Da “La vita che volevi” a “If you love”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 29 maggio al 4 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

La vita che volevi - dal 29 maggio

Vittoria Schisano interpreta la protagonista, Gloria, donna transgender originaria di Napoli che si è costruita la vita che desiderava a Lecce: gestisce un’agenzia viaggi, è innamorata e realizzata. A scuotere la sua esistenza è la scoperta di avere un figlio adolescente, Andrea. Andrea è il figlio che Gloria ha avuto da Marina (Pina Turco), che dopo 15 anni di silenzio irrompe come un vulcano nella sua vita portando con sé anche la piccola Arianna, figlia avuta con Sergio (Giuseppe Zeno). Inizialmente lui si mostra diffidente nei confronti di Gloria, ma i due impareranno a conoscersi e fidarsi l’uno dell’altra.

Dancing for the devil - dal 29 maggio

Il sottotitolo di questa docuserie è “Storia di una setta su TikTok”. E parla infatti di un’agenzia di talenti che nascondeva intenzioni fuori da ogni previsione.

I colori del male: Rosso - dal 29 maggio

Dalla Polonia arriva un film thriller in cui un ambizioso procuratore (Jakub Gierszal) riapre un vecchio caso connesso a un recente omicidio...

Eric - dal 30 maggio

Nuova angosciante miniserie thriller in cui Benedict Cumberbatch è un padre alla disperata ricerca del figlio scomparso nella New York degli Anni 80.

Geek girl - dal 30 maggio

Harriet è una liceale timida e un po’ impacciata che si ritrova all’improvviso catapultata nel mondo della moda. Da una saga di romanzi per adolescenti.

Ni una más - dal 31 maggio

La serie spagnola è incentrata su una ragazza di 17 anni che denuncia una violenza subita nel suo liceo. Ritrovandosi però al centro di un’inchiesta che finisce per sconvolgere ogni sua certezza.

Disney+

Jim Henson Idea man - dal 31 maggio

Un cappotto della mamma, una pallina bianca da ping pong e la libertà di dare libero sfogo alla propria immaginazione: al creatore dei famosissimi Muppets bastava davvero poco. Il documentario, diretto dal premio Oscar Ron Howard, offre un autorevole ritratto del rivoluzionario e impavido burattinaio statunitense, celebrato oggi in tutto il mondo come grande genio visionario.

Paramount+

Il gioco della piramide - dal 30 maggio

Se pensate che la vita in un liceo sia dura, forse non conoscete la scuola femminile di Baekyeon. Un istituto dove vige un rigoroso e spietato sistema piramidale: chi sta in cima ha il potere, chi sta alla base è vittima di angherie e bullismo. Ne sa qualcosa Seong Su-ji, che appena arrivata nella scuola si ritrova vittima di questo violento sistema. E allora cerca di sfidarlo guidando una ribellione per smantellare la “piramide”.

Mayor of Kingstown - dal 3 giugno

Ritorna Mike McLusky (Jeremy Renner) nella terza stagione della serie creata da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. In questi nuovi episodi la popolazione di Kingstown è scossa da diverse esplosioni, mentre un membro della mafia russa inizia la sua scalata al potere e Mike si ritroverà anche invischiato in una pericolosa guerra tra narcotrafficanti.

Now

Interrogation raw - dal 3 giugno

La nuova stagione di questa appassionante docuserie che ci rende testimoni di alcuni (autentici) interrogatori, momenti fondamentali e spesso decisivi per un’indagine di polizia.

RaiPlay

Controvento - In viaggio con BluElena - dal 31 maggio

Voi avreste davvero il coraggio di mollare tutto e cambiare vita? Elena lo ha fatto! A 25 anni ha lasciato lavoro, casa, amici e famiglia e ha iniziato a viaggiare da sola. Ha visitato luoghi incontaminati, conosciuto culture diverse e scoperto una vita fuori dagli schemi. La nuova docuserie in 18 episodi è un racconto in presa diretta della sua incredibile avventura, non priva di imprevisti, difficoltà e momenti di nostalgia.

Mediaset Infinity

If you love - dal 3 giugno

Una commedia romantica turca che ha come protagonisti Kerem Bursin e Hafsanur Sancaktutan. Kerem veste i panni di Ates Arcali, il cinico rampollo di una famiglia benestante di Istanbul. Cresciuto in collegio dopo la morte della madre, ha trascorso la sua vita all’estero e ha dovuto molto presto imparare a cavarsela da solo, diventando molto diffidente nei confronti di chiunque. Leyla (Hafsanur Sancaktutan) non ha mai conosciuto la sua famiglia di origine e si guadagna da vivere con piccole truffe. Le strade dei due giovani si incontreranno per caso. E seppur siano diversissimi tra loro, la curiosità di lui e il carisma di lei si combineranno in una strana alchimia che li porterà ad avvicinarsi.

