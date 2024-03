Da “LOL 4” a “C’è ancora domani”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 27 marzo al 2 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 27 marzo al 2 aprile su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

C’è ancora domani - dal 31 marzo

Il film di Paola Cortellesi (qui ideatrice, regista debuttante, sceneggiatrice e protagonista) arriva su Netflix e Now. La storia di Delia (Cortellesi), del manesco marito (Valerio Mastandrea) e della Roma del secondo dopoguerra è stata premiata con il Nastro d’argento come Film dell’anno per la “capacità di leggere nella storia di una donna di ieri temi che toccano un nervo scoperto nella società”.

Is it cake? - dal 29 marzo

Nel programma a metà tra game show e talent culinario, vediamo alcuni pasticcieri impegnati in una sfida curiosa: guardando degli oggetti, dovranno cercare di indovinare quali sono veri e quali invece nascondono un dolcissimo ripieno di pan di Spagna preparato dai loro colleghi.

Vite vendute - dal 29 marzo

Remake di “Il salario della paura”, a sua volta rifacimento del film del 1953 “Vite vendute”, questo action francese segue una squadra di coraggiosi incaricati di trasportare 200 chili di nitroglicerina per 800 chilometri. Il team dovrà affrontare strade dissestate, campi minati e zone controllate da ribelli in una corsa contro il tempo.

Riposare in pace - dal 27 marzo

Sergio (Joaquín Furriel) sparisce nel nulla per sfuggire ai creditori. Anni dopo decide di rintracciare la sua famiglia, ma il desiderio diventa un’ossessione...

Testament: la storia di Mosè - dal 27 marzo

In tre intensi episodi, questo docu-drama mescola interviste di esperti e ricostruzioni epiche per ripercorrere la vita di Mosè dal Nilo al Mar Rosso.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Il problema dei 3 corpi - Attraverso continenti e decadi, cinque amici geniali fanno scoperte sconvolgenti mentre le leggi della scienza si sgretolano ed emerge una minaccia esistenziale. The Gentlemen - Quando l'aristocratico Eddie eredita le proprietà di famiglia, trova anche un enorme impero della marijuana… i cui proprietari non hanno nessuna intenzione di andarsene. Supersex - Questa è la storia ispirata a fatti realmente accaduti di come Rocco Siffredi ha lasciato la vita in provincia per diventare la più grande pornostar al mondo. Bandidos - Una banda di abili malfattori parte alla ricerca di un tesoro Maya scomparso. La loro strategia? Nebulosa. Le loro dinamiche? Distorte. Per fortuna sono piuttosto ingegnosi. Mano de hierro - Joaquín Manchado governa con il pugno di ferro il suo impero della droga dal porto di Barcellona, fino a quando un nuovo carico manda in tilt gli affari e la famiglia.

Prime Video

LOL 4 - dal 1° aprile

Dieci “ninja della comicità” non dovranno ridere per nessun motivo, altrimenti al secondo ammonimento verranno eliminati. Nelle sei ore di convivenza, tutti devono interagire tra loro senza mai nascondersi, rimanendo gli ultimi a non ridere per vincere 100mila euro da devolvere in beneficenza. A monitorarli c’è Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo. Oltre ad Angela Finocchiaro e Maurizio Lastrico, in gara ci sono Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Diego Abatantuono, il vincitore di “LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro” e anche un attore che nella vita non è un comico, ma sa bene come far ridere, Claudio Santamaria.

Disney+

Nell - Rinnegata - dal 29 marzo

Un po’ Robin Hood, un po’ Peter Pan: è impossibile non fare il tifo per Nell, la protagonista della nuova serie in costume. Louisa Harland (che abbiamo visto nella sitcom “Derry Girls”) interpreta Nell Jackson, che nell’Inghilterra del 18° secolo viene incastrata per un omicidio che non ha commesso ed è costretta a reinventarsi come bandita, diventando la fuorilegge più famosa del Paese. Quando incontra lo spiritello Billy Blind, però, scopre che il suo destino è diverso dal previsto.

In Groenlandia con Alex Honnold - dal 27 marzo

Dopo averlo visto nel documentario premio Oscar “Free Solo”, seguiamo l’arrampicatore Alex Honnold alle prese con un’altissima parete di ghiaccio in Groenlandia.

Madu - dal 29 marzo

Si racconta il viaggio di Anthony Madu, ballerino 13enne che dalla Nigeria si trasferisce in Inghilterra per inseguire il suo sogno e studiare danza in una delle scuole più prestigiose del mondo.

Apple Tv+

Steve! (Martin) - dal 29 marzo

Di recente lo abbiamo visto nella serie “Only murders in the building”, ma la carriera del comico Steve Martin va avanti senza sosta dagli Anni 70. La ripercorriamo con questo documentario, diviso in due parti, che alterna passato e presente.

Paramount+

Paw Patrol - Il super film - dal 29 marzo

Se avete bambini per casa è quasi certo che conosciate la Paw Patrol, squadra di eroici cagnolini impegnati in missioni di ogni tipo. I coraggiosi cuccioli guidati da Ryder sono protagonisti anche di due lungometraggi. Il secondo è “Paw Patrol - Il super film”: dal 26 marzo si potrà vedere su Now e dal 29 marzo su Paramount+. E la vera star dell’avventura qui sarà la piccola Skye...

Serially

Years and years - dal 28 marzo

Miniserie distopica incentrata su una famiglia inglese alle prese con 15 anni di cambiamenti politici e tecnologici. Tra crisi ambientali e ologrammi, sale al potere Vivienne Rook (Emma Thompson), leader della estrema destra.

RaiPlay

Based on a true story - dal 29 marzo

Prende il via in esclusiva su RaiPlay una nuova serie in bilico tra commedia e thriller su Ava (Kaley Cuoco) e Nathan (Chris Messina), una coppia di Los Angeles in crisi che rimane coinvolta per caso nelle indagini su un serial killer che sta terrorizzando la città.

Netflix

Non mollare mai - La vera storia di un ragazzo entrato quasi per caso nel mondo del football americano.

- La vera storia di un ragazzo entrato quasi per caso nel mondo del football americano. Fatale - Doppio inganno - Hilary Swank è una detective seducente che mette nei guai un uomo sposato.

- Hilary Swank è una detective seducente che mette nei guai un uomo sposato. Irish wish - Lindsay Lohan in un romantico film sulla magica Irlanda.

- Lindsay Lohan in un romantico film sulla magica Irlanda. Le Mans ‘66 - La grande sfida - Il racconto di un’epica gara automobilistica, con Christian Bale e Matt Damon.

- Il racconto di un’epica gara automobilistica, con Christian Bale e Matt Damon. La guerra dei nonni - Vincenzo Salemme e Max Tortora sono due nonni dallo stile molto differente...

