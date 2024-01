Da “Mare fuori” a “Mr. & Mrs. Smith”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime Video e Disney+

Cosa vedere dal 31 gennaio al 6 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Mare fuori 4" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

We are the world - La notte che ha cambiato il pop - dal 29 gennaio

Il documentario racconta la nascita del brano benefico che diventò una hit internazionale, cantato dalle più grandi star al mondo.

Baby bandito - dal 31 gennaio

Nel 2014 in Cile non si parlava d’altro: un commando di una decina di persone aveva rapinato un furgone portavalori portandosi a casa più di 10 milioni di dollari. E tra i malviventi c’era Kevin, appena ventenne, appassionato skater, soprannominato da allora “El niño de oro”: il bambino dorato. La storia di Kevin, peraltro, coinvolge anche il nostro Paese, perché il giovane rapinatore scelse proprio l’Italia per sfuggire alla legge con il bottino. Come sarà andata a finire... lo scoprirete guardando la serie (che comunque presenta, come spesso succede, una versione romanzata dei fatti realmente accaduti).

Orion e il buio - dal 2 febbraio

Un gigante di nome Buio aiuta un ragazzo a superare le sue paure nel film animato targato DreamWorks e scritto da un autore di culto come Charlie Kaufman.

Alessandro Magno - Come nasce una leggenda - dal 31 gennaio

Ricostruzioni accurate e interviste a super esperti ci aiutano a conoscere meglio la storia e le conquiste di Alessandro Magno.

Wil - dal 31 gennaio

Mentre Anversa è occupata dai nazisti, due giovani poliziotti devono fare una scelta che cambierà per sempre la loro esistenza. Drammatico film belga.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Griselda - Questa serie drammatica ispirata a eventi realmente accaduti racconta il percorso di Griselda Blanco, partita da Medellín e diventata la Madrina del narcotraffico a Miami. Un inganno di troppo - L'ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese di una microcamera nascosta. Skam Italia - Alcuni millennial vivono il loro primo amore e scoprono le loro identità emergenti in questo dramma adolescenziale raccontato attraverso SMS, chat e post di social media. Un professore - Mentre cerca di ristabilire una relazione con il figlio adolescente, un insegnante di filosofia di Roma apre la mente dei propri studenti attraverso idee poco ortodosse. Berlino - Nel suo periodo d'oro Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte.

Prime Video

Mr. & Mrs. Smith - dal 2 febbraio

Ora le due spie protagoniste sono interpretate da Maya Erskine e Donald Glover. Gli otto episodi, che mescolano azione e commedia, ruotano intorno alle dinamiche che si innescano tra John e Jane, costretti a diventare marito e moglie per portare a termine le missioni affidate da una misteriosa agenzia internazionale. Ma ovviamente la situazione si complica quando tra i due comincia a nascere davvero un sentimento. Mescolando vita privata e professionale, rischieranno di fare saltare le rispettive coperture. Nel cast, anche John Turturro.

Disney+

Choir - dal 31 gennaio

Il Detroit Youth Choir (DYC) è aperto a tutti, ma solo alcuni potranno esibirsi alla Carnegie Hall di New York, tempio della musica americana. Al direttore Anthony White l’ardua scelta dei 50 eletti. Dopo il successo ad “America’s Got Talent” (2° posto nel 2019) le sfide diventano più ambiziose. La docuserie racconta gli allenamenti, le prove, le speranze, le delusioni e l’amore per la musica di questi ragazzi cresciuti a Detroit, tra scuola, sport, amicizie e problemi familiari. La telecamera riprende le loro emozioni e le condensa in sei episodi. Tra i produttori della serie, diretta da Rudy Valdez, spicca Ron Howard.

Paramount+

A bloody lucky day - dal 1° febbraio

Un modesto tassista, Oh Taek (Lee Sung-min), un giorno ha la fortuna di imbattersi in un uomo che gli offre una cifra esorbitante per farsi trasportare fino a una città sul mare. Purtroppo per lui il passeggero, Geum Hyuk-soo (Yoo Yeon-seok), è un killer inseguito dalla madre di una vittima. La corsa non sarà così tranquilla... La serie sudcoreana “A bloody lucky day” (cioè “Una giornata sanguinosamente fortunata”) si ispira a un racconto a fumetti pubblicato sul web.

Now

DiscoveRed Scuderia Ferrari - dal 3 febbraio

Il documentario in sei episodi racconta uno dei simboli italiani nel mondo. Questa è una grande opportunità per entrare nei locali che ospitano il quartier generale a Maranello, conoscere l’organizzazione e la struttura dei vari reparti, capire come vengono realizzati i componenti fino all’assemblaggio finale. I due piloti del Cavallino, Charles Leclerc e Carlos Sainz raccontano la loro esperienza e gli aneddoti del loro mestiere, ma anche l’emozione di essere parte del team.

CSI: Vegas - dal 4 febbraio

La seconda stagione della serie poliziesca ambientata a Las Vegas vede il ritorno di tutta la squadra investigativa (tra cui Paula Newsome, nei panni di Maxine Roby) che cerca di sconfiggere con ogni mezzo le bande criminali della città.

La favorita del re - dal 31 gennaio

Un film in costume sulla vita di Diane de Poitiers (Isabelle Adjani) e sulla sua relazione con il re Enrico II (Hugo Becker) tra amore e potere.

RaiPlay

Mare fuori - dal 1° febbraio

Preparate i fazzoletti: i giovani detenuti dell’Ipm (carcere minorile) di Napoli, simbolo di chi lotta, non solo per la libertà, tornano con la quarta stagione. In 12 episodi, i protagonisti si troveranno davanti a un bivio: continuare la via della criminalità oppure redimersi per un futuro migliore.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

La favorita - Mentre nelle sale c’è “Povere creature!”, rivediamo un altro grande film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

- Mentre nelle sale c’è “Povere creature!”, rivediamo un altro grande film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone. Orphan - first kill - Secondo capitolo della saga su una bambina che in realtà è... un’adulta psicopatica!

- Secondo capitolo della saga su una bambina che in realtà è... un’adulta psicopatica! Hopper e il tempio perduto - Una banda di buffi animali intraprende un’avventura in questo cartoon per famiglie.

- Una banda di buffi animali intraprende un’avventura in questo cartoon per famiglie. 60 minuti - Un lottatore di arti marziali ha solo un’ora per ricongiungersi con la figlia. Ce la farà?

- Un lottatore di arti marziali ha solo un’ora per ricongiungersi con la figlia. Ce la farà? The kitchen - Interessante film inedito ambientato in una cupa Londra del prossimo futuro.

- Interessante film inedito ambientato in una cupa Londra del prossimo futuro. Dalle ceneri - In Arabia Saudita un incendio in una scuola dà il via a una serie di accuse e minacce.

- In Arabia Saudita un incendio in una scuola dà il via a una serie di accuse e minacce. Jackie Brown - Splendido film di Quentin Tarantino del ‘97, da rivedere.

Prime Video