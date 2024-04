Da “Il fabbricante di lacrime” a “4 mamme per un delitto”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Mediaset Infinity e Now

Cosa vedere dal 3 al 9 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 3 al 9 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Il fabbricante di lacrime - dal 4 aprile

Il film, ispirato all’omonimo libro di Erin Doom e diretto da Alessandro Genovesi, racconta di due orfani, Nica (la debuttante Caterina Ferioli) e Rigel (Simone Baldasseroni). Cresciuti entrambi sin dalla tenerà età nell’inquietante orfanotrofio Grave, vengono adottati dai coniugi Milligan. Nel mondo esterno, in una famiglia normale, a scuola, tra gli amici, i due ragazzi si respingono e si attraggono scoprendo di non potere, per qualche forza misteriosa, fare a meno l’uno dell’altra.

Ripley - dal 4 aprile

È probabile che abbiate già fatto conoscenza con Tom Ripley, affascinante truffatore e affabulatore nato nel 1955 dalla penna della giallista Patricia Highsmith. Nel ruolo di Tom, stavolta, troviamo il bravissimo attore irlandese Andrew Scott. La mente del progetto è Steven Zaillian, sceneggiatore premio Oscar di “Schindler’s list” e autore della miniserie “The night of”, che qui scrive e dirige tutti gli episodi.

Crooks - dal 4 aprile

Un ex rapinatore e un gangster di mezza tacca si alleano per rubare una moneta di incredibile valore in questa serie tedesca thriller (ma non senza ironia).

Kiseiju - La zona grigia - dal 5 aprile

Dalla prolifica Corea del Sud arriva una nuova serie horror in cui dei misteriosi parassiti alieni prendono il controllo degli umani. Per stomaci forti!

Files of the unexplained - dal 3 aprile

La docuserie si spiega da sé con il suo sottotitolo: “Fenomeni inspiegabili”. Al centro delle inchieste c’è di tutto, e non possono mancare storie di rapimenti alieni.

Sulla scena del delitto Berlino - dal 3 aprile

Nel 2012 una serie di delitti terrorizzò la scena notturna berlinese, fino a quando una vittima non riuscì a sopravvivere...

Scoop - dal 5 aprile

La grande Gillian Anderson (la Scully di “X-Files”) in questo film è la (vera) giornalista Emily Maitlis, che nel 2019 lottò per mandare in onda un’intervista al principe Andrea entrata nella storia.

Prime Video

How to date Billy Walsh - dal 5 aprile

Un triangolo amoroso è al centro di questa nuova commedia. Protagonista è Amelia (Charithra Chandran, la Edwina di “Bridgerton”), che si innamora di un ragazzo americano. Ma Archie, il miglior amico di Amelia, cercherà di separarli.

Apple Tv+

Sugar - dal 5 aprile

Abbiamo un nuovo investigatore privato a Los Angeles: Colin Farrell è John Sugar, protagonista della nuova serie noir (un nuovo episodio ogni settimana dopo i primi due di debutto). In questa prima stagione, Sugar indaga sulla scomparsa di Olivia, nipote di un importante produttore hollywoodiano.

Loot - Una fortuna - dal 3 aprile

Seconda stagione per questa brillante serie targata Apple. A un anno dal divorzio che l’ha resa la terza donna più ricca del mondo, Molly Wells (Maya Rudolph) è decisa a dedicarsi a tempo pieno a dare in beneficenza tutta la sua fortuna. Può contare sull’aiuto del suo assistente Nicholas (Joel Kim Booster), ma smettere di essere ricca non è così facile.

Paramount+

Star Trek: Discovery - dal 4 aprile

Dal 2017 siamo saliti a bordo dell’astronave Discovery che ci ha portato in lungo e in largo non solo nello spazio ma anche nel tempo. Ora questa grande avventura sta per concludersi: prende il via la quinta e ultima stagione della settima serie appartenente allo storico marchio di fantascienza. Alla guida dell’equipaggio ci sarà ancora la capitana Burnham (Sonequa Martin-Green) alla ricerca di un antichissimo potere.

Now

Mary & George - dal 7 aprile

Inghilterra, 17° secolo. Mary Villiers (Julianne Moore) è una vedova di umili origini ma ambiziosa, decisa a ritagliarsi un posto a corte. Allora convince il suo secondogenito George (Nicholas Galitzine) a sedurre proprio il re Giacomo I. Parte così una serie di intrighi che renderanno i Villiers una delle famiglie più potenti del Paese. La miniserie, in sette episodi, è basata su reali fatti storici.

RaiPlay

La folle vita - dal 6 aprile

Una commedia struggente diretta da Raphaël Balboni e Ann Sirot. Noémi (Lucie Debay) vuole fare un figlio con Alex ma i loro piani vengono stravolti da una malattia che colpisce la suocera Suzanne, trasformandola quasi in una figlia a cui badare. Il film tratta un tema toccante con insolita e rinfrescante leggerezza.

Mediaset Infinity

4 mamme per un delitto - dal 3 aprile

Quattro donne che vivono nel quartiere di Carabanchel a Madrid sono le protagoniste della serie. Amiche e madri, si incontrano abitualmente durante le riunioni dell’Ampa, l’associazione dei genitori degli studenti della scuola frequentata dai loro figli. Mayte (Toni Acosta) è separata, ha due bambini e si guadagna da vivere vendendo robot da cucina. Approfitta quindi delle riunioni scolastiche per proporre dimostrazioni dell’elettrodomestico a Lourdes (Malena Alterio), moglie di un poliziotto, a Virginia (Nuria Herrero), una giovane donna incinta e già madre di un’altra bambina, e ad Amparo (Mamen Garcia), una nonna che si prende cura del nipote. Ma proprio durante uno degli incontri accade un evento inaspettato che cambierà la vita di ognuna di loro, intrecciandone il destino: casualmente coinvolte in un omicidio, per paura di essere scoperte, si ritrovano coinvolte in una spirale di crimini.

Vi presentiamo altre quattro serie disponibili su Mediaset Infinity, tutte prodotte da Mediaset España.

Escándalo - Storia di un’ossessione

Ines (Alexandra Jimenez) ha 42 anni e in un momento difficile della sua vita si tuffa in mare per farla finita. Viene salvata da un adolescente, Hugo (Fernando Lindez), di cui la donna si innamora in maniera ossessiva. Accecata dalla passione, non esiterà a prendere decisioni estreme.

Io so chi sei

Protagonista è un uomo ferito e disorientato che arriva a una stazione di servizio con un vuoto di memoria. In ospedale la moglie lo informa che è un avvocato e che la nipote è scomparsa...

Unità speciale scomparsi

L'ispettore Sonia Ledesma (Michelle Calvo Predeira), dopo che il compagno è svanito nel nulla, entra nell’Unità persone scomparse della Brigata centrale per risolvere i casi più strani.

Madri - Una vita d’amore

Ruota intorno a cinque madri che lottano al fianco dei propri figli, all’interno di un ospedale. Donne forti e coraggiose che, sostenendosi a vicenda, affrontano la malattia e le avversità della vita.

La playlist

Le saghe di fantascienza

Il problema dei 3 corpi su Netflix e Dune 2 al cinema: che voglia di storie di fantascienza tratte da grandi saghe!

Fondazione - La leggendaria saga letteraria di Isaac Asimov è anche una serie di Apple Tv+ .

- La leggendaria saga letteraria di Isaac Asimov è anche una serie di . Hunger games - Dai libri di Suzanne Collins sono stati tratti cinque film. Il primo è su Now .

- Dai libri di Suzanne Collins sono stati tratti cinque film. Il primo è su . Nelle pieghe del tempo - Il film si ispira al primo romanzo della serie per ragazzi firmata dalla scrittrice Madeleine L’Engle. È su Disney+ .

- Il film si ispira al primo romanzo della serie per ragazzi firmata dalla scrittrice Madeleine L’Engle. È su . La quinta onda - Dalla trilogia di Rick Yancey è nato questo film con Chloë Grace Moretz. Su Netflix .

- Dalla trilogia di Rick Yancey è nato questo film con Chloë Grace Moretz. Su . Ender’s game - Harrison Ford recita nella pellicola tratta dal cosiddetto “Ciclo di Ender” di Orson Scott Card. Su Prime Video e Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

The land of dreams - Curioso musical italiano (ma ambientato negli Usa). Nel cast, anche Stefano Fresi.

- Curioso musical italiano (ma ambientato negli Usa). Nel cast, anche Stefano Fresi. Man Suang - Giallo thailandese ambientato in una misteriosa Bangkok.

- Giallo thailandese ambientato in una misteriosa Bangkok. Red eye - Rivediamo il neo-premio Oscar Cillian Murphy in un thriller con molte sorprese.

- Rivediamo il neo-premio Oscar Cillian Murphy in un thriller con molte sorprese. The martian - Matt Damon è un astronauta in difficoltà nel bellissimo film diretto da Ridley Scott.

- Matt Damon è un astronauta in difficoltà nel bellissimo film diretto da Ridley Scott. Shirley - Una donna afroamericana si candidò alla presidenza nel 1972: ecco la sua storia.

- Una donna afroamericana si candidò alla presidenza nel 1972: ecco la sua storia. Il sesso degli angeli - Leonardo Pieraccioni vuol farci ridere senza troppi pudori.

Prime Video

Road house - Rifacimento del film del 1989, ma al posto di Swayze c’è un muscoloso Jake Gyllenhaal.

- Rifacimento del film del 1989, ma al posto di Swayze c’è un muscoloso Jake Gyllenhaal. Gran Turismo - Il celebre videogame di corse automobilistiche ha ispirato un film avventuroso.

- Il celebre videogame di corse automobilistiche ha ispirato un film avventuroso. Il boss e la matricola - Marlon Brando e Matthew Broderick: che coppia! Una commedia da riscoprire.

- Marlon Brando e Matthew Broderick: che coppia! Una commedia da riscoprire. Mr. Holmes - Ian McKellen è uno Sherlock Holmes anziano ma ancora molto agguerrito e geniale.

- Ian McKellen è uno Sherlock Holmes anziano ma ancora molto agguerrito e geniale. Clerks II - Secondo capitolo della saga irriverente di Kevin Smith.

