Da “Il problema dei 3 corpi” a “Road House”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e AppleTv+

Cosa vedere dal 20 al 26 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Il problema dei 3 corpi", su Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 20 al 26 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Il problema dei 3 corpi - dal 21 marzo

Tutto inizia nel 1966, da un evento traumatico che cambia la vita di una donna cinese. Seguiamo la sua storia da quel punto in poi, attraverso una serie di flashback che si intrecciano con un altro piano narrativo ambientato ai giorni attuali, quando geniali scienziati in tutto il mondo assistono a strani fenomeni che portano allo sgretolamento delle leggi della fisica. Alcuni iniziano a morire... Gli altri indagano su un bizzarro videogame per tentare di porre fine a ciò che minaccia la sopravvivenza del Pianeta e del genere umano.

Siempre reinas - dal 19 marzo

Seconda stagione del docureality incentrato su quattro superstar dello spettacolo messicano (tra cui Lucía Méndez) che cercano di reinventarsi.

I Casagrande: Il film - dal 22 marzo

Dopo tre stagioni si concludono con un film le vicende di Ronnie Anne e la sua famiglia: qui liberano per sbaglio una creatura mitologica messicana...

American underdog - dal 19 marzo

Si ispira a fatti reali questo film con Zachary Levi (già protagonista di “Chuck”): è un commesso che si ritrova reclutato nelle fila del football professionistico.

Shirley: In corsa per la Casa Bianca - dal 22 marzo

Nel 1972 Shirley Chisholm (Regina King) si candidò come Presidente degli Usa. Il film di John Ridley narra la sua storia.

Physical: Da 100 a 1 - dal 19 marzo

Arriva la seconda stagione di un reality show coreano che ha fatto molto discutere. I concorrenti sono 100 persone dalle condizioni fisiche eccellenti che gareggiano in faticose sfide. E c’è un solo vincitore.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Gentlemen - Quando l'aristocratico Eddie eredita le proprietà di famiglia, trova anche un enorme impero della marijuana… i cui proprietari non hanno nessuna intenzione di andarsene. Supersex - Questa è la storia ispirata a fatti realmente accaduti di come Rocco Siffredi ha lasciato la vita in provincia per diventare la più grande pornostar al mondo. Bandidos - Una banda di abili malfattori parte alla ricerca di un tesoro Maya scomparso. La loro strategia? Nebulosa. Le loro dinamiche? Distorte. Per fortuna sono piuttosto ingegnosi. Mano de hierro - Joaquín Manchado governa con il pugno di ferro il suo impero della droga dal porto di Barcellona, fino a quando un nuovo carico manda in tilt gli affari e la famiglia. Young Royals - Il principe Wilhelm si adatta alla sua nuova vita nel prestigioso collegio di Hillerska, ma seguire il proprio cuore gli riesce più difficile del previsto.

Prime Video

Road House - dal 21 marzo

Non mancano pugni, sparatorie e auto a tutta velocità. Si tratta del remake di “Il duro del road house”, interpretato da Patrick Swayze nel 1989. Stavolta il protagonista è Jake Gyllenhaal nei panni di Elwood Dalton, un ex pugile professionista caduto in disgrazia che per campare diventa buttafuori a Florida Keys, vicino a Miami.

Disney+

X-Men ‘97 - dal 20 marzo

Nei dieci episodi ritroviamo i protagonisti proprio dove li avevamo lasciati anni fa: Ciclope, Jean Grey, Tempesta, Wolverine e tutti gli altri personaggi della saga dovranno fare i conti con la perdita dell’amato professor Xavier. Anche l’animazione, ovviamente, sarà ispirata allo stile in voga negli Anni 90.

What we do in the shadows - dal 20 marzo

Finalmente arrriva anche da noi la quinta stagione di questa esilarante serie tra commedia, horror e “finto documentario”, su un gruppo di improbabili vampiri centenari che vivono a Staten Island, nello stato di New York. La serie si concluderà poi con una sesta stagione.

Photographer - dal 19 marzo

Per chi ama la fotografia è da non perdere questa docuserie targata National Geographic. Ciascuno dei sei episodi si concentra su un grande fotografo contemporaneo, da Cristina Mittermeier a Anand Varma, raccontandone le opere e la missione artistica, ma anche la vita.

Apple Tv+

Palm Royale - dal 20 marzo

Maxine Simmons ha un sogno: entrare nel club più esclusivo di Palm Beach, tra feste da favola e infiniti banchetti. C’è solo un problema: le mancano soldi e status sociale. A raccontare le sue peripezie è la spassosa miniserie ambientata nel 1979. A interpretare Maxine è la comica e attrice americana Kristen Wiig, che nel club farà la conoscenza di personaggi eccentrici e strampalati, tra cui Ricky Martin e l’attrice premio Oscar Laura Dern.

Now

Call my agent Italia - dal 22 marzo

La serie racconta le avventure tragicomiche di un’agenzia di spettacolo romana. I quattro soci sono alle prese con una nuova gestione affidata a un antipatico maghetto della finanza. E i loro clienti (nei panni di loro stessi) stavolta saranno Gabriele Muccino, Gianmarco Tognazzi, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Serena Rossi, Elodie e Sabrina Impacciatore.

Discovery+

Dalma Maradona - La figlia di Dio - dal 24 marzo

Tre episodi sulla vita del “Pibe de oro” vista dagli occhi di sua figlia Dalma Maradona, anche produttrice. La miniserie esce il 24 marzo per ricordare l’ultima partita di Diego Armando con la maglia azzurra, il 24 marzo del 1991 (Sampdoria-Napoli).

RaiPlay

Crush - La storia di Diego - dal 21 marzo

Diego ha 13 anni ed è lui il protagonista di questa serie in dieci episodi su RaiPlay in cui si racconta la sua quotidianità, i dubbi, le paure e le prime cotte di un adolescente normalmente in crisi.

La playlist

Vita in crociera

La serie Morte e altri dettagli su Disney+ racconta omicidi a bordo di una nave. Qui trovate tanti film... in alto mare.

Titanic - Il film romantico più famoso di questo genere, sulla storia tra Jack e Rose. Su Disney+ .

- Il film romantico più famoso di questo genere, sulla storia tra Jack e Rose. Su . Triangle of sadness - Palma d’Oro a Cannes 2022 per il film satirico che inizia su uno yacht. Disponibile su Mubi .

- Palma d’Oro a Cannes 2022 per il film satirico che inizia su uno yacht. Disponibile su . Crociera Vianello - L’ultimo film della coppia Sandra e Raimondo, tra cabine e ponti. Su Mediaset Infinity .

- L’ultimo film della coppia Sandra e Raimondo, tra cabine e ponti. Su . Yucatàn - Commedia in cui tre truffatori si sfidano “camuffandosi” nell’equipaggio di una nave. Su Netflix .

- Commedia in cui tre truffatori si sfidano “camuffandosi” nell’equipaggio di una nave. Su . Benvenuto a bordo - Un animatore strampalato porta scompiglio a bordo. Film su Prime Video .

- Un animatore strampalato porta scompiglio a bordo. Film su . Alvin superstar 3 - Film animato dove lo scoiattolo Alvin e i suoi amici combinano tanti guai. Su Netflix e Disney+ .

- Film animato dove lo scoiattolo Alvin e i suoi amici combinano tanti guai. Su e . Una pazza crociera - Una famiglia in viaggio si sveglia una mattina senza ricordi dei giorni passati. Film su Paramount+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Confini e dipendenze - Film poco noto ma dal cast notevole: tra gli altri, Gary Oldman ed Evangeline Lilly.

- Film poco noto ma dal cast notevole: tra gli altri, Gary Oldman ed Evangeline Lilly. Damsel - Millie Bobby Brown è una agguerrita principessa fantasy.

- Millie Bobby Brown è una agguerrita principessa fantasy. Studio 666 - Ironico horror realizzato dalla rock band Foo Fighters.

- Ironico horror realizzato dalla rock band Foo Fighters. Monuments men - George Clooney guida una squadra per recuperare opere d’arte dalle mani dei nazisti.

- George Clooney guida una squadra per recuperare opere d’arte dalle mani dei nazisti. Laguna blu - Film con Brooke Shields che fece scalpore nel 1980.

- Film con Brooke Shields che fece scalpore nel 1980. Destini incrociati - Avvincente thriller con Harrison Ford da riscroprire.

Prime Video

Nope - Grande film di Jordan Peele che mescola western, horror e fantascienza. Imperdibile!

- Grande film di Jordan Peele che mescola western, horror e fantascienza. Imperdibile! Watcher - Una donna sospetta di essere spiata dal dirimpettaio, ma...

- Una donna sospetta di essere spiata dal dirimpettaio, ma... Vengeance - Film originale e curioso su un dj che va nel Sud degli Usa per indagare su un omicidio.

- Film originale e curioso su un dj che va nel Sud degli Usa per indagare su un omicidio. Dear John - Romanticismo incontrollabile con Channing Tatum.

- Romanticismo incontrollabile con Channing Tatum. Saw X - Decimo episodio di una delle più brutali saghe del terrore.

- Decimo episodio di una delle più brutali saghe del terrore. Ricky Stanicky - John Cena è esilarante nella commedia degli equivoci dal regista di “Green book”.

Disney+