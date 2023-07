Da “Il sarto” a “Good omens”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 26 luglio al 1° agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now In "Good omens", David Tennant è il demone Crowley, Michael Sheen è l’angelo Aziraphale Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 26 luglio al 1° agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Il sarto - dal 28 luglio

Non solo il protagonista non è morto... ma ci hanno messo davvero poco dalla Turchia a farci pervenire le nuove puntate. Dopo poco più di due mesi, ecco la seconda stagione. Più che un sarto, Peyami è un affermato stilista ben inserito nel jet set di Istanbul. Ma ha problemi con una famiglia ingombrante e un padre malato. Per non dire del rapporto con l’amico Dimitri, un ricco viziato e instabile (a dir poco...) della cui fidanzata si innamora. Gli otto nuovi episodi partono dalla... non morte di Peyami dopo l’incidente. E si sviluppano le situazioni che abbiamo conosciuto in una serie che mostra una Turchia alle prese con i problemi della modernità e le tenaglie della tradizione.

Mare fuori - dal 26 luglio

Dopo il successo su Rai2 e RaiPlay, la terza stagione della serie italiana arriva anche su Netflix (che ha contribuito non poco a farla diventare un fenomeno).

The Witcher - dal 27 luglio

I fan della serie fantasy erano rimasti con il fiato sospeso: ecco, dunque, gli ultimi tre episodi che concludono in modo spettacolare la terza stagione.

Miraculous - dal 28 luglio

Se avete dei figli piccoli o dei nipotini è quasi certo che conosciate il cartoon francese che ha fatto fortuna anche da noi (sono disponibili cinque stagioni su Disney+ e tre su Netflix). Al centro ci sono sempre le storie di Marinette e Adrien, due adolescenti che si trasformano in supereroi per difendere la città di Parigi dai super-cattivi. Ma stavolta l’avventura è... formato cinema!

Il racconto perfetto - dal 28 luglio

Per chi ama le serie spagnole e il romanticismo, ecco la storia di Margot, una ragazza fuggita nel giorno delle sue nozze. Ma poi incontra il bel David...

La felicità per principianti - dal 27 luglio

La Ellie Kemper di “Unbreakable Kimmy Schmidt” e “The office”, in questo film sentimentale è un’insegnante in crisi personale che partecipa un’escursione di gruppo.

Capitano Fall - dal 28 luglio

Questo cartoon spassoso e irriverente narra le disavventure di un giovane maldestro che si trova a dirigere una nave da crociera. Solo per adulti.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Too Hot to Handle - Single stupendi si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno, con un inghippo: per vincere l'allettante premio in palio devono rinunciare al sesso. Il colore delle magnolie - Nella piccola città di Serenity, le grandi amiche Maddie, Helen e Dana Sue si sostengono a vicenda destreggiandosi tra relazioni sentimentali, famiglia e carriera. Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer - Dopo un incidente, il fenomenale avvocato di Los Angeles Mickey Haller si riappropria della carriera (e della sua inconfondibile Lincoln) accettando un caso di omicidio. The Witcher - Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo destino in un mondo turbolento in cui le persone spesso si dimostrano più perverse delle bestie. Fascino fatale - Una professoressa sposata inizia una relazione appassionata con un uomo più giovane da cui scaturisce una serie di tragedie e tradimenti per le persone a lei care.

Prime Video

Good Omens 2 - dal 28 luglio

Puoi goderti il tuo meritato riposo dopo aver sventato l’Apocalisse? Non proprio. Nei nuovi episodi, ambientati quattro anni dopo gli eventi della prima stagione, il demone Crowley (David Tennant) e l’angelo Aziraphale (Michael Sheen) sono felicemente disoccupati e non hanno più contatti con i rispettivi datori di lavoro, l’Inferno e il Paradiso. Ma tutto cambia quando nella libreria di Aziraphale si presenta l’arcangelo Gabriele (Jon Hamm), nudo come un verme e del tutto privo di memoria. Crowley e Aziraphale dovranno allearsi di nuovo per indagare su questo mistero, ma nascondere un arcangelo gli attirerà contro le ire di angeli e demoni in egual misura.

So tutto di te - dal 25 luglio

Il palermitano Roberto Lipari, che conosciamo come volto di “Striscia”, interpreta e dirige un film che riflette in modo originale sull’intelligenza artificiale. Nel cast, Leo Gullotta nei panni di suo nonno, che dirige un teatro dei “pupi” (le marionette siciliane).

The covenant - dal 27 luglio

Questo film con Jake Gyllenhaal è la storia di un soldato in Afghanistan che va alla ricerca dell’uomo che gli ha salvato la vita. Dirige Guy Ritchie.

Takeshi’s Castle Japan - dal 25 luglio

Ricordate il folle “Mai dire banzai” con la Gialappa’s band? Quel leggendario show giapponese ora torna con oltre 300 partecipanti pronti a tutto pur di raggiungere il loro traguardo.

Disney+

Drag me to dinner - dal 26 luglio

In questo nuovo talent show, due squadre di drag queen si sfidano per organizzare delle indimenticabili feste a tema. Tra i giudici della gara, anche l’attore Neil Patrick Harris e il marito chef, David Burtka.

Paramount+

Ghosts of Beirut - dal 27 luglio

Forse i nomi Lior Raz e Avi Issacharoff non vi diranno molto, ma sono gli ideatori di una serie acclamata: “Fauda”. Sono proprio loro gli autori di questa storia di spionaggio in quattro episodi che racconta la (verissima) storia di Imad Mughniyeh, giovane terrorista che riuscì a scappare dai servizi segreti di diversi Paesi per due decenni. La serie include anche tracce di autentiche interviste ai membri della Cia e del Mossad.

Now

L'ultimo boss di Kings Cross - dal 26 luglio

A Sydney, in Australia, c’è un quartiere che si chiama Kings Cross ed è la meta per chi cerca una notte indimenticabile. Ma dietro alle luci sfavillanti c’è un mondo di malavita. Protagonista è John Ibrahim, un immigrato libanese che sogna di fare fortuna. Siamo negli Anni 80 quando John e suo fratello aprono un locale notturno, trovandosi così a sfidare il regno del temutissimo boss della zona, Ezra Shipman (Tim Roth).

La playlist

Non solo Nick Fury

Samuel L. Jackson è il mitico Nick Fury della Marvel nella serie Secret Invasion su Disney+. Ma prima è stato...

Pulp fiction - Nel capolavoro di Tarantino è Jules, un killer-filosofo. Su Now e Paramount+ .

- Nel capolavoro di Tarantino è Jules, un killer-filosofo. Su e . Il momento di uccidere - Nel dramma giudiziario affianca Sandra Bullock. Su Netflix , Prime Video e Now .

- Nel dramma giudiziario affianca Sandra Bullock. Su , e . Il principe cerca moglie - Nel film di Eddie Murphy ha una parte minuscola ma memorabile. Su Infinity+ .

- Nel film di Eddie Murphy ha una parte minuscola ma memorabile. Su . Die Hard - Duri a morire - Qui aiuta il “duro” Bruce Willis a sconfiggere un terrorista. Su Disney+ .

- Qui aiuta il “duro” Bruce Willis a sconfiggere un terrorista. Su . Come ti ammazzo il bodyguard - Tra thriller e commedia, fa coppia con Ryan Reynolds. Si vede su Now .

- Tra thriller e commedia, fa coppia con Ryan Reynolds. Si vede su . Il negoziatore - Il “duetto” di questo film è tra lui e Kevin Spacey. Su Prime Video e Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Top Gun - È sempre bello rivedere Tom Cruise nel film campione d’incassi uscito nel 1986.

- È sempre bello rivedere Tom Cruise nel film campione d’incassi uscito nel 1986. Il pianista - Capolavoro di Polanski che racconta una pagina di storia.

- Capolavoro di Polanski che racconta una pagina di storia. Bird Box Barcellona - Sequel di “Bird Box”, ne espande l’universo in Spagna.

- Sequel di “Bird Box”, ne espande l’universo in Spagna. A casa tutti bene - Accorsi e Favino guidano il film corale di Muccino.

- Accorsi e Favino guidano il film corale di Muccino. True story - La vera storia (come dice il titolo) dell’incontro tra un giornalista e un latitante.

- La vera storia (come dice il titolo) dell’incontro tra un giornalista e un latitante. Il diario di Bridget Jones - C’è un po’ dell’irrresistibile Bridget in tutte (e tutti) noi.

- C’è un po’ dell’irrresistibile Bridget in tutte (e tutti) noi. Orgoglio e pregiudizio - Trascinante film tratto da Jane Austen con Keira Knightley.

Prime Video

Robots - Commedia ambientata in un mondo dove le persone si “sdoppiano” in androidi.

- Commedia ambientata in un mondo dove le persone si “sdoppiano” in androidi. Prima di domani - Una ragazza è costretta a rivivere ogni giorno il suo ultimo giorno di vita...

- Una ragazza è costretta a rivivere ogni giorno il suo ultimo giorno di vita... Suffragette - Il voto alle donne lo dobbiamo anche a queste eroine: ecco com’è andata veramente.

Disney+

Ghostbusters - È imperdibile il classico dell’84 ma ci sono anche il suo sequel e il remake “al femminile”.

Now