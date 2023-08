Da “Heartstopper” a “Physical”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 2 all'8 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Heartstopper" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 2 all'8 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Heartstopper - dal 3 agosto

Nel primo capitolo avevamo assistito all’incontro tra Charlie (Joe Locke) e Nick (Kit Connor). Prima sono due semplici compagni di banco alle superiori, poi diventano amici inseparabili, finché Charlie non dichiara il suo amore a Nick. Ora li ritroviamo, circondati e protetti dai loro compagni, alle prese con un fidanzamento ufficiale e un amore che vogliono vivere alla luce del sole. Certo, gli inciampi non mancheranno, ma siatene certi: le emozioni saranno fortissime.

Pelé - dal 1° agosto

Lui è l’uomo che alla fine degli Anni 50 ha preso il calcio e lo ha rivoluzionato con i suoi dribbling, le sue accelerazioni, i suoi colpi di testa, i suoi gol. Ovviamente stiamo parlando di Edson Arantes do Nascimiento, in arte Pelé. E alla sua vita incredibile è dedicato questo film del 2016 con Kevin de Paula nei panni del campione brasiliano.

Grizzy e i lemming - dal 1° agosto

È una serie di animazione veramente spassosa: i protagonisti sono un orso e dei turbolenti esserini azzurri, i lemming. Le risate sono garantite.

Operazione Soulcatcher - dal 2 agosto

Interessante film d’azione polacco. Un uomo deve recuperare un pericoloso marchingegno che è in grado di trasformare le persone normali in spietati killer.

Mark Cavendish - dal 2 agosto

Con 34 tappe vinte in carriera al Tour de France Mark Cavendish ha eguagliato il grande Eddy Merckx. Questo documentario ne racconta gli ultimi anni di gare.

Poisoned - dal 2 agosto

Si tratta di un documentario-inchiesta sulla filiera dell’industria alimentare americana, che negli ultimi anni è stata criticata per diversi errori.

La casa delle bambole di Gabby 8 - dal 7 agosto

Arriva l’ottava stagione della serie di animazione per bambini che ha per protagonisti una bambina di 11 anni e i suoi amici gatti. Ne fanno di tutti i colori.

Prime Video

Ascolta i fiori dimenticati - dal 4 agosto

La protagonista è Sigourney Weaver nei panni di June Hart, che oltre a gestire le serre (ricche di piante ed erbe “buone” e “cattive”) di una fattoria in Australia, improvvisamente si deve prendere cura della nipote Alice, rimasta orfana a 9 anni. Da qui nasce la storia che si dipana facendo avanti e indietro nella vita della ragazzina.

Disney+

Star Wars: Young Jedi adventures - dal 2 agosto

Sono in arrivo sei episodi (altri seguiranno durante l’anno, per un totale di 25) della prima stagione di questa serie animata dove i giovani Jedi crescono confrontandosi con il Maestro Yoda e studiando al meglio le vie della Forza.

Apple Tv+

Physical - dal 2 agosto

Torna carica di energie e idee Sheila Rubin (Rose Byrne) all’apice del successo con la sua azienda di fitness via tv “Body by Sheila”. Accanto a lei, non può mancare l’amica di sempre e socia d’affari Greta (Dierdre Friel) che continua a spronarla a sperimentare nuove possibilità professionali.

Paramount+

La chimica della morte - dal 3 agosto

È una serie thriller-psicologica e ruota attorno alla figura di David Hunter (Harry Treadaway), un ex antropologo forense che decide di ritirarsi dalla professione dopo aver subito un grave lutto in famiglia. Nella sua nuova vita vorrebbe essere un medico lontano da crimini e scene del delitto, ma viene richiamato “in servizio” dall’ispettore capo Mackenzie. E così vecchi ricordi e tutto il suo passato, che avrebbe voluto dimenticare, tornano a galla.

Now

Souls - Tutte le vite che ricordi - dal 1° agosto

Se vi piacciono i drammi avvincenti che trattano il mondo del soprannaturale, nello specifico il tema della reincarnazione, questa serie fa per voi. Le protagoniste sono tre donne: Linn (Renée Gerschke), Hannah e Allie, le cui vite si intrecciano all’improvviso. Infatti sembrano non avere niente in comune, fino a che il figlio di una di loro dopo un incidente inizia a comportarsi come se fosse il pilota di un aereo scomparso nel nulla.

Infinity+

All rise - dal 1° agosto

Al centro dei fatti c’è la giudice Lola Carmichael (Simone Missick) che, con un passato da procuratrice, si trova a dover decidere il destino legale dei cittadini della contea. Ma non è sola. Accanto a lei, vediamo tutta la ricca schiera di avvocati di accusa e difesa, pronti a guerreggiare gli uni contro gli altri. Nello specifico, le scene si svolgono dopo il periodo del Covid, quando, tornati “in presenza”, i processi riprendono vigore. E in contemporanea, non possono mancare intrecci sentimentali, fallimenti d’amore e ogni genere di complicazione che permettono di animare ancor di più la visione.

Roswell, New Mexico - dal 4 agosto

Nei 13 episodi della quarta stagione, Max Evans e Liz Ortecho (Nathan Parsons e Jeanine Mason) devono lottare contro un nuovo mostro alieno che compare improvvisamente in Messico e mette a repentaglio la sopravvivenza dell’umanità.

La playlist

Che forti, questi avvocati

Manuel Garcia-Rulfo è Mickey Haller nella serie Avvocato di difesa su Netflix. Ecco altri suoi colleghi decisamente fuori dagli schemi...

Goliath - Billy Bob Thornton è Billy McBride, avvocato spiantato che sceglie solo cause difficilissime. Su Prime Video .

- Billy Bob Thornton è Billy McBride, avvocato spiantato che sceglie solo cause difficilissime. Su . The Night Of - Cos’è successo quella notte? - John Stone (John Turturro) in questa miniserie difende uno studente accusato di un efferato omicidio. Su Now .

- John Stone (John Turturro) in questa miniserie difende uno studente accusato di un efferato omicidio. Su . Better call Saul - La vita da avvocato di Saul Goodman, prima di “Breaking bad”. Su Netflix .

- La vita da avvocato di Saul Goodman, prima di “Breaking bad”. Su . She-Hulk: Attorney at Law - Jen Walters scopre i suoi superpoteri da donna-Hulk e li usa anche nel lavoro di avvocatessa. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Hanno clonato Tyrone - Una storia di fantascienza in stile comico e pulp con protagonista Jamie Foxx.

- Una storia di fantascienza in stile comico e pulp con protagonista Jamie Foxx. Scream - Un film horror per chi sente la mancanza di Ghostface, tornato con la sua maschera a Woodsboro dopo oltre 25 anni.

- Un film horror per chi sente la mancanza di Ghostface, tornato con la sua maschera a Woodsboro dopo oltre 25 anni. Respiro profondo - Un documentario per immergersi senza paura negli abissi del mare.

- Un documentario per immergersi senza paura negli abissi del mare. Laggiù qualcuno mi ama - La vita e la carriera di Massimo Troisi vista con gli occhi, e la regia, di Mario Martone.

- La vita e la carriera di Massimo Troisi vista con gli occhi, e la regia, di Mario Martone. Unknown: la macchina del tempo cosmica - Se siete curiosi, potete vedere il mondo dal telescopio spaziale “James Webb”.

Prime Video

Mamma mia! Ci risiamo - Il sequel del musical di successo “Mamma mia!”, sempre con Amanda Seyfried e Meryl Streep.

- Il sequel del musical di successo “Mamma mia!”, sempre con Amanda Seyfried e Meryl Streep. Jurassic world: Il regno distrutto - Quinto capitolo delle storie di dinosauri nate dal fenomeno “Jurassic Park”.

- Quinto capitolo delle storie di dinosauri nate dal fenomeno “Jurassic Park”. Macchine mortali - Film di fantascienza dove Londra munita di cingoli “divora” letteralmente il mondo.

- Film di fantascienza dove Londra munita di cingoli “divora” letteralmente il mondo. Cinquanta sfumature di rosso - Ultimo atto della trilogia iniziata con “Cinquanta sfumature di grigio” e con i protagonisti finalmente sposi.

Disney+

Il re leone - Canta con noi - Per destreggiarsi con le canzoni preferite del film.

Now