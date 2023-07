Da “Robots” a “Operazione speciale: Lioness”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 19 al 25 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Jack Whitehall e Shailene Woodley in "Robots" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 19 al 25 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Il colore delle magnolie - dal 20 luglio

Dopo oltre un anno di pausa, arriva la terza stagione della serie tratta dai bestseller di Sherryl Woods. Tornano così Maddie (interpretata da JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) ed Helen (Heather Headley). Le tre, amiche fin dall’infanzia, continueranno ad affrontare gioie e guai legati a complicate situazioni familiari e sentimentali.

Le super 4 di Mama K - dal 20 luglio

Questa originale serie animata prodotta in Sudafrica ha come protagoniste quattro ragazze alle prese con il liceo, che vengono assoldate per diventare delle supereroine.

Hanno clonato Tyrone - dal 21 luglio

Un improbabile trio (Teyonah Parris, Jamie Foxx e John Boyega) si trova a investigare su un complotto che ha investito il loro quartiere. Film tra commedia e fantascienza.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Too Hot to Handle - Single stupendi si conoscono e socializzano sulle spiagge di una località da sogno, con un inghippo: per vincere l'allettante premio in palio devono rinunciare al sesso. Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer - Dopo un incidente, il fenomenale avvocato di Los Angeles Mickey Haller si riappropria della carriera (e della sua inconfondibile Lincoln) accettando un caso di omicidio. Fascino fatale - Una professoressa sposata inizia una relazione appassionata con un uomo più giovane da cui scaturisce una serie di tragedie e tradimenti per le persone a lei care. The Witcher - Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri mutante, viaggia verso il suo destino in un mondo turbolento in cui le persone spesso si dimostrano più perverse delle bestie. Michelle Buteau: Survival of the thickest - Dopo una brutta separazione l'appassionata stilista Mavis Beaumont coglie l'opportunità per ricominciare nella vita e nell'amore, trovando la felicità alle sue condizioni.

Prime Video

Robots - dal 17 luglio

Uno spassoso film, un interessante mix tra fantascienza e commedia. Racconta una storia ambientata in un futuro non lontano in cui gli esseri umani hanno inventato dei robot per occuparsi dei lavori meno ricercati. Al centro della storia troviamo Charles (Jack Whitehall) ed Elaine (Shailene Woodley): lui è un donnaiolo incallito, lei una cacciatrice di dote. Entrambi hanno dei sosia robot che utilizzano per truffare le persone. Quando, però, Charles ed Elaine si incontrano e cercano di ingannarsi a vicenda succede la cosa più inattesa: i loro robot finiscono per innamorarsi l’uno dell’altra e scappano via. Così i due umani sono costretti a collaborare per ritrovarli.

Disney+

Futurama - dal 24 luglio

Era il 4 settembre 2013 quando negli Usa andò in onda l’ultimo episodio (da noi su Italia 1 avvenne un anno dopo). Sì, avrebbe dovuto essere proprio l’ultimo: dopo 140 puntate si concludeva la saga intergalattica iniziata nel 1999, quando l’imbranato fattorino Philip J. Fry era stato catapultato per errore mille anni nel futuro. Ideata da Matt Groening (papà dei “Simpson”), il cartoon negli anni è diventato un oggetto di culto, spingendo i fan a chiederne il ritorno. E così è successo: stavolta su Disney+ con dieci nuovi episodi (uno ogni settimana). La serie risponderà a molti dei quesiti lasciati aperti (come la burrascosa storia d’amore tra Fry e Leela) commentando a modo suo la società di oggi... ma vista dal futuro.

Paramount+

Operazione speciale: Lioness - dal 23 luglio

Ci sono agenti sotto copertura che fanno amicizia con le mogli e le figlie di presunti terroristi, per incastrarli prima che sia troppo tardi. Alla loro storia si ispira la nuova serie thriller firmata da Taylor Sheridan, acclamato regista e sceneggiatore noto anche per aver creato “Yellowstone”.

Babylon - dal 21 luglio

Uno dei film più discussi dell’anno arriva finalmente in tv. Diretta da Damien Chazelle (“La La land”), questa rutilante avventura ambientata a Hollywood racconta gli anni del passaggio al cinema sonoro attraverso la storia di un’ambiziosa attrice (Margot Robbie) e di una star del muto (Brad Pitt).

Now

Outlander - dal 19 luglio

Riparte il viaggio nel tempo e nei continenti con l’ex infermiera inglese Claire (Caitríona Balfe) e il guerriero scozzese Jamie (Sam Heughan), separati da due secoli di calendario, lei nata nel Novecento, lui 200 anni prima, ma uniti dalla passione. Sono 16 nuovi episodi (otto ora, gli altri nel 2024). Le vicende seguono come sempre un libro di Diana Gabaldon (“Destini incrociati”). Teatri di battaglie, amori, viaggi, premonizioni e trapassi da un’epoca all’altra saranno l’America, Londra, il Canada e la Scozia, anche se il nodo principale è la Guerra d’indipendenza americana. Tocco di classe: il tema musicale, “The Skye boat song”, ora è impreziosito dalla voce di Sinéad O’Connor.

L’amore e la vita - Call the midwife - dal 22 luglio

Ritorna con la sua sesta stagione la serie targata Bbc che racconta le vicende di un gruppo di levatrici nella Londra della metà del Novecento, in particolare del quartiere West End. In questi nuovi episodi, tra le varie sfide che le protagoniste dovranno affrontare ci sarà anche la richiesta d’aiuto da parte di un ospedale missionario in Sud Africa. Nel Regno Unito hanno già trasmesso ben 12 stagioni.

La playlist

Veri casi di cronaca

L’estate infiamma la passione per le vicende di cronaca vera! Fa discutere la docuserie Il principe su Netflix, su Vittorio Emanuele di Savoia. Ecco altre imperdibili storie “true crime”.

Conversazioni con un killer: il caso Dahmer - Una miniserie in tre episodi dove il serial killer Jeffrey Dahmer racconta la sua psicologia in forma di intervista e confessa i suoi crimini. Su Netflix .

- Una miniserie in tre episodi dove il serial killer Jeffrey Dahmer racconta la sua psicologia in forma di intervista e confessa i suoi crimini. Su . Marta - Il delitto della Sapienza - L’omicidio di Marta Russo nel 1997 all’università di Roma ha sconvolto il Paese. Documentario in due puntate. Su RaiPlay e Netflix .

- L’omicidio di Marta Russo nel 1997 all’università di Roma ha sconvolto il Paese. Documentario in due puntate. Su e . Worst roommate ever - Convivere nel terrore - Storie vere su casi terribili di coabitazione in America, quando i coinquilini si sono rivelati truffatori o, peggio ancora, killer. Su Netflix .

- - Storie vere su casi terribili di coabitazione in America, quando i coinquilini si sono rivelati truffatori o, peggio ancora, killer. Su . American murder - La famiglia della porta accanto - La vicenda di Shanann Watts, scomparsa improvvisamente insieme alle due figlie. Su Netflix .

- - La vicenda di Shanann Watts, scomparsa improvvisamente insieme alle due figlie. Su . L’assedio di Waco - A Waco, in Texas, c’era un ranch dove aveva sede la setta dei Davidiani, fondata da David Koresh, con un arsenale di armi. Fu tragicamente espugnato dalla polizia dopo 51 giorni di assedio. Su Netflix .

- A Waco, in Texas, c’era un ranch dove aveva sede la setta dei Davidiani, fondata da David Koresh, con un arsenale di armi. Fu tragicamente espugnato dalla polizia dopo 51 giorni di assedio. Su . Wanna - La vita di Wanna Marchi, dal successo in tv con le televendite alle truffe ai clienti e alle minacce, fino al processo. Su Netflix .

- La vita di Wanna Marchi, dal successo in tv con le televendite alle truffe ai clienti e alle minacce, fino al processo. Su . Vatican girl - La scomparsa di Emanuela Orlandi - La sparizione nel 1983 della 15enne Emanuela Orlandi, a Roma, è un giallo ancora irrisolto che viene raccontato in questi quattro episodi. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

The out-laws - Pierce Brosnan è un “suocero fuorilegge” in questa brillante commedia americana.

- Pierce Brosnan è un “suocero fuorilegge” in questa brillante commedia americana. Escape room 2 - Sequel del thriller in cui un gioco si rivela pericolosissimo.

- Sequel del thriller in cui un gioco si rivela pericolosissimo. Il profumo dell’oro - Un operaio cerca di truffare il capo trafficando in profumi.

- Un operaio cerca di truffare il capo trafficando in profumi. Wham! - Documentario sul mitico duo fondato da George Michael.

- Documentario sul mitico duo fondato da George Michael. Corro da te - Favino e Leone romantici e contro ogni pregiudizio.

- Favino e Leone romantici e contro ogni pregiudizio. Bad boys for life - Esplosivo terzo capitolo della saga con Will Smith.

Prime Video

I am soldier - I membri di una squadra speciale militare inglese sono al centro di questo “action”.

- I membri di una squadra speciale militare inglese sono al centro di questo “action”. L’estate più calda - Nel cast di questa deliziosa commedia ci sono Nino Frassica e Stefania Sandrelli.

- Nel cast di questa deliziosa commedia ci sono Nino Frassica e Stefania Sandrelli. Ritorno al presente - Curioso film italiano del 2022 con Stefano Fresi, da scoprire.

Disney+

Men in black - Il film che ha dato il via a una delle saghe più amate.

- Il film che ha dato il via a una delle saghe più amate. The lady in the van - Maggie Smith è fantastica nel ruolo di un’anziana signora che vive in un furgone.

- Maggie Smith è fantastica nel ruolo di un’anziana signora che vive in un furgone. Casa Shakespeare - Kenneth Branagh è un esperto di Shakespeare e qui... è proprio lui a dargli il volto.

Now