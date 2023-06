Da “Pesci piccoli” a “Questo mondo non mi renderà cattivo”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 7 al 13 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 7 al 13 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Questo mondo non mi renderà cattivo - dal 9 giugno

La seconda serie animata che il fumettista romano Zerocalcare (all’anagrafe Michele Rech) ha scritto e diretto per Netflix. E anche interpretato: dà infatti la voce al protagonista (il suo alter ego Zero) e a gran parte dei personaggi, mentre Valerio Mastandrea continua a doppiare la sua coscienza, l’Armadillo. Dopo la storia universale di “Strappare lungo i bordi”, che parlava di sentimenti e amicizia, ecco una vicenda più politica, che racconta cosa succede in un quartiere di Roma all’indomani dell’apertura di un centro per migranti.

Arnold - dal 7 giugno

Mentre la sua “Fubar” va a gonfie vele, ecco la docuserie sulle tante vite di Arnold Schwarzenegger: dagli esordi nel culturismo alla fama internazionale come superstar di Hollywood, fino alla carriera politica.

Non ho mai... - dall’8 giugno

Siamo pronti a dire addio a Devi (Maitreyi Ramakrishnan), protagonista di questa irresistibile commedia sugli amori di una teenager di origine indiana: questa quarta stagione sarà anche l’ultima.

Tour de France - Sulla scia dei campioni - dall’8 giugno

Andiamo dietro le quinte della più celebrata gara ciclistica al mondo in un’appassionante docuserie che segue gli atleti di diverse squadre alle prese con vittorie e sconfitte quotidiane.

I segugi - dal 9 giugno

Per gli amanti delle serie sudcoreane, ecco una novità: al centro della trama, le vite di due giovani pugili che uniscono le forze per sconfiggere uno strozzino. Tra dramma, sport e azione.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Manifest - Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro. Fubar - Quando un padre e una figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente per la CIA, una già rischiosa missione sotto copertura si trasforma in una scomoda questione di famiglia. Riverdale - Impegnati a districarsi tra sesso, amori, scuola e famiglia, l'adolescente Archie e i suoi amici si ritrovano invischiati in un cupo mistero a Riverdale. New Amsterdam - Uno degli ospedali più antichi d'America dà il benvenuto a un nuovo direttore medico, l'anticonformista Max Goodwin, deciso a mutare lo status quo e salvare le vite dei pazienti. Profilo falso - Camila conosce il suo principe azzurro su un'app di incontri. Dopo un inizio idilliaco, si organizza per fargli una sorpresa… ma resta intrappolata in un finto paradiso.

Prime Video

Pesci piccoli - dall'8 giugno

La prima serie comedy prodotta, ideata e interpretata dai The Jackal, nei suoi sei episodi racconta le vicende di una piccola agenzia digitale che sogna in grande ma alla fine risce solo a sopravvivere tra clienti stravaganti e le difficoltà di una modesta realtà di provincia.

È colpa mia - dall’8 giugno

Dal romanzo bestseller per adolescenti firmato dalla scrittrice argentina Mercedes Ron è stato tratto questo film inedito sulla storia di Noah (Nicole Wallace), una ragazza costretta a trasferirsi in California nella casa del ricco compagno della madre. Lì incontra Nick (Gabriel Guevara), il figlio dell’uomo, che ha una seconda vita nel mondo delle corse d’auto clandestine...

Disney+

Saint X - dal 7 giugno

Trascorrere le vacanze in una bellissima isola dei Caraibi può avere i suoi lati negativi. Perché dopo serate di divertimenti e risate, viene improvvisamente trovata morta la giovane Alison (l’attrice West Duchovny). A indagare sulla sua scomparsa è la sorella Emily (Alycia Debnam-Carey), per nulla convinta che la morte di Alison sia accidentale come sostiene la polizia.

Flamin’ hot - dal 9 giugno

Il film (diretto dall’attrice Eva Longoria) racconta la storia vera di Richard Montañez (Jesse Garcia) che da inserviente di un’azienda alimentare diventa uomo d’affari inventando le famose patatine “Flamin’ Hot Cheetos”.

Apple Tv+

The crowded room - dal 9 giugno

Su Apple Tv+ arriva una serie in dieci episodi con Tom Holland nel ruolo di Danny Sullivan, arrestato dopo una sparatoria nel 1979. Attraverso le domande di un’investigatrice (Amanda Seyfried) si ricostruisce la vita del ragazzo.

Paramount+

Lo sceicco - dall’8 giugno

Tratta da una storia vera, questa serie di Paramount+ racconta di Ringo e sua moglie, braccati da un gangster e un assassino. Per sfuggire, l’uomo scappa in Svizzera dove finge di essere uno sceicco milionario.

Now

Infiltrati alla Casa Bianca - dall’11 giugno

Lo scandalo Watergate che portò alle dimissioni di Richard Nixon è lo spunto per una commedia nera in cinque episodi con Justin Theroux e Woody Harrelson nei panni di due consulenti del presidente americano.

Shaq - dall’11 giugno

Sono quattro gli episodi che compongono questa docuserie sulla vita del grande cestista Shaquille O’Neal che, intervistato, getta una nuova luce sulla sua straordinaria carriera.

RaiPlay

Audrey è tornata - dal 9 giugno

Audrey è una giovane di 17 anni (Florence Longpré) che viene trovata su una strada di un piccolo paese canadese, stesa a terra e con una larga macchia di sangue che esce dalla testa. Resta in coma per 16 lunghi anni e poi, improvvisamente, si risveglia. La serie racconta quindi il processo di ritrovamento del sé di questa ragazza, che deve ricominciare a vivere, ad amare la sua famiglia e a riscoprire i sentimenti partendo dal vuoto totale di memoria. E piano piano inizierà a ricordare e a ricostruire il filo degli affetti tipici di un’adolescente.

La playlist

Made in Germania

Il Grifone su Prime Video è un piccolo fenomeno. Ecco altre serie da rivedere in streaming prodotte in Germania...

Dark - Tre stagioni di folli paradossi temporali hanno conquistato il pubblico. Su Netflix .

- Tre stagioni di folli paradossi temporali hanno conquistato il pubblico. Su . Kleo - Una ex agente della Stasi si vendica dopo la caduta del Muro di Berlino. Sorprendente miniserie. Su Netflix .

- Una ex agente della Stasi si vendica dopo la caduta del Muro di Berlino. Sorprendente miniserie. Su . L’imperatrice - La storia di Sissi raccontata come mai prima d’ora. Si vede su Netflix .

- La storia di Sissi raccontata come mai prima d’ora. Si vede su . Babylon Berlin - Un commissario indaga nella Berlino degli Anni 20. Quattro stagioni su Now .

- Un commissario indaga nella Berlino degli Anni 20. Quattro stagioni su . Biohacker - Una studentessa di biotecnologie resta invischiata in un complotto. La serie, in due stagioni, è su Netflix .

- Una studentessa di biotecnologie resta invischiata in un complotto. La serie, in due stagioni, è su . You are wanted - La vita di un uomo cambia quando la sua identità online viene modificata. Due stagioni su Prime Video .

- La vita di un uomo cambia quando la sua identità online viene modificata. Due stagioni su . 1899 - Una nave piena di migranti diretta verso New York è al centro di strani fenomeni inspiegabili. Si vede su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Waves - Le onde della vita - Struggente e duro dramma su una famiglia afroamericana.

- Struggente e duro dramma su una famiglia afroamericana. Shazam! - Primo capitolo della saga Dc Comics su un ragazzino che per magia diventa... super.

- Primo capitolo della saga Dc Comics su un ragazzino che per magia diventa... super. Blood & Gold - Un soldato tedesco cerca sua figlia negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale.

- Un soldato tedesco cerca sua figlia negli ultimi anni della Seconda guerra mondiale. Tin & Tina - Horror per stomaci forti con due inquietanti ragazzini...

Prime Video

Viking destiny - Per chi ama le leggende vichinghe sanguinarie, ecco quella di Helle di Volsung.

- Per chi ama le leggende vichinghe sanguinarie, ecco quella di Helle di Volsung. Vento di primavera - Jean Reno in una drammatica storia sull’Olocausto.

- Jean Reno in una drammatica storia sull’Olocausto. Prima di andare via - Film italiano in cui la malattia trasforma l’incontro tra due giovani in un forte legame.

- Film italiano in cui la malattia trasforma l’incontro tra due giovani in un forte legame. 8 donne e un mistero - Bellissimo musical francese con un cast senza pari, dalla Deneuve alla Huppert.

- Bellissimo musical francese con un cast senza pari, dalla Deneuve alla Huppert. Lettere da Berlino - Una coppia decide di fare la guerra ad Adolf Hitler. Con Emma Thompson.

Now