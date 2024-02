Da “Nuova scena” a “Un amore”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime Video e AppleTv+

Cosa vedere dal 14 al 20 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 14 al 20 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Nuova scena - dal 19 febbraio

Siete pronti a scoprire chi potrebbe diventare la nuova star del rap italiano? Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono chiamati a individuare un giovane da lanciare nel mondo della musica. Nei primi quattro episodi, subito disponibili, il trio andrà a Roma, Napoli e Milano per trovare i concorrenti con il supporto di alcuni amici: Ernia, Fred De Palma, Ketama126, Lazza, Nayt, Nitro, Rocco Hunt, Squarta e Yung Snapp. Poi, tra il quinto e il settimo episodio (che saranno disponibili dal 26 febbraio), i giovani rapper si sfideranno in varie prove, tra cui dei duetti con quattro superstar del rap italiano: Guè, Madame, Marracash e Noyz Narcos. Infine il 4 marzo ci sarà la finale in cui verrà proclamato il vincitore del montepremi da 100 mila euro.

L’aggiusta-cuori - dal 14 febbraio

In questa commedia romantica tedesca, un giornalista vuole scrivere un articolo su un servizio per cuori infranti. Ma finisce per innamorarsi pure lui...

Players - dal 14 febbraio

Nel film brillante con Gina Rodriguez e Damon Wayans Jr. nasce un amore tra un’esperta di conquiste amorose e la sua “vittima”.

Taylor Tomlinson: Have it all - dal 13 febbraio

Nuovo monologo per Taylor Tomlinson, una delle comiche americane più apprezzate. Da vedere in inglese con sottotitoli.

The Vince Staples show- dal 15 febbraio

Nella miniserie il rapper Vince Staples interpreta la parte di sé stesso, alle prese con la fama e la vita quotidiana di un artista che cerca di affermarsi.

L’amore è cieco - dal 14 febbraio

Sesta stagione di questo reality show di successo in cui alcuni single accettano di fidanzarsi prima di incontrare di persona la loro “metà”. Con risultati a volte inaspettati (e spesso esilaranti).

Le serie più viste su Netflix questa settimana

One Day - Dopo aver passato insieme la notte della laurea, Emma e Dexter prendono strade separate, ma le loro vite restano in qualche modo legate. Da un romanzo di David Nicholls. Rick and Morty - Il brillante scienziato Rick trascina l'inquieto nipote adolescente Morty in folli disavventure in altri mondi e dimensioni. Griselda - Questa serie drammatica ispirata a eventi realmente accaduti racconta il percorso di Griselda Blanco, partita da Medellín e diventata la Madrina del narcotraffico a Miami. Baby Bandito - Dopo aver commesso la più grossa rapina del Cile, lo skater Kevin mette a rischio il futuro di tutta la gang con un amore impudente e i social media. Ispirata a eventi reali. Un inganno di troppo - L'ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese di una microcamera nascosta.

Prime Video

This is me… now: a love story - dal 16 febbraio

Preparatevi a una Jennifer Lopez come non l’avete mai vista. “This is me... now: A love story” è interpretato e scritto dalla stessa Lopez. Il film esce lo stesso giorno del nuovo album in studio “This is me… now”, arrivato a dieci anni dal precedente. Assieme al regista Dave Meyers, J.Lo ha creato una vera e propria odissea cinematografica di stampo narrativo, mettendo al centro il tema della guarigione personale. Una pellicola che spazia tra generi diversi e mostra il viaggio verso l’amore attraverso i suoi occhi.

Land of bad - dal 16 febbraio

Arriva un bel thriller ricco di azione con due divi d’eccezione. Reaper (Russell Crowe) è un pilota di droni dell’aeronautica militare, al servizio di una squadra di operazioni speciali nel sud delle Filippine che deve portare in salvo un informatore. Ma la missione volge al peggio e dovrà guidare il sergente Abel (Luke Hemsworth) in una disperata corsa verso la salvezza.

Apple Tv+

The new look - dal 14 febbraio

Dopo la serie su Balenciaga su Disney+, un altro grande stilista del Novecento è protagonista di uan serie tv: si racconta la vita di Christian Dior, interpretato dall’attore Ben Mendelsohn, mentre Juliette Binoche è la famosissima “collega” Coco Chanel. A loro si aggiungono Maisie Williams nel ruolo di Catherine Dior, sorella e musa di Christian, John Malkovich, che è il sarto Lucien Lelong, e Glenn Close nei panni della giornalista Carmel Snow.

Paramount+

Comandante - dal 13 febbraio

Il film con Pierfrancesco Favino nei panni del Comandante Salvatore Todaro, alla guida di un sommergibile della Regia Marina nel 1940. Tratto da una drammatica storia vera, il film è stato presentato in concorso alla Mostra di Venezia.

Now

Un amore - dal 16 febbraio

Un viaggio indimenticabile da ragazzini, in Spagna, e poi solo lettere. Per 20 anni. Ma un giorno Anna (Micaela Ramazzotti) e Alessandro (Stefano Accorsi) decidono che è arrivato il momento di rivedersi: riuscirà il loro amore a sopravvivere all’urto della vita reale e dei legami che intanto hanno formato? Questa nuova serie, ideata da Accorsi con Enrico Audenino, prodotta da Cattleya e Sky e diretta da Francesco Lagi, gioca amabilmente sul romanticismo di una “affinità elettiva” che vince su tutti gli ostacoli. Compreso il più terribile: il tempo.

TimVision

Croco Doc - dal 15 febbraio

Un simpatico coccodrillo-pediatra nel paese fantastico di Zoolandia è la star di questo cartoon presentato per raccontare ai bambini il mondo delle malattie e delle cure, e per sconfiggere la loro paura dei dottori.

La playlist

Donne criminali

Sofia Vergara è Griselda Blanco nella serie Griselda su Netflix. Scoprite qui altri personaggi femminili dal piglio... deciso.

Regina del sud - Teresa è la protagonista della serie, obbligata a lavorare per i “narcos” che hanno ucciso il fidanzato. Su Netflix .

- Teresa è la protagonista della serie, obbligata a lavorare per i “narcos” che hanno ucciso il fidanzato. Su . Monarca - Ana María Carranza si trova a gestire la fabbrica di tequila di famiglia. La corruzione la mette a dura prova. Serie in due stagioni su Netflix .

- Ana María Carranza si trova a gestire la fabbrica di tequila di famiglia. La corruzione la mette a dura prova. Serie in due stagioni su . Orange is the new black - Non può mancare questa serie (in sette stagioni) che racconta la vita dentro a un carcere femminile. Su Netflix .

- Non può mancare questa serie (in sette stagioni) che racconta la vita dentro a un carcere femminile. Su . Inseparabili - Il film di Cronenberg si fa serie tv: Rachel Weisz ha il ruolo delle due gemelle Mantle, che condividono proprio tutto. Su Prime Video .

- Il film di Cronenberg si fa serie tv: Rachel Weisz ha il ruolo delle due gemelle Mantle, che condividono proprio tutto. Su . Le vedove del giovedì - Sei episodi che raccontano come cambia la vita di Teresa quando nel quartiere scopre alcuni cadaveri inaspettati. Su Netflix .

- Sei episodi che raccontano come cambia la vita di Teresa quando nel quartiere scopre alcuni cadaveri inaspettati. Su . Anime false - Le vicende avventurose di una madre e una figlia che vivono come latitanti, sempre in fuga. Su Netflix .

- Le vicende avventurose di una madre e una figlia che vivono come latitanti, sempre in fuga. Su . Bad sisters - Le cinque sorelle Garvey si spalleggiano quando muore il marito di una di loro, che controllava la vita della donna. Su Apple Tv+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Parto con mamma - Barbra Streisand e Seth Rogen sono madre e figlio in questa commedia irriverente.

- Barbra Streisand e Seth Rogen sono madre e figlio in questa commedia irriverente. Orion e il buio - Film animato che racconta con intelligenza le paure dei bambini (e come batterle).

- Film animato che racconta con intelligenza le paure dei bambini (e come batterle). Wildlife - Intenso dramma con Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan ambientato negli Anni 60.

- Intenso dramma con Jake Gyllenhaal e Carey Mulligan ambientato negli Anni 60. Il matrimonio del mio migliore amico - Memorabile commedia con Julia Roberts e Cameron Diaz, da rivedere allo sfinimento. Che risate il pranzo cantato...

- Memorabile commedia con Julia Roberts e Cameron Diaz, da rivedere allo sfinimento. Che risate il pranzo cantato... The peacemaker - George Clooney e Nicole Kidman nel 1997 formavano una coppia esplosiva.

- George Clooney e Nicole Kidman nel 1997 formavano una coppia esplosiva. Cani sciolti - Denzel Washington e Mark Wahlberg in un avvincente film d’azione e spionaggio.

Prime Video