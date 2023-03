Da “LOL 3” a “Luther”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dall'8 al 14 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now LOL 3 Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'8 al 14 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now.

Netflix

Luther: Verso l’inferno - dal 10 marzo

La regola è chiara: i poliziotti indossano una divisa, i supereroi un costume. Non serve nemmeno ribadirlo. A meno che il poliziotto in questione non sia John Luther, ispettore capo di Londra. Lui è un poliziotto, però il cappotto di lana, che indossa estate e inverno, è come un’armatura: non gli dà superpoteri, ma senza si sentirebbe perduto. È stato così per tutte le cinque stagioni della serie “Luther” ed è così anche in questo nuovo caso, che arriva a quattro anni dall’ultima puntata della serie: dopo 20 episodi spalmati tra il 2010 e il 2019, è il momento del film “Luther: Verso l’inferno”, disponibile su Netflix a partire dal 10 marzo.

Outlast - Gioco di squadra - dal 10 marzo

Se amate i reality in cui i concorrenti devono sopravvivere in condizioni estreme, ecco “Outlast - Gioco di squadra”, dove 16 persone si ritrovano immerse nella natura incontaminata dell’Alaska.

The glory - dal 10 marzo

Le serie sudcoreane hanno dimostrato di non avere nulla da invidiare ai prodotti americani ed europei. Come il cupo dramma “The glory”, che il 10 marzo torna su Netflix con la seconda stagione. Al centro, la complicata vendetta di una donna.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. Incastrati - Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai. Sex/Life - Una donna vede scontrarsi i suoi audaci trascorsi sessuali e il suo presente di moglie e mamma quando nella sua vita ricompare un ex ribelle che non riesce a dimenticare. Outer Banks - Su un'isola popolata da ricchi e poveri, l'adolescente John B recluta i suoi tre migliori amici per scovare un leggendario tesoro collegato alla scomparsa del padre. Viola come il mare - Palermo. Mentre persegue un obiettivo personale, una giornalista in grado di visualizzare le emozioni altrui attraverso la sinestesia aiuta un cinico poliziotto nelle sue indagini.

Prime Video

LOL 3 - dal 9 marzo

Da un paio d’anni l’acronimo “LOL” (abbreviazione delle parole inglesi “laughing out loud”, ossia “ridere rumorosamente”) è diventato anche il titolo di un divertente programma comico prodotto da Endemol Shine Italy per Prime Video. La formula è semplice: dieci personaggi (comici, attori e intrattenitori) vengono chiusi in una stanza per sei ore dove si sfidano sfoderando battute, smorfie, gag, sketch, piccole esibizioni. Risultato: “Chi ride è fuori”, come recita il sottotitolo. Chi non ride fino alla fine, invece, vince 100 mila euro da devolvere in beneficenza.

I più visti su Prime Video questa settimana

Dinner Club - Il Dinner Club riapre le sue porte a 4 tra i più grandi attori d’Italia: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini partiranno con Carlo Cracco per visitare alcuni dei luoghi più incantevoli del belpaese, riscoprendo il piacere del viaggio e le migliori ricette. Alle cene anche le due veterane del club, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Carnival Row - Amore. Omicidio. Complotto. Rivoluzione. Quando delle uccisioni misteriose infiammano le tensioni tra i fatati e i loro oppressori umani, tutti gli abitanti di "Carnival Row" devono scegliere chi essere e come agire. The consultant - Dopo un'orribile tragedia alla CompWare, un'azienda di videogame con sede nel centro di Los Angeles, un misterioso consulente, Regus Patoff, si presenta in città e assume il comando. Daisy Jones and The Six - Nel 1977, Daisy Jones and The Six erano in cima al mondo. Con due pezzi da novanta a capo della band, Daisy Jones e Billy Dunne, erano passati dall'oscurità alla fama. E poi, dopo un concerto tutto esaurito al Soldier Field di Chicago, decisero di sciogliersi. Decenni dopo, i membri della band hanno accettato di rivelare la verità. È la storia di una band iconica implosa al culmine del suo successo. La fattoria Clarkson - Un altro anno nella vita della Fattoria Diddly Squat, gestita da Jeremy Clarkson, il più famoso ma meno qualificato agricoltore dilettante. Per riuscire ad aumentare il suo profitto annuo ha diversificato, introducendo le mucche, più galline e un ristorante.

Disney+

Bear Grylls Celebrity edition: La sfida - dall'8 marzo

Conoscete Bear Grylls? È considerato il re delle imprese estreme, fin da quando, con lo show “Uomo vs. Natura”, ha messo in scena la sua voglia di vivere in tutto il mondo avventure che sfidano le nostre paure ancestrali. Ma spesso Bear non è solo: ormai da molti anni coinvolge le star dello spettacolo nelle sue follie. Lo fa anche nei sei episodi di “Bear Grylls Celebrity edition: La sfida”, in arrivo su Disney+ l’8 marzo, dove porta, tra gli altri, l’attrice Florence Pugh nelle foreste vulcaniche della Costa Rica, Natalie Portman nel deserto di Escalante (nello Stato americano dello Utah), oppure Simu Liu (star del film “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”) nel gelo implacabile delle Montagne rocciose canadesi. Come se la caveranno?

Unprisoned - dal 10 marzo

Kerry Washington è una donna (e madre) single la cui vita viene travolta dall’uscita di prigione del padre (Delroy Lindo) in questa commedia in otto episodi.

Chang a canestro - dal 10 marzo

Film inedito targato Disney, racconta la storia di Chang, un liceale 16enne di origini asiatiche con una sola passione, il basket. E un sogno: riuscire a fare una “schiacciata”.

Paramount+

The English - dall'8 marzo

Èil 1890 quando Lady Cornelia Locke, Emily Blunt, una ricca nobildonna inglese, arriva in America. Il suo scopo è raggiungere il Wyoming per vendicarsi dell’uomo che ritiene responsabile della morte del figlio. In Kansas incontra il sergente Eli Whipp (Chaske Spencer) e lo convince ad accompagnarla. Ma anche l’uomo, membro della tribù dei Pawnee, ha alle spalle una storia drammatica. Non pensate di trovare il “solito vecchio West”, perché “The English”, miniserie in arrivo su Paramount+ l’8 marzo con i suoi sei episodi, è una storia che rivisita il mito della frontiera con una sensibilità moderna. E con due performance che lasciano senza parole.

Now

L’Opéra - dal 12 marzo

Arriva su Now (in contemporanea con Sky) la seconda stagione della serie franco-belga incentrata sulle vicende di due ballerine, Flora e Zoe, che ruotano attorno all’Opéra di Parigi. Nei nuovi episodi, le due devono ripartire da capo mentre la compagnia ha una nuova guida.

RaiPlay

Conversations with friends - dal 10 marzo

Tra i fenomeni letterari degli ultimi anni c’è Sally Rooney, giovane scrittrice irlandese che con i suoi romanzi (pubblicati da Einaudi) ha saputo dar voce alle nuove generazioni. Da un suo libro, “Persone normali”, è stata tratta nel 2020 un’acclamata miniserie, e adesso tocca a un altro best seller, “Parlarne tra amici”. La serie tratta dal romanzo sbarca su RaiPlay il 10 marzo, con il titolo originale: “Conversations with friends”. Al centro dei 12 episodi ci sono le vite di quattro giovani che vivono nella Dublino di oggi, tra amore, sesso, tradimenti e delusioni, e un viaggio in Croazia che cambierà tutto.

La playlist

Le serie sui gemelli

Tríada (Triptych) appassiona il pubblico di Netflix. Ecco altre serie basate sui gemelli...

Echoes - Due gemelle si sono scambiate le vite per anni. Ma poi una scompare. Si vede su Netflix .

- Due gemelle si sono scambiate le vite per anni. Ma poi una scompare. Si vede su . The unlisted - Dru e Kal Sharma scoprono un piano segreto per soggiogare la gioventù. Su Netflix .

- Dru e Kal Sharma scoprono un piano segreto per soggiogare la gioventù. Su . Teenage bounty hunters - Sterling e Blair non si assomigliano ma sono gemelle... e cacciano i criminali. Su Netflix .

- Sterling e Blair non si assomigliano ma sono gemelle... e cacciano i criminali. Su . Liv E Maddie - Dove Cameron interpreta due sorelle identiche nell’aspetto, diverse per carattere. Su Disney+ .

- Dove Cameron interpreta due sorelle identiche nell’aspetto, diverse per carattere. Su . Non sono stato io - Si chiamano Lindy e Logan i due gemelli al centro di questa serie per ragazzi. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Un fantasma in casa - Uno spettro diventa un fenomeno sui social in questa originale commedia.

- Uno spettro diventa un fenomeno sui social in questa originale commedia. Clerks III - Film conclusivo di una saga iniziata con un film “di culto” degli Anni 90. Per veri fan.

- Film conclusivo di una saga iniziata con un film “di culto” degli Anni 90. Per veri fan. Chihiro - Dolceamaro film giapponese su una gentile ex prostituta che apre un piccolo ristorante.

- Dolceamaro film giapponese su una gentile ex prostituta che apre un piccolo ristorante. Piccoli brividi 2 - Nuove storie ispirate alla nota collana di libri per ragazzi.

- Nuove storie ispirate alla nota collana di libri per ragazzi. Io tu noi, lucio - Il documentario di Giorgio Verdelli è dedicato a Battisti.

Prime Video

Die hart - Il comico Kevin Hart interpreta se stesso in questa satira del cinema d’azione americano.

- Il comico Kevin Hart interpreta se stesso in questa satira del cinema d’azione americano. Villetta con ospiti - Marco Giallini e Massimiliano Gallo sono tra gli attori di questo thriller da scoprire.

- Marco Giallini e Massimiliano Gallo sono tra gli attori di questo thriller da scoprire. Bullet train - Un imprevedibile viaggio in treno è al centro di un ironico thriller con Brad Pitt.

- Un imprevedibile viaggio in treno è al centro di un ironico thriller con Brad Pitt. Brado - Kim Rossi Stuart è la star, ma anche il regista, di un dramma sul rapporto tra padre e figlio.

Disney+

Poli opposti - Risate e tenerezze con Luca Argentero e Sarah Felberbaum.

- Risate e tenerezze con Luca Argentero e Sarah Felberbaum. La fontana dell’amore - Una magica storia d’amore ambientata in Italia... con conseguenze improbabili!

Now