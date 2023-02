Da “Lidia Poët” a “Dinner Club”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 15 al 21 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Paramount+ Matilda De Angelis interpreta Lidia Poët Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 15 al 21 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Paramount+.

Netflix

La legge di Lidia Poët - dal 15 febbraio

I casi al centro dei sei episodi di “La legge di Lidia Poët” (su Netflix dal 15 febbraio) sono inventati. Come pure alcune “licenze narrative” volutamente anacronistiche e moderne come, per esempio, gli abiti della protagonista che indossa pantaloni e giacche di pelle che all’epoca non si usavano. Ma Lidia Poët è esistita veramente e ha vissuto a Torino nella seconda metà del 1800.

Red rose - dal 15 febbraio

Uno scalcinato gruppo di adolescenti britannici scarica una app per smartphone che si rivela una trappola da incubo. Serie thriller per teenager.

The Upshaws - dal 16 febbraio

Ecco la terza parte di questa sitcom su una famiglia della classe operaia che vive in Indiana, dove affronta difficoltà quotidiane sperando in una vita migliore.

La ragazza e il cosmonauta - dal 17 febbraio

È stata prodotta in Polonia questa nuova serie in cui un cosmonauta ritorna sulla Terra dopo 30 anni, ma non è invecchiato. E oltre al mistero c’è anche l’amore...

Perfect match - dal 14 febbraio

Se sentite la mancanza di “Temptation Island”, arrivano nuovi episodi di questo reality “bollente” in cui le coppie si mettono alla prova.

Full swing - dal 15 febbraio

Il mondo del golf è al centro di un’appassionante docuserie che segue un gruppo di giocatori durante un’impegnativa stagione di gare. Svelando cosa si cela dietro a ciò che vediamo in tv.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. You - Un ragazzo pericolosamente affascinante e profondamente ossessivo ricorre a misure estreme per entrare nelle vite delle persone che lo attraggono. S.W.A.T. - Un sergente a capo di una squadra di agenti scelti nella sua nativa Los Angeles ha il compito di allentare le tensioni letali all'interno della comunità. Physical: da 100 a 1 - Cento concorrenti in condizioni fisiche perfette gareggiano in una serie di sfide estenuanti per poter primeggiare e conquistare il premio finale in denaro. Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy.

Prime Video

Dinner Club - dal 17 febbraio

Dopo il successo della prima edizione proposta nel 2021, da venerdì 17 febbraio Carlo Cracco riaprirà su Prime Video il suo "Dinner Club". Quattro nuovi “ospiti” dovranno dimostrare ai fornelli di aver fatto tesoro della sapienza che il grande chef ha elargito loro, dopo averli accompagnati in scorribande nelle tradizioni gastronomiche di quattro zone d’Italia. Vedremo, dunque, che cos’hanno imparato Antonio Albanese in Alto Adige, Paola Cortellesi sulla Sila, in Calabria, Luca Zingaretti in Romagna e Marco Giallini nella Sicilia orientale.

Star Trek: Picard - dal 17 febbraio

Dal 17 febbraio su Prime Video la serie “Star Trek: Picard” parte per il suo ultimo viaggio interstellare verso una spettacolare conclusione. Le prime due stagioni con protagonista il celebre Patrick Stewart nei panni del leggendario Jean-Luc Picard hanno arricchito l’ambientazione della saga, introdotto giovani personaggi di grande spessore emotivo, con il ritorno di alcuni dei nomi più iconici dei film e delle serie, come Brent Spiner nel ruolo di Data/B-4, Whoopi Goldberg nei panni di Guinan, John de Lancie e il folle Q. La battaglia finale della terza stagione metterà a dura prova mente e cuore del Capitano Picard e per questo in suo aiuto arriveranno gli attori della serie originale “Star Trek: The next generation”, come Jonathan Frakes, con tanti colpi di scena, ancora più azione e un finale inaspettato che, dalle premesse, sembra lasciare spazio per future nuove storie.

Carnival row - dal 17 febbraio

Si conclude con la seconda stagione la serie ambientata in un mondo immaginario in cui umani e creature fatate convivono e si scontrano tra di loro.

I più visti su Prime Video questa settimana

La fattoria Clarkson - Un altro anno nella vita della Fattoria Diddly Squat, gestita da Jeremy Clarkson, il più famoso ma meno qualificato agricoltore dilettante. Per riuscire ad aumentare il suo profitto annuo ha diversificato, introducendo le mucche, più galline e un ristorante. La stranezza - Sicilia,1920. Luigi Pirandello incontra due attori dilettanti che stanno provando un nuovo spettacolo. Lo scrittore è ossessionato dalla creazione di una nuova commedia, ma non è indifferente al fascino dei due. Assiste alla prima della loro nuova farsa, interrotta da un evento imprevisto. Lo spettacolo si trasforma in una resa dei conti tra platea ed attori. La Leggenda di Vox Machina - Dopo aver salvato il regno dal male e dalla distruzione minacciata dalla coppia dal potere più terrificante di Exandria, i Vox Machina devono nuovamente salvare il mondo, questa volta da un sinistro gruppo di draghi noto come Chroma Conclave. Hunters - Dopo un incidente che ha sospeso le loro imprese in Europa, i Cacciatori devono riunirsi per dare la caccia al nazista più famigerato della Storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. In un flashback, Meyer Offerman lotta per mascherare la sua vera identità: uno dei suoi orribili segreti avrà ripercussioni sui nostri Cacciatori, quando passato e futuro entreranno in collisione. Un matrimonio esplosivo - Darcy (Jennifer Lopez) e Tom (Josh Duhamel) riuniscono le loro famiglie per il matrimonio in una location bella e lontana. Ma tutti gli invitati vengono presi in ostaggio e “finché morte non vi separi” assume un significato completamente nuovo in questa avventura esilarante e adrenalinica, perché Darcy e Tom devono salvare i loro cari, se non si uccidono prima a vicenda.

Disney+

The hair tales - dal 15 febbraio

La docuserie ospitata da Disney+, prodotta da Oprah Winfrey, ci racconta le storie di donne afroamericane attraverso quelle dei loro capelli, incrociando acconciature e identità culturale, bellezza e giustizia sociale. Davvero interessante.

Apple Tv+

Hello tomorrow! - dal 17 febbraio

Un’agenzia che vende proprietà immobiliari sulla Luna? Siamo in un mondo immaginario, futuro ma “rètro”, in questa serie con Billy Crudup (anche produttore) nei panni di un venditore di talento. Dieci episodi su Apple Tv+, si inizia dai primi tre.

Sharper - dal 17 febbraio

Julianne Moore è la star di questo inedito film prodotto da Apple. Si tratta di un thriller psicologico in cui un giovane si vendica di una ricca famiglia, colpevole di non averlo accettato. Nel cast, anche Sebastian Stan e John Lithgow.

Paramount+

Are you the one? Italia - dal 15 febbraio

U n gioco che aiuta a trovare l’anima gemella: ecco “Are you the one? Italia”, versione nostrana del “dating show” che approda in esclusiva su Paramount+ dal 15 febbraio. Alla conduzione debutta Luca Vezil, influencer da oltre un milione di follower. L’obiettivo? Dieci coppie devono “rintracciare” il vero amore. La ricompensa per i due vincitori: un montepremi di 200 mila euro.

Now

Quelle brave ragazze - dal 19 febbraio

Si riparte per una nuova vacanza on the road! “Quelle brave ragazze”, a bordo del furgoncino maculato rosa shocking, ci faranno vivere nuove emozioni a partire dal 19 febbraio su Now (in contemporanea con la messa in onda su Sky). E per questa seconda edizione del programma con Mara Maionchi e Sandra Milo ci sarà Marisa Laurito (al posto di Orietta Berti). Il trio, dopo una tappa nella lussuosa Montecarlo, vivrà un tour nel sud della Francia con missioni sempre più imprevedibili.

Django - dal 17 febbraio

Liberamente tratta dal mitico film di Sergio Corbucci, la serie western diretta da Francesca Comencini, un’ambiziosa produzione internazionale, racconta la storia di un pistolero alla ricerca della verità nel Texas dell’800.

Maria Antonietta - dal 15 febbraio

La storia di Maria Antonietta (Emilia Schüle) come non era mai stata raccontata: facciamo un tuffo nei lati più oscuri della corte di Versailles, riscoprendo la figura di una donna moderna e libera, in anticipo sui tempi.

La playlist

Persone scomparse

La ragazza di neve su Netflix ha conquistato il pubblico. Ecco altre storie di rapimenti, sparizioni e ricerche senza sosta, se amate il genere...

Cruel summer - Nella metà degli Anni 90 in Texas una ragazza scompare misteriosamente. Una stagione su Prime Video .

- Nella metà degli Anni 90 in Texas una ragazza scompare misteriosamente. Una stagione su . Big sky - Due detective uniscono le forze per risolvere il mistero di due giovani rapite da un camionista. Tre stagioni su Disney+ .

- Due detective uniscono le forze per risolvere il mistero di due giovani rapite da un camionista. Tre stagioni su . Dark - La sparizione di due bambini in un paesino tedesco nasconde in realtà un mistero fantastico. Tre stagioni su Netflix .

- La sparizione di due bambini in un paesino tedesco nasconde in realtà un mistero fantastico. Tre stagioni su . The 4400 - Dove erano finite le 4.400 persone che anni prima si erano volatilizzate? Quattro stagioni su Paramount+ .

- Dove erano finite le 4.400 persone che anni prima si erano volatilizzate? Quattro stagioni su . The OA - Una donna, sparita per sette anni, torna con una folle missione. Su Netflix .

- Una donna, sparita per sette anni, torna con una folle missione. Su . La scomparsa di Maddie McCann - Non una “fiction” ma una docuserie sulla vera storia di una sparizione che ha coinvolto il mondo intero. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il ladro di giorni - Riccardo Scamarcio è un padre che deve recuperare il tempo perduto in questo bel dramma.

- Riccardo Scamarcio è un padre che deve recuperare il tempo perduto in questo bel dramma. Dune - In attesa del secondo capitolo rivediamo il magnifico kolossal tratto dal libro di fantascienza.

- In attesa del secondo capitolo rivediamo il magnifico kolossal tratto dal libro di fantascienza. Dalla paura all’amore - La particolarità di questo film olandese è di essere ambientato a Stromboli.

- La particolarità di questo film olandese è di essere ambientato a Stromboli. Two weeks notice - Impossibile non innamorarsi di una coppia formata da Hugh Grant e Sandra Bullock.

- Impossibile non innamorarsi di una coppia formata da Hugh Grant e Sandra Bullock. Padrenostro - Un Favino intenso in una storia dolente sull’Italia degli Anni 70.

- Un Favino intenso in una storia dolente sull’Italia degli Anni 70. Escape room - In questo horror sei personaggi sono in cerca di una via di fuga.

Prime Video

Nelle tue mani - Un giovane ha un talento spiccato per il pianoforte...

- Un giovane ha un talento spiccato per il pianoforte... Creators - The past - Piccolo film di fantascienza italiano diventato “di culto”. Nel cast c’è pure Gérard Depardieu!

- Piccolo film di fantascienza italiano diventato “di culto”. Nel cast c’è pure Gérard Depardieu! Io sono nessuno - Bob Odenkirk di “Better Call Saul” sembra un uomo come tanti ma... è un ex assassino.

- Bob Odenkirk di “Better Call Saul” sembra un uomo come tanti ma... è un ex assassino. The departed - Splendido film di gangster firmato da Scorsese con DiCaprio, Damon e Nicholson.

Disney+

Amsterdam - Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi.

- Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi. The menu - Torbido film che racconta di una cena molto inquietante.

- Torbido film che racconta di una cena molto inquietante. Scusate se esisto! - Commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi.

Now