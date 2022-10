Da “Inverso” a “From scratch”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 19 al 25 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Now e Discovery+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 19 al 25 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+, Now e sulle altre piattaforme streaming.

Netflix

From scratch - dal 21 ottobre

Amy e Lino sembrano avere tutto contro. A cominciare dalla distanza: lui è un cuoco siciliano, lei una studentessa americana che dovrebbe fermarsi nel nostro Paese solo pochi mesi. Però si innamorano e pur di formare una famiglia non si fanno spaventare dalle differenze culturali. Ma proprio quando sembrano avviati a una meritata felicità, arriva un colpo che potrebbe rovinare tutto: la malattia improvvisa di Lino. Ed è proprio allora che le due famiglie, separate da un oceano, troveranno il modo di collaborare per dimostrare come l’amore possa vincere ogni avversità.

Notre-Dame - dal 19 ottobre

Il 15 aprile 2019 un devastante incendio si propagava nella cattedrale di Notre-Dame, la chiesa più nota e amata di Parigi. Per spegnerlo, dopo 15 ore di battaglia contro le fiamme, ci vollero centinaia di pompieri e volontari. “Notre-Dame” è una miniserie di Netflix che racconta l’episodio dal punto di vista di alcuni di loro. E non si limita a ricostruire l’evento, ma allarga lo sguardo sulle loro vite diversissime e anche sulle loro convinzioni, che saranno messe alla prova dall’incendio.

L’accademia del bene e del male - dal 19 ottobre

Dalla saga fantasy di Soman Chainani (pubblicata da Mondadori) nasce un film. Al centro, una scuola per futuri eroi (e cattivi) delle fiabe.

Barbari - dal 21 ottobre

Seconda stagione della serie tedesca che racconta l’occupazione dei territori germanici, divisi in tribù, da parte dell’Impero romano nel 9 dopo Cristo.

Descendant - dal 21 ottobre

Il documentario segue le vite di uomini e donne che discendono dai sopravvissuti della Clotilda, l’ultima nave di schiavi arrivata negli Usa dall’Africa nel 1860.

High - dal 21 ottobre

Nel 2013 le giovani britanniche Michaella McCollum e Melissa Reid vengono arrestate all’aeroporto di Lima, in Perù, e incriminate per traffico di cocaina. È la stessa McCollum a raccontare la storia in prima persona negli episodi di questa docuserie piena di colpi di scena.

L’amore è cieco - dal 19 ottobre

Arriva la terza stagione di questo reality, un “esperimento sociale” in cui i single si fidanzano prima di conoscersi di persona. Su Netflix è presente anche l’edizione brasiliana e quella giapponese.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Watcher - Lettere inquietanti. Strani vicini. Sinistre minacce. Una famiglia si trasferisce nella casa dei sogni, finché non scopre di aver ereditato un incubo. Dahmer - Nell'arco di oltre un decennio, Jeffrey Dahmer ha ucciso 17 adolescenti e giovani uomini prima di essere condannato. Com'è sfuggito all'arresto per così tanto tempo? Tutto chiede salvezza - Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Lì imparerà di nuovo ad amare con l'aiuto di altri pazienti. Sagrada familia - Una famiglia con un segreto scioccante inizia una nuova vita a Madrid, ma si ritrova a fare i conti con il proprio passato mentre nuove relazioni complicano i piani. The Midnight Club - In una struttura per giovani malati terminali, i membri di un club esclusivo stringono un patto da brividi: il primo a morire invierà al gruppo un segnale dall'aldilà.

Prime Video

Inverso - The peripheral - dal 21 ottobre

La vita di Flynne Fischer (Chloë Grace Moretz) scorre tranquilla in un paesino della remota provincia americana. Ci troviamo dieci anni nel futuro e con la ragazza vivono il fratello Burton, un ex soldato, e la madre gravemente malata. Per sbarcare il lunario e sostenere le continue spese mediche, Flynne e Burton giocano online per conto di facoltosi clienti, sfruttando il loro talento nel superare anche le prove più difficili. Ma un giorno Burton fa provare alla sorella un gioco innovativo avveniristico, ambientato nella Londra del 2099. Ma partecipando a una missione “virtuale”, Flynne inizia a capire che forse non si tratta di una simulazione.

Argentina, 1985 - dal 21 ottobre

Dopo essere stato presentato in concorso a Venezia, arriva su Prime Video il film del regista argentino Santiago Mitre ispirato alla vera storia di Julius Strassera (Ricardo Darín) e Luis Ocampo (Peter Lanzani), due procuratori che nel 1985 misero sotto processo la sanguinaria dittatura militare del loro Paese.

I film e le serie più viste su Prime Video questa settimana

Gli anelli del potere - Partendo da un periodo di relativa pace, seguiamo i personaggi mentre affrontano il riemergere del Male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste del Lindon, allo strabiliante regno insulare di Númenor, questi regni e personaggi plasmeranno eredità che sopravvivranno a lungo dopo la loro scomparsa. Chase - Scomparsa - Will sta accompagnando la sua futura ex moglie Lisa a casa dei suoi genitori. Durante una sosta a una stazione di servizio lei scompare senza lasciare traccia, lui ingaggia la polizia locale e i genitori di Lisa nel tentativo di trovarla, ma col passare del tempo i sospetti cadono su di lui. Dovrà scavare nel ventre criminale della città, mentre scappa dalle autorità in una corsa contro il tempo. Me Contro Te - La Famiglia Reale - Luì e Sofì iniziano una vacanza studio presso una regina per apprenderne le tradizioni. Oltre alla severa governante Cornelia e al maggiordomo Bruno, vivranno con i suoi nipoti: Divina e Tronaldo, abituati all’agio e la ribelle Emma. Qui scoprono che la nobile ama la semplicità e che li ha invitati per mostrare ai nipoti la genuinità di due persone normali: erano loro quindi i veri insegnanti! This is Us - La commovente storia della vita e dei problemi di un terzetto di gemelli molto particolare, ma anche dei meravigliosi genitori che li hanno cresciuti. Prisma - Prisma esplora le relazioni e le identità di Marco e Andrea, 2 gemelli all’apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. I due inaugurano un viaggio di scoperta e di passaggio da ciò che dovrebbero essere a ciò che vogliono essere, che coinvolgerà anche i loro amici.

Disney+

Les amateurs - dal 19 ottobre

Vincent (Vincent Dedienne) sta passando un periodaccio: è stato scaricato dalla ragazza... che è anche il suo capo al Dipartimento regionale della Meurthe e Mosella (nella Francia nord-orientale). Ma quando si trova sul luogo di un incidente stradale e risponde a un telefono che squilla, la sua vita diventa ancora più complicata: Vincent finisce invischiato in una rete di complotti e corruzione insieme con Alban (François Damiens), un impiegato delle poste.

Apple Tv+

Raymond & Ray - dal 21 ottobre

Loro si chiamano Raymond e Ray, sono due fratellastri, e danno il titolo a un film che arriva in esclusiva su Apple Tv+ il 21 ottobre. A interpretarli ci sono due attori bravi e acclamati: Ewan McGregor è Raymond, Ethan Hawke è Ray. Cresciuti all’ombra di un padre terribile, si incontrano dopo anni proprio al suo funerale e decidono di scoprire tutta la verità su di lui. Il regista, Rodrigo García, è il figlio del grande scrittore Gabriel García Márquez. Il film promette un mix equilibrato di ironia e sentimento.

Now

Romulus II - dal 21 ottobre

Continua l’epopea di “Romulus”, la serie Sky Original che racconta la fondazione di Roma. Interamente recitata in protolatino, la storia riprende da dove l’avevamo lasciata: Yemos (Andrea Arcangeli) e Wiros (Francesco Di Napoli) hanno dato il nome di Roma al territorio in cui si sono insediati. Nei nuovi episodi, tra i tanti nuovi personaggi, incontreremo Tito Tazio (Emanuele Maria Di Stefano), il re dei Sabini, figlio del dio Sancos, che dichiara guerra a Roma dopo il sacrilego rapimento delle loro sacerdotesse (il famoso “ratto delle Sabine”). E intanto anche il sodalizio tra Yemos e Wiros inizia a dare i primi segni di cedimento...

Discovery+

Drag Race Italia 2 - dal 20 ottobre

Ciglia finte, unghie glitterate, costumi di paillettes. Su Discovery+ arriva la seconda edizione di “Drag Race Italia”, la gara che vede sfidarsi nell’arte del travestimento dieci drag queen. In giuria, come l’anno scorso, (da sinistra) l’influencer Tommaso Zorzi, la drag queen Priscilla e l’attrice Chiara Francini che anticipa entusiasta a Sorrisi: «Anche in questa stagione lo show, che è al tempo stesso varietà e talent, mostrerà un mondo di strass intelligente, scintillante ma profondo. Noi giudici aspettiamo ogni esibizione come il giorno di Natale. Con lo stupore e la sorpresa di vedere accadere la magia della trasformazione delle artiste, ognuna con una storia di umanità da raccontare». Le più affascinanti? «Lo sono tutte. Mi incuriosisce cosa si cela in una risata fragorosa, ma anche nell’iniziale ritrosia» dice la giurata. «Una porta socchiusa a volte nasconde tesori veramente inaspettati».

La playlist

Il fascino del bianco e nero

Licantropus su Disney+ è un horror targato Marvel... in bianco e nero! Ecco alcuni film recenti che hanno riscoperto questa tecnica “vintage”.

The artist - L’omaggio al cinema muto che ha conquistato gli Oscar. Su Prime Video .

- L’omaggio al cinema muto che ha conquistato gli Oscar. Su . Roma - Struggente racconto autobiografico del messicano Alfonso Cuarón. Su Netflix .

- Struggente racconto autobiografico del messicano Alfonso Cuarón. Su . Frances Ha - Una commedia deliziosa e intelligente con Greta Gerwig. Su Prime Video .

- Una commedia deliziosa e intelligente con Greta Gerwig. Su . Belfast - Kenneth Branagh racconta così l’Irlanda della sua infanzia. Su Now .

- Kenneth Branagh racconta così l’Irlanda della sua infanzia. Su . Mank - Il film con Gary Oldman ci riporta nella Hollywood dei tempi d’oro. Su Netflix.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

La ragazza più fortunata del mondo - Mila Kunis interpreta una giovane in carriera che cela un passato molto doloroso.

- Mila Kunis interpreta una giovane in carriera che cela un passato molto doloroso. Old people - Anziani impazziti diventano una minaccia in questo horror.

- Anziani impazziti diventano una minaccia in questo horror. Vita da camper - Il grande Robin Williams tira fuori tutte le sue doti comiche.

- Il grande Robin Williams tira fuori tutte le sue doti comiche. Mr. Harrigan’s phone - Per i fan di Stephen King, ecco un film inquietante tratto dal suo celebre racconto.

- Per i fan di Stephen King, ecco un film inquietante tratto dal suo celebre racconto. Diario di una tata - La dolcezza di Scarlett Johansson è travolgente.

- La dolcezza di Scarlett Johansson è travolgente. Genitori vs. influencer - Fabio Volo è protagonista di una satira sul contrasto tra i ragazzi e gli adulti.

Prime Video

Baarìa - Un’epica storia diretta dal maestro Giuseppe Tornatore.

- Un’epica storia diretta dal maestro Giuseppe Tornatore. Catherine called Birdy - Deliziosa commedia su una fanciulla medievale che non vuole prendere marito.

- Deliziosa commedia su una fanciulla medievale che non vuole prendere marito. Oscure presenze - Horror con Sarah Snooke di “Succession”, perseguitata da strane entità...

- Horror con Sarah Snooke di “Succession”, perseguitata da strane entità... Contagious - Uno Schwarzenegger diverso dal solito è la star di un film su un’epidemia di zombi.

- Uno Schwarzenegger diverso dal solito è la star di un film su un’epidemia di zombi. Michael Clayton - Uno dei George Clooney più impegnati (e affascinanti).

Paramount+