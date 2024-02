Da “Pensati sexy” a “Halo”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime Video e Disney+

Cosa vedere dal 7 al 13 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Pensati sexy" su Prime Video Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 7 al 13 febbraio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

One day - dall'8 febbraio

Tratta dal best seller omonimo di David Nicholls, la serie racconta di due studenti, Emma Morley e Dexter Mayhew, interpretati dai Ambika Mod e Leo Woodal che il 15 luglio del 1988 si sono appena laureati e si parlano per la prima volta. Si piacciono subito ma, la mattina dopo il colpo di fulmine, le loro vite prendono due strade diverse. Che cosa succederà tra di loro l’anno dopo, quello dopo ancora e gli altri a venire?

La La Land - dal 6 febbraio

Ritorna su Netflix questo incantevole film con Emma Stone (premiata con l’Oscar) e Ryan Gosling, una struggente storia d’amore in chiave musical.

Lover stalker killer - dal 9 febbraio

Il film è un inquietante documentario su un uomo come tanti altri che, attraverso un sito di incontri, trova una donna ossessionata dal romanticismo...

Dante - dall’11 febbraio

Se lo avete perso nelle sale, è l’occasione per recuperare il film di Pupi Avati sulla vita di Dante Alighieri (Alessandro Sperduti) e il suo rapporto con Beatrice.

Raël - Il profeta degli extraterrestri - dal 7 febbraio

Docuserie incentrata su Raël, ex giornalista fondatore di una discussa religione-setta che crede nell’esistenza degli alieni.

A killer paradox - dal 9 febbraio

Un’altra adrenalinica serie proveniente dalla Corea del Sud. Stavolta la trama ruota attorno a due omicidi accidentali che coinvolgono un ragazzo, braccato da un astuto detective.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Griselda - Questa serie drammatica ispirata a eventi realmente accaduti racconta il percorso di Griselda Blanco, partita da Medellín e diventata la Madrina del narcotraffico a Miami. Alessandro Magno: come nasce una leggenda - Interviste a esperti e avvincenti ricostruzioni raccontano la vita straordinaria di Alessandro Magno e il suo ardente desiderio di conquistare il mondo. Baby Bandito - Dopo aver commesso la più grossa rapina del Cile, lo skater Kevin mette a rischio il futuro di tutta la gang con un amore impudente e i social media. Ispirata a eventi reali. Un inganno di troppo - L'ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese di una microcamera nascosta. Chesapeake Shores - Tornata nella cittadina natale in Maryland, una donna in carriera divorziata con due figlie considera la possibilità di fermarsi e mettere radici.

Prime Video

Pensati sexy - dal 12 febbraio

Maddalena (Diana Del Bufalo) è una giovane donna che lavora senza grande considerazione in una casa editrice, fa la ghostwriter (l’autrice nascosta) di personaggi che non sanno scrivere ma pubblicano libri. Le piace il suo capo (Raoul Bova), ma non le piace il proprio corpo. Finché una sera, sotto involontario effetto di cannabis, inizia a navigare su siti per adulti e accanto a lei si materializza come per magia la pornostar Valentina Nappi (nei panni di sé stessa) che la introduce al mondo del sesso senza falsi pudori, vergogne corporali e sensi di colpa.

Disney+

Suncoast - dal 9 febbraio

Un film drammatico che racconta una storia di famiglia. Nico Parker è Doris, un’adolescente che cambia casa, con la mamma (Laura Linney) e il fratello affetto da una grave malattia. E nel nuovo quartiere all’inizio fatica a integrarsi: a scuola non fa breccia nel cuore delle compagne. Ma fuori incontra un attivista (Woody Harrelson) di cui diventa subito amica: come lei, l’uomo ha un passato infelice alle spalle. Come finirà? Un po’ si ride e un po’ ci si commuove.

Paramount+

Halo - dall'8 febbraio

Ripartono le avventure intergalattiche di Master Chief John-117 (Pablo Schreiber), l’eroe che sotto una pesante armatura combatte per la salvezza del suo mondo. Ispirata a uno dei videogiochi più amati di sempre. Questa volta il protagonista deve guidare la sua squadra contro l’Impero Covenant, un’alleanza di svariate razze aliene determinata a lanciare un massiccio attacco contro l’ultima roccaforte terrestre. L’intera galassia sembra sull’orlo del baratro, ma John intraprende un viaggio disperato alla ricerca della chiave della salvezza dell’umanità. Riuscirà nel suo intento?

RaiPlay

Women of science - dall'11 febbraio

Sono sei i documentari che arrivano in occasione della Giornata internazionale delle donne e ragazze nella scienza. Il ciclo completo vede protagoniste scienziate in ambiti diversi: Monica Gori studia le tecnologie per superare le disabilità infantili; Anne-Marie Imafidon e Doris Schlaffer sono specializzate in informatica; Sarah Baatout si occupa di radiobiologia; Tiziana Bräuer si occupa di ingegneria ambientale e Ieva Plikusiené è ricercatrice chimica.

La playlist

Allegri poliziotti

Luca Zingaretti è nel cast di No activity - Niente da segnalare su Prime Video. Scoprite qui altri titoli polizieschi tutti da ridere.

Brooklyn nine-nine - Esilarante serie (di ben otto stagioni) ambientata nel 99° distretto di polizia di New York. Disponibile su Netflix .

- Esilarante serie (di ben otto stagioni) ambientata nel 99° distretto di polizia di New York. Disponibile su . The good cop - Il protagonista di questa serie è il poliziotto Tony Caruso Jr. alle prese con un padre poco gestibile. Su Netflix .

- Il protagonista di questa serie è il poliziotto Tony Caruso Jr. alle prese con un padre poco gestibile. Su . Una pallottola spuntata - I tre film della divertentissima saga con Leslie Nielsen sono un caposaldo del genere comico. Su Paramount+ .

- I tre film della divertentissima saga con Leslie Nielsen sono un caposaldo del genere comico. Su . Scuola di polizia - Altro film da non perdere, che racconta la vita in un’accademia di polizia un po’ sgangherata. Su Now .

- Altro film da non perdere, che racconta la vita in un’accademia di polizia un po’ sgangherata. Su . Miami supercops - Bud Spencer e Terence Hill sono due agenti che devono risolvere un vecchio caso. Su Mediaset Infinity+ .

- Bud Spencer e Terence Hill sono due agenti che devono risolvere un vecchio caso. Su . Un poliziotto alle elementari - Arnold Schwarzenegger si ritrova sotto copertura... in mezzo ai bambini. Su Now .

- Arnold Schwarzenegger si ritrova sotto copertura... in mezzo ai bambini. Su . Beverly Hills cop - Film con Eddie Murphy nel panni del mitico agente Axel Foley. Su Paramount+ .

- Film con Eddie Murphy nel panni del mitico agente Axel Foley. Su . Bastardi in divisa - Due amici vestiti da poliziotti sono scambiati per militari da un boss. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Monster’s ball - Il drammatico film che portò un Oscar tra le mani della strepitosa Halle Berry.

- Il drammatico film che portò un Oscar tra le mani della strepitosa Halle Berry. Nessuno mi può giudicare - Paola Cortellesi è l’artista del momento: rivediamo una tra le sue commedie più riuscite.

- Paola Cortellesi è l’artista del momento: rivediamo una tra le sue commedie più riuscite. L'ombra del giorno - Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in un film sull’Italia degli Anni 30.

- Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in un film sull’Italia degli Anni 30. We are the world - Imperdibile documentario su una delle canzoni più famose di tutti i tempi.

Prime Video

Eroe per caso - Dustin Hoffman diventa un eroe suo malgrado in un film del 1992 da riscoprire.

- Dustin Hoffman diventa un eroe suo malgrado in un film del 1992 da riscoprire. Gunpowder milkshake - Action con un cast tutto femminile, da Karen Gillan alla mitica Michelle Yeoh.

- Action con un cast tutto femminile, da Karen Gillan alla mitica Michelle Yeoh. Get a job - La ricerca del primo lavoro è al centro di questa commedia con Anna Kendrick.

- La ricerca del primo lavoro è al centro di questa commedia con Anna Kendrick. Killers of the flower moon - Ultimo capolavoro di Martin Scorsese con DiCaprio, appena nominato a 10 Oscar.

- Ultimo capolavoro di Martin Scorsese con DiCaprio, appena nominato a 10 Oscar. Dirty dancing - Un classico senza tempo che ci fa sempre sognare (e ballare). Swayze è indimenticabile.

- Un classico senza tempo che ci fa sempre sognare (e ballare). Swayze è indimenticabile. Niente da nascondere - Uno dei più affilati e geniali film dello spietato regista austriaco Michael Haneke.

Now