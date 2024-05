Da “Maxton Hall” a “Dark Matter”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dall'8 al 14 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Maxton Hall" su Prime Video Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'8 al 14 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Bodkin - dal 9 maggio

La serie si ispira a un fatto realmente accaduto e mescola con sapienza umorismo nerissimo e reale inquietudine. Protagonista è Gilbert Power (Will Forte), autore americano di podcast che arriva in Irlanda per raccontare lo strano caso di tre persone scomparse in circostanze misteriose 21 anni prima, accompagnato dall’assistente Emmy (Robyn Cara) e da una giornalista investigativa locale, Dove (Siobhán Cullen), inizialmente infastidita dai due stranieri.

Thank you next - dal 9 maggio

Per chi ama le serie turche, Netflix ne propone una che promette romanticismo e risate. Serenay Sarıkaya interpreta un’avvocata appena uscita da una lunga relazione. Con l’aiuto dei suoi amici, si butta nel mondo degli incontri online...

Super rich in Korea - dal 7 maggio

Come si vive in Corea del Sud? Soprattutto quando si è pieni di soldi? Questa curiosa docuserie ci fa immergere nella vita di alcuni personaggi facoltosi, tra cui l’erede di un marchio italiano di lusso...

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Baby Reindeer - Un comico in difficoltà compie un atto di gentilezza verso una donna vulnerabile, ma questo gesto scatena un'ossessione soffocante che minaccia di distruggere le loro vite. Asunta - Due genitori denunciano la scomparsa della figlia dodicenne Asunta, ma presto le indagini si rivoltano contro di loro. Da una storia vera. Un uomo vero - Di fronte a nemici implacabili e a un'improvvisa bancarotta, un immobiliarista di Atlanta deve usare gli artigli per tornare in vetta quando il suo impero comincia a sgretolarsi. Dead Boy Detectives - Due giovani fantasmi collaborano con una sensitiva alla risoluzione di misteri per i loro clienti soprannaturali, finché una potente strega non complica le cose. Anthracite - Un vecchio caso si riapre dopo che la scomparsa di un giornalista spinge la figlia esperta di indagini online verso una città di montagna tormentata da morte, segreti e una setta.

Prime Video

Maxton Hall - dal 9 maggio

La Maxton Hall è una scuola diversa dalle altre. L’ambiente è elitario e qui intrighi, giochi di potere e scontri tra classi fanno parte della quotidianità degli studenti. Tutto però inizia a vacillare quando Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), che frequenta il prestigioso college grazie a una borsa di studio, diventa testimone di uno scandalo. Si trova così ad affrontare l’arrogante erede milionario James Beaufort (Damian Hardung), che cerca di comprare il silenzio della compagna in ogni modo. Lo scontro tra i due è inevitabile e durissimo, ma ben presto le cose cambiano.

Disney+

Doctor Who - dall'11 maggio

Una nuova stagione della serie di fantascienza più longeva della storia. Negli episodi speciali usciti a dicembre abbiamo assistito alla 15ª reincarnazione del Dottore: dopo Jodie Whitaker, nei suoi panni adesso c’è Ncuti Gatwa, che abbiamo già visto su Netflix in “Sex education”. Viaggerà nel tempo e nello spazio con la sua nuova compagna di avventure, Ruby (Millie Gibson). Insieme affronteranno mostri e minacce aliene, e lo faranno sempre... senza l’uso di armi.

Let it be - dall’8 maggio

Dopo ben 54 anni torna disponibile in versione restaurata il documentario del 1970 di Michael Lindsay-Hogg, che racconta la produzione dell’omonimo album dei Beatles, l’ultimo prima del loro scioglimento (avvenuto poche settimane prima dell’uscita del film). Non solo prove e registrazioni: nel docufilm c’è anche l’ultimo evento live della band, il famoso concerto sul tetto della Apple Corps organizzato a sorpresa il 30 gennaio 1969. Imperdibile.

Apple Tv+

Dark Matter - dall'8 maggio

La nuova serie fantascientifica con Joel Edgerton e Jennifer Connelly è basata sul romanzo di Blake Crouch. È la storia di Jason Dessen, professore di fisica e papà, che una notte, mentre torna a casa per le vie di Chicago, viene risucchiato in una serie di versioni alternative della sua vita.

Now

Il tatuatore di Auschwitz - dal 10 maggio

Nel campo di concentramento polacco, Lali (Jonah Hauer-King) è un tatuatore che marchia i compagni di prigionia con i numeri di identificazione. Quando si innamora di Gita (Anna Próchniak), i due giurano di salvarsi a vicenda dalla morte per mano dei nazisti.

Discovery+

Quiet on set: The dark side of kids tv - dal 10 maggio

Sta già facendo molto discutere negli Usa questa docuserie, in arrivo su Discovery+ con i suoi cinque episodi, che racconta i terribili retroscena della tv per ragazzi degli Anni 90. Grazie alle testimonianze raccolte dagli autori, infatti, si sono scoperti numerosi abusi subiti dai giovani protagonisti dei programmi prodotti da Dan Schneider e la cultura tossica che regnava sul set.

Mediaset Infinity

Green is the new black - dall'8 maggio

Giorgia Palmas, affiancata dalla stylist Camilla Grandi, ci porta alla scoperta di storie e realtà uniche nel mondo della moda sostenibile. E racconta, quindi, le nuove sfide del fashion, con uno sguardo rivolto all’attenzione ai materiali e dando la parola a stilisti emergenti che si impegnano nella ricerca di alternative più ecologiche e di riciclo.

Il trionfo del green

Per chi è appassionato di moda ma è anche sensibile ai temi ambientali, ci sono altre docuserie disponibili su Mediaset Infinity, tutte co-prodotte da Infinity Lab. In Intrecci etici, l’attenzione è puntata sulle industrie del tessile, che sono tra le più inquinanti al mondo. E viene mostrato in che modo in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settore più sostenibile. Mentre Green storytellers ci porta alla scoperta delle storie di chi, con la sua creatività, ha scelto di impegnarsi per percorrere strade più sostenibili e solidali in nome di un’attenzione verso l’ecologia nata in seguito all’emergenza Covid. E poi in Ragazzi irresponsabili non mancano le storie e la passione degli studenti che da quasi un anno si sono uniti per contrastare l’azione distruttiva dell’uomo sull’ambiente. Un movimento che sta segnando una svolta in tutto il mondo.

La playlist

Io ti perseguiterò

Baby Reindeer su Netflix è diventato un fenomeno a sorpresa. L’ossessione morbosa ha ispirato tante storie come...

Misery non deve morire - Capolavoro del thriller tratto da Stephen King su una minacciosa fan dei romanzi gialli. Si rivede su Prime Video .

- Capolavoro del thriller tratto da Stephen King su una minacciosa fan dei romanzi gialli. Si rivede su . You - Joe sembra un ragazzo come tanti e invece... Quattro stagioni su Netflix .

- Joe sembra un ragazzo come tanti e invece... Quattro stagioni su . Dirty john - Amore e controllo si intrecciano nelle storie di questa serie. Su Netflix .

- Amore e controllo si intrecciano nelle storie di questa serie. Su . Via dall’incubo - Jennifer Lopez si difende da un marito inquietante. Il film è su Netflix .

- Jennifer Lopez si difende da un marito inquietante. Il film è su . Attrazione fatale - Una scappatella diventa un incubo. Il film (un classico) e la serie (il suo remake) sono entrambi su Paramount+.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

War - La guerra desiderata - Miriam Leone è tra le star di un film che immagina un conflitto tra Paesi europei.

- Miriam Leone è tra le star di un film che immagina un conflitto tra Paesi europei. Il signore degli anelli - Su Netflix è (ri)sbarcata la leggendaria trilogia fantasy da record di Peter Jackson.

- Su Netflix è (ri)sbarcata la leggendaria trilogia fantasy da record di Peter Jackson. City hunter - Nuovo film giapponese tratto da un popolarissimo anime.

- Nuovo film giapponese tratto da un popolarissimo anime. Wyatt earp - Nel 1994 Kevin Costner era davvero il principe del western.

- Nel 1994 Kevin Costner era davvero il principe del western. The accountant - Ben Affleck è un criminale che usa la matematica per organizzare delle truffe.

- Ben Affleck è un criminale che usa la matematica per organizzare delle truffe. Romeo deve morire - Le arti marziali di Jet Li in un film di gangster da riscoprire.

Prime Video