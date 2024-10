Da “La legge di Lidia Poët” a “Qui non è Hollywood”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+

Cosa vedere dal 30 ottobre al 5 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Matilda De Angelis in "La legge di Lidia Poët" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 30 ottobre al 5 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

La legge di Lidia Poët 2 - dal 30 ottobre

Nei sei nuovi episodi della seconda stagione ritroviamo gli elementi che hanno fatto appassionare il pubblico alla serie: avvincenti casi di omicidio, impegno politico e, naturalmente, vicende sentimentali. Tra una lotta civile e l’altra, Lidia non smette di lavorare al servizio della giustizia. E stavolta ha un alleato: il nuovo procuratore Fourneau (Gianmarco Saurino). Chissà se ci sarà spazio per qualcosa di tenero o se Lidia penserà ancora a Jacopo (Eduardo Scarpetta) nonostante tra loro sia finita.

The diplomat 2 - dal 31 ottobre

Nella seconda stagione, una bomba esplode nel cuore di Londra e sconvolge il mondo dell'ambasciatrice americana Kate Wyler (Keri Russell). Il suo incubo diventa realtà: Kate si batte per tenere unita la sua squadra, mentre si affrontano le incommensurabili perdite dovute a quell'attacco. Attacco che non proviene da una nazione rivale, ma dall'interno del governo britannico.

Olivia Rodrigo: Guts World Tour - dal 29 ottobre

Se ancora non conoscete la popstar Olivia Rodrigo, potete vederla scatenarsi nella tappa di Los Angeles del suo ultimo tour.

Inspira, espira, uccidi - dal 31 ottobre

La meditazione, si sa, rende più sereni. In questa commedia nera tedesca fa di più: l’avvocato Björn (Tom Schilling), inizia a meditare e... diventa un killer.

Via d’uscita - dal 30 ottobre

Un ex agente delle forze speciali è pronto a tutto per ripagare i debiti lasciati dal padre. Dalla Polonia, una serie thriller ad alta tensione con Piotr Witkowski e Konrad Eleryk.

I quattro della Candelaria - dal 30 ottobre

Nella Rio de Janeiro degli Anni 90 quattro ragazzini vivono per strada ma sognano un futuro diverso. Tutto cambia quando una tragedia li colpisce da vicino. Intenso e toccante dramma brasiliano.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Beauty in Black - Il destino di una spogliarellista cambia radicalmente dopo l'incontro con una ricca e disfunzionale famiglia che gestisce un impero di cosmetici e un losco traffico. Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer - A Los Angeles, l'avvocato di successo Mickey Haller è pronto a tutto per vincere mentre si destreggia nel sistema giudiziario penale a bordo della sua inconfondibile Lincoln. Territory - Quando il più grande allevamento di bestiame del mondo rimane senza un erede preciso, forze rivali intervengono mentre una lotta generazionale stravolge il futuro del territorio. Inganno - Dopo aver compiuto sessant'anni una donna benestante si innamora di un uomo affascinante e molto più giovane, le cui intenzioni sono messe in dubbio dalla famiglia di lei. Ultima notte a Tremor - Dopo essere stato colpito da un fulmine, un pianista tormentato comincia ad avere visioni del proprio futuro, mentre una minaccia letale incombe sui suoi cari.

Prime Video

Libre - dal 1° novembre

A metà tra biografia (con qualche libertà) e film di rapine, racconta le audaci imprese di Bruno, ladro di gioielli rubacuori che mette a segno i suoi colpi senza mai ricorrere alla violenza. Sulle sue tracce c’è il geniale commissario George Moréas, impegnato in una serrata caccia all’uomo che non si ferma neanche dopo numerosi arresti.

Apocalipsis Z: El principio del fin - dal 31 ottobre

Quando nel mondo si diffonde una strana malattia che trasforma le persone in creature aggressive e sanguinarie, Javier (Francisco Ortiz) è costretto a lasciare casa sua nella speranza di scampare al contagio. Insieme con il suo migliore amico, il gatto Lúculo, si imbarca in un drammatico viaggio di sopravvivenza all’insegna della suspense e dell’azione. Il film spagnolo è diretto da Carles Torrens.

Disney+

Qui non è Hollywood - dal 30 ottobre

Era il 26 agosto 2010 quando Avetrana, piccolo comune in provincia di Taranto affacciato sul mare, divenne protagonista di uno dei casi di cronaca nera che più ha scosso il nostro Paese: l’omicidio di Sarah Scazzi. È proprio questo delitto, che oggi tutti conosciamo anche per l’imponente risonanza mediatica che lo caratterizzò, a essere al centro di “Qui non è Hollywood”, serie in quattro puntate da 60 minuti.

I maghi di Waverly - Ritorno a Waverly Place - dal 30 ottobre

Sequel dell’amatissima saga tv che ha stregato il giovane pubblico dal 2007 al 2012, lanciando le carriere di David Henrie e Selena Gomez. Justin Russo (Henrie) è diventato papà e conduce una vita tranquilla. Quando sua sorella Alex (Gomez) ricompare all’improvviso affidandogli Billie (Janice LeAnn Brown), una giovane maga alla ricerca di un mentore, Justin dovrà rispolverare il suo talento per gli incantesimi.

Reasonable doubt - dal 30 ottobre

Emayatzy Corinealdi interpreta Jax Stewart, imbattibile avvocata di difesa di Los Angeles che lotta contro le scorrettezze del sistema giudiziario americano. In questa seconda stagione entra in scena l’affascinante Morris Chesnut: è Corey Cash, un collega che assiste Jax in un caso da dibattere.

Con le musiche di John Williams - dal 1° novembre

John Williams ha composto alcune delle colonne sonore più memorabili del cinema, da “Guerre stellari” a “Indiana Jones”. La sua leggendaria carriera viene celebrata con un documentario che racconta la lunga vita del prolifico maestro.

Apple Tv+

Tú también lo harías - Tacito accordo - dal 30 ottobre

Se siete amanti dei thriller non potete perdervi questa miniserie spagnola. I protagonisti sono i detective Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) e Fran Garza (Pablo Molinero), colleghi ed ex fidanzati che si trovano a indagare insieme su un caso apparentemente semplice: una rapina a mano armata a bordo di un autobus vicino a Barcellona. Vengono individuati sei testimoni che fanno di tutto per complicare la situazione: non vogliono dire la verità perché molto spaventati, forse troppo. Come andrà a finire?

Now

Italy for movies - dal 29 ottobre

La docuserie prodotta da Erma Pictures per Cinecittà esplora il territorio del nostro Paese per condurci alla scoperta di luoghi diventati iconici grazie ai film, e di location ancora poco conosciute. Dieci puntate settimanali su Now.

RaiPlay

Conversazione - dal 28 ottobre

Vorreste parlare con i vostri personaggi preferiti? Lo potete fare nel programma delle 15.30 di Giovanni Benincasa su RaiPlay. Basta chiamare in diretta il numero 06 37722220 (dal lunedì al venerdì) per fare domande (unica richiesta: che siano intelligenti) a ospiti famosi, mentre una voce fuori campo fa da moderatrice. Il protagonista della puntata è annunciato ogni giorno alle ore 12.30 sui profili social di RaiPlay.

La playlist

Buon Halloween!

Avete voglia di passare un Halloween spaventoso? Ecco cinque classici del terrore da rivedere in streaming.

Shining - Il capolavoro di Kubrick con Jack Nicholson (vedi foto) ci mette ancora i brividi. Si vede su Now .

- Il capolavoro di Kubrick con Jack Nicholson ci mette ancora i brividi. Si vede su . Rosemary’s baby - Atmosfere inquietanti e un finale allucinato nel grande film di Polanski. Su Paramount+ .

- Atmosfere inquietanti e un finale allucinato nel grande film di Polanski. Su . Psyco - Nel 1960 Hitchcock sconvolse tutto il mondo. Su Now .

- Nel 1960 Hitchcock sconvolse tutto il mondo. Su . La Mosca - Amore e mutazioni, secondo Cronenberg. Su Disney+ .

- Amore e mutazioni, secondo Cronenberg. Su . Scappa - Get out - Jordan Peele dirige uno degli horror più intelligenti e satirici degli ultimi anni. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il giardino delle vergini suicide - Straordinario debutto di Sofia Coppola, un film disturbante e sognante. Lanciò Kirsten Dunst.

- Straordinario debutto di Sofia Coppola, un film disturbante e sognante. Lanciò Kirsten Dunst. Pearl - Il prequel di “X” e “Maxxxine” è un horror ambientato nel 1918 con una super Mia Goth.

- Il prequel di “X” e “Maxxxine” è un horror ambientato nel 1918 con una super Mia Goth. V per vendetta - Dall’acclamato fumetto di Alan Moore, una parabola anarchica e incendiaria.

- Dall’acclamato fumetto di Alan Moore, una parabola anarchica e incendiaria. La pelle che abito - Almodóvar sottovalutato: c’è un inquietante Banderas.

- Almodóvar sottovalutato: c’è un inquietante Banderas. Woman of the hour - L’esordio alla regia dell’attrice Anna Kendrick è un thriller che vi lascerà senza fiato.

- L’esordio alla regia dell’attrice Anna Kendrick è un thriller che vi lascerà senza fiato. L’ultima notte di Amore - Favino è un poliziotto che commette un errore a un passo dalla pensione. Film teso e sorprendente.

- Favino è un poliziotto che commette un errore a un passo dalla pensione. Film teso e sorprendente. Scream - Ha dato il via a una saga che ha cambiato il cinema horror.

- Ha dato il via a una saga che ha cambiato il cinema horror. Le conseguenze dell’amore - Secondo film di Sorrentino, è anche uno dei suoi più amati.

Prime Video