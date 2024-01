Da “Griselda” a “Masters of the air”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime, Disney+ e Apple Tv+

Cosa vedere dal 24 al 30 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Masters of the air" su Apple Tv+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 24 al 30 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Griselda - dal 25 gennaio

La serie, composta da sei episodi della durata di un’ora ciascuno, si ispira alla vera storia di Griselda Blanco, che negli Anni 70 e 80 divenne una spietata regina della droga nota come “la Madrina”, responsabile di centinaia di omicidi e con un patrimonio miliardario. E pensate un po’: Griselda era anche amica d’infanzia di Pablo Escobar... A interpretare la protagonista è Sofía Vergara.

Masters of the Universe - Revolution - dal 25 gennaio

Nuove avventure animate per He-Man e gli altri personaggi ispirati ai giocattoli della Mattel. La battaglia contro Skeletor si giocherà tra magia e tecnologia.

Love deadline - L’amore non aspetta - dal 23 gennaio

In questo nuovo reality giapponese alcune donne vanno in cerca di marito in luoghi suggestivi. Ma toccherà proprio a loro fare la proposta di nozze...

Prime Video

Expats - dal 26 gennaio

Nicole Kidman è tra le protagoniste di questa nuova miniserie. Diretta da Lulu Wang, è ambientata nella Hong Kong del 2014 e ruota intorno a tre donne le cui vite si intrecciano per un’improvvisa tragedia familiare: Margaret (Kidman) ha una vita apparentemente perfetta che però va in frantumi di colpo; Hilary (Sarayu Blue) è alle prese con un matrimonio difficile, divisa tra scappatelle e desiderio di maternità; e Mercy (Ji-young Yoo) è uno spirito libero che nasconde un’interiorità turbolenta.

Killers of the flower moon - dal 26 gennaio

Arriva su Prime Video l’ultimo capolavoro di Martin Scorsese. È la storia del mediocre Ernest (Leonardo DiCaprio), che nel 1919 sposa Mollie (Lily Gladstone), una donna nativa della tribù degli Osage, per impossessarsi delle sue ricchezze, con l’aiuto del perfido zio William (Robert De Niro).

Disney+

American horror stories - dal 24 gennaio

Gli amanti dell’horror a tinte (molto) forti avranno di che divertirsi con i quattro nuovi capitoli della serie creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk (spin-off di “American horror story”) che raccontano altrettante storie da brivido. Il primo episodio, “Bestie”, racconta di una ragazzina costretta a cambiare scuola. “Daphne” è ambientato in un mondo segnato dalla pandemia, in costante lockdown. “Tapeworm” parla di una modella pronta a tutto pur di perdere peso. E poi c’è “Organ”, ispirato a una classica leggenda metropolitana sul traffico di organi umani...

A real bug’s life - dal 24 gennaio

Se conoscete il classico della Pixar “A bug’s life Megaminimondo”, uscito nel 1998, può essere che vi siate chiesti quanto la vita vera degli insetti rispecchi le avventure vissute dai protagonisti di questo piccolo capolavoro animato. Ispirandosi al film, National Geographic ha realizzato una docuserie che sfrutta le tecnologie di ripresa più all’avanguardia per raccontare il mondo di minuscole creature viventi, che ritroviamo al centro di sfide quotidiane degne di veri supereroi, da un ragno che cerca casa a un’ape alle prese con il suo primo giorno di lavoro. Incantevole!

Apple Tv+

Masters of the air - dal 26 gennaio

Con i primi due episodi (gli altri arriveranno a cadenza settimanale ogni venerdì), arriva una serie tv drammatica ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Basata sull’omonimo libro di Donald L. Miller, segue gli uomini del 100° Gruppo Bombardieri alle prese con pericolosi raid di bombardamento sulla Germania nazista. Il cast è ricchissimo con, tra gli altri, Austin Butler, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann e Rafferty Law.

Paramount+

Sexy beast - dal 25 gennaio

La serie ci porta direttamente nella Londra più oscura degli Anni 90. Gal Dove (l’attore James McArdle) e Don Logan (Emun Elliott) sono due malavitosi “di piccolo taglio” che gestiscono gli affari sporchi di un quartiere della capitale britannica. Gal si innamora di Deedee Harrison (Sarah Greene), star del cinema per adulti: lei spesso finisce nei guai per colpa del suo amato, lui a volte si distrae dai suoi obiettivi. Le vicende si complicano quando Gal e Don entrano in affari con Teddy Bass (Stephen Moyer) e iniziano a incrementare l’entità delle loro rapine, facendo sempre più soldi, aumentando la pericolosità dei bersagli e rischiando la pelle. Come finirà la storia, come sceglieranno di vivere i due?

De la calle - dal 23 gennaio

Una docuserie che permette di capire lo sviluppo della musica latina e del rap, del reggaeton, della bachata e della trap latina. Tra gli interventi, quelli di Rosalìa, Bad Bunny, Cardi B e Cypress Hill.

Terezin - dal 27 gennaio

Un film in occasione del Giorno della Memoria: nel campo di Theresienstadt, noto come il ghetto di Terezin, si incrociano le vite di Antonio, clarinettista italiano, e Martina, violinista ceca.

Mediaset Infinity

Dreams and realities - dal 29 gennaio

Una grande sorpresa per i fan delle soap opera turche. Dopo i successi delle serie con Can Yaman e di “Terra amara”, ora è la volta di “Dreams and realities - La forza dei sogni”, una nuova commedia romantica a tinte thriller che ha per protagonista una vecchia conoscenza. Parliamo della bellissima Özge Gürel, già star di “Bitter sweet”. La serie, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity, racconta di cinque giovani donne in carriera, con un’ottima istruzione, che però provengono dai quartieri medio-bassi di Istanbul. Gli episodi, 26 in totale, usciranno uno al giorno dal lunedì al venerdì. Nel cast troviamo anche Yusuf Çim.

