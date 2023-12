Da “Odio il Natale” a “Cobra: Rebellion”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Now

Cosa vedere dal 6 al 23 dicembre su Netflix, Now, Prime Video, Paramount+, TimVision, Disney+ e Serially Pilar Fogliati nella seconda stagione di "Odio il Natale" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 6 al 13 dicembre su Netflix, , Now, Prime Video, Paramount+, TimVision, Disney+ e Serially.

Netflix

l finale della prima stagione di “Odio il Natale” lasciava aperto un grosso interrogativo: chi ha citofonato alla porta di Gianna (interpretata da Pilar Fogliati) la Vigilia di Natale? «Ho ricevuto messaggi minatori da parte dei fan della serie che volevano saperlo!» ci dice ridendo Pilar.

Il mondo dietro di te - dall'8 dicembre

Due coppie in una villa di campagna per un film con un grande cast: Mahershala Ali, Myha’la, Julia Roberts ed Ethan Hawke.

The Batman - dal'11 dicembre

Arriva su Netflix il film con l’Uomo-pipistrello di Robert Pattinson e la Catwoman di Zoë Kravitz. Ha incassato più di 750 milioni di dollari nel mondo.

La seconda guerra mondiale - Voci dal fronte - dal 7 dicembre

La docuserie ci fa rivivere le pagine più drammatiche del conflitto con materiali d’archivio rielaborati grazie alla tecnologia.

Pax Massilia - dal 6 dicembre

I protagonisti del divertente film animato “Troppo cattivi” questa volta si ritrovano al centro di una storia sullo spirito natalizio.

Uno splendido errore - dal 7 dicembre

Una ragazzina che vive in una grande città è costretta, dopo un tragico incidente, a trasferirsi in provincia e a cambiare abitudini. Ma la sua nuova vita le insegnerà molto sull’amicizia e sull’amore.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Una famiglia quasi normale - Una famiglia apparentemente perfetta vede crollare il suo mondo quando uno scioccante omicidio dimostra che i suoi componenti sono disposti a tutto pur di proteggersi a vicenda. Squid Game: La sfida - In questo reality competitivo ispirato a "Squid Game", 456 giocatori mettono alla prova le loro abilità per conquistare un montepremi di 4,56 milioni di dollari. Bad Surgeon - Il dottor Paolo Macchiarini è famoso nel mondo per i suoi rivoluzionari trapianti di trachea basati su cellule staminali. C'è solo un problema: i suoi pazienti continuano a morire. Suburraeterna - Mentre il caos regna su Roma, le alleanze consolidate sono a rischio e le tensioni con i clan criminali emergenti aumentano. Il mondo di "Suburra" è a una svolta. The Crown - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno.

Now

Cobra: Rebellion - dal 5 dicembre

Martedì 5 dicembre su Now (in contemporanea con la partenza su Sky) arrivano i nuovi episodi della terza stagione di “Cobra”, la serie politica targata Sky Original che ha per protagonista l’attore scozzese Robert Carlyle (“Trainspotting”, “Full Monty”, “Il mondo non basta”) e che racconta cosa accade nei corridoi dei palazzi del potere inglese durante i periodi di emergenza nazionale.

The Lost King - dal 6 dicembre

Dal regista Stephen Frears, un film con Harry Lloyd e Sally Hawkins. Philippa, lavoratrice in crisi, una sera va a teatro per assistere a “Riccardo III” di Shakespeare e il personaggio del re inizia ad apparirle anche nella vita quotidiana.

House of Kardashian - dal 9 dicembre

Una docuserie che racconta l’ascesa della famiglia Kardashian-Jenner, con testimonianze di amici intimi delle famose influencer. Da sinistra: Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Caitlyn Jenner e Kylie Jenner.

Ecco l’ottava stagione della serie che racconta con delicatezza le vicende delle suore e delle infermiere che accudiscono le future mamme del quartiere Poplar a Londra. Siamo nel 1964, quando s’infiamma il dibattito sull’aborto.

Prime Video

Il tuo Natale o il mio? 2 - dall'8 dicembre

Arriva su Prime Video “Il tuo Natale o il mio? 2”, con gli stessi protagonisti del primo capitolo e con un’evoluzione nella storia. Ritroviamo James (l’attore Asa Butterfield), la fidanzata Hayley (Cora Kirk) e le rispettive famiglie, in vacanza tutti insieme in una località sciistica delle Alpi austriache. Solo che... per un enorme disguido la benestante famiglia di James finisce a dormire in una scomoda casa di montagna mentre la più umile famiglia di Hayley si trova in un lussuoso resort. Riusciranno a superare le Feste? La coppia consoliderà il suo rapporto? Sicuramente ci sarà da ridere.

TimVision

Il re d'inverno - dal 6 dicembre

Se c’è un personaggio che è stato raccontato in lungo e in largo dal cinema e dalla tv, quello è Re Artù. Ma “Il re d’inverno”, serie inglese in arrivo su TimVision il 6 dicembre, promette di sorprenderci, soprattutto se siamo veri appassionati di Storia. L’autore dei libri da cui è tratta la serie, infatti, è Bernard Cornwell, lo stesso a cui si era ispirata “The last kingdom”, dove si narravano le gesta dei re sassoni.

Disney+

Diario di una schiappa a Natale - SI salvi chi può! - dall'8 dicembre

È impossibile resistere a Greg Heffley, protagonista combinaguai dei libri di Jeff Kinney, diventato anche la star di una serie di film per tutta la famiglia. Il settimo arriva su Disney+ e vede Greg alle prese con delle vacanze natalizie particolarmente stressanti...

Theater Camp - Un'estate a tutto volume

Un “campo estivo” davvero unico al mondo è l’ambientazione particolare di questa deliziosa commedia, incentrata su due grandi amici, ossessionati dai musical, che si ritrovano a gestire decine di ragazzini quando la fondatrice della colonia finisce in coma. E quando l’erede di lei si rivela un disastro...

Serially

Noi dopo di noi - dal 6 diembre

Arriva sulla piattaforma gratuita Serially una serie turca in otto episodi con Salih Bademci. Racconta una lunga e straziante storia d’amore tra due 20enni.

Paramount+

Love me - dall'11 dicembre

Arriva su Paramount+ la seconda stagione di questa serie australiana sulla famiglia Mathieson. Nove mesi dopo, la relazione tra Clara (Bojana Novakovic) e Peter (Bob Morley) inizia una nuova fase.

Gli inviati - dal 7 dicembre

Seconda stagione per la serie thriller spagnola in cui i due sacerdoti Pedro Salinas (Luis Gerardo Méndez) e Simón Antequera (Miguel Ángel Silvestre) indagano su un miracolo e... su un omicidio.

La playlist

Mastronardi international

Alessandra Mastronardi brilla in "One trillion dollars" su Paramount+. Ecco dove rivedere l’attrice giramondo...

Il talento di Mr. C - Nel film con Nicolas Cage è Gabriela, assistente di Pedro Pascal. Su Netflix .

- Nel film con Nicolas Cage è Gabriela, assistente di Pedro Pascal. Su . Master of none - Affianca il protagonista Aziz Ansari nella seconda stagione. Su Netflix .

- Affianca il protagonista Aziz Ansari nella seconda stagione. Su . I Medici - Nella fiction dal cast internazionale, Alessandra è Lucrezia Donati. Su RaiPlay .

- Nella fiction dal cast internazionale, Alessandra è Lucrezia Donati. Su . To Rome with love - Qui ha avuto l’onore di essere diretta da Woody Allen. Su Now e Infinity+ .

- Qui ha avuto l’onore di essere diretta da Woody Allen. Su e . Un'estate a Firenze - Un americano in Toscana la incontra e si innamora di lei. Su Prime Video .

- Un americano in Toscana la incontra e si innamora di lei. Su . L'allieva - Oltre ai tanti ruoli girati in inglese dall’attrice, non dimentichiamoci la sua fiction più amata. Si vede su RaiPlay .

- Oltre ai tanti ruoli girati in inglese dall’attrice, non dimentichiamoci la sua fiction più amata. Si vede su . I Cesaroni - E come non citare la serie che l’ha lanciata? Da poche settimane tutte le sei stagioni sono disponibili su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Bohemian Rhapsody -Campione di incassi incentrato sul rock dei mitici Queen.

-Campione di incassi incentrato sul rock dei mitici Queen. I don’t expect anyone to believe me - Dal Messico arriva un film tra crimine e commedia su un uomo invischiato con la mala.

- Dal Messico arriva un film tra crimine e commedia su un uomo invischiato con la mala. Leo - La lucertola cartoon in fuga è doppiata da Edoardo Leo.

- La lucertola cartoon in fuga è doppiata da Edoardo Leo. Ultima chiamata per Istanbul - Due persone sposate passano insieme una notte a New York in questa pellicola turca.

- Due persone sposate passano insieme una notte a New York in questa pellicola turca. Stamped from the beginning - Documentario che ci illumina sul razzismo negli Stati Uniti.

Prime Video

Uncharted - Tom Holland e Mark Wahlberg in un’avventura scatenata.

- Tom Holland e Mark Wahlberg in un’avventura scatenata. The skin of sorrow - Ambientato nell’Ottocento, tra fantasy e romanticismo.

- Ambientato nell’Ottocento, tra fantasy e romanticismo. Elf me - Lillo, elfo pasticcione, lavora per uno strano Babbo Natale.

- Lillo, elfo pasticcione, lavora per uno strano Babbo Natale. Io, Daniel Blake - Uno dei film più belli e amati del maestro Ken Loach.

- Uno dei film più belli e amati del maestro Ken Loach. Blindspotting - In una città californiana si svolgono le disavventure di due amici, tra razzismo e giustizia.

- In una città californiana si svolgono le disavventure di due amici, tra razzismo e giustizia. Tutti per Uma - Pietro Sermonti, Lillo e Antonio Catania in una commedia pensata per le famiglie.

Prime Video e Now

Scordato - La cantante Giorgia recita qui al fianco di Rocco Papaleo.

Now