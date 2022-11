Da “Mercoledì” a “Guardiani della galassia”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 23 al 29 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+ Jenna Ortega è Mercoledì Addams nella serie di Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 23 al 29 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+.

Netflix

Mercoledì - dal 23 novembre

La serie è l’ultima arrivata nell’universo della Famiglia Addams, da quasi 60 anni una presenza ricorrente nelle televisioni e nei cinema di tutto il mondo. Questa volta però ci sono alcune novità: la serie è incentrata su Mercoledì, la prima figlia di Morticia e Gomez, e a dirigerla è stato chiamato un regista che ha le atmosfere gotiche nel Dna, ovvero Tim Burton.

First love - dal 24 novembre

Arriva dal Giappone questa nuova romantica serie narrata tra passato e presente. I protagonisti sono due ragazzi che vivono un travolgente “primo amore” di cui, diventati adulti, sentono una terribile nostalgia...

Il diario segreto di Noel - dal 24 novembre

Iniziamo a sentire lo spirito delle Feste con questo film ad altissimo tasso di sentimenti. Un famoso scrittore visita la sua casa d’infanzia dopo la morte della madre e incontra una donna che spalanca una porta sul suo passato.

Le nuotatrici - dal 23 novembre

Ricorderete Yusra e Sara Mardini, le due sorelle che fuggirono dalla loro terra martoriata dalla guerra, la Siria, finendo per gareggiare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Il film si ispira proprio a questa incredibile e autentica avventura.

Blood, sex and royalty - dal 23 novembre

In un inedito mix di fiction e documentario, questa nuova serie esplora i lati più sensuali e sanguinari della storia di Anna Bolena, alternando opinioni di esperti e ricostruzioni storiche.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Elite - Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio. 1899 - Alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante. The Crown - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Uno di noi sta mentendo - Cinque liceali diversi tra loro finiscono insieme in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo con un gioco del gatto con il topo. Manifest - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro.

Prime Video

Falla girare - dal 25 novembre

Per “Falla girare”, il suo secondo film da regista, Giampaolo Morelli (il “Coliandro” di Rai2) ha scelto una trama bizzarra: in un futuro in cui la marijuana è stata spazzata via da un virus, interpreta un influencer che si trova tra le mani l’ultimo, preziosissimo esemplare della piantina. Questa commedia “stupefacente”, piena di azione e colpi di scena, vede nel cast anche Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, e un cattivissimo Michele Placido.

Meet cute - dal 25 novembre

Sheila (Kaley Cuoco, la Penny di “The Big Bang theory”) e Gary (Pete Davidson) si vedono per un primo appuntamento. Ma lei ha un segreto: viaggia nel tempo...

Good night Oppy - dal 23 novembre

Il documentario racconta la storia di “Oppy”, soprannome di Opportunity, la sonda lanciata su Marte nel 2003. Secondo i piani della Nasa, la sua missione sarebbe dovuta durare 90 giorni (marziani) e invece è proseguita per 15 anni...

Disney+

Guardiani della Galassia Holiday Special - dal 25 novembre

Marvel ha realizzato una piccola sorpresa per tutti i fan di "Guardiani della galassia": uno speciale natalizio di circa 40 minuti (girato durante le riprese del “vero” film) che si vedrà solo su Disney+ dal 25 novembre. Anche per i nostri eroi, infatti, le Feste sono imminenti. Drax e Mantis, quindi, partono per una missione molto diversa dal solito: si recano sulla Terra per trovare il regalo perfetto per Peter.

Good trouble - dal 23 novembre

Quarta stagione per la serie spin-off di “The Fosters” incentrata sui personaggi di Callie e Mariana, trasferitesi da San Diego a Los Angeles.

Reasonable doubt - dal 23 novembre

Emayatzy Corinealdi interpreta Jax Stewart, un’avvocata di successo a Los Angeles, in questa nuova serie “legal” che esplora la sua vita professionale e privata.

Legacy - La vera storia degli LA Lakers - dal 23 novembre

Il documentario racconta l’ascesa e il successo di una delle squadre più iconiche della storia della pallacanestro americana.

Maggie - dal 23 novembre

In questa sitcom, Rebecca Rittenhouse è Maggie, una sensitiva che riesce ad avere visioni dal futuro. Con risultati più buffi che inquietanti! Purtroppo, la serie è già stata cancellata dopo questi 13 episodi.

Now

Monarch - dal 23 novembre

Dottie Cantrell (Susan Sarandon) e Albie Roman (Trace Adkins) sono marito e moglie, e non solo: insieme formano una squadra che da decenni domina il mondo del country. Una dinastia musicale riconosciuta da tutti che però nasconde un segreto. E quando si parla di eredità, i tre figli della coppia iniziano a farsi la guerra.

I viaggiatori - dal 21 novembre

È appena approdato su Now un film italiano che non assomiglia a nessun altro. Protagonisti sono alcuni ragazzi romani che scoprono l’esistenza di una macchina del tempo. L’ingegnoso marchingegno non li porterà in un periodo qualsiasi, ma nel 1939: così, scopriranno come si viveva veramente sotto il fascismo e si batteranno contro chi vuole utilizzare la macchina per conquistare il mondo.

Paramount+

Adriano Imperatore - dal 22 novembre

La docuserie ospitata da Paramount+ è imperniata sulla vita di una vera leggenda del calcio: Adriano Leite Ribeiro, detto “L’imperatore”. La fama, i conflitti personali, l’amore, la depressione: un ritratto a 360 gradi.

Sogno Real - dal 22 novembre

Come ha fatto la squadra di un quartiere disagiato della capitale spagnola a diventare il team femminile del Real Madrid? Lo racconta questa sorprendente docuserie.

La playlist

Famiglie reali

Se The Crown su Netflix non è abbastanza per soddisfare la vostra sete di storie sui “reali”, ecco alcune serie da vedere subito in streaming.

I Tudor - Quattro stagioni esplorano il lato più sensuale e sanguinario della dinastia inglese di Enrico VIII. Si vede su Now .

- Quattro stagioni esplorano il lato più sensuale e sanguinario della dinastia inglese di Enrico VIII. Si vede su . The Royals - Non sono i veri reali britannici ma una satira immaginaria guidata da Elizabeth Hurley. Quattro stagioni su Netflix .

- Non sono i veri reali britannici ma una satira immaginaria guidata da Elizabeth Hurley. Quattro stagioni su . Young royals - Al liceo con il principe Wilhelm, erede della corona svedese. Due stagioni su Netflix .

- Al liceo con il principe Wilhelm, erede della corona svedese. Due stagioni su . Caterina la grande - Helen Mirren è Caterina II di Russia negli ultimi anni del suo impero. Una singola stagione da scoprire su Now .

- Helen Mirren è Caterina II di Russia negli ultimi anni del suo impero. Una singola stagione da scoprire su . The great - Ancora Caterina II, ma all’inizio della sua “carriera”: qui ha il volto di Elle Fanning. Due stagioni su Lionsgate+ .

- Ancora Caterina II, ma all’inizio della sua “carriera”: qui ha il volto di Elle Fanning. Due stagioni su . The White Queen - Racconta la storia di Elisabetta Woodville, moglie di Edoardo IV nel XV secolo. Su Lionsgate+ .

- Racconta la storia di Elisabetta Woodville, moglie di Edoardo IV nel XV secolo. Su . The spanish princess - Torniamo alla corte di Enrico VIII per conoscere meglio la consorte Caterina d’Aragona. Due stagioni su Lionsgate+ .

- Torniamo alla corte di Enrico VIII per conoscere meglio la consorte Caterina d’Aragona. Due stagioni su . Becoming Elizabeth - Elisabetta I Tudor, vissuta alla fine del XVI secolo, è al centro di questa serie con Alicia von Rittberg. Su Lionsgate+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il primo Natale - Irresistibile commedia con Ficarra & Picone ambientata nell’anno della nascita di Gesù.

- Irresistibile commedia con Ficarra & Picone ambientata nell’anno della nascita di Gesù. Uno di famiglia - Pietro Sermonti e Nino Frassica in un divertente film che prende in giro la malavita organizzata.

- Pietro Sermonti e Nino Frassica in un divertente film che prende in giro la malavita organizzata. Calciatori contro mutanti - Cartoon su quattro ragazzini appassionati di pallone che aiutano i loro beniamini.

- Cartoon su quattro ragazzini appassionati di pallone che aiutano i loro beniamini. Proiettile vagante 2 - Secondo capitolo di una saga d’azione francese che ha trovato diversi fan nel mondo.

Prime Video

Seven - Cupissimo thriller con Brad Pitt che nel 1995 fece scalpore.

- Cupissimo thriller con Brad Pitt che nel 1995 fece scalpore. Rec - Uno degli horror più spaventosi degli ultimi anni è anche una riflessione sulla tv verità.

- Uno degli horror più spaventosi degli ultimi anni è anche una riflessione sulla tv verità. La principessa e il gigante - Una fiaba per ragazzi su una principessa rapita da un troll.

- Una fiaba per ragazzi su una principessa rapita da un troll. Chapter 27 - Jared Leto interpreta Mark David Chapman, l’uomo che sparò a John Lennon.

Disney+

Fire of love - Incredibile documentario su due famosi vulcanologi ossessionati dal loro lavoro.

- Incredibile documentario su due famosi vulcanologi ossessionati dal loro lavoro. Plan b - Una ragazzina, rimasta incinta, parte con la sua migliore amica alla ricerca della “pillola del giorno dopo”.

- Una ragazzina, rimasta incinta, parte con la sua migliore amica alla ricerca della “pillola del giorno dopo”. Hysterical - Un ritratto irriverente incentrato sulle vite e le carriere delle più divertenti comiche americane.

Paramount+