Da “Secret invasion” a “And just like that”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 21 al 27 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+, Now e Discovery+.

Netflix

Glamorous - dal 22 giugno

Dal 22 giugno su Netflix debutta questa nuova interessante serie che parla di inclusività e riscatto. Al centro della storia troviamo Marco Mejia (Miss Benny), un giovane di genere non dichiarato. La sua vita è piena di incertezze, finché non si ritrova a lavorare per l’imprenditrice Madolyn Addison, una vera leggenda vivente del make-up. Per la prima volta, Marco ha dunque la possibilità di comprendere quali sono gli obiettivi da raggiungere, mentre allo stesso tempo si confronta con la sua identità di genere, l’amore e il futuro

Mixed by Erry - dal 22 giugno

Arriva su Netflix il bel film diretto da Sidney Sibilia, vera storia di tre fratelli nella Napoli degli Anni 70 che iniziano a produrre musicassette per gli abitanti del loro quartiere. Dando vita a un vero e proprio business.

Skull Island - dal 22 giugno

Questa serie di animazione giapponese parla di un gruppo di esploratori che naufragano nel sud dell’Oceano Pacifico. Qui incontrano alcune terribili creature, tra cui Kong, lo scimmione gigante..

Il cane che dorme - dal 22 giugno

Ruota intorno a un poliziotto caduto in disgrazia (Max Riemelt) e a un giovane procuratore questa serie thriller tedesca: i due personaggi, infatti, riaprono il fascicolo di un caso di omicidio che era rimasto irrisolto.

Narvalo o quasi - dal 22 giugno

Il protagonista di questa nuova serie d’animazione pensata per i più piccoli è un simpatico cucciolo di nome Kelp. Ha sempre vissuto come se fosse un narvalo, finché non si rende conto di essere in realtà un unicorno.

Prime Video

Love club - dal 20 giugno

Siamo alla periferia di Milano, nella nuova serie “Love club” in arrivo su Prime Video dal 20 giugno. Protagonisti sono quattro giovani appartenenti alla comunità Lgbtqia+ (che abbraccia diversità di genere e di sessualità): Luz, Tim, Rose e Zhang sono alla ricerca della propria identità. Tutti i loro desideri e curiosità si realizzano in un luogo, il “Love club” appunto, dove regnano libertà e musica. Finché il locale non rischia la chiusura.

I'm a virgo - dal 23 giugno

Questa è una serie comica e fantastica insieme, che ruota attorno alla vita di Cootie, un giovane alto ben 13 metri che fugge dal suo isolamento (fatto di fumetti e tv) e decide di affrontare la vita reale. Incontrerà così amici, amore e difficoltà, ma anche un supereroe speciale.

Disney+

Secret invasion - dal 21 giugno

Dal 2008, Samuel L. Jackson è apparso in più di dieci titoli Marvel nel ruolo perlopiù secondario di Nick Fury, l’agente segreto che ha creato e riunito gli Avengers. A 15 anni dalla sua prima apparizione, arriva una miniserie interamente dedicata a lui: “Secret invasion”, disponibile dal 21 giugno su Disney+.

Paramount+

Duran Duran: a Hollywood high - dal 21 giugno

Docufilm sui 40 anni di successi dei Duran Duran, capitanati dal leader Simon Le Bon. Si rivedranno interviste inedite, video dietro le quinte e filmati mai mostrati prima.

Discovery+

30 coins - Trenta denari - dal 22 giugno

Una serie spagnola tra horror, azione e mistero in cui Megan Montaner è una veterinaria coinvolta in un complotto globale.

Now

And just like that - dal 23 giugno

La prima stagione di “And just like that...”, spin-off di “Sex and the City”, ha seguito le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) ormai 50enni, con Carrie che ha dovuto affrontare il lutto per la morte improvvisa di Mr. Big (Chris Noth). Ma cosa ci attende nei nuovi episodi?

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Il petroliere - Capolavoro di Paul Thomas Anderson con un gigantesco Daniel Day-Lewis.

- Capolavoro di Paul Thomas Anderson con un gigantesco Daniel Day-Lewis. Ghost in the shell - Scarlett Johansson è la star nel rifacimento di un classico dell’animazione giapponese.

- Scarlett Johansson è la star nel rifacimento di un classico dell’animazione giapponese. L’ultimo samurai - Tom Cruise va in Oriente per incontrare culture diverse in un’avventura “vecchio stile”.

- Tom Cruise va in Oriente per incontrare culture diverse in un’avventura “vecchio stile”. Gomorra - Stupendo film tratto dal libro di Saviano che ha poi ispirato anche la serie tv.

- Stupendo film tratto dal libro di Saviano che ha poi ispirato anche la serie tv. Notte brava a Las Vegas - Ashton Kutcher e Cameron Diaz: che coppia esplosiva.

- Ashton Kutcher e Cameron Diaz: che coppia esplosiva. La grande scommessa - Brad Pitt e Christian Bale guidano il cast di un film complesso e affascinante.

Prime Video

Ready player one - Spielberg racconta un futuro dove tutto è nostalgia. E lo spettacolo è garantito.

- Spielberg racconta un futuro dove tutto è nostalgia. E lo spettacolo è garantito. Spider - David Cronenberg ci immerge in una mente malata.

- David Cronenberg ci immerge in una mente malata. Antebellum - Provocatorio viaggio nel tempo sul tema del razzismo con la popstar Janelle Monáe.

- Provocatorio viaggio nel tempo sul tema del razzismo con la popstar Janelle Monáe. My summer of love - Film del 2004 con una giovane e incantevole Emily Blunt. Teso thriller inedito sul narcotraffico colombiano.

Prime Video e Now

Grazie ragazzi - Antonio Albanese dirige una compagnia teatrale davvero particolare. Risate e lacrime.

Now