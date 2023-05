Da “Manifest” a “The idol”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 31 maggio al 6 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Manifest" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Manifest - dal 2 giugno

La serie, racconta di un volo aereo sparito nel nulla che ricompare dopo cinque anni (i passeggeri a bordo non sono invecchiati di un giorno e hanno acquisito degli strani poteri... Arriva, finalmente, la seconda e ultima parte della quarta stagione, cioè i dieci episodi con cui le daremo addio a “Manifest”. Ci aspetta di sicuro un finale spettacolare che (forse) ci darà qualche risposta in più sul significato di questi personaggi e sul loro ritorno.

Valeria - dal 2 giugno

Terza stagione per questa serie spagnola tratta dai libri di Elísabet Benavent, incentrata sulla vita di una scrittrice e delle tre amiche che le danno man forte.

I tre giorni dopo la fine - dall’1 giugno

Sono passati 12 anni dal disastro nucleare di Fukushima, che oggi diventa il tema di un’ambiziosa serie giapponese, raccontata da molti punti di vista diversi.

Scoop - dal 2 giugno

Voliamo in India per questa serie su una giornalista di cronaca nera (Karishma Tanna) che cerca la verità scontrandosi con la polizia e i criminali.

Profilo falso - dal 31 maggio

Serie colombiana ad altissimo tasso di sensualità: Camila (Carolina Miranda) incontra il bel Fernando (Rodolfo Salas), ma lui non è chi dice di essere...

Barracuda queens - dal 5 giugno

Anche questa serie svedese è ispirata a fatti realmente accaduti. Un gruppo di donne benestanti di Stoccolma, soffocate dai debiti, decidono di rapinare i vicini. Con conseguenze inaspettate.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Fubar - Quando un padre e una figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente per la CIA, una già rischiosa missione sotto copertura si trasforma in una scomoda questione di famiglia. In silenzio - Sergio non parla da quando ha ucciso i suoi genitori. A distanza di sei anni, una psichiatra cerca di scoprire cosa è davvero successo attraverso un'indagine complessa. La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton - Il matrimonio tra la giovane regina Carlotta e il re Giorgio d'Inghilterra dà inizio a un'epica storia d'amore e trasforma l'alta società in questo prequel di "Bridgerton". XO, Kitty - Una nuova storia d'amore sboccia quando l'adolescente "cupido" Kitty raggiunge il fidanzato nello stesso istituto scolastico che frequentava sua madre. Neve alle Azzorre - Quando una barca carica di cocaina affonda nei pressi dell'isola in cui vive, Eduardo vede la rischiosa ed entusiasmante possibilità di arricchirsi e di realizzare i propri sogni.

Prime Video

Ultimo - Vivo coi sogni appesi - dal 30 maggio

Il successo di Ultimo ha una potenza di fuoco di cui non è facile comprendere la vera grandezza: Niccolò Moriconi (questo è il suo vero nome) non celebra troppo i suoi traguardi e vive di musica nel modo più puro possibile, pensando solo al pubblico e alla sua necessità di esprimersi. Il documentario, disponibile su Prime Video, è una finestra inedita e aperta su quel mondo, capace di raccontare per la prima volta in assoluto le ragioni che hanno dato vita a un fenomeno inarrestabile. Il pretesto è il suo tour negli stadi di un anno fa, culminato nel primo concerto al Circo Massimo.

With love - dal 2 giugno

Arrivano i sei nuovi episodi della seconda stagione di questa serie, una commedia romantica incentrata su due fratelli, Lily e Jorge Diaz. Si dividono tra affetti familiari e la ricerca del grande amore, con una trama che ora non ruota più soltanto intorno alle grandi festività del mondo latino-americano.

Disney+

La saga di Indiana Jones - dal 31 maggio

Qual è il vostro film di Indiana Jones preferito? In attesa di vedere il quinto (in arrivo nelle sale il 28 giugno), Disney+ ripropone tutti i capitoli della saga avventurosa iniziata nel 1981 con “I predatori dell’arca perduta” e proseguita con altri tre film, tra cui “Indiana Jones l’ultima crociata” dove Harrison Ford era affiancato da suo “papà” Sean Connery.

Paramount+

Queen of the universe - dal 3 giugno

Prendete i microfoni e accendete gli amplificatori, perché debutta la seconda stagione dello spin-off dello show “RuPaul’s drag race”, in cui dieci drag queen si sfideranno a colpi di canzoni e performance spettacolari. Le concorrenti arrivano da tutto il mondo, e tra loro c’è anche un’italiana: Aura Eternal. Originaria di Palermo, ha già partecipato alla seconda stagione di “Drag race Italia”, classificandosi al secondo posto. Ora è pronta a mostrare a tutto il mondo le sue straordinarie doti vocali. E noi tiferemo per lei!

Evil - dal 5 giugno

Dopo la prima stagione (arrivata su Paramount+ l’8 maggio), ecco subito i 13 episodi della seconda. Al centro della trama ci sono le indagini su presunti eventi soprannaturali, svolte da una psicologa forense con l’aiuto di un seminarista.

Now

The idol - dal 5 giugno

I sei episodi ruotano intorno a Jocelyn (Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp), una popstar in crisi che dopo un esaurimento nervoso inizia una relazione morbosa con l’impresario “guru” Tedros (Abel Tesfaye, molto noto agli amanti della musica pop con il soprannome The Weeknd). La critica non è stata gentile con questa serie dai contenuti spinti e provocatori (solo per adulti!), ma gli appassionati del genere la attendono con curiosità.

Funny woman - dal 2 giugno

Se sentite già la mancanza di “La fantastica signora Maisel”, ecco una serie che si propone come una risposta inglese. Tratta dal libro “Funny girl” di Nick Hornby (che firma anche la sceneggiatura), vede Gemma Arterton nel ruolo di una donna che cerca di diventare una comica nella Londra degli Anni 60.

A good person - dal 30 maggio

Inedito nelle sale, questo film drammatico è la storia di Allison (Florence Pugh), una ragazza il cui roseo futuro viene rovinato da un incidente. Cercherà di rifarsi una vita con l’aiuto di Morgan Freeman.

La playlist

La magnifica Jennifer

Jennifer Lopez in The mother su Netflix è una coraggiosa madre-killer. Ecco alcuni dei suoi ruoli da rivedere.

Un matrimonio esplosivo - La sua più recente commedia si svolge durante delle nozze davvero imprevedibili. Su Prime Video .

- La sua più recente commedia si svolge durante delle nozze davvero imprevedibili. Su . Prima o poi mi sposo - Con McConaughey formava una coppia romanticissima. Su Netflix e Prime Video .

- Con McConaughey formava una coppia romanticissima. Su e . Ricomincio da me - In questo film “J.Lo” è alla ricerca di una seconda occasione. Da riscoprire su Now .

- In questo film “J.Lo” è alla ricerca di una seconda occasione. Da riscoprire su . Out of sight - La Lopez è strepitosa e super sexy al fianco di George Clooney in questa commedia “noir” del 1998. Su Now .

- La Lopez è strepitosa e super sexy al fianco di George Clooney in questa commedia “noir” del 1998. Su . Quel mostro di suocera - Alle prese con una diabolica Jane Fonda: risate assicurate. Su Netflix .

- Alle prese con una diabolica Jane Fonda: risate assicurate. Su . Halftime - Interpreta... se stessa in questo intenso documentario. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

The hunt - Un gruppo di persone scopre di essere vittima di una “caccia all’uomo” in un thriller satirico.

- Un gruppo di persone scopre di essere vittima di una “caccia all’uomo” in un thriller satirico. L’uomo invisibile - Nuova eccezionale versione di un classico horror che mette al centro la mascolinità tossica.

- Nuova eccezionale versione di un classico horror che mette al centro la mascolinità tossica. Emma. - Anya Taylor-Joy da applausi nel film tratto da un celebre romanzo di Jane Austen.

- Anya Taylor-Joy da applausi nel film tratto da un celebre romanzo di Jane Austen. Shrek - È sempre bello rivedere il simpatico orco. Su Netflix ci sono anche il secondo e il terzo film, ma il primo è imbattibile.

- È sempre bello rivedere il simpatico orco. Su Netflix ci sono anche il secondo e il terzo film, ma il primo è imbattibile. Bastardi senza gloria - Uno dei migliori film di Tarantino rilegge (e riscrive) la Seconda guerra mondiale.

- Uno dei migliori film di Tarantino rilegge (e riscrive) la Seconda guerra mondiale. Escape plan 2 - Stallone e Dave Bautista formano una coppia “d’azione” che riserva molte sorprese.

Prime Video

Il grande giorno - L’ultima, irresistibile commedia con Aldo Giovanni e Giacomo si svolge durante un matrimonio.

Disney+

Turner e il “casinaro” - Mix di poliziesco e commedia da riscoprire con un giovane Tom Hanks e un super cane.

Now