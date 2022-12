Da “Pinocchio” a “The bad guy”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 7 al 14 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now, Paramount+ e Aplle Tv+ "Pinocchio" di Guillermo del Toro Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 7 al 14 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now, Paramount+ e Apple Tv+.

Netflix

Pinocchio - dal 9 dicembre

Sono tanti i film ispirati o tratti dal “Pinocchio” di Carlo Collodi, ma quello che arriva il 9 dicembre su Netflix (dopo qualche giorno passato nelle sale) è diverso da tutti gli altri. Il regista messicano Guillermo del Toro (premio Oscar per “La forma dell’acqua”) sognava da sempre di portare la storia del burattino di legno sullo schermo, e lo ha fatto a modo suo. Il film, realizzato con la tecnica del “passo uno” (cioè animando oggetti reali fotogramma per fotogramma) è ambientato nell’Italia fascista e modifica parti della storia di Geppetto e della sua creatura per presentare un messaggio più politico e una visione più inquietante e oscura di quella a cui siamo abituati. Non vedremo più Pinocchio con gli stessi occhi..

Odio il Natale! - dal 7 dicembre

Arriva su Netflix “Odio il Natale”, la serie in sei episodi con Pilar Fogliati nei panni di Gianna, una ragazza single che si ripromette di trovare l’amore entro 24 ore, pur di arrivare accompagnata alla cena della Vigilia. Con risultati romantici ed esilaranti. Vi raccontiamo tutto su questa bella storia nel nostro allegato Streaming che trovate in edicola.

Baby Boss - Un Natale speciale - dal 6 dicembre

In questo speciale ritroviamo il personaggio di Baby Boss alle prese con uno scambio di persona: viene confuso con un elfo di Babbo Natale e si ritrova suo malgrado bloccato al Polo Nord.

Mio fratello rincorre i dinosauri - dal 5 dicembre

Approda su Netflix questa originale commedia sul rapporto tra un ragazzino con la sindrome di Down e suo fratello. Nel cast anche Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Smiley - dal 7 dicembre

Protagonisti di questa nuova spiritosa e romantica serie spagnola sono due ragazzi gay di Barcellona che si incontrano per caso e cercano di capire se il vero amore sia ancora possibile.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy. 1899 - Alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante. Elite - Quando tre adolescenti figli di operai sono ammessi in una delle scuole private più esclusive della Spagna, lo scontro con i ricchi coetanei sfocia in un omicidio. The Crown - Ispirata a eventi reali, questa serie drammatizzata racconta la storia della regina Elisabetta II e gli episodi politici e personali che hanno contraddistinto il suo regno. Uno di noi sta mentendo - Cinque liceali diversi tra loro finiscono insieme in punizione. Un omicidio e alcuni misteri li spingono a unire le forze in un giallo con un gioco del gatto con il topo.

Prime Video

The bad guy - dall'8 dicembre

Una serie originalissima, girata molto bene e con un grande cast. “The bad guy” su Prime Video (dall’8 dicembre i primi tre episodi e dal 15 gli ultimi tre) è la storia del pubblico ministero Nino Scotellaro (Luigi Lo

Cascio). Un personaggio carismatico, sopra le righe, ironico e vendicativo, che dopo aver dedicato tutta la sua esistenza alla lotta contro la malavita viene accusato di essere un mafioso e condannato. Nino decide così di vendicarsi diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Il tutto raccontato in modo a tratti surreale, spesso grottesco, mai banale e condito da effetti... davvero speciali.

È questa la vita che sognavo da bambino - dal 6 dicembre

Luisin Malabrocca, Walter Bonatti e Alberto Tomba: il racconto di queste tre vite straordinarie è al centro di un bellissimo spettacolo teatrale che Luca Argentero ha portato in scena con la regia di Edoardo Leo, e che ora arriva su Prime Video.

Disney+

Notte al museo - La vendetta di Kahmunrah dal 9 dicembre

Arriva su Disney+ un film animato che trasforma in cartoon la saga di “Una notte al museo”. Protagonista è Nick, guardiano notturno di un luogo magico dove i protagonisti della Storia prendono vita. Dovrà vedersela con un sovrano egizio che vuole conquistare il mondo.

Now

The hanging sun - dal 12 dicembre

Tratto da un bestseller dello scrittore Jo Nesbø, “The hanging sun” ha chiuso il Festival di Venezia e il 12 dicembre approda su Now. Protagonista è John (Alessandro Borghi), che per sottrarsi a una vita da criminale fugge dal padre boss e si nasconde in un villaggio in Norvegia. Qui incontra Lea, una donna forte e maltrattata, e suo figlio Caleb, un bambino dal cuore puro... ma se vuole rifarsi una vita, John dovrà prima sconfiggere chi gli sta dando la caccia. «È una pellicola a cui tengo molto anche perché l’ha girata Francesco Carrozzini: siamo amici e sul set c’era una sintonia speciale» dice l’attore romano, che per realizzare il film si è trasferito diversi mesi in Norvegia. «Non aspettatevi una “fotocopia” del romanzo: abbiamo cambiato la secchezza originale del thriller per dare più spazio al rapporto tra i personaggi».

Chi ha incastrato Babbo Natale? - dal 5 dicembre

Christian De Sica interpreta Babbo Natale in questa commedia diretta da Alessandro Siani. Il nostro eroe ha un problema: i suoi elfi non sanno più soddisfare i bisogni “tecnologici” dei bambini..

‘Na pizza - dal 9 dicembre

Partiamo alla scoperta della cultura della pizza, e di come è cambiata negli ultimi anni, nei sei episodi del programma in cui Renato Bosco si fa affiancare da giovani pizzaioli che guardano al futuro.

Paramount+

Francesco il Cantico - dall'8 dicembre

«Il “Cantico delle creature” è un’opera conosciuta e amata in tutto il mondo, scritta da san Francesco d’Assisi quasi alla fine della sua vita. Lui è il Santo più Santo che ci sia». Si apre con queste parole di Roberto Benigni “Francesco il Cantico”, lo spettacolo disponibile su Paramount+ a partire dall’8 dicembre. Qui l’attore toscano, premio Oscar per “La vita è bella”, fa l’esegesi della poesia francescana, preceduta da un racconto storico, intenso e ricco di dettagli, sulla vita del frate che decise di farsi povero per aiutare chi soffriva. Naturalmente il punto forte è lo stile inconfondibile di Benigni che alterna momenti più profondi alla commedia. Davvero da non perdere!

Apple Tv+

Emancipation - Oltre la libertà - dal 9 dicembre

Esiste una fotografia, scattata nel 1863 e tristemente nota, intitolata “La schiena flagellata”: ritrae la pelle nuda di uno schiavo ricoperta dalle cicatrici causate dai colpi di frusta ricevuti dai suoi “padroni”. A questo scatto si ispira il film “Emancipation Oltre la libertà” in cui la superstar del cinema americano Will Smith interpreta Peter, un uomo nato schiavo che fugge dalla cattività grazie all’ingegno, alla fede e all’amore per la famiglia. Diretto da Antoine Fuqua, il film arriva in esclusiva su Apple Tv+.

La playlist

La famiglia più dark

"Mercoledì" su Netflix ha riportato in tv la famiglia Addams. Ecco dove rivedere i loro film (e un omaggio all’italiana).

La famiglia addams - È il mitico film del 1991 con una favolosa Angelica Huston nei panni di Morticia Addams. Si rivede su Paramount+ .

- È il mitico film del 1991 con una favolosa Angelica Huston nei panni di Morticia Addams. Si rivede su La famiglia addams 2 - Il sequel del 1993 superò l’originale anche grazie alla stupenda Mercoledì di Christina Ricci. Su Prime Video e Paramount+ .

- Il sequel del 1993 superò l’originale anche grazie alla stupenda Mercoledì di Christina Ricci. Su La famiglia addams - Era il 2019 quando gli Addams tornarono sugli schermi in versione cartoon. Il film animato è su Netflix e Prime Video .

- Era il 2019 quando gli Addams tornarono sugli schermi in versione cartoon. Il film animato è su La famiglia addams 2 - Il seguito animato, uscito lo scorso anno, è ancora più rutilante del precedente. Si può vedere su Prime Video .

- Il seguito animato, uscito lo scorso anno, è ancora più rutilante del precedente. Si può vedere su Una famiglia mostruosa - Nella commedia italiana i “mostri” sono Massimo Ghini, Lucia Ocone e Paolo Calabresi. Da vedere su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Fräulein - Una commedia “invernale” con Christian De Sica. Da scoprire.

- Una commedia “invernale” con Christian De Sica. Da scoprire. Spider-Man: Far from home - La volta in cui l’Uomo Ragno andò in gita a Venezia…

- La volta in cui l’Uomo Ragno andò in gita a Venezia… Viva l’Italia - Che succede quando il politico Michele Placido di punto in bianco non sa più mentire?

Prime Video

Nostalgia - Il film di Martone con Favino è tra i più acclamati dell’anno.

- Il film di Martone con Favino è tra i più acclamati dell’anno. Il giorno perfetto - Avete mai usato il viaggio nel tempo per aggiustare il vostro “primo appuntamento”?

- Avete mai usato il viaggio nel tempo per aggiustare il vostro “primo appuntamento”? Il settimo giorno - Due sacerdoti iniziano una missione contro il demonio.

Now