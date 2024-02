Da “Shogun” a “The regime”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video e AppleTv+

Cosa vedere dal 28 febbraio al 5 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Shogun" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 28 febbraio al 5 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

The Netflix Slam - il 3 marzo

La febbre del tennis colpisce anche le piattaforme. E Netflix non vuole stare a guardare. Per questo ha organizzato un incontro tra due campioni di questo sport che, pur non avendo alcun valore per i punteggi ufficiali, promette grande spettacolo. In diretta domenica 3 marzo alle 21, a sfidarsi saranno due fuoriclasse del tennis spagnolo: Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Come finirà? Poco importa: quel che conta è lo spettacolo!

Hot wheels: A tutto gas - dal 4 marzo

Questo cartone animato farà la felicità di tutti i bambini appassionati di macchinine, piste e motori rombanti.

Pantano - dal 28 febbraio

Terza stagione per la serie thriller polacca che nelle prime due era stata ambientata negli Anni 80 e poi nel 1997. E in questi nuovi episodi...

Spaceman - dal 1° marzo

Un altro film su Neflix per Adam Sandler: stavolta è un astronauta alle prese con una creatura aliena e con... la crisi del suo matrimonio.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Nuova Scena - In questo rap show Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain vanno in cerca della nuova superstar della scena italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. Avatar - La leggenda di Aang - Un ragazzo noto come l'Avatar deve imparare a controllare i poteri dei quattro elementi per salvare un mondo in guerra e combattere un nemico spietato deciso a fermarlo. Entrevías - Dopo che la giovane nipote cade vittima degli spacciatori che stanno conquistando il quartiere, un reduce di guerra esasperato decide di prendere in mano la situazione. One Day - Dopo aver passato insieme la notte della laurea, Emma e Dexter prendono strade separate, ma le loro vite restano in qualche modo legate. Da un romanzo di David Nicholls. Formula 1: Drive to Survive - Durante ogni spietata stagione di Formula 1, piloti, manager e proprietari delle scuderie vivono una vita a tutta velocità, in pista e fuori.

Prime Video

Antonia - dal 4 marzo

Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea fanno coppia nella vita e ora sono pure i protagonisti della serie ideata dalla stessa Martegiani e diretta da Chiara Malta (con la supervisione creativa di Mastandrea) che racconta di una donna di 33 anni che scopre di soffrire di endometriosi, una malattia cronica e invalidante. Ce la racconta la stessa Martegiani, che veste i panni di Antonia.

Regina rossa - dal 29 febbraio

Nella serie spagnola tratta dai libri di Juan Gómez-Jurado, Antonia Scott (Vicky Luengo) è la persona più intelligente al mondo e per questo è a capo di un’agenzia segreta. Per risolvere un caso, si dovrà affiancare all’irascibile poliziotto basco Jon Gutiérrez (Hovik Keuchkerian).

Disney+

Shogun - dal 27 febbraio

Tre vite si incrociano nel Giappone del 1600, finendo per cambiare il corso della Storia. Le vicende ruotano attorno al personaggio di Toda Mariko, una donna cristiana, ultima discendente di una famiglia aristocratica decaduta, che si ritrova a fare da interprete per due uomini importanti.

Apple Tv+

Napoleon - dal 1° marzo

Diretto da Ridley Scott e sceneggiato da David Scarpa, con Joaquin Phoenix nel ruolo dell’imperatore e generale francese Napoleone Bonaparte. In oltre due ore e mezzo il film, candidato a tre premi Oscar, racconta l’ascesa e la caduta dello statista ponendo particolare attenzione alla storia d’amore con la moglie del condottiero, Josephine (Vanessa Kirby). E fotografa le grandi battaglie, la sfrenata ambizione e la visionaria mente di Napoleone, impareggiabile stratega militare.

Le avventure senza capo né coda del brigante Dick Turpin - dal 1° marzo

Commedia con Noel Fielding nei panni del leggendario e fascinoso brigante britannico Dick Turpin, attorniato da simpatici furfanti. In sei episodi: i primi due il 1° marzo, e poi uno nuovo ogni venerdì fino al 29 marzo.

Paramount+

Italia Shore - dal 4 marzo

Dopo l’americano “Jersey” e l’inglese “Geordie”, arriva la versione nostrana del celebre reality di Mtv. I ragazzi protagonisti vivranno una vacanza speciale in una villa lussuosa nel litorale laziale. Ci divertiranno per dieci episodi. Nel ruolo di padrone di casa, Matteo Diamante.

Now

The regime - dal 4 marzo

Non si tira indietro Kate Winslet di fronte a una miniserie di grande qualità. Composta da sei episodi e scritta da Will Tracy, la serie vede l’attrice interpretare il ruolo di Elena Vernham, rigida cancelliera di un Paese autoritario europeo (inventato) che deve affrontare un’ondata di dissenso interno e cercare di mantenere saldo il potere.

Gang of Paris - dal 28 febbraio

Questo film in costume tratto da una storia vera ci riporta nella Parigi di inizio ‘900 dove una banda violenta, gli Apache, sta mettendo a ferro e fuoco la città. Finché una donna decide di infiltrarsi tra loro...

Le indagini di Roy Grace 2 - dal 27 febbraio

Seconda stagione per le indagini del detective Roy Grace (John Simm), un uomo segnato da un passato oscuro, affiancato nel lavoro dal sergente Glenn Branson (Richie Campbell).

La playlist

Storie di musica rap

In Nuova scena, su Netflix, Rose Villain, Fabri Fibra e Geolier sono alla ricerca del rapper del futuro. Scoprite qui le serie su questo genere musicale.

Rhythm + flow - È la versione originale di “Nuova scena”: il talent show scova rapper in ogni angolo degli Usa. I giudici sono T.I., Cardi B e Chance the Rapper. Su Netflix .

- È la versione originale di “Nuova scena”: il talent show scova rapper in ogni angolo degli Usa. I giudici sono T.I., Cardi B e Chance the Rapper. Su . The get down - New York, quartiere di South Bronx, 1977: in questa miniserie si racconta l’inizio del “free style” nella città. Su Netflix .

- New York, quartiere di South Bronx, 1977: in questa miniserie si racconta l’inizio del “free style” nella città. Su . Atlanta - I cugini Alfred ed Earn ad Atlanta: il primo è il rapper più amato della città, il secondo lo imita. Su Disney+ .

- I cugini Alfred ed Earn ad Atlanta: il primo è il rapper più amato della città, il secondo lo imita. Su . Hip-hop evolution - Per veri appassionati: interviste a personaggi famosi dell’hip-hop americano dagli Anni 70 a oggi, divise in quattro stagioni. Su Netflix .

- Per veri appassionati: interviste a personaggi famosi dell’hip-hop americano dagli Anni 70 a oggi, divise in quattro stagioni. Su . Reign supreme - Miniserie che racconta l’ascesa e il successo di due adolescenti che dalle periferie arrivano a esibirsi nei locali del centro di Parigi. Su Netflix .

- Miniserie che racconta l’ascesa e il successo di due adolescenti che dalle periferie arrivano a esibirsi nei locali del centro di Parigi. Su . Wu-Tang: An american saga - L’idea è del rapper RZA: raccontare la nascita del Wu-Tang Clan (di cui era uno dei fondatori) nella New York criminale degli Anni 90. Su Disney+ .

- L’idea è del rapper RZA: raccontare la nascita del Wu-Tang Clan (di cui era uno dei fondatori) nella New York criminale degli Anni 90. Su . Infamia - Una ragazzina rom scopre la sua vena artistica, che fa a botte con la tradizione di famiglia. Su Netflix .

- Una ragazzina rom scopre la sua vena artistica, che fa a botte con la tradizione di famiglia. Su . Willy, il principe di Bel-Air - Torniamo agli Anni 90: Willy (Will Smith) dal ghetto atterra nella ricca Bel-Air, dagli zii Banks. Sei stagioni su Now .

- Torniamo agli Anni 90: Willy (Will Smith) dal ghetto atterra nella ricca Bel-Air, dagli zii Banks. Sei stagioni su . Free meek - La vita di Meek Mill in un documentario: dalla scena rap americana alla lotta contro la corruzione della polizia. Su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Animali fantastici - I segreti di silente - Jude Law è il futuro mentore di Harry Potter nel terzo capitolo della saga fantasy.

- Jude Law è il futuro mentore di Harry Potter nel terzo capitolo della saga fantasy. Metti la nonna in freezer - Risate e un pizzico di cinismo con De Luigi e Miriam Leone.

- Risate e un pizzico di cinismo con De Luigi e Miriam Leone. I soliti idioti - Il film - Da rivedere mentre nelle sale ci sono le nuove irriverenti gag di Biggio e Mandelli.

- Da rivedere mentre nelle sale ci sono le nuove irriverenti gag di Biggio e Mandelli. Young adult - Charlize Theron è una donna incapace di crescere in una commedia sorprendente.

- Charlize Theron è una donna incapace di crescere in una commedia sorprendente. La mummia - L’avventuroso film del 1999 si ricorda soprattutto per una splendida Rachel Weisz.

- L’avventuroso film del 1999 si ricorda soprattutto per una splendida Rachel Weisz. Crossroads - L’unico ruolo da protagonista di Britney Spears, del 2002, oggi è un oggetto di culto.

- L’unico ruolo da protagonista di Britney Spears, del 2002, oggi è un oggetto di culto. Footloose - E se un giorno ci impedissero di ballare? Un classico travolgente degli Anni 80.

Prime Video