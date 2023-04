Da “La fantastica signora Maisel” a “Yellowjackets”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 12 al 18 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Le protagoniste di "Yellowjackets" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 12 al 18 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Il caso Alex Schwazer - dal 13 aprile

Docuserie che ripercorre l’intricata vicenda del marciatore altoatesino Alex Schwazer, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino 2008. La storia è nota: dopo l’oro, Schwazer cade nella tentazione del doping e viene squalificato. Nel 2016 tenta il ritorno “pulito” ma è nuovamente accusato. Alex non ci sta e ne segue una lunga vicenda giudiziaria. La serie ricostruisce la storia di un atleta che passa dalla gloria olimpica all’inferno di accuse, intrighi, tribunali, squalifiche.

Florida man - dal 13 aprile

Protagonista di questa miniserie è un poliziotto in crisi (Édgar Ramírez) pieno di debiti che accetta di andare in Florida per seguire un losco caso. E si ritrova ancora più nei guai...

Ossessione - dal 13 aprile

Uno stimato chirurgo londinese inizia una relazione proibita con la fidanzata del figlio (Charlie Murphy) con conseguenze devastanti in questa “bollente” miniserie inglese.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

The Night Agent - Durante il monitoraggio di una linea di emergenza un agente dell'FBI risponde a una chiamata che lo trascina in una cospirazione letale riguardante una talpa alla Casa Bianca. The Rookie - Un uomo di 45 anni decide di perseguire il sogno di diventare poliziotto dopo un incidente che gli cambia la vita… ma dovrà dimostrare ai suoi superiori di essere all'altezza. Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Transatlantic - Durante la Seconda guerra mondiale due americani e i loro alleati organizzano un'operazione di salvataggio a Marsiglia per aiutare artisti e altri rifugiati in fuga dall'Europa. Lo Scontro - Un muratore in crisi e un'imprenditrice insoddisfatta rimangono coinvolti in un incidente causato dalla rabbia al volante. La faida che segue fa emergere i loro istinti più cupi.

Prime Video

La fantastica signora Maisel - dal 14 aprile

Siamo giunti al gran finale di una serie tra le più premiate degli ultimi anni, che ha fatto incetta di Emmy e Golden Globe: ecco la quinta e ultima stagione di “La fantastica signora Maisel”, in arrivo su Prime Video con i primi tre episodi dal 14 aprile (e i successivi a cadenza settimanale fino al 26 maggio). Scopriremo così che cosa accadrà nella vita di Miriam “Midge” Maisel, che si fa strada nel mondo (molto maschile) della comicità, nella New York a cavallo tra Anni 50 e 60. Tra battute fulminanti e costumi sociali in evoluzione, ci sarà da ridere in compagnia degli altri personaggi come la sua agente Susie (l’attrice Alex Borstein) e i genitori Rose e Abe (Marin Hinkle e Tony Shalhoub).

Disney+

Will Trent - dal 12 aprile

Una nuova serie in dieci episodi racconta la vita di Will Trent (Ramón Rodríguez), un agente speciale del Georgia Bureau of Investigation che risolve molti casi grazie al suo particolare passato.

Apple Tv+

Jane - dal 14 aprile

Jane Garcia ha 9 anni e una grande passione per l’ambiente. Con l’aiuto dell’amico David e dello scimpanzè Greybeard lotta per proteggere gli animali. La serie di Apple Tv+ si ispira al lavoro della dottoressa Jane Goodall.

L’ultima cosa che mi ha detto - dal 14 aprile

In questa miniserie thriller di Apple Tv+, Hannah (Jennifer Garner) cerca la verità sulla scomparsa del marito con l’aiuto della figliastra Bailey (Angourie Rice). Dal libro di Laura Dave (Piemme Edizioni).

Paramount+

Yellowjackets - dal 12 aprile

La premessa, densa e inquietante, è quella che abbiamo visto nella prima stagione: nel 1996 un gruppo di ragazze di una squadra di calcio precipita in una zona selvaggia del Canada. E qui, le superstiti lottano per sopravvivere. Poi, 25 anni dopo, le ritroviamo già donne alle prese con tanti misteri. Due storie in parallelo, quella del passato e quella del presente.

Now

La giustiziera senza nome - dal 14 aprile

La serie proposta da Now è un western al femminile con Kate Bosworth nei panni di una misteriosa assassina che semina terrore in una cittadina del Montana. Nessuno sa le ragioni della sua vendetta, ma attenti a non finire sulla sua lista nera...

RaiPlay

Shake - dal 14 aprile

Conoscete la storia di Otello, raccontata nell’omonima tragedia di Shakespeare? Immaginatela ambientata in un liceo romano e otterrete “Shake”, serie per adolescenti (e non solo) in otto puntate da 25 minuti. Il protagonista non si chiama Otello ma Thomas, mentre la Desdemona della situazione è Beatrice, la ragazza più bella della scuola. Il loro rapporto susciterà l’invidia... non di Iago, ma della perfida Gaia.

La playlist

Fermi tutti, c’è l’fbi

In The night agent su Netflix abbiamo conosciuto l’ennesimo agente dell’Fbi della tv dopo questi illustri colleghi...

X-Files - Fox Mulder e Dana Scully hanno fatto la storia della tv investigando su alieni e misteri. Undici stagioni su Disney+ .

- Fox Mulder e Dana Scully hanno fatto la storia della tv investigando su alieni e misteri. Undici stagioni su . I segreti di Twin Peaks - Dale Cooper cerca la verità sulla morte di Laura Palmer. Epocale. La serie storica e il sequel recente sono su Paramount+ .

- Dale Cooper cerca la verità sulla morte di Laura Palmer. Epocale. La serie storica e il sequel recente sono su . Fringe - Impossibile non affezionarsi all’agente Olivia Dunham e alle sue indagini. Cinque stagioni su Prime Video e Now .

- Impossibile non affezionarsi all’agente Olivia Dunham e alle sue indagini. Cinque stagioni su e . Bones - L’agente Booth affianca Temperance Brennan (detta “Bones”) in ben 12 irresistibili stagioni. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Murder mystery 2 - Jennifer Aniston e Adam Sandler tornano a indagare su un delitto in questo sequel.

- Jennifer Aniston e Adam Sandler tornano a indagare su un delitto in questo sequel. Julie & Julia - L’amore per la cucina unisce le vite di due donne, tra passato e presente.

- L’amore per la cucina unisce le vite di due donne, tra passato e presente. Scarface - Al Pacino è furioso e indimenticabile.

- Al Pacino è furioso e indimenticabile. Noah - L’arca di Noè raccontata da Aronofsky con Russel Crowe: un film visionario.

- L’arca di Noè raccontata da Aronofsky con Russel Crowe: un film visionario. Che ora è - Mastroianni e Troisi: che magico duetto.

- Mastroianni e Troisi: che magico duetto. Baby driver - Strabiliante film di rapine da riscoprire. Con Ansel Elgort e Kevin Spacey.

- Strabiliante film di rapine da riscoprire. Con Ansel Elgort e Kevin Spacey. Paw patrol - Il film - Grande avventura con i super-cagnolini.

Prime Video