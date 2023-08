Da “One Piece” a “La ruota del tempo”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 30 agosto al 5 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "One Piece", su Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 30 agosto al 5 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

One Piece - dal 31 agosto

Uno dei più popolari fumetti giapponesi, il divertente “manga” a tema piratesco diventa una serie tv con i personaggi in carne e ossa. La storia che da oltre 20 anni conquista generazioni di lettori e spettatori anche grazie al cartone (“anime”, in giapponese) su Netflix diventa oggi un cosiddetto “live action”: i personaggi prendono vita con una storia che è già un classico.

Disincanto - dal 1° settembre

Si conclude con i dieci episodi della terza stagione la saga fantasy sulla principessa Bean, creata da Matt Groening (papà dei “Simpson” e di “Futurama”).

Cry macho - Ritorno a casa - dal 1° settembre

Sbarca su Netflix il film di e con Clint Eastwood nei panni di una ex stella del rodeo che va in Messico per recuperare un ragazzino in difficoltà.

Zone blu - I segreti della longevità - dal 30 agosto

Questa docuserie va alla scoperta di cinque piccole comunità dove gli abitanti sembrano vivere più a lungo (e meglio) della norma.

Il re di Staten Island - dal 2 settembre

Il comico americano Pete Davidson ha scritto e interpretato questo film dolceamaro su un ventenne che non riesce a trovare una strada nella vita.

Bleach - dal 1° settembre

A proposito di “anime” giapponesi, ecco arrivare finalmente su Netflix la sesta stagione di uno dei cartoni più amati dagli appassionati, prodotto dal 2004 dal manga di Tite Kubo.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Who is Erin Carter? - La vita tranquilla di una donna britannica a Barcellona sfocia nel caos quando una rapina a mano armata in un supermercato svela il suo passato segreto e violento. Ragnarok - In una cittadina norvegese inquinata e alle prese con lo scioglimento dei ghiacci, la fine del mondo sembra davvero vicina. Ci vorrà una leggenda per sconfiggere il male. Depp contro Heard - Mostrando per la prima volta le due testimonianze sullo stesso piano, questa serie racconta il processo che ha fatto impazzire Hollywood e le conseguenze online che ha scatenato. Painkiller - Le cause e le conseguenze dell'epidemia di oppiacei in America sono al centro di questo dramma che segue i responsabili, le vittime e la persona che indaga per scoprire la verità. Baki Hanma - Per ottenere le abilità necessarie a superare il potente padre, Baki si introduce nella prigione di stato dell'Arizona per affrontare il detenuto noto come Mr. Unchained.

Prime Video

La ruota del tempo - dal 1° settembre

Nell’attesa seconda stagione della serie fantasy, rivediamo tutti i personaggi che avevamo lasciato due anni fa, quando andò in onda la prima. Ovvero, Rosamund Pike nei panni di Moiraine, una donna dai poteri magici dedita alla crescita e alla protezione di Rand al’Thor, il “Drago rinato”, colui che salverà il mondo dai cattivi capeggiati dall’Oscuro. Tutto verrà messo in gioco nell’ultima battaglia, dove si decideranno i destini del mondo. La serie, che avrà una terza stagione, è tratta dai romanzi scritti da Robert Jordan e Brandon Sanderson.

Gli attassati - dal 31 agosto

Questo film comico ci porta in un piccolo paese del sud d’Italia, dove molti cittadini ricevono all’improvviso delle cartelle esattoriali inaspettate. E nasce una rivolta: a guidarla, Emanuele (Emanuele Minafò), “parrucchiere” per cani, e Toni (Tony Matranga), squattrinato rappresentante di mascherine. Insieme decidono di entrare nella sede di Equitù e di rubare le “prove” delle evasioni fiscali effettuate...

Paramount+

Star Trek - Lower decks - dal 29 agosto

Se siete dei “trekkies” (cioè dei fan sfegatati di “Star Trek”) conoscete già “Lower decks”, serie animata che mostra il lato più bizzarro di questo universo (i protagonisti sono la “bassa manovalanza” delle astronavi, ma vivono comunque incredibili avventure). Aveva debuttato su Prime Video nel 2021 ma dal 29 agosto le prime tre stagioni saranno disponibili su Paramount+. E dal 7 settembre, in contemporanea mondiale, arriverà pure la quarta.

Le Stade - dal 30 agosto

Un invito a nozze per gli appassionati di docuserie a tema sportivo: “Le Stade” ci porta negli spogliatoi della Stade Tolousain, una squadra di rugby di Tolosa, in Francia. La serie segue le sue vicende dal 2020 al 2023, in un percorso che vedrà i giocatori, guidati dal capitano Julien Marchand, vincere numerosi trofei.

Infinity+

Shazam! Furia degli dei - dall’1 al 7 settembre

Per una settimana gli abbonati di Infinity+ potranno godersi il sequel di “Shazam!”, dove ritroviamo Zachary Levi nei panni del super protagonista. Che in realtà è un ragazzino di nome Billy, in grado di ottenere straordinari poteri trasformandosi in un eroe mitologico. Nel cast del secondo capitolo c’è anche un’inedita (e cattivissima) Helen Mirren: interpreta la dea Hespera.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Gli idoli delle donne - Lillo e Greg sono sempre spassosi e qui al loro fianco c’è un favoloso Corrado Guzzanti.

- Lillo e Greg sono sempre spassosi e qui al loro fianco c’è un favoloso Corrado Guzzanti. The monkey king - Una celebre leggenda cinese diventa un film animato.

- Una celebre leggenda cinese diventa un film animato. Ghostbusters: legacy - Gli “Acchiappafantasmi” sono tornati e aprono la strada a una nuova generazione.

- Gli “Acchiappafantasmi” sono tornati e aprono la strada a una nuova generazione. Everest - La conquista della cima più alta diventa un film da brividi.

- La conquista della cima più alta diventa un film da brividi. Raw - Una cruda verità - Solo per stomaci forti: è la storia di una ragazza che esplora “sapori” proibiti.

- Solo per stomaci forti: è la storia di una ragazza che esplora “sapori” proibiti. Rocketman - La vita e l’arte di Elton John: le canzoni sono leggendarie.

Prime Video

Till - Il coraggio di una madre - Dolorosa vicenda autentica nell’America degli Anni 50.

- Dolorosa vicenda autentica nell’America degli Anni 50. Il tuttofare - Un ragazzo si trova al servizio di un avvocato senza scrupoli (che è Sergio Castellitto).

- Un ragazzo si trova al servizio di un avvocato senza scrupoli (che è Sergio Castellitto). Non così vicino - Tom Hanks è un burbero vicino ma cambierà idea...

- Tom Hanks è un burbero vicino ma cambierà idea... The turning - La casa del male - Finn Wolfhard di “Stranger things” è nel cast di un horror. Solo per amanti del genere.

- Finn Wolfhard di “Stranger things” è nel cast di un horror. Solo per amanti del genere. Interstellar - Mentre nelle sale c’è “Oppenheimer” riscopriamo un altro splendido film di Christopher Nolan.

