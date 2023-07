Da “L’estate nei tuoi occhi” a “Fondazione”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 12 al 18 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Lola Tung (Belly) e Gavin Casalegno (Jeremiah) in "L'estate nei tuoi occhi" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 12 al 18 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Bird Box Barcellona - dal 14 luglio

È stato uno dei film-rivelazione delle scorse stagioni: parliamo di “Bird box” (2018), dove un’eroica Sandra Bullock cerca di sopravvivere in un mondo invaso da misteriose creature che nessuno può vedere. Le “entità” hanno il potere di sconvolgere la mente di uomini e animali che le guardino, costringendoli ad autodistruggersi. Ora arriva uno “spin off” dove l’azione è ambientata in Europa, in un clima ancora più apocalittico.

Survival of the thickest - dal 13 luglio

La comica Michelle Buteau è una stilista che inizia una nuova vita dopo la separazione.

Tattiche d’amore 2 - dal 14 luglio

Sequel del film romantico turco del 2022 dove ritroviamo Demet Özdemir nel ruolo di Asli: convincerà Kerem a sposarlo?

Quarterback - dal 12 luglio

La docuserie ci porta dietro le quinte dell’ultima stagione della lega Nfl di football americano, faccia a faccia con tre campioni.

Mister Car e i templari - dal 12 luglio

Un avventuroso film per adolescenti e per tutta la famiglia prodotto in Polonia, con protagonista un gruppo di coraggiosi ragazzini a caccia di tesori nascosti.

La casa che brucia - dal 13 luglio

Questa serie giapponese di Netflix è un dramma pieno di misteri e segreti. Anzu (Mei Nagano) è una ragazza che si fa assumere come domestica ma in verità cerca la sua vendetta.

Five star chef - dal 14 luglio

Questo talent show vi solleticherà l’appetito e vi farà scoprire sette idee di cucina: sono quelle proposte dai concorrenti che si sfidano, davanti a tre giurati, in un prestigioso hotel di Londra.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

L'estate nei tuoi occhi 2 - dal 14 luglio

Riprendiamo a seguire la vita di un gruppo di ragazzi durante le vacanze a Cousins Beach: Belly (Lola Tung) è indecisa se accettare le avance di uno tra i fratelli Conrad e Jeremiah (Gavin Casalegno). Nel frattempo anche la vita di Susannah (madre di Conrad e Jeremiah) è messa a dura prova: continua a lottare contro il cancro e uno sconosciuto cerca di sottrarle la sua amata casa. Belly dovrà quindi prendere in mano la situazione.

Disney+

The company you keep - dal 12 luglio

Una serie tv spy che inizia da una notte di passione tra il truffatore Charlie Nicoletti (Milo Ventimiglia) e l’agente della Cia sotto copertura Emma Hill (Catherine Haena Kim). Ovviamente nessuno sa del lavoro dell’altro e questo avrà conseguenze per entrambi.

Apple Tv+

Fondazione 2 - dal 14 luglio

Arriva la seconda stagione basata sulla omonima serie di romanzi di Isaac Asimov. Un secolo dopo rispetto al finale della stagione precedente continuano le tensioni all’interno dell’Impero galattico: ora una colonia di Mentalici minaccia di prendere il potere sulla “psicostoria”, un mix di statistica e matematica con la quale si prevede il futuro.

Paramount+

Beavis & Butt-Head - dal 15 luglio

Nel 2022 il cartone “Beavis and Butt-head”, dopo il successo su Mtv negli Anni 90 e un’ottava stagione nel 2011, è tornato e dal 15 luglio vedremo su Paramount+ la seconda stagione con i nuovi episodi, doppiata dal rapper Shade e da J-Ax.

Joe Pickett - dal 16 luglio

Una serie in stile western contemporaneo, che racconta la vita del guardacaccia Joe Pickett (Michael Dorman), della moglie Marybeth (Julianna Guill) e della sua famiglia. La storia è ambientata ai giorni nostri a Saddlestring, piccola città all’interno della natura selvaggia dello Yellowstone National Park (Wyoming, Stati Uniti). Qui i Pickett si destreggiano tra omicidi, sparizioni e una società in cambiamento. La seconda stagione arriverà nei prossimi mesi.

Now

Una spia tra noi - dal 17 luglio

Nicholas Elliott (Damian Lewis) e Kim Philby (Guy Pearce) sono due ufficiali dell’MI6, il controspionaggio britannico: siamo durante la Guerra fredda, negli Anni 60. Oltre che combattere contro i russi, Nicholas e Kim sono anche amici fraterni. Fino a che si scopre che il secondo è una talpa del Kgb, i servizi segreti sovietici. A quel punto tutto viene messo in discussione: l’amicizia, il lavoro di spie durato 20 anni e gli equilibri tra Stati in un’epoca decisamente delicata della storia internazionale. La serie è ispirata a un libro scritto dal giornalista Ben Macintyre.

La playlist

La magia di Temeria

La terza stagione di The Witcher è in vetta alla classifica di Netflix. Ecco altre storie fantasy, tra cavalieri e mostri cattivi da sconfiggere...

Il trono di spade - Sei stagioni imperdibili sulle lotte di potere (e non solo) tra il Continente occidentale e quello orientale. Su Now .

- Sei stagioni imperdibili sulle lotte di potere (e non solo) tra il Continente occidentale e quello orientale. Su . La ruota del tempo - Una donna dai poteri magici arriva in un piccolo viallaggio e stravolge la vita di cinque ragazzi, scelti per combattere il Tenebroso. Su Prime Video .

- Una donna dai poteri magici arriva in un piccolo viallaggio e stravolge la vita di cinque ragazzi, scelti per combattere il Tenebroso. Su . Tenebre e ossa - Una giovane coraggiosa si scaglia contro il cattivo Kirigan e il suo esercito di ombre malvagie. Su Netflix .

- Una giovane coraggiosa si scaglia contro il cattivo Kirigan e il suo esercito di ombre malvagie. Su . Il signore degli anelli: Gli anelli del potere - La serie tratta dal famoso libro di Tolkien sulla Terra di Mezzo. Su Prime Video .

- La serie tratta dal famoso libro di Tolkien sulla Terra di Mezzo. Su . Dune - Il film premiatissimo di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet. Su Netflix.

Netflix

Ali - Questa biografia di Muhammad Ali aiuta anche a capire le condizioni sociali del tempo. Regia di Michael Mann.

- Questa biografia di Muhammad Ali aiuta anche a capire le condizioni sociali del tempo. Regia di Michael Mann. La leggenda di Al, John e Jack - Si ride con una commedia del 2002 dove Aldo Giovanni e Giacomo sono tre gangster non molto efficienti.

- Si ride con una commedia del 2002 dove Aldo Giovanni e Giacomo sono tre gangster non molto efficienti. Batman begins - Il capolavoro di Christopher Nolan, con Christian Bale nel ruolo del tormentato Bruce Wayne.

- Il capolavoro di Christopher Nolan, con Christian Bale nel ruolo del tormentato Bruce Wayne. Unknown - La piramide perduta - Un documentario sul fascino di essere archeologi e scoprire tombe in Egitto.

- Un documentario sul fascino di essere archeologi e scoprire tombe in Egitto. Il morso del coniglio - Un thriller con protagonista Sarah Snook che indaga sulla scomparsa di una bambina e le conseguenze per la famiglia.

Prime Video

Grazie ragazzi - Antonio Albanese è un attore alle prese con un laboratorio teatrale in un carcere.

- Antonio Albanese è un attore alle prese con un laboratorio teatrale in un carcere. Da grandi - Quattro bambini di 8 anni si risvegliano adulti. Con Enrico Brignano, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ilenia Pastorelli.

- Quattro bambini di 8 anni si risvegliano adulti. Con Enrico Brignano, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ilenia Pastorelli. È colpa mia? - Una storia di adolescenti: Noah in una nuova casa si imbatte nel sexy fratellastro.

- Una storia di adolescenti: Noah in una nuova casa si imbatte nel sexy fratellastro. Creed III - Un campione di boxe alle prese con il match finale.

Disney+

Avatar - La via dell’acqua - L’ultimo film di James Cameron nel mondo di Pandora.

- L’ultimo film di James Cameron nel mondo di Pandora. Hamilton - Un musical tutto da cantare.

