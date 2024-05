Da “Sei nell’anima” a “Celebrity hunted”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 1° al 7 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Sei nell'anima" Credit: © Ralph Palka Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 1° al 7 maggio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Sei nell'anima - dal 2 maggio

Non è la semplice biografia di un’artista ma è un percorso di rinascita. In 112 minuti si raccontano trent’anni di vita e di canzoni. Si parte dall’infanzia con le lezioni di coro e di tennis, passando per l’incontro con Mara Maionchi (interpretata da Andrea Delogu), gli amori, gli eccessi, il rapporto con il padre (l’attore Maurizio Lombardi), la profonda crisi, l’esperienza in Germania fino alla consacrazione artistica.

Un uomo vero - dal 2 maggio

Charlie (Jeff Daniels) è un immobiliarista senza scrupoli nella nuova miniserie di David E. Kelley (papà di “Ally McBeal” e “Big little lies”). Nel cast, anche Diane Lane.

Unfrosted - dal 3 maggio

Jerry Seinfeld scrive, dirige, produce e interpreta un film satirico sulla “guerra” tra due aziende dolciarie nel ‘63. La missione? Rivoluzionare la colazione.

Fiasco - dal 30 aprile

In questa esilarante serie francese, Pierre Niney è un regista esordiente che si ritrova a gestire una sequela di disastri... mentre una troupe gira il backstage.

T-P Bon - dal 2 maggio

Per gli appassionati degli anime giapponesi, ecco la storia di Bon, che viaggia nel tempo per salvare vite insieme con l’agente Ream. Fantascienza e creatività.

Unnatural - dal 1° maggio

Sempre dal Giappone arriva una serie di ambientazione medica, incentrata su un laboratorio specializzato in morti innaturali. È qui che indagano un medico legale e una squadra di specialisti.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Baby Reindeer - Un comico in difficoltà compie un atto di gentilezza verso una donna vulnerabile, ma questo gesto scatena un'ossessione soffocante che minaccia di distruggere le loro vite. Asunta - Due genitori denunciano la scomparsa della figlia dodicenne Asunta, ma presto le indagini si rivoltano contro di loro. Da una storia vera. Dead Boy Detectives - Due giovani fantasmi collaborano con una sensitiva alla risoluzione di misteri per i loro clienti soprannaturali, finché una potente strega non complica le cose. Briganti - In un'Italia meridionale di metà Ottocento controllata dai briganti, Filomena sceglie di fuggire da una vita agiata ma triste per intraprendere una pericolosa caccia al tesoro. Anthracite - Un vecchio caso si riapre dopo che la scomparsa di un giornalista spinge la figlia esperta di indagini online verso una città di montagna tormentata da morte, segreti e una setta.

Prime Video

Celebrity hunted - dal 6 maggio

Le dinamiche del gioco rimangono invariate rispetto alle precedenti edizioni: le quattro coppie di celebrità, partite quest’anno da Milano, devono seminare i “cacciatori” in giro per l’Italia cercando di mantenere l’anonimato e facendo di tutto per non farsi prendere durante le due settimane di fuga.

The idea of you - dal 2 maggio

Ispirato all'acclamata storia d'amore omonima, il film vede Solène (Anne Hathaway), una madre single quarantenne, iniziare un'inaspettata storia d'amore col ventiquattrenne Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), cantante degli August Moon, la boy band più sexy del mondo.

Disney+

Star Wars: Tales of the Empire - dal 4 maggio

Dopo “Tales of the Jedi” i racconti animati di “Star Wars” continuano. In questo nuovo capitolo il focus è sul viaggio di due guerrieri nell’Impero Galattico, la giovane Morgan Elsbeth in cerca di vendetta, e Barriss Offee, un ex Jedi che si ingegna a sopravvivere ai cambiamenti della Galassia. La produzione porta la firma (e la garanzia) di Lucasfilm Animation.

Shardlake - dal 1° maggio

Morti misteriose nei monasteri inglesi del ‘500. Indagano l’avvocato Matthew Shardlake (Arthur Hughes) e l’uomo di fiducia del re (Anthony Boyle). Quattro episodi, basati sui romanzi di C.J. Sansom.

Apple Tv+

Acapulco - dal 1° maggio

Arriva la terza stagione (in dieci episodi) della serie brillante sulle avventure di Maximo (l’attore Eugenio Derbez, anche produttore). In questo caso si fa un salto indietro nel tempo, al 1985, quando il giovane Maximo (interpretato da Enrique Arrizon), smanioso di successo, entra in competizione con Dulce, la sorella di Memo (Fernando Carsa), non così “dolce” come sembra. Per chi volesse godersela in lingua originale, la serie è bilingue (inglese e spagnolo).

La playlist

La splendida Hathaway

Il 2 maggio arriva su Prime Video il nuovo film The idea of you dove Anne Hathaway si innamora di un giovane cantante (Nicholas Galitzine). Ecco altri film con l’attrice...

Il diavolo veste Prada - Iconico film del 2006 in cui Anne interpreta la giovane assistente della temuta direttrice del giornale “Runway” (Meryl Streep). Su Disney+ e Netflix .

- Iconico film del 2006 in cui Anne interpreta la giovane assistente della temuta direttrice del giornale “Runway” (Meryl Streep). Su e . Ocean’s 8 - L’attrice fa parte di un cast stellare tutto al femminile. Qui veste i panni di una star del cinema che diventa complice inconsapevole di una truffa. Su Netflix .

- L’attrice fa parte di un cast stellare tutto al femminile. Qui veste i panni di una star del cinema che diventa complice inconsapevole di una truffa. Su . Lo stagista inaspettato - Al fianco di Robert De Niro, Anne è protagonista di una divertente commedia che affronta il tema del rapporto tra generazioni diverse. Si vede su Now .

- Al fianco di Robert De Niro, Anne è protagonista di una divertente commedia che affronta il tema del rapporto tra generazioni diverse. Si vede su . Bride wars - La mia miglior nemica - In questa divertente pellicola sentimentale Emma (Hathaway) e Liv (Kate Hudson) sono amiche per la pelle, finché... Su Disney+ e Netflix .

- In questa divertente pellicola sentimentale Emma (Hathaway) e Liv (Kate Hudson) sono amiche per la pelle, finché... Su e . Serenity - L’isola dell’inganno - Thriller con Matthew McConaughey nel ruolo di un pescatore in fuga dal passato. Anne è Karen, la sua ex moglie, che gli chiede di essere salvata. Su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Forrest gump - È sempre bello rivedere questo capolavoro di Robert Zemeckis con Tom Hanks.

- È sempre bello rivedere questo capolavoro di Robert Zemeckis con Tom Hanks. La mia ombra è tua - Marco Giallini porta il suo carisma nel ruolo di un eccentrico scrittore.

- Marco Giallini porta il suo carisma nel ruolo di un eccentrico scrittore. Tutti a bordo - Giovanni Storti e Stefano Fresi formano un bel duo comico in questa commedia leggera.

- Giovanni Storti e Stefano Fresi formano un bel duo comico in questa commedia leggera. Ariaferma - Intenso film carcerario di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando.

- Intenso film carcerario di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando. Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice - La seconda parte della saga fantasy di Zach Snyder è... molto meglio della prima.

- La seconda parte della saga fantasy di Zach Snyder è... molto meglio della prima. Senza santi in Paradiso - Casey Affleck e Rooney Mara sono intensissimi in un dramma ancora da scoprire.

Prime Video

The beekeeper - Jason Statham vendicativo apicoltore: un thriller poco plausibile ma elettrizzante.

- Jason Statham vendicativo apicoltore: un thriller poco plausibile ma elettrizzante. Il diario di una tata - Scarlett Johansson è già un buon motivo per rivedere questa commedia gentile.

- Scarlett Johansson è già un buon motivo per rivedere questa commedia gentile. La storia fantastica - Un classico fantasy Anni 80 intelligente e imitatissimo.

- Un classico fantasy Anni 80 intelligente e imitatissimo. Super - Il regista dei “Guardiani della galassia” nel 2010 dirigeva questo strampalato e violento film sugli “eroi” mascherati.

- Il regista dei “Guardiani della galassia” nel 2010 dirigeva questo strampalato e violento film sugli “eroi” mascherati. 9 settimane e mezzo - Un’intera generazione si è scandalizzata con Kim Basinger e il suo spogliarello.

Now