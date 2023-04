Da “Ghosted” a “Inseparabili”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 19 al 25 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Ana De Armas e Chris Evans in "Ghosted" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 19 al 25 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

La diplomatica - dal 20 aprile

Keri Russell interpreta Kate Wyler, una diplomatica in carriera che però non si sente a suo agio a vivere sotto i riflettori, fra parate, party esclusivi e articoli sui giornali patinati. Proprio mentre sta per partire per l’Afghanistan, il governo degli Stati Uniti la sceglie invece come ambasciatrice nel Regno Unito, e per di più nel bel mezzo di una crisi internazionale. Un incarico che metterà a dura prova anche il suo matrimonio con Hal Wyler (Rufus Sewell), brillante diplomatico e star della politica internazionale.

Guida turistica per innamorarsi - dal 21 aprile

Un’agente di viaggi (Rachael Leigh Cook) vola in Vietnam dove incontra un uomo fascinoso (Scott Ly). Film mega-romantico.

Benvenuti a Eden - dal 21 aprile

Seconda stagione della serie in cui un gruppo di giovani si trova intrappolato su un’isola misteriosa, con la scusa di un party esclusivo. Il tentativo di fuga continua.

One more time dal 21 aprile

In questa commedia svedese, una 40enne esprime il desiderio di tornare 20enne e viene accontentata. Ma poi si trova a rivivere infinite volte lo stesso giorno...

Pálpito - dal 19 aprile

Riparte dalla seconda stagione il thriller colombiano su un uomo vendicativo che si innamora della donna che porta in petto... il cuore di sua moglie.

Power Rangers - Una volta e per sempre - dal 19 aprile

Il film segna una vera reunion per il popolare gruppo di eroi: dopo una tragica sconfitta i Power Rangers, non più giovani, assoldano una nuova leva.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Night Agent - Durante il monitoraggio di una linea di emergenza un agente dell'FBI risponde a una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale riguardante una talpa alla Casa Bianca. Ossessione - La relazione di un rispettato chirurgo londinese con la fidanzata del figlio si trasforma in un'infatuazione erotica che minaccia di cambiare per sempre le loro vite. Florida Man - Un poliziotto caduto in disgrazia e indebitato è costretto a tornare in Florida per una losca missione e rimane coinvolto in una caccia al tesoro sfrenata e letale. The Rookie - Un uomo di 45 anni decide di perseguire il sogno di diventare poliziotto dopo un incidente che gli cambia la vita… ma dovrà dimostrare ai suoi superiori di essere all'altezza. Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare.

Prime Video

Inseparabili - dal 21 aprile

Vi ricordate “Inseparabili”, thriller del 1988 di David Cronenberg con Jeremy Irons nei panni di due gemelli identici ma diversissimi? Il 21 aprile su Prime Video arriva la miniserie remake con Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly, gemelle dal rapporto morboso disposte a tutto pur di rivoluzionare la ginecologia. La serie, un thriller psicologico tinto di umorismo nero, racconta la relazione di codipendenza tra le due gemelle.

Caccia all’agente Freegard - dal 20 aprile

Robert Freegard (James Norton) è un truffatore che si finge agente segreto. Fino a quando una donna innamorata di lui inizia a sentire che qualcosa non torna.

Io e mio fratello - dal 21 aprile

Sofia (Denise Tantucci) e Mauro (Cristiano Caccamo) sono due fratelli che hanno in comune l’amore per una ragazza. Nel cast del film, anche Lunetta Savino.

Disney+

How I met your father - dal 19 aprile

Si riparte con gli episodi della seconda stagione. Come nella serie originale, la storia è narrata in flashback dal futuro, ma a generi invertiti: è Sophie (Hilary Duff) a raccontare le mille traversie che l’hanno portata a conoscere il padre di suo figlio.

Quasi a modo - dal 20 aprile

Questo film inedito è una goliardica parodia di un classico immortale, “Notre-Dame de Paris” di Victor Hugo, realizzato dal team della saga di “Super Troopers”. Il protagonista è un uomo sfortunato che si ritrova nel bel mezzo di una guerra tra il Papato e il Regno di Francia.

Apple Tv+

Ghosted - dal 21 aprile

Ana De Armas e Chris Evans di nuovo insieme in quella che, a un primo sguardo, sembrerebbe una commedia romantica: Cole (Chris Evans) si innamora di Sadie (Ana De Armas) che però si rifugia nel ghosting. Sparisce, senza rispondere più a telefonate né messaggi, lo lascia improvvisamente e senza alcuna spiegazione. Lui, incapace di rassegnarsi, decide di raggiungerla a Londra, come gesto romantico. Peccato che lei sia in realtà una giovane agente della CIA attualmente ricercata e in pericolo. Il film si trasforma così in un action movie con un tocco romantico, ma spiritoso.

Nettare degli dei - dal 21 aprile

Con due episodi subito disponibili e i successivi sei a cadenza settimanale, dal 21 aprile su Apple Tv+ debutta “Nettare degli dei - Drops of god”, una serie tv franco-giapponese tutta nuova. Dopo la morte a Tokyo del padre Alexandre, creatore di una famosa Guida dei vini, la giovane Camille (Fleur Geffrier) lascia Parigi per andare in Giappone. Qui deve competere con l’enologo Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) per ottenere l’eredità del papà.

Now

Operation fortune - dal 17 aprile

A 25 anni da “Lock & Stock - Pazzi scatenati” che li lanciò a livello mondiale, il regista Guy Ritchie e Jason Statham tornano a lavorare insieme in un nuovo film di spionaggio. La pellicola racconta la storia di Orson Fortune (Statham), professione spia, che viene reclutato da un’organizzazione di controspionaggio per una missione: sventare la vendita di una pericolosa arma, detta “la maniglia”, che minaccia di sovvertire l’ordine del Pianeta. L’oggetto è nelle mani del perfido trafficante Greg Simmonds (Hugh Grant), e Orson, affiancato da una squadra di agenti, deve trovare il modo di fermarlo.

Discovery+

Ciao house - dal 16 aprile

Dieci chef emergenti americani si sfidano nella campagna toscana per realizzare un sogno: imparare tutto sulla cucina italiana. Nelle otto puntate conosceremo i concorrenti e le loro ricette ci faranno venire l’acquolina in bocca.

La playlist

Tra i due litiganti...

Lo scontro su Netflix è una delle serie del momento. Noi vi invitiamo a scoprire alcuni dei più famosi “litiganti” di cinema e tv...

Mr. & Mrs. Smith - Cosa succede quando Brad Pitt e Angelina Jolie scoprono di doversi... uccidere a vicenda? Il loro amore nacque su questo set. Il film è su Disney+ e Prime Video .

- Cosa succede quando Brad Pitt e Angelina Jolie scoprono di doversi... uccidere a vicenda? Il loro amore nacque su questo set. Il film è su e . Revolutionary Road - Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non sono solo gli amanti di “Titanic” ma anche i litiganti di questo straordinario film di Sam Mendes. Su Now e Paramount+ .

- Leonardo DiCaprio e Kate Winslet non sono solo gli amanti di “Titanic” ma anche i litiganti di questo straordinario film di Sam Mendes. Su e . Fight club - Le discussioni tra Edwart Norton e Brad Pitt assumono tutto un altro significato dopo il finale... Su Disney+ e Prime Video .

- Le discussioni tra Edwart Norton e Brad Pitt assumono tutto un altro significato dopo il finale... Su e . The social network - Anche il mito di Facebook è nato da un litigio irreparabile. Su Now e TimVision .

- Anche il mito di Facebook è nato da un litigio irreparabile. Su e . Cin cin - Dagli alterchi tra Sam e Diane non può che nascere l’amore. La serie è su Paramount+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Una notte da dottore - Abatantuono e Frank Matano formano una coppia esilarante.

- Abatantuono e Frank Matano formano una coppia esilarante. Chupa - Il film per ragazzi di Jonás Cuarón, figlio di Alfonso, si ispira a un mito messicano.

- Il film per ragazzi di Jonás Cuarón, figlio di Alfonso, si ispira a un mito messicano. Dear John - Amanda Seyfried e Channing Tatum vanno dritti al cuore.

- Amanda Seyfried e Channing Tatum vanno dritti al cuore. Piovono polpette 2 - Sequel della scatenata avventura animata.

- Sequel della scatenata avventura animata. Cats - Solo per amanti del musical (ma il cast è sorprendente: c’è persino Taylor Swift).

Prime Video

Grosso guaio all’Esquilino - Se Lillo insegna il kung fu a un ragazzino bullizzato...

- Se Lillo insegna il kung fu a un ragazzino bullizzato... Moonage daydream - Innovativo documentario sulla musica di David Bowie.

- Innovativo documentario sulla musica di David Bowie. Sulle ali della speranza - Un uomo deve portare in salvo la sua famiglia quando il pilota del loro aereo muore.

- Un uomo deve portare in salvo la sua famiglia quando il pilota del loro aereo muore. Velluto blu - Il capolavoro di David Lynch è ancora una visione perturbante.

Disney+

Ritrovarsi in Rye lane - Romantica e coloratissima commedia ambientata in una Londra inaspettata.

- Romantica e coloratissima commedia ambientata in una Londra inaspettata. Prom pact - Il “ballo di fine anno” è al centro di un film per teenager.

Now