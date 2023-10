Da “Lupin” a “Loki”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 4 al 10 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Loki", su Disney+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 4 al 10 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Lupin - dal 5 ottobre

Dopo averne combinate di tutti i colori nelle prime due stagioni, Assane (un funambolico Omar Sy) vive in clandestinità, braccato dalle forze dell’ordine e non solo. Ma soffre per la lontananza dalla moglie (Ludivine Sagnier) e dal figlio (Etan Simon). Nella nuova stagione, il geniale epigono di Lupin decide di rifarsi una vita lontano dalla Francia. Ma il passato lo insegue. E un ritorno nella sua vita ne sconvolgerà i piani. Inoltre, c’è di mezzo pure una perla preziosa...

Everything now - dal 5 ottobre

Mia (Sophie Wilde) è una ragazza uscita da un centro di ricovero per disturbi alimentari che cerca di recuperare il tempo perduto. Intensa serie inglese.

Sfida per la vetta - dal 4 ottobre

L’adrenalinico film documentario tedesco narra la sfida tra due alpinisti, Ueli Steck e Dani Arnold, che gareggiano per battere i record di velocità in scalata.

Fair play - dal 6 ottobre

Sensuale thriller su una coppia (Alden Ehrenreich e Phoebe Dynevor) la cui intesa viene messa a dura prova dallo spietato mondo dell’alta finanza.

Invito a un assassinio - dal 6 ottobre

Viene dal Messico questo film giallo (con una spruzzata di commedia) su un’appassionata di crimini che si mette a indagare sulla morte della sorella.

Ballerina - dal 6 ottobre

Spostiamoci in Corea del Sud per un film thriller con protagonista una ex guardia del corpo (Jeon Jong-seo) che cerca vendetta dopo la morte di un’amica che non ha saputo proteggere.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Sex Education - L'insicuro Otis sa tutto sul sesso, grazie alla madre terapeuta. Così la ribelle Maeve gli propone di fondare una clinica all'interno della scuola. Non Mentire - Dopo un appuntamento apparentemente perfetto con un famoso chirurgo, un'insegnante lo denuncia per violenza sessuale e ha inizio una lotta per far emergere la verità. Vasco Rossi: Il supervissuto - La rockstar più amata d'Italia offre un accesso senza precedenti a dettagli intimi della sua vita personale e della sua incredibile carriera nel corso dei decenni. La mia prediletta - La fuga di una donna misteriosa dalla sua straziante prigionia conduce gli investigatori verso l'oscura verità che si cela dietro una scomparsa irrisolta avvenuta 13 anni prima. Shameless - Questo dramedy basato su una serie britannica è incentrato sui fratelli di una famiglia disfunzionale di Chicago che fanno i conti con l'alcolismo del padre.

Prime Video

After everything - dal 3 ottobre

Il quinto (e finale) capitolo di “After”, dal titolo “After everything”: si chiudono così definitivamente le vicende sentimentali che hanno come protagonisti Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford). Lui scappa a Lisbona, in Portogallo, per superare la crisi dello scrittore e appianare i dissidi del passato (qui il suo antagonista è Sebastian, il cui ruolo è interpretato dal cantante Benjamin Mascolo). Lei continua per la sua strada convinta che Hardin debba cambiare comportamento prima di proseguire la loro relazione. Come finirà?

Disney+

Loki - dal 6 ottobre

Nel primo capitolo lo avevamo scoperto vivo e vegeto (anche se era stato ucciso dal cattivissimo Thanos), proiettato all’interno del cosiddetto Multiverso che possiamo riassumere così: non esiste una sola realtà spazio-temporale, ma infinite. Ciascuna di queste con una propria storia e i propri protagonisti. In questo contesto Loki ha incontrato altre versioni di sé, tra cui l’intraprendente Sylvie (Sophia Di Martino), ma soprattutto si è scontrato con Kang (Jonathan Majors), l’uomo più potente e pericoloso del Multiverso. Ora Loki si metterà nuovamente alla sua caccia, aiutato dall’amico Mobius (Owen Wilson), ex agente della Time Variance Authority (Tva), un’organizzazione che esiste al di fuori dello spazio-tempo. Accanto a loro anche la Cacciatrice B-15 (Wunmi Mosaku) e, new entry di questa stagione, OB (Ke Huy Quan), il responsabile del reparto tecnologico della Tva.

Dear mama - dal 4 ottobre

Cinque episodi per raccontare la storia di un autentico genio del rap, Tupac Shakur (1971-1996), e di sua mamma Afeni. La docuserie, diretta da Allen Hughes, abbatte i confini del genere documentario e prende il titolo da un brano che l’artista dedicò alla madre un anno prima di morire.

Paramount+

Bargain - Trattativa mortale - dal 5 ottobre

Arriva su Paramount+ una nuova adrenalinica serie thriller sudcoreana in sei episodi. Al centro della trama, la trappola in cui si ritrova un gruppo di uomini attirati in un hotel con un pretesto, che scoprono di essere le vittime designate del traffico di organi. E a complicare la già complicata vicenda ci si mette anche un devastante terremoto...

Now

Un'estate fa - dal 6 ottobre

Una serie che strizza l’occhio ai più giovani e agli adulti, perché il protagonista Elio, interpretato da grande da Lino Guanciale e da adolescente da Filippo Scotti, ci fa viaggiare nel tempo e tornare all’estate del 1990, quando durante una vacanza in campeggio con gli amici scompare la sua ragazza, Arianna. Il suo corpo viene ritrovato 30 anni dopo ed Elio è accusato di omicidio. Sconvolto, ha un incidente d’auto e si risveglia... proprio in quell’anno. Riuscirà a cambiare il destino della giovane e a impedire che sia uccisa?

RaiPlay

Eppure cadiamo felici - dal 6 ottobre

Protagonista è Gioia Spada (Gaja Masciale), 16enne dal passato piuttosto difficile, e la madre Sabrina (Giorgia Wurth) è la sua nemica giurata. La famiglia si trasferisce a Gorizia dove la ragazza si sente estranea nel nuovo ambiente scolastico. Ma tutto cambia quando incontra Lo (Costantino Seghi), un ragazzo che la ricopre di attenzioni.

La playlist

La fantastica Rosario

Rosario Dawson è strepitosa in Ahsoka su Disney+. Ecco alcuni titoli dove rivedere l’attrice in streaming.

Dopesick - C’è anche lei nel cast dell’acclamata serie con Michael Keaton sulla crisi degli oppiacei. Si vede su Disney+ .

- C’è anche lei nel cast dell’acclamata serie con Michael Keaton sulla crisi degli oppiacei. Si vede su . Marvel’s Daredevil - Rosario ha un ruolo importante nella serie tratta dal fumetto. Su Disney+ .

- Rosario ha un ruolo importante nella serie tratta dal fumetto. Su . He got game - Grande film di Spike Lee, di cui l’attrice è protagonista femminile. Su Disney+ .

- Grande film di Spike Lee, di cui l’attrice è protagonista femminile. Su . Sette anime - È accanto a Will Smith in questo intenso dramma di Gabriele Muccino. Su Now.

- È accanto a Will Smith in questo intenso dramma di Gabriele Muccino. Su In trance - Diretta da Danny Boyle, è la star di un thriller dove è affiancata da Vincent Cassel e James McAvoy. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Mai raramente a volte sempre - Una ragazza americana è costretta ad allontanarsi da casa per abortire. Struggente.

- Una ragazza americana è costretta ad allontanarsi da casa per abortire. Struggente. Red 2 - Sequel del film d’azione con Bruce Willis e John Malkovich.

- Sequel del film d’azione con Bruce Willis e John Malkovich. The black book - Thriller nigeriano su un uomo che vuole scagionare il figlio.

- Thriller nigeriano su un uomo che vuole scagionare il figlio. Spy kids: Armageddon - Ritorna la saga per ragazzi di Robert Rodriguez sui bambini figli inconsapevoli di superspie.

- Ritorna la saga per ragazzi di Robert Rodriguez sui bambini figli inconsapevoli di superspie. La dinastia del baseball - Un’inconsueta vicenda sportiva è al centro del documentario.

Prime Video

Black hawk down - Film bellico di grande mestiere diretto da Ridley Scott. Nel cast, anche Ewan McGregor.

- Film bellico di grande mestiere diretto da Ridley Scott. Nel cast, anche Ewan McGregor. Il sesto giorno - Schwarzenegger al culmine della sua carriera in un film d’azione fantascientifico.

- Schwarzenegger al culmine della sua carriera in un film d’azione fantascientifico. Rollerball - Non l’originale del 1975 ma il remake adattato ai tempi.

- Non l’originale del 1975 ma il remake adattato ai tempi. Cassandro - Gael García Bernal è un wrestler gay in una storia ispirata a un personaggio reale.

- Gael García Bernal è un wrestler gay in una storia ispirata a un personaggio reale. Noi siamo infinito - Preparate i fazzoletti per questi sensibili adolescenti.

- Preparate i fazzoletti per questi sensibili adolescenti. Camera con vista - Tra i più bei film in costume di sempre, con protagonista il compianto Julian Sands.

Disney++

Nessuno ti salverà - Una ragazza, una casa vuota e un’invasione aliena: cos’altro volete per una notte horror?

Now