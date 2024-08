Da “Gli anelli del potere” a “Kaos”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 28 agosto al 3 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Prime Video

Il signore degli anelli: Gli anelli del potere - dal 29 agosto

Gli anelli del potere”, la serie prequel de “Il signore degli anelli”, è stata un vero e proprio evento globale, con oltre 100 milioni di spettatori in tutto il mondo. E la seconda stagione, disponibile in streaming su Prime Video dal 29 agosto con i primi tre episodi (poi ne uscirà uno alla settimana fino al 3 ottobre) promette di regalarci uno spettacolo ancora più grandioso nel procedere con la storia della Seconda era della Terra di Mezzo.

Le serie più viste su Prime Video questa settimana

Those about to die - Serie ambientata nella Roma del 79 d.C. The Boys - Quarta stagione per i supereroi più perfidi. Il signore degli anelli: Gli anelli del potere - È tornata ai primi posti in attesa dei nuovi episodi. My Lady Jane - Storia di una regina per pochi giorni. Batman: Caped Crusader - Le gesta cartoon del Cavaliere oscuro.

Netflix

Kaos - dal 29 agosto

La mitologia greca in chiave contemporanea è al centro di “Kaos”, la nuova dissacrante serie targata Netflix in arrivo il 29 agosto. L’Olimpo è in subbuglio e il suo re è in preda alla paranoia. Zeus ha il volto di Jeff Goldblum, celebre per capolavori del cinema fantastico come “La mosca” e “Jurassic Park”.

Respira - dal 30 agosto

Si intitola “Respira” la nuova serie con cui Netflix punta a dare filo da torcere a “Grey’s Anatomy”. Ideata dallo stesso creatore di “Élite”, è ambientata al Joaquín Sorolla, ospedale di Valencia sorretto dagli sforzi eroici della sua squadra di medici e infermieri.

Renai Battle Royale - dal 29 agosto

Serie giapponese ispirata a una storia vera: Ichika (Ai Mikami) aiuta i compagni del rigido liceo a nascondere le loro storie d’amore, in cambio di denaro.

Príncipes salvajes - dal 28 agosto

Juan Pablo Fuentes (già star di “Bandidos”, sempre su Netflix) è il protagonista di questo film messicano in cui un gruppo di giovani ricchi si dà al crimine.

Sorelle (s)fortunate - dal 30 agosto

Nel film argentino che mescola dramma e commedia, Leticia Siciliani e Sofia Morandi sono due sorelle alle prese con la ricca e ingombrante eredità del padre.

Terminator Zero - dal 29 agosto

La saga di fantascienza firmata James Cameron rivive in questa serie d’animazione giapponese. Una guerriera schierata contro la perfida intelligenza artificiale Skynet viaggia indietro nel tempo per salvare uno scienziato da un cyborg pericoloso.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Emily in Paris - La nuova stagione della serie con Lily Collins. Il caso Laci Peterson - Docu-serie sull’omicidio di una donna incinta. Per Elisa - L’omicidio di Elisa Claps è al centro della miniserie. L'incidente - Una festa di compleanno si trasforma in tragedia. The Umbrella Academy - Quarta e conclusiva stagione della serie sui superpoteri.

Disney+

Only murders in the building - dal 27 agosto

Preparatevi a ridere: il mix perfetto di comicità e suspense torna nella quarta stagione di “Only murders in the building”, in arrivo su Disney+ il 27 agosto, con nuovi episodi disponibili ogni martedì.

Now

Harvey Specter: un nome, una garanzia - dal 2 settembre

Se vi appassiona il mondo legale e volete seguire storie non banali di avvocati di grido, allora non potete perdevi “Suits”, la serie americana disponibile dal 2 settembre su Now.

La playlist

Che bella, Parigi!

La quarta stagione di Emily in Paris su Netflix mostra angoli romantici e suggestivi della capitale francese. Ecco serie e film per visitarla dalla tv.

Lupin - Tre stagioni sulla carriera del ladro più famoso al mondo. Disponibile su Netflix .

- Tre stagioni sulla carriera del ladro più famoso al mondo. Disponibile su . Notre-Dame - Storie si incrociano durante l’incendio di Notre-Dame il 15 aprile 2019. Su Netflix .

- Storie si incrociano durante l’incendio di Notre-Dame il 15 aprile 2019. Su . Tom Clancy's Jack Ryan - L’analista della Cia Jack Ryan nella prima stagione risiede spesso nella “Ville Lumière”. Su Prime Video .

- L’analista della Cia Jack Ryan nella prima stagione risiede spesso nella “Ville Lumière”. Su . The Eddy - Damien Chazelle, regista di “La la land”, si cimenta in una serie musicale ambientata in un jazz club. Su Netflix .

- Damien Chazelle, regista di “La la land”, si cimenta in una serie musicale ambientata in un jazz club. Su . Under Paris - Un horror in cui squali popolano la tranquilla Senna. Su Netflix .

- Un horror in cui squali popolano la tranquilla Senna. Su . The words - Bradley Cooper è Rory, aspirante scrittore che si appropria di un libro trovato in un rigattiere parigino. Su Prime Video .

- Bradley Cooper è Rory, aspirante scrittore che si appropria di un libro trovato in un rigattiere parigino. Su . Moulin Rouge! - La mitica storia d’amore tra la prostituta Nicole Kidman e il poeta Ewan McGregor. Musical disponibile su Disney+ .

- La mitica storia d’amore tra la prostituta Nicole Kidman e il poeta Ewan McGregor. Musical disponibile su . Ratatouille - La storia animata del topo che vuole diventare chef. Su Disney+ .

- La storia animata del topo che vuole diventare chef. Su . La Bohème - Il film di Comencini tratto dall’omonima opera di Puccini è ambientato nella Parigi degli artisti. Su RaiPlay.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

The union - Halle Berry e Mark Wahlberg indagano insieme in un thriller mai uscito nelle sale.

- Halle Berry e Mark Wahlberg indagano insieme in un thriller mai uscito nelle sale. Split - James McAvoy ha tante personalità in uno dei migliori film di M. Night Shyamalan.

- James McAvoy ha tante personalità in uno dei migliori film di M. Night Shyamalan. Il miglio verde - Tratto da Stephen King, il film del 1999 è commovente. Protagonista, Tom Hanks.

- Tratto da Stephen King, il film del 1999 è commovente. Protagonista, Tom Hanks. Lucy - Luc Besson dirige una Scarlett Johansson dal super-cervello. Adrenalina assicurata.

- Luc Besson dirige una Scarlett Johansson dal super-cervello. Adrenalina assicurata. Paul - Due “nerd” inglesi incontrano un vero alieno in America. Commedia da riscoprire.

- Due “nerd” inglesi incontrano un vero alieno in America. Commedia da riscoprire. Mission:impossible - Netflix ora ospita i primi sei film della saga con Tom Cruise. Sono tutti imperdibili.

- Netflix ora ospita i primi sei film della saga con Tom Cruise. Sono tutti imperdibili. Don’t think twice - Intelligente commedia su un gruppo di comici che deve affrontare le sfide della via.

- Intelligente commedia su un gruppo di comici che deve affrontare le sfide della via. The Lego movie - I famosi mattoncini al servizio di un film davvero bellissimo.

- I famosi mattoncini al servizio di un film davvero bellissimo. Tár - Cate Blanchett è una direttrice d’orchestra in crisi. Strepitosa.

- Cate Blanchett è una direttrice d’orchestra in crisi. Strepitosa. Assassination nation - Provocatorio e violento film su una gioventù allo sbando, dall’autore di “Euphoria”.

Prime Video