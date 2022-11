Da “Sbagliata ascendente Leone” a “Il mio nome è Vendetta”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 30 novembre al 6 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 30 novembre al 6 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+.

Netflix

Il mio nome è Vendetta - dal 30 novembre

Santo (Alessandro Gassmann) è un ex sicario che ha voltato pagina e vive sotto una falsa identità in Trentino-Alto Adige. Ma quando la figlia Sofia (Ginevra Francesconi) pubblica una foto del padre sui social, si scatena un violento regolamento di conti che costringerà l’uomo a tornare a uccidere. Coinvolgendo nella vendetta anche la figlia. È un Gassmann inedito quello che propone il film di Cosimo Gomez, solo su Netflix dal 30 novembre.

L’amante di Lady Chatterley - dal 2 dicembre

Il film è un adattamento dello “scandaloso” capolavoro letterario di David Herbert Lawrence con Emma Corrin nei panni della protagonista.

Snack vs Chef - dal 30 novembre

Nel nuovo talent show culinario di Netflix, 12 chef si sfidano non con l’alta cucina ma cercando di riprodurre dei classici “snack”. In palio ci sono 50 mila dollari.

Scrooge - Canto di Natale - dal 2 dicembre

Una delle più famose storie delle Feste, scritta da Charles Dickens nel 1843, diventa un nuovo film animato dedicato a tutta la famiglia.

Hot skull - dal 2 dicembre

La serie di fantascienza turca immagina un futuro in cui il mondo è stato colpito da una pandemia trasmessa attraverso la comunicazione orale.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Prime Video

Emma - Sbagliata ascendente Leone - dal 29 novembre

In più di dieci anni di carriera, fin dalla vittoria di “Amici”, Emma Marrone ha condiviso molto di sé attraverso la musica. Ma tante verità sul suo conto, anche crude e inaspettate, le potrete scoprire su Prime Video nel docufilm “Sbagliata ascendente Leone”.

Improvvisamente Natale - dal 1° dicembre

Su Prime Video arriva una classica commedia per famiglie ideale per le Feste, diretta da Francesco Patierno, con Diego Abatantuono, Violante Placido, Lodo Guenzi, Anna Galiena, Antonio Catania, il Mago Forest, Nino Frassica, Gloria Guida e Sara Ciocca. Due genitori in crisi devono comunicare alla figlia che stanno per separarsi e chiedono al nonno, che gestisce un albergo in montagna, di dare la notizia alla nipotina. Il nonno accetta l’ingrato incarico ma vuole regalare alla bimba l’ultimo Natale felice… a Ferragosto!

Disney+

Willow - dal 30 novembre

Nel 1988 usciva “Willow”, il film fantasy diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas. A distanza di ben 34 anni, quel magico mondo popolato da stregoni, mostri e creature mistiche sta per tornare con una nuova serie prodotta da Lucasfilm e Imagine Entertainment, in partenza il 30 novembre su Disney+ con i primi due episodi (gli altri sei usciranno a cadenza settimanale). La storia riparte dalle vicende di Willow Ufgood che, dopo aver salvato la neonata imperatrice Elora Danan, si trova alla guida di un improbabile gruppo di eroi in partenza per una missione pericolosa alla scoperta di un mondo al di là di ogni immaginazione. Nel cast ritroviamo anche attori del film originale, da Joanne Whalley (Sorsha) a Kevin Pollak (Rool), oltre a Warwick Davis nel ruolo del protagonista.

Darby Harper: consulenza fantasmi - dal 2 dicembre

Arriva su Disney+, in contemporanea mondiale, una nuova serie soprannaturale pensata per gli adolescenti. La protagonista è Darby Harber (Riele Downs), una ragazza introversa che dopo un’esperienza traumatica ha scoperto di poter vedere le persone defunte. È diventata, così, una “consulente” per gli spiriti che hanno affari in sospeso. Ma quando la popolarissima compagna Capri (Auli’i Cravalho) muore, la implora di aiutarla a organizzare per lei una grande festa, costringendola a socializzare... con i vivi.

Now

Gossip girl - dal 2 dicembre

In contemporanea con gli Usa, dal 2 dicembre prende il via su Now (oltre che su Sky) la seconda stagione del nuovo “Gossip girl”, reboot dell’omonima serie che divenne un fenomeno tra il 2007 e il 2012. I nuovi episodi sono ambientati nel secondo semestre dell’ultimo anno: la misteriosa “Gossip girl” continua a minacciare di svelare i segreti dei giovani rampolli di Manhattan. I fan della serie originale saranno lieti di ritrovare Michelle Trachtenberg nel ruolo di Georgina Sparks.

Delitti ai Tropici - dal 29 novembre

Ritorna con gli episodi della seconda stagione questa serie “gialla” francese su una comandante di polizia che si ritrova trasferita a Fort-de-France, nell’isola della Martinica.

Creature grandi e piccole - dal 3 dicembre

Arriva anche da noi la serie inglese basata sui romanzi di James Herriot, che erano già stati trasformati in un telefilm negli anni 70 e 80. Protagonisti della storia sono tre veterinari che lavorano nella zona delle Yorkshire Dales negli Anni 30.

Paramount+

Ex on the beach Italia - dal 30 novembre

Quattro ragazze e quattro ragazzi partono per una vacanza stupenda in una meravigliosa isola colombiana. Non sanno, però, che il divertimento verrà presto interrotto dai loro ex. Ritorna dal 30 novembre, per la quarta stagione e stavolta in esclusiva su Paramount+, il bollente reality “Ex on the beach Italia” condotto da una coppia che, invece, sembra inossidabile: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

