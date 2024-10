Da “Outer Banks” a “Citadel: Diana”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple Tv+

Cosa vedere dal 9 al 15 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Da sinistra: Madelyn Cline nel ruolo di Sarah Cameron, Jonathan Daviss nel ruolo di Pope, Chase Stokes nel ruolo di John B nell'episodio 1 di "Outer Banks 4". Credit: © ackson Lee Davis/Netflix © 2024. Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 9 al 15 ottobre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Outer Banks - dal 10 ottobre

Torna la banda di John B e dei suoi amici sulle assolate coste del North Carolina: ripartono le emozioni di “Outer Banks”. Una stagione, la quarta, che promette di mostrarci i nostri giovani protagonisti ormai alle prese coi dilemmi dell'età adulta e… il tesoro di Barbanera!

Inganno - dal 9 ottobre

Esiste un tempo giusto per l’amore? Se lo chiede anche Gabriella, protagonista della nuova serie in sei episodi: una donna divorziata con tante certezze e poche emozioni, tra i figli grandi e il lavoro. Lei che pensava di aver chiuso con l’amore incontra l’impetuoso Elia, un uomo coetaneo del figlio e con molti segreti.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft - dal 10 ottobre

La serie animata che ci porta direttamente nel suo passato e ci svela un traumatico episodio che ha segnato la vita della famosa archeologa dei videogiochi. Nella nuova serie Lara, proiettata in un pericoloso inseguimento intorno al mondo, non si tirerà mai indietro nonostante le difficoltà e i pericoli continueranno a mettere a dura prova la sua sopravvivenza.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Nobody Wants This - Una podcaster agnostica che parla di sesso e un rabbino da poco single si innamorano. Riuscirà la loro storia a sopravvivere a stili di vita opposti e famiglie impiccione? Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez - Questa avvincente serie true crime esplora la vita dei fratelli Menendez, condannati per il brutale omicidio dei genitori avvenuto a Beverly Hills nel 1989. Tutto chiede salvezza - Daniele si sveglia e scopre di essere stato ricoverato in un ospedale psichiatrico contro la sua volontà. Lì imparerà di nuovo a vivere e amare con l'aiuto di altri pazienti. Heartstopper - Charlie e Nick scoprono che la loro amicizia potrebbe essere qualcosa di più mentre si destreggiano tra la scuola e l'amore adolescenziale in questa serie di formazione. The Perfect Couple - Amelia sta per sposare l'erede di una delle famiglie più ricche di Nantucket, ma una morte scioccante sconvolge le nozze facendo ricadere i sospetti su tutte le persone coinvolte.

Prime Video

Citadel: Diana - dal 10 ottobre

A primo impatto può sembrare una storia di spionaggio come tante altre, ma questa serie va oltre tutti gli stereotipi e le convenzioni mostrando un lato inedito degli agenti segreti. In 6 episodi ci trasporta nel 2030 in Italia, a Milano, in un futuro dove l'essere umano sembra aver perso completamente la libertà diventando pedina nelle mani dei "più potenti" del pianeta. Intrighi internazionali, armi potentissime in grado di scatenare una guerra mondiale, uomini e donne doppiogiochisti: "Citadel: Diana" ha un cuore italiano, ma le vicende sono di carattere internazionale. La freddezza degli agenti segreti si scontra e si incontra con la passione e il calore del nostro Paese grazie a Diana Cavalieri interpretata da Matilda De Angelis. Spia di Citadel infiltrata nella rivale Manticore, Diana è una donna caparbia e testarda proprio come la dea della mitologia che porta il suo stesso nome. È regina della caccia all'uomo determinata a trovare i responsabili della morte dei genitori e a risolvere tutte le "missioni impossibili" che le vengono affidate per poter finalmente abbandonare Citadel e cambiare vita.

Disney+

Máquina: Il pugile - dal 9 ottobre

Da un’amicizia ventennale nasce una serie straordinaria. Nei sei episodi scoprirete il viaggio oscuro di Esteban (Gael García Bernal), pugile con problemi di dipendenza alle spalle, accompagnato da Andy (Diego Luna), l’agente che gli sta vicino negli ultimi momenti di una carriera che doveva finire col botto ma che diventerà un incubo, tra minacce e sconvolgimenti.

Apple Tv+

Disclaimer - dall'11 ottobre

La serie è diretta da Alfonso Cuarón e il cast è da Oscar: Cate Blanchett interpreta la protagonista Catherine Ravenscroft, documentarista abituata a smascherare i segreti degli altri. Kevin Kline è un insegnante in pensione che con il suo romanzo minaccia di rivelare il passato scomodo di Catherine. Alta tensione, per un thriller psicologico da non perdere.

Now

Hanno ucciso l’Uomo Ragno - dall'11 ottobre

La serie è una dramedy in otto episodi che racconta una storia di musica, di provincia, di illusioni e di grande amicizia. Protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli rispettivamente nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto, capaci di dar vita da giovanissimi, negli anni ’90, a un progetto diventato in pochi anni un vero e proprio fenomeno generazionale di portata nazionale.

Mediaset Infinity

Unità speciale scomparsi - dal 9 ottobre

Svanite nel nulla senza lasciare traccia: sono le persone su cui indaga l’Unità persone scomparse. Guidato dall’ispettore capo Santiago Abad (Juan Echanove). Il racconto si colloca due anni dopo il finale della prima stagione. Tante le novità di questo nuovo ciclo, a partire dall’addio di Maxi Iglesias.

Io so chi sei

Thriller sulle verità nascoste. Juan Elias (Francesc Garrido) è un rinomato principe del foro di Barcellona. Dopo un bizzarro incidente stradale, la vita di Juan prende una piega inaspettata: una grave forma di amnesia l’ha colpito, privandolo dei ricordi su come sia finito in quella situazione. Gli inquirenti lo considerano il responsabile della sparizione di sua nipote Ana Saura (Susana Abaitua). Soltanto Alicia (Blanca Portillo), la giudice sposata con Juan, sembra disposta ad aiutarlo.

Vanina - Un vicequestore a Catania

La serie, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Einaudi, segue le vicende di una giovane donna che, dopo una lunga esperienza con la squadra mobile dell’antimafia di Palermo, arriva nella sezione omicidi catanese. Il suo scopo è quello di consegnare alla giustizia i responsabili della morte del padre Giovanni, ispettore ucciso dalla malavita quando lei era 14enne.

RaiPlay

Gen-Q - Generazione Quantum - dall'11 ottobre

Virginia Benzi, nota sui social come “Quantum Girl”, in questa docuserie di RaiPlay racconta con un linguaggio pop e chiaro i segreti della fisica e ci aiuta ad abbattere gli stereotipi di genere attraverso dieci tappe in giro per l’Italia e altrettanti incontri con star della scienza.

La playlist

Bentornato Adam

Tutti parlano di Nobody wants this con Adam Brody su Netflix. Ecco dove vederlo, tra serie e film.

The O.C. - Pioniera delle serie tv, racconta la vita degli adolescenti degli Anni Duemila. Quattro stagioni su Prime Video .

- Pioniera delle serie tv, racconta la vita degli adolescenti degli Anni Duemila. Quattro stagioni su . Fleishman a pezzi - La storia di un neodivorziato che si mette in gioco usando le chat di incontri per costruire una nuova vita. Su Disney+ .

- La storia di un neodivorziato che si mette in gioco usando le chat di incontri per costruire una nuova vita. Su . Startup - Adam Brody è Nick, alle prese con traffico di criptovalute, interessi criminali e truffe. Tre stagioni su TimVision .

- Adam Brody è Nick, alle prese con traffico di criptovalute, interessi criminali e truffe. Tre stagioni su . Il bacio che aspettavo - Carter Webb è uno scrittore che parte per il Michigan per superare la fine di un amore. Lì troverà amici e ricomincerà da capo. Film su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali - Ora che Tim Burton è tornato di moda riscopriamo il suo sottovalutato film per ragazzi.

- Ora che Tim Burton è tornato di moda riscopriamo il suo sottovalutato film per ragazzi. Dracula di Bram Stoker - Sontuoso e travolgente horror di Francis Ford Coppola: nel “lontano” 1992 fece scalpore.

- Sontuoso e travolgente horror di Francis Ford Coppola: nel “lontano” 1992 fece scalpore. Red dragon - Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter è immenso.

- Anthony Hopkins nei panni di Hannibal Lecter è immenso. Two weeks notice - Divertente commedia (molto) romantica con Hugh Grant e Sandra Bullock.

- Divertente commedia (molto) romantica con Hugh Grant e Sandra Bullock. Le amiche della sposa - Esilarante film con un ricco cast di attrici comiche.

- Esilarante film con un ricco cast di attrici comiche. Salvate il soldato Ryan - Spielberg gira un caposaldo del cinema bellico. I primi 20 minuti sono indimenticabili.

- Spielberg gira un caposaldo del cinema bellico. I primi 20 minuti sono indimenticabili. Dungeons & dragons - L’onore dei ladri - Dal celebre gioco di ruolo, un’avventura spassosa.

- Dal celebre gioco di ruolo, un’avventura spassosa. Will & Harper - Will Ferrell si mette in viaggio con un’amica trans per conoscere meglio la sua vita.

Prime Video