famiglia Griffin.

This fool 2 - dal 27 settembre

Seconda stagione per la commedia che mostra con ironia la vita della comunità latino-americana di Los Angeles. Nel cast Chris Estrada e Mike Seal.

Paramount+

No escape - dal 28 settembre

Loro si chiamano Kitty (Rhianne Barreto) e Lana (Abigail Lawrie): sono due amiche per la pelle, completamente insoddisfatte della loro vita. Così un giorno decidono di scappare di casa: lasciano il Regno Unito dove vivono e riescono a raggiungere le Filippine. Qui le ragazze si imbarcano su uno yacht chiamato “The Blue”, capitanato dal bel Aaron Winbourne (Jay Ryan). Tutto perfetto? Per nulla. Infatti il titolo di questa nuova serie thriller, “No escape”, ossia “Nessuna via di fuga”, da solo ci suggerisce che per Kitty e Lana tutto sta diventando dannatamente complicato...

Now

Tom Jones - Una storia d’amore - dal 30 settembre

In quattro episodi subito disponibili, arriva la miniserie che si basa sul romanzo omonimo del 1749 scritto da Henry Fielding e racconta le vicende di Tom (Solly McLeod), un ex trovatello che ha lasciato la regione del Somerset per andare a vivere a Londra. Qui finisce per trovarsi in un sacco di guai, mentre lui cerca a tutti i costi di tenersi stretto l’amore della bellissima Sophia Wilde (Sophia Western). Stupendi i costumi e altrettanto le location: la serie è stata girata in gran parte in Irlanda del Nord, tra Belfast, Gracehill e Ballymena. Da non perdere.

Beast - dal 25 settembre

Si tratta del film del 2022 interpretato da Idris Elba: racconta la storia di Nate che, vedovo, porta le figlie a fare un safari un Sudafrica. Ma la spedizione si imbatte in un leone feroce oltre ogni limite.

Le fotografe 2 - dal 26 settembre

Seconda stagione dell’interessante docuserie di Sky Arte che racconta la vita di alcune grandi fotografe italiane. Un vero inno alla cultura e alla creatività, che può incuriosire tutti.

Infinity+

The Flash - dal 25 settembre

Per una settimana arriva l’ultimo film dedicato al supereroe più veloce che ci sia. Questa volta Flash/Barry Allen (Ezra Miller) viaggia indietro nel tempo per impedire che sua madre Nora venga uccisa. Questo crea un mondo presente alternativo, in cui la vita sulla Terra viene messa a rischio. Nel cast c’è Michael Keaton che torna a essere Batman.

TimVision

Love & death - dal 28 settembre

Ispirata a una storia realmente accaduta nel 1980, arriva una serie tv originariamente prodotta per la piattaforma Hbo Max (che in Italia ancora non è disponibile). Racconta la storia di due coppie: Candy (Elizabeth Olsen) e Pat Montgomery (Patrick Fugit), Betty (Lily Rabe) e Allan Gore (Jesse Plemons). Apparentemente felici, molto devoti, sono dei vicini di casa e si godono la loro tranquilla vita di provincia in una cittadina del Texas. Finché Candy scopre che il marito la tradisce con l’amica e a quel punto letteralmente impazzisce per il dolore. Ed è pronta al gesto più estremo che possiate pensare.

Now