Da “In fuga con Babbo Natale” a “Reacher 2”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 13 al 19 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

In fuga con Babbo Natale - dal 15 dicembre

Una nuova fiaba da vedere durante le feste con tutta la famiglia, soprattutto in compagnia di nipoti e figli piccoli (basata sul film francese del 2014 “Un amico molto speciale“), parla di un bambino, Antonio (interpretato dall’esordiente Enea Indraccolo), che decide di inseguire proprio Babbo Natale per esaudire un sogno: incontrare in cielo il papà scomparso. Il tema è delicato (e sì, la lacrimuccia è assicurata) ma il divertimento è centrale grazie al suo protagonista, Giampaolo Morelli.

The Crown - dal 14 dicembre

Dal 2016 a oggi questa seguitissima serie ha raccontato la vita della Regina Elisabetta e della famiglia reale inglese. Dopo il funerale di Lady Diana, arrivano gli ultimissimi sei episodi, che arrivano ai giorni nostri.

Yu Yu Hakusho - dal 14 dicembre

Un delinquentello muore, resuscita e diventa un detective del mondo degli spiriti in questa serie ispirata a un popolare fumetto manga degli Anni 90. Attesissima dai fan della cultura giapponese.

1670 - dal 13 dicembre

Un umorismo surreale caratterizza questa stravagante serie polacca su un nobile che si dà l’obiettivo di diventare la persona più famosa della nazione. Contro ogni possibile logica.

Carol e la fine del mondo - dal 15 dicembre

Mentre gli esseri umani si preparano all’estinzione, dovuta al collasso con un altro pianeta, una donna non sa che fare con questi suoi ultimi giorni. Originale miniserie animata (per adulti).

Galline in fuga: L’alba dei nugget - dal 15 dicembre

Il capolavoro animato del 2000 diretto da Peter Lord e Nick Park, “Galline in fuga”, ha finalmente un seguito ufficiale. Questa volta i pennuti protagonisti dovranno salvarsi dalla minaccia misteriosa rappresentata da un nuovo allevamento.

Prime Video

Reacher - dal 15 dicembre

Ispirata al romanzo “Vendetta a freddo”, è in arrivo su Prime Video la seconda stagione. Stavolta il protagonista, l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (l’attore Alan Ritchson), riceve un messaggio in codice che lo mette al corrente dei brutali omicidi che coinvolgono, a uno a uno, i membri della sua ex unità dell’esercito (l’Unità speciale di investigazione del 110° Military Police).

Los Farad - dal 12 dicembre

Una nuova serie spagnola ha per protagonista Rio di “La casa di carta”, Miguel Herrán. Ambientata a Marbella, nella Costa del Sol, negli Anni 80, è la storia di Oskar, un ragazzo che sogna di aprire una palestra di lusso ma finisce coinvolto nel traffico di armi.

Apple Tv+

The family plan - dal 15 dicembre

Mark Wahlberg interpreta Dan Morgan, un venditore di auto di successo, marito e padre amorevole, con una vita serena nella periferia americana. Ma non tutto è come sembra: anni prima, Dan è stato un killer pagato dal governo per eliminare i criminali più pericolosi. Quando i nemici del passato si mettono sulle sue tracce, lui decide di mettere in salvo la famiglia e fugge con la moglie e i tre figli: due adolescenti e uno di 10 mesi. Inizia così un viaggio avventuroso fino a Las Vegas...

Paramount+

The whale - dal 15 dicembre

Per il ruolo di Charlie (un recluso professore con severi problemi di salute) in questo struggente film di Darren Aronofsky, Brendan Fraser ha vinto un meritatissimo Oscar.

Finestkind - dal 16 dicembre

La storia di due fratelli sullo sfondo della malavita di Boston è al centro di un film con un super cast, dove spiccano Tommy Lee Jones e Jenna Ortega.

Margini - dal 17 dicembre

Uno dei film italiani più belli e interessanti degli ultimi anni segue i membri di un gruppo punk di Grosseto mentre cercano di organizzare un concerto quasi impossibile. Da vedere.

Now

Sanditon - dal 13 dicembre

Sono tanti i libri di Jane Austen che hanno ispirato film e serie tv, ma “Sanditon” è una faccenda diversa: il regista Andrew Davies si è ispirato a un manoscritto incompiuto, per produrre poi una storia del tutto inedita. Che si conclude proprio con questa terza stagione, incentrata come sempre sui dilemmi sentimentali di Charlotte Heywood.

Progetto Lazarus - dal 18 dicembre

Seconda stagione di otto episodi settimanali per la serie di fantascienza creata da Joe Barton. L’umanità è ancora intrappolata in un ciclo temporale che sembra portare verso la fine del mondo. Ma una squadra è al lavoro per salvarla.

RaiPlay

Confusi - dal 15 dicembre

Giovani, carini e occupati a... cacciarsi nei guai! Arrivano i nuovi espisodi della serie che racconta le vicende di quattro studenti universitari, coinquilini in una casa di Milano. Come al solito, i protagonisti Stefania (Giulia Scarano), Ludovico (Edoardo Giugliarelli), Maria Grazia (Nicol Angelozzi) e Nicole (Pauline Fanton) affronteranno problemi di cuore e le tante trappole causate dai social network. E nella seconda stagione entrano in scena anche nuovi personaggi.

