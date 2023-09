Da “Sex education” a “The continental”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 20 al 26 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Mel Gibson in "The continental" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 20 al 26 settembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Sex education - dal 21 settembre

Dopo la chiusura del liceo di Moordale, Otis (Asa Butterfield) e il suo migliore amico Eric (Ncuti Gatwa devono affrontare un nuovo inizio al Cavendish Sixth Form College, che ospita anche gli altri ex studenti della Moordale. Una scuola molto diversa dalla loro, dove si praticano yoga e la gentilezza, non c’è competizione e si vive all’insegna della sostenibilità. Una realtà decisamente spiazzante per i nostri ragazzi.

La dinastia del baseball - dal 19 settembre

Questo curioso documentario racconta la vera storia di una famiglia che ha costruito la sua fortuna sul mondo del baseball. Ma un giorno accade un disastro...

L’amore è cieco - dal 22 settembre

Quinta stagione per uno dei più originali reality show di Netflix: protagonisti sono dei single che decidono di fidanzarsi con la loro metà ideale... prima di incontrarla.

Spy Kids: Armageddon - dal 22 settembre

La saga di “Spy Kids” diretta da Robert Rodriguez ritorna dopo 12 anni con un quinto film. Al centro ci sono ancora i figli di due super spie alle prese con un super virus.

Song of bandits - dal 22 settembre

Un gruppo di banditi senza scrupoli (ma pronti a tutto pur di difendere i propri cari) è al centro di questa nuova serie sudcoreana realizzata come un western.

Kengan Ashura - dal 21 settembre

Terza stagione per la serie animata giapponese su un lottatore coinvolto in combattimenti clandestini tra moderni gladiatori. Questo anime è tratto dal popolare manga scritto da Yabako Sandrovich.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

La mia prediletta - La fuga di una donna misteriosa dalla sua straziante prigionia conduce gli investigatori verso l'oscura verità che si cela dietro una scomparsa irrisolta avvenuta 13 anni prima. One Piece - Con il suo cappello di paglia e una ciurma sgangherata il pirata Monkey D. Luffy parte per un viaggio epico in cerca del tesoro in questo adattamento live action del celebre manga. Di4ri - Prime cotte, primi baci, belle amicizie… e liti tra rivali. Dalla scuola alla spiaggia, le giornate trascorrono tra mille sorprese! In fiamme - Quando un poliziotto è assassinato e dato alle fiamme, tutti gli occhi sono puntati su altri due agenti: la sua ragazza e l'amante di lei. Da una storia vera. Le vedove del giovedì - Teresa trova il marito e i suoi due migliori amici morti nella lussuosa comunità in cui vivono. Quando la verità verrà a galla, emergeranno anche oscuri segreti.

Prime Video

The continental - dal 22 settembre

Dopo che la saga cinematografica di John Wick con protagonista Keanu Reeves ha spopolato al cinema, arriva la miniserie in tre episodi ambientata nello stesso universo cinematografico dei film. La storia si svolge negli Anni 70 ed è ambientata nell’hotel di New York che dà il titolo alla serie, il Continental appunto: anche nei film è il luogo fulcro della trama, punto d’incontro dei peggiori criminali al mondo.

Cassandro - dal 22 settembre

Gael García Bernal è un lottatore gay che, con il nome di Cassandro, cambia per sempre il mondo del wrestling. Film tratto da una storia vera.

King of killers - dal 23 settembre

Un gruppo di sicari ha il compito di eliminare un pericoloso killer. Ma poi si ritrovano braccati a loro volta in questo film d’azione inedito.

Disney+

Nessuno ti salverà - dal 22 settembre

Certi film sembrano quasi una scommessa. Quella di questo film è questa: spaventarvi senza bisogno di dire una parola (o quasi). La protagonista è Brynn, una giovane donna, vittima dell’ansia, che vive da sola in una sorta di auto-esilio. Una notte, sente degli strani rumori. Inizialmente teme che un ladro si stia per introdurre nella sua casa. Ma poi capisce che la minaccia non è propriamente... terrestre. Il film è una scommessa anche per la brava Kaitlyn Dever, che deve fare leva sul suo talento d’attrice per trasmettere le paure di Brynn senza l’aiuto dei (soliti) dialoghi. Sarà una scommessa vinta? Giudicherete voi.

Apple Tv+

The super models - dal 20 settembre

Sono state Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell e Christy Turlington a rendere famosa nel mondo la professione di “modella” come la intendiamo ora. In omaggio a loro esce questa docuserie in quattro episodi. A raccontare l’epoca d’oro della moda in Italia e nel mondo sono le stesse top model, ma anche stilisti che le hanno conosciute fin dai loro esordi negli Anni 80, come Donatella Versace, o fotografi patinati.

Still up - dal 22 settembre

Questa serie comica con protagonista Craig Roberts è disponibile su Apple Tv+ il 22 settembre con i primi tre episodi, seguiti da un episodio ogni venerdì fino al 27 ottobre. Lui è Danny e condivide con Lisa (l’attrice Antonia Thomas) un problema che caratterizza le loro giornate: soffrono entrambi di insonnia. Stanno quindi ore e ore al telefono a parlarsi e a scambiare opinioni su ogni argomento, fino a che questo non impatta sulla loro vita sentimentale.

Paramount+

Everything everywhere all at once - dal 26 settembre

Un piccolo fenomeno che si è meritato ben sette Oscar tra cui Miglior film e Miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh). Di cosa parla? Difficile riassumerlo in poche righe. Vi basti sapere che Evelyn è una donna cinese che vive in America, dove gestisce una lavanderia automatica, e un giorno scopre l’esistenza del multiverso con tantissime, infinite Evelyn alternative..

La playlist

Riscoprendo Broderick

Che bel ritorno Matthew Broderick in Painkiller su Netflix! Ecco altri titoli in streaming dove rivedere il bravo attore americano.

Una pazza giornata di vacanza - Il ruolo per cui è più famoso è quello di Ferris Bueller nella scatenata commedia dell’86 dove “salta” la scuola con due amici. È su Paramount+ .

- Il ruolo per cui è più famoso è quello di Ferris Bueller nella scatenata commedia dell’86 dove “salta” la scuola con due amici. È su . Wargames - Era giovanissimo nel 1983 ma divenne subito una star nei panni di un ragazzo che rischia di far partire una guerra nucleare. Su Prime Video .

- Era giovanissimo nel 1983 ma divenne subito una star nei panni di un ragazzo che rischia di far partire una guerra nucleare. Su . Godzilla - C’era anche Matthew nel cast di questo film basato sul celebre mostro giapponese, uscito nel 1998. È su Netflix .

- C’era anche Matthew nel cast di questo film basato sul celebre mostro giapponese, uscito nel 1998. È su . La donna perfetta - In questo film satirico del 2004 è... il marito di Nicole Kidman. Su Paramount+ .

- In questo film satirico del 2004 è... il marito di Nicole Kidman. Su . Ladyhawke - Un capolavoro del fantasy, girato in Italia e uscito nel 1985. Non è in nessuna piattaforma ma si può “noleggiare” su Prime Video .

- Un capolavoro del fantasy, girato in Italia e uscito nel 1985. Non è in nessuna piattaforma ma si può “noleggiare” su . Il re leone - Noi italiani non lo sappiamo, ma era sua la voce di Simba nel classico animato (e nei due sequel). Su Disney+ .

- Noi italiani non lo sappiamo, ma era sua la voce di Simba nel classico animato (e nei due sequel). Su . Inspector gadget - Ve lo ricordate? Era lui il geniale Ispettore Gadget nel film tratto da un cartone animato popolarissimo. Si riscopre su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Big time adolescence - Un ragazzo affronta il liceo con l’aiuto di un amico che ha abbandonato gli studi.

- Un ragazzo affronta il liceo con l’aiuto di un amico che ha abbandonato gli studi. Seberg - Nel mirino - Kristen Stewart veste i panni di Jean Seberg, una leggenda del cinema francese.

- Kristen Stewart veste i panni di Jean Seberg, una leggenda del cinema francese. The silencing - Thriller su un ex cacciatore che cerca di salvare una ragazza da un pericoloso assassino.

- Thriller su un ex cacciatore che cerca di salvare una ragazza da un pericoloso assassino. Il vento del perdono - Robert Redford e Jennifer Lopez in un film drammatico del 2005 da riscoprire.

- Robert Redford e Jennifer Lopez in un film drammatico del 2005 da riscoprire. Joker - Cupo e discusso film-fumetto con Joaquin Phoenix nel ruolo del celebre nemico di Batman.

Prime Video