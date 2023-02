Da “Outer Banks” a “Drive to Survive”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 22 al 28 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Paramount+ Madelyn Cline e Chase Stokes in "Outer Banks" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 22 al 28 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+ e Paramount+.

Netflix

Outer banks - dal 23 febbraio

Pronti per andare a caccia di tesori? Dal 23 febbraio su Netflix arriva la terza stagione di “Outer banks”, su un gruppo di ragazzi alla ricerca di un misterioso tesoro. Avevamo lasciato John B (Chase Stokes) e i suoi amici su un’isola deserta dopo essere sopravvissuti allo scontro con il padre di Sarah (Madelyn Cline). Sono vivi e sono insieme, ma hanno perso la Croce di Santo Domingo. Niente paura, perché nelle nuove puntate i “Pogues” scopriranno che c’è un tesoro ancora più grande su cui mettere le mani: il leggendario El Dorado. E il redivivo padre di John B, ricomparso a sorpresa alla fine della seconda stagione, si unirà al figlio in questa nuova pericolosissima avventura. Tra vecchi e nuovi antagonisti, assalti a un treno merci e campeggi per adolescenti problematici, la posta in gioco non è mai stata così alta.

Formula 1: Drive to survive - dal 24 febbraio

La quinta stagione di "Drive to Survive", disponibile dal 24 febbraio su Netflix, arriva pochi giorni prima dell'inizio del Campionato 2023 di Formula 1. Il Mondiale 2022 ha visto l'esordio di monoposto completamente nuove che hanno dato vita a un campionato spettacolare, soprattutto nella prima metà. Quale occasione migliore, quindi, di rivivere tutta la stagione scorsa con il consueto stile e taglio di Netflix?

Triptych - dal 22 febbraio

In questa serie thriller messicana, Rebecca (Maite Perroni) scopre di avere due sorelle gemelle da cui è stata separata alla nascita. E parte per un viaggio molto pericoloso.

Prime Video

The consultant - dal 24 febbraio

Tenetevi ben stretti ai braccioli della poltrona, perché “The consultant”, il nuovo thriller di Prime Video, potrebbe farvi saltare in piedi da un momento all’altro. Il merito è di una trama in cui i colpi di scena arriveranno a ripetizione e in cui nulla sarà mai scontato. La storia? Un nuovo consulente, Regus Patoff (Christoph Waltz), viene assunto dalla CompWare, una compagnia che produce videogiochi: il suo compito è quello di migliorare le attività dell’azienda. Tuttavia presto i dipendenti si rendono conto che i metodi di Patoff sono tutt’altro che ortodossi e che, cosa ancora più importante, l’uomo probabilmente non è chi dice di essere. E allora iniziano i problemi.

Island - dal 27 febbraio

Una nuova serie tv sudcoreana è pronta a fare proseliti. “Island” racconta le vicende di Van, un immortale cacciatore di demoni che da migliaia di anni si batte per proteggere la Terra. Un giorno incontra Miho, un’ereditiera, reincarnazione di una donna dai poteri straordinari...

Disney+

Fleishman a pezzi - dal 22 febbraio

La fine di un matrimonio può essere un nuovo inizio? Protagonista è Toby Fleishman (Jesse Eisenberg), che dopo il divorzio dalla moglie Rachel (Claire Danes) decide di rimettersi in gioco in campo sentimentale. Ma il tempo è cambiato, rispetto alla sua adolescenza ora ci sono dei nuovi strumenti “facilitatori” di relazioni: le app di incontri.

9-1-1 - dal 22 febbraio

Arriva anche in Italia, per ora in esclusiva su Disney+, la sesta stagione della serie creata, tra gli altri, da Ryan Murphy e Brad Falchuk (già ideatori di “Glee”) e che vede protagonisti gli eroi del pronto intervento di Los Angeles, dai pompieri ai paramedici. I protagonisti continuano a gestire un difficile equilibrio tra lavoro e vita privata, e anche nei nuovi episodi intervengono per chiamate di ogni tipo, tra ottovolanti guasti, incidenti aerei e palazzi che crollano. La serie è già stata confermata per una settima stagione.

Apple Tv+

Liaison - dal 24 febbraio

Apochi giorni dalla partenza su Apple Tv+ di “Liaison”, la serie ideata da Virginie Brac è ancora avvolta nel mistero. Vi basti sapere, però, che le star di questa coproduzione franco-britannica sono due attori francesi immensamente carismatici: Vincent Cassel ed Eva Green interpretano due agenti segreti, nonché ex amanti, che uniscono le forze per contrastare una serie di attacchi terroristici che minacciano il Regno Unito. Ma per farlo dovranno anche confrontarsi con il loro passato sentimentale. Non ci serve sapere altro...

In viaggio con Eugene Levy - dal 24 febbraio

L’irresistibile ironia di Eugene Levy, attore comico noto per i film di “American pie” e per la serie “Schitt’s creek”, è il punto di forza di questa nuova docuserie in otto episodi. Levy ci porterà in alcune delle mete più belle del mondo, dalle Maldive alla Finlandia, in un viaggio che gli permetterà anche di affrontare alcune delle sue paure.

Paramount+

Wolf pack - dal 23 febbraio

A vent’anni dalla fine di “Buffy l’ammazzavampiri”, una delle serie più amate e innovative di sempre, Sarah Michelle Gellar torna protagonista di una storia che usa l’horror per raccontare l’adolescenza. E stavolta è dalla parte degli adulti. “Wolf pack” (cioè “Branco di lupi”), in arrivo su Paramount+ il 23 febbraio (per ora in inglese con sottotitoli), è ideata da Jeff Davis, che di lupi ne sa qualcosa: è il papà di “Teen wolf”. E anche ora ritroviamo i licantropi: Everett e Blake sono due ragazzi californiani che durante un incendio vengono morsi da una misteriosa creatura e, con l’avvicinarsi della luna piena, iniziano a mutare.

Teen wolf: Il film - dal 23 febbraio

Vi ricordate “Teen wolf”? Su Paramount+ ora arriva il film conclusivo, ambientato circa 15 anni dopo gli eventi della sesta e ultima stagione (andata in onda nel 2017). Il licantropo Scott (Tyler Posey) fa ritorno a Beacon Hills per guidare i suoi vecchi amici contro una nuova minaccia sovrannaturale. E la sua ex fidanzata Allison (Crystal Reed), misteriosamente tornata dal regno dei morti senza alcun ricordo della loro relazione, sembra decisa a ucciderlo. Sarà uno spettro o la vera Allison?

Discovery+

La maledizione di Glee - dal 20 febbraio

La serie “Glee” è stata un fenomeno culturale ma ha lasciato uno strascico di dolore per via della morte dei tre protagonisti: Cory Monteith (1982-2013), Naya Rivera (1987-2020) e Mark Salling (1982-2018). La docuserie di Discovery+ racconta le loro storie soffermandosi sul lato oscuro della celebrità.

