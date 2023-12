Da “Gigolò per caso” a “Rebel Moon”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 20 al 26 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Gigolò per caso" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 20 al 26 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Rebel Moon - Parte1: Figlia del fuoco - dal 22 dicembre

Un film epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro. La storia ruota principalmente attorno a un’eroina: Kora, interpretata da Sofia Boutella. Quando gli eserciti del tirannico Regent Balisarius (Fra Fee) minacciano un insediamento su una Luna ai confini dell’universo, diventa lei l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro il Mondo Madre. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla Luna, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Maestro - dal 20 dicembre

La pellicola è diretta e interpretata da Bradley Cooper e si ispira alla vita di uno dei più grandi compositori e direttori d’orchestra del Novecento, Leonard Bernstein (l’autore delle musiche di “West Side story”). In particolare, la storia si concentra sul rapporto tra l’artista e la moglie Felicia Montealegre, un’attrice costaricana interpretata da Carey Mulligan.

Top Gun: Maverick - dal 22 dicembre

Il grande successo mondiale (quasi un miliardo e mezzo di dollari) con Tom Cruise che riprende il ruolo di Maverick dopo 36 anni arriva anche su Netflix.

Audrey - dal 25 dicembre

Il regalo di Natale per tutti i fan della leggendaria Audrey Hepburn (1929-1993) è questo documentario sulla vita e la carriera dell’attrice di “Colazione da Tiffany”.

Grazie. E scusa - dal 26 dicembre

Il rapporto tra due sorelle, una delle quali è stata lasciata prima di partorire, è il cuore di questo film svedese in bilico tra dramma e commedia.

Ricky Gervais: Armageddon - dal 25 dicembre

Nessuno è al sicuro dalle battute al vetriolo del comico Ricky Gervais: nel suo nuovo monologo (in inglese con sottotitoli) si scaglia contro il “politicamente corretto”.

La creatura di Gyeongseong - dal 22 dicembre

Avventura, fantasy, horror e ricostruzione storica si incrociano in una spettacolare nuova serie coreana ambientata negli Anni 40, quando un imprenditore e una detective indagano su strani eventi.

Hell camp - Inferno per teenager - dal 27 dicembre

Farà certamente discutere questo documentario sui “campi di terapia” dove molti adolescenti ribelli sono stati mandati dai genitori, con conseguenze spesso traumatiche.

Prime Video

Gigolò per caso - dal 21 dicembre

In sei episodi si racconta l’amore che spesso ha dei risvolti inattesi. Ne esce una storia irriverente, ma elegantemente spiritosa, con protagonisti Christian De Sica, Pietro Sermonti, Ambra Angiolini e Asia Argento. Avventure strampalate e verità scioccanti sono l’essenza dell’apparente monotona e incolore vita di Alfonso Bremer (Sermonti) che, in seguito alla scoperta della vera professione di suo padre Giacomo (De Sica) e del tradimento di sua moglie Margherita (Angiolini) con la terapista Costanza (Argento), rivoluziona la sua realtà ritrovandosi a essere un “Gigolò per caso”.

Me contro Te - La famiglia reale - dal 20 dicembre

Sofì e Luì ritornano con la seconda stagione della loro serie amatissima dai più piccoli. Dopo il loro viaggio in giro per il mondo, sono nuovamente a Palazzo reale con i nipoti della Regina.

Saltburn - dal 22 dicembre

Mentre tenta di trovare il suo posto all’Università di Oxford, Oliver viene ospitato nella lussuosa tenuta di un suo compagno aristocratico. Dalla regista di “Una donna promettente”. Nel cast, Rosamund Pike.

Ragazzi madre - L’Iliade - dal 14 dicembre

È il docufilm sul percorso artistico e personale di Achille Lauro. Da un lato vediamo le tappe più importanti della sua carriera, dall’altro c’è spazio per momenti più intimi in cui l’artista si confessa.

Disney+

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - dal 20 dicembre

Quanto è dura la vita di un giovane semidio? Chiedetelo a Percy Jackson, versione moderna del mitico Perseo, che a soli 12 anni viene accusato da Zeus di avergli rubato il fulmine e viene messo alla prova (insieme con gli amici Annabeth e Grover) per ristabilire l’ordine sul Monte Olimpo. Chi conosce i libri di Rick Riordan (e i due film che ne sono stati tratti nel 2010 e nel 2013) sa di cosa stiamo parlando: la saga fantasy di Percy Jackson, infatti è amatissima dai lettori adolescenti. E adesso... si ricomincia da capo con una serie tutta nuova, creata dallo stesso Riordan con il giovane Walker Scobell nel ruolo di Percy.

Doctor Who - dal 25 dicembre

Dopo i tre speciali con David Tennant, conosciamo finalmente il nuovo volto del Dottore, ora interpretato da Ncuti Gatwa, in questo episodio natalizio. La nuova stagione, di otto puntate, arriverà nel 2024.

What if...? - dal 22 dicembre

Tra gli esperimenti più curiosi della Marvel c’è “What if...?”, e ora arriva la seconda stagione di questa serie animata: nei nove episodi si continua a esplorare il multiverso stravolgendo il mondo che abbiamo conosciuto nella saga cinematografica.

La playlist

È il momento di Julia Roberts

Il film Il mondo dietro di te su Netflix è quello di cui tutti parlano. Ecco altri titoli in cui la star è protagonista...

Closer - Quattro estranei (oltre a Julia Roberts ci sono Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen) le cui vite si intrecciano con poesia. Su Prime Video .

- Quattro estranei (oltre a Julia Roberts ci sono Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen) le cui vite si intrecciano con poesia. Su . Ocean’s eleven - Il primo film della saga degli “Ocean’s” dove George Clooney-Danny Ocean rientra nel mercato delle rapine. Su Netflix .

- Il primo film della saga degli “Ocean’s” dove George Clooney-Danny Ocean rientra nel mercato delle rapine. Su . Ticket to paradise - Di nuovo con George Clooney, sono due ex coniugi che si ritrovano uniti nel sabotare... il matrimonio della figlia. Su Now .

- Di nuovo con George Clooney, sono due ex coniugi che si ritrovano uniti nel sabotare... il matrimonio della figlia. Su . Notting hill - Grande storia romantica tra lei famosa attrice e lo squattrinato Hugh Grant. Un classico. Su Netflix .

- Grande storia romantica tra lei famosa attrice e lo squattrinato Hugh Grant. Un classico. Su . Mangia prega ama - Rassicuranti consigli su come riprendere in mano la propria vita. Su Now .

- Rassicuranti consigli su come riprendere in mano la propria vita. Su . Pretty woman - Imperdibile storia d’amore da rivedere fino allo sfinimento. Su Disney+.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

La prima pietra - Commedia corale con un ricco cast tra cui spiccano Corrado Guzzanti e Kasia Smutniak.

- Commedia corale con un ricco cast tra cui spiccano Corrado Guzzanti e Kasia Smutniak. Settembre - Il bel film che ha rivelato a tutti il grande talento dell’attrice protagonista, Barbara Ronchi.

- Il bel film che ha rivelato a tutti il grande talento dell’attrice protagonista, Barbara Ronchi. Intreccio di destini - Due coppie apparentemente distanti scoprono che tra loro c’è una strana connessione.

- Due coppie apparentemente distanti scoprono che tra loro c’è una strana connessione. Naga - Per chi ama i thriller bizzarri ed eccessivi, ecco la storia di una ragazza persa nel deserto...

- Per chi ama i thriller bizzarri ed eccessivi, ecco la storia di una ragazza persa nel deserto... La befana vien di notte - Paola Cortellesi è la Befana in un film per tutta la famiglia.

- Paola Cortellesi è la Befana in un film per tutta la famiglia. Il campione - Un titolo da riscoprire con un sorprendente Stefano Accorsi.

Prime Video

Gloria - Remake del classico di John Cassavetes con una vera star al centro: Sharon Stone.

- Remake del classico di John Cassavetes con una vera star al centro: Sharon Stone. Snitch - L’infiltrato - Dwayne Johnson diventa un trafficante pur di discolpare il figlio accusato.

- Dwayne Johnson diventa un trafficante pur di discolpare il figlio accusato. A spasso col panda - Film animato pieno di buffi animali e situazioni spassose.

- Film animato pieno di buffi animali e situazioni spassose. Le iene - Il capolavoro del noir che lanciò Tarantino è ancora scioccante.

- Il capolavoro del noir che lanciò Tarantino è ancora scioccante. Papà scatenato - Robert De Niro tira fuori tutta la sua energia comica in questa commedia degli equivoci.

