Da “La regina Carlotta” a “Silo”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 3 al 9 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

La regina Carlotta - dal 4 maggio

Arriva lo spin-off della famosa serie inglese tutto incentrato sul fidanzamento e sul matrimonio tra Carlotta, appunto, e re Giorgio III. La giovane principessa (l’attrice India Amarteifio), seppur preparata a questo matrimonio combinato, fa di tutto per sfuggire dal suo futuro ruolo. E persevera in questo con la sua testardaggine fino a che non conosce Giorgio (Corey Mylchreest) e se ne innamora follemente.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

L'estate in cui imparammo a volare - Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni. L'infermiera - Un'infermiera appena arrivata in ospedale sospetta che la ricerca di attenzione di una collega possa essere collegata a una serie di decessi tra i pazienti. Da una storia vera. Sweet Tooth - Un adorabile bambino metà umano e metà cervo intraprende un'epica avventura attraverso un mondo postapocalittico alla ricerca della famiglia con l'aiuto di un burbero protettore. Benvenuti a Eden - Un gruppo di giovani adulti si reca a un party su un'isola remota, ma l'apparente paradiso che li aspetta cela trappole e segreti pericolosi. The Diplomat - Durante una crisi internazionale una diplomatica si giostra tra il prestigioso incarico di ambasciatrice USA nel Regno Unito e il turbolento matrimonio con una star della politica.

Prime Video

Uno splendido disastro - dal 5 maggio

Lei si chiama Abby Abernathy (Virginia Gardner) ed è una studentessa che vuole concentrarsi sugli studi. Ma un ostacolo si mette tra lei e la carriera universitaria: Travis Maddox (Dylan Sprouse) detto “Cane pazzo”, un folle compagno di college che le propone una strana scommessa... Se avete voglia di romanticismo, “Uno splendido disastro” è un film sentimentale con due protagonisti giovani, belli e affascinanti, che vi farà distrarre per un’ora e mezzo.

Disney+

Ed Sheeran: Oltre la musica - dal 3 maggio

La vita di una delle stelle più grandi del pop, in fondo, non è molto diversa da quella di tutti noi. Ed Sheeran in quattro episodi racconterà le sue origini, dall’amico manager che per primo ha creduto nel suo talento (Jamal Edwards) al suo grande amore, Cherry Seaborn. Sembra una fiaba, ma dopo la morte di Jamal e il tumore diagnosticato alla moglie durante la gravidanza, Ed ha dovuto affrontare i drammi di una vita che purtroppo non fa sconti a nessuno.

A small light - dal 2 maggio

È firmata da National Geographic questa miniserie in otto episodi ispirata alla storia vera di Miep Gies (Bel Powley), la donna che durante la Seconda guerra mondiale nascose nella sua casa Anna Frank e la famiglia. Una storia nota, raccontata da un punto di vista differente.

Star Wars: Visions Volume 2 - dal 4 maggio

L’universo di “Star Wars” continua a espandersi in questa seconda raccolta di cortometraggi animati ambientati proprio nel mondo dei Jedi e dei Sith creato da George Lucas. Sono nove gli episodi inediti di questa stagione, provenienti da mezzo mondo e realizzati con le tecniche d’animazione più disparate.

Apple Tv+

Silo - dal 5 maggio

Ci troviamo in un futuro così lontano che nessuno sa come ci si sia arrivati. Fatto sta che gli ultimi 10 mila esseri umani, sopravvissuti a una catastrofe ecologica, vivono sottoterra, in un silo a ben oltre un chilometro di profondità. Ma un giorno Juliette (Rebecca Ferguson) inizia a farsi delle domande: il mondo fuori è davvero ancora invivibile?

Paramount+

Attrazione fatale - dal 1° maggio

La miniserie rivisita in otto episodi l’omonimo film del 1987. La storia è sempre quella della relazione furtiva tra Dan Gallagher (Joshua Jackson) e l’amante Alex Forrest (Lizzy Caplan), ma stavolta viene raccontata tra presente e passato. Escono subito tre episodi, gli altri cinque a cadenza settimanale.

Now

A casa tutti bene - dal 5 maggio

Arriva la seconda stagione della serie di Gabriele Muccino. Al centro della storia c’è sempre la famiglia: Carlo, Paolo, Sara, Riccardo, Diego e Ginevra affrontano prove inaspettate, ognuno guidato dal proprio desiderio. Nuovi amori e tormenti infiammano le loro vite e, per quanto possa sembrare ingiusto, le colpe dei genitori ricadono sempre sui figli. Così i protagonisti vanno incontro a un destino ineluttabile: la felicità è un’illusione impossibile da afferrare, soprattutto per loro.

La playlist

Christina, sei favolosa!

Che bello rivedere Christina Ricci in Yellowjackets su Paramount+! Ecco dove riscoprire i suoi film più memorabili...

La famiglia Addams - Come dimenticare la sua irresistibile Mercoledì? Il film che ha lanciato la carriera di Christina è su Paramount+ , così come il sequel, dove è ancora più... perfida.

- Come dimenticare la sua irresistibile Mercoledì? Il film che ha lanciato la carriera di Christina è su , così come il sequel, dove è ancora più... perfida. Casper - L’amicizia tra una ragazzina e un simpatico fantasma in una casa stregata: un film amatissimo da chi è cresciuto negli Anni 90. Su Netflix .

- L’amicizia tra una ragazzina e un simpatico fantasma in una casa stregata: un film amatissimo da chi è cresciuto negli Anni 90. Su . Il mistero di Sleepy Hollow - Tim Burton la affianca a Johnny Depp in un ruolo “gotico” che mette in luce la sua bellezza. Si rivede su Netflix .

- Tim Burton la affianca a Johnny Depp in un ruolo “gotico” che mette in luce la sua bellezza. Si rivede su . Buffalo ‘66 - Christina diventa adulta in questo film super-alternativo di e con Vincent Gallo. Si può riscoprire su Pluto Tv .

- Christina diventa adulta in questo film super-alternativo di e con Vincent Gallo. Si può riscoprire su . Anything else - Il suo animo più romantico lo ha tirato fuori Woody Allen in una commedia poco rivista ma spassosa. Su Infinity+ .

- Il suo animo più romantico lo ha tirato fuori Woody Allen in una commedia poco rivista ma spassosa. Su . Monster - Era la figlia dell’irriconoscibile Charlize Theron (da Oscar) in questo dramma spietato. Il film è su Prime Video .

- Era la figlia dell’irriconoscibile Charlize Theron (da Oscar) in questo dramma spietato. Il film è su . Black snake moan - Forse il ruolo più sensuale della Ricci, qui incatenata (letteralmente) dal burbero Samuel L. Jackson. Una commedia nera e provocatoria. Su Paramount+ .

- Forse il ruolo più sensuale della Ricci, qui incatenata (letteralmente) dal burbero Samuel L. Jackson. Una commedia nera e provocatoria. Su . Matrix resurrections - Ha una piccola parte anche lei nel quarto episodio della saga di fantascienza, uscito lo scorso anno. Si vede su Now .

- Ha una piccola parte anche lei nel quarto episodio della saga di fantascienza, uscito lo scorso anno. Si vede su . Mercoledì - Non poteva mancare, come ospite d’onore, nella serie sulla “nuova” Mercoledì Addams. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Belli ciao - Pio e Amedeo ci fanno ridere a crepapelle in questa commedia, grande successo nelle sale.

- Pio e Amedeo ci fanno ridere a crepapelle in questa commedia, grande successo nelle sale. Il giorno sbagliato - Non vi conviene far arrabbiare uno sconosciuto al volante, soprattutto se è Russell Crowe...

- Non vi conviene far arrabbiare uno sconosciuto al volante, soprattutto se è Russell Crowe... Guida turistica per innamorarsi - Un’imprenditrice si ritrova in Vietnam dove incontra un uomo che le cambia la vita.

- Un’imprenditrice si ritrova in Vietnam dove incontra un uomo che le cambia la vita. Gold coast lounge - Voliamo fino in Ghana per farci raccontare una storia noir su una famiglia di criminali.

- Voliamo fino in Ghana per farci raccontare una storia noir su una famiglia di criminali. Il tesoro dell’Africa - C’è anche Gina Lollobrigida nel cast di questa satira del 1953 con Humphrey Bogart.

Prime Video

Tutti defunti... tranne i morti - Uscito nel 1977, è uno dei più originali e surreali film di Pupi Avati. Da riscoprire.

- Uscito nel 1977, è uno dei più originali e surreali film di Pupi Avati. Da riscoprire. Killerman - Liam Hemsworth si sveglia senza più ricordi ma è la vittima di una caccia all’uomo.

- Liam Hemsworth si sveglia senza più ricordi ma è la vittima di una caccia all’uomo. Io e mio fratello - Commedia inedita con Denise Tantucci e Cristiano Caccamo.

- Commedia inedita con Denise Tantucci e Cristiano Caccamo. Train to Busan - Gli zombi prendono d’assalto un treno coreano. Per appassionati del genere: altissima tensione.

- Gli zombi prendono d’assalto un treno coreano. Per appassionati del genere: altissima tensione. Zeta - La filosofia dell’hip hop è al centro di questo film italiano pieno di “ospiti” rapper.

Disney+

True lies - Memorabile commedia action con Arnold Schwarzenegger e la splendida Jamie Lee Curtis.

- Memorabile commedia action con Arnold Schwarzenegger e la splendida Jamie Lee Curtis. Quasi a modo - Una parodia “scorretta” di “Il gobbo di Notre-Dame”.

- Una parodia “scorretta” di “Il gobbo di Notre-Dame”. Troppo napoletano - C’è anche Serena Rossi nel cast di questo film brillante.

- C’è anche Serena Rossi nel cast di questo film brillante. Le mie scuse - Commedia turca su un uomo costretto a fare la pace con i suoi familiari...

Now