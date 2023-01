Da “Shrinking” a “Un matrimonio esplosivo”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 25 al 31 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Jason Segel e Harrison Ford in "Shrinking" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 25 al 31 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Lockwood & Co. - dal 27 gennaio

Basata sull’omonima saga di romanzi per ragazzi di Jonathan Stroud, “Lockwood & Co.” ci porta a Londra, dove aziende gestite da miliardari sfruttano adolescenti dotati di poteri sovrannaturali come acchiappafantasmi. Esiste, però, una piccola start up indipendente gestita da Anthony Lockwood (Cameron Chapman), teenager ribelle deciso a lavorare senza la supervisione degli adulti. Insieme con lui ci sono il geniale ed eccentrico George (Ali Hadji-Heshmati) e la nuova arrivata Lucy (Ruby Stokes, che i fan di “Bridgerton” riconosceranno come la giovane Francesca).

You people - dal 27 gennaio

In questo film, una coppia di Los Angeles deve incontrare i rispettivi genitori. E a Jonah Hill toccherà affrontare il futuro suocero Eddie Murphy.

La notte che non passerà - dal 25 gennaio

La drammatica miniserie brasiliana è incentrata su un rogo che scoppia in un locale facendo decine di vittime. E i familiari chiedono giustizia.

La ragazza di neve - dal 27 gennaio

A Malaga, durante una processione religiosa, scompare una bambina. Una giornalista promette ai suoi genitori di aiutarli. Una intensissima serie spagnola.

Il potere delle principesse - dal 30 gennaio

Per i più piccoli, ecco una nuova squadra di eroine animate. Sono le principesse dei Fruttami, sempre pronte a compiere missioni per rendere il mondo migliore.

Contra las cuerdas - dal 25 gennaio

Dopo il successo di “Glow” c’è un’altra serie sul wrestling femminile, ma stavolta viene dal Messico: protagonista un’ex carcerata che cerca di riconquistare la figlia appassionata di lotta libera.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Ginny & Georgia - Mamma dallo spirito libero, Georgia si trasferisce a nord insieme ai figli Ginny e Austin… ma la famiglia scopre che la via del nuovo inizio può essere accidentata. Shahmaran - Sahsu raggiunge Adana per una lezione, avendo così l'opportunità di affrontare il nonno con cui non ha alcun rapporto. Ma presto si ritroverà al centro di una leggenda. Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy. Fauda - Un ex agente segreto israeliano rientra in servizio per dare la caccia a un combattente palestinese che pensava di avere ucciso, innescando una caotica catena di eventi. La regina del sud - Dopo anni di sangue, sudore e lacrime una donna di umili origini si trova in una pericolosa posizione: sta per diventare una leggenda del narcotraffico.

Un matrimonio esplosivo - dal 27 gennaio

Un po’ di azione, ma soprattutto tanta commedia nel nuovo, originalissimo film con Jennifer Lopez in arrivo su Prime Video dal 27 gennaio. L’artista è Darcy, una donna bellissima in procinto di sposarsi con l’affascinante Tom (Josh Duhamel). Ma tra ansia da preparativi su un’isola da sogno, ex ingombranti e famiglie invadenti, i due sono sul punto di ripensarci. Finché, all’improvviso, tutti gli ospiti vengono presi in ostaggio da un gruppo di pirati. A quel punto Darcy e Tom dovranno cercare di salvarli e salvare le loro nozze.

I più visti su Prime Video questa settimana

Lamborghini - "Lamborghini" porta sullo schermo non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell’Italia degli anni ’50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata. Hunters - Dopo un incidente che ha sospeso le loro imprese in Europa, i Cacciatori devono riunirsi per dare la caccia al nazista più famigerato della Storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. In un flashback, Meyer Offerman lotta per mascherare la sua vera identità: uno dei suoi orribili segreti avrà ripercussioni sui nostri Cacciatori, quando passato e futuro entreranno in collisione. Sono Lillo - Marzia, la moglie di Lillo, dopo lunghi anni di matrimonio decide di lasciarlo. Il motivo? Posaman! O meglio, il fatto che Lillo si sia immedesimato troppo nel personaggio da non prendersi mai sul serio. Deciso a riconquistarla, Lillo si imbarcherà in un'avventura piena di situazioni grottesche e surreali nella quale troverà la cosa più importante di tutte: se stesso. Un mondo sotto social - A Roccapinola Sicula non succede mai niente. Claudio gestisce l'agenzia di web marketing Casisocial, si sente milanese. Anna lavora come meccanico nell'officina del padre. Un giorno i due si incontrano in officina perché lui deve girare degli spot pubblicitari. È subito scontro. All'improvviso arriva per la ragazza l'occasione di sfondare in quel mondo social che lei ha sempre rifiutato. Jack Ryan - Nella terza stagione di Jack Ryan, Jack corre contro il tempo attraverso tutta l'Europa per impedire a una fazione interna al governo russo di restaurare l'impero sovietico e dare così inizio alla terza guerra mondiale.

Welcome To Wrexham - dal 25 gennaio

Nel 2020 Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno deciso di acquistare il Wrexham Afc, il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Oggi il Wrexham milita nella National League, il quinto campionato per importanza nel sistema inglese. E in questa docuserie (18 episodi in arrivo dal 25 gennaio) seguiremo Rob e Ryan mentre cercano di portare questa squadra al successo, senza perdere la passione della provincia.

Shrinking - dal 27 gennaio

Che cosa accadrebbe se uno psicanalista dicesse ai suoi pazienti tutto quello che gli passa per la testa, senza badare alle conseguenze? Lo scoprirà il dottor Jimmy Laird (Jason Segel, il Marshall di “How I met your mother”), che dopo un grave lutto inizia a comportarsi in modo imprevedibile. “Shrinking” è la nuova serie di Apple Tv+, creata proprio da Segel con Brett Goldstein (il Roy Kent di “Ted Lasso”) e Bill Lawrence (papà di “Scrubs”). Nel cast, anche il grande Harrison Ford.

That dirty black bag - dal 25 gennaio

Gli ingredienti ci sono tutti: l’ironia degli “spaghetti western”, l’omaggio ai grandi classici del genere, i riferimenti a Quentin Tarantino e al suo “Django Unchained”. Parliamo di “That dirty black bag”, su Paramount+ dal 25 gennaio. Girata tra la Puglia, il Marocco e la Spagna, è ambientata nella cittadina di Greenvale tra cacciatori di taglie, banditi e uomini assetati di vendetta e potere. Qui avviene l’incontro/scontro tra il misterioso sceriffo McCoy (Dominic Cooper) e lo spietato Red Bill (Douglas Booth), che è alla ricerca di chi ha sterminato la sua famiglia e non risparmia una fine spietata alle sue vittime (con scene a tratti cruente). Intorno a loro ruotano le vite degli abitanti: i loro destini s’intrecciano e tutti nascondono un segreto.

Litvinenko - dal 25 gennaio

La morte di Alexander Litvinenko, avvenuta nel 2006 per avvelenamento, ha dato il via a una delle più complesse indagini internazionali degli ultimi vent’anni. A raccontare la storia di questo ex agente dei servizi segreti russi arriva ora una tesa miniserie inglese. Al centro di “Litvinenko - Indagine sulla morte di un dissidente” non c’è solo l’inquietante assassinio dell’uomo (ha il volto di un irriconoscibile David Tennant, già star di “Doctor Who”) ma la battaglia che per molti anni la moglie Marina Litvinenko (interpretata dall’attrice russo-americana Margarita Levieva) ha dovuto affrontare per ottenere la verità.

La playlist

Veri scrittori

Su Netflix spopola il film The pale blue eye su un Edgar Allan Poe in versione detective. Ecco altre storie su noti autori.

Dickinson - Haylee Steinfeld è la poetessa americana Emily Dickinson. Serie su Apple Tv+ .

- Haylee Steinfeld è la poetessa americana Emily Dickinson. Serie su . Tolkien - È il film che ricostruisce la vita dello scrittore di “Il Signore degli anelli” e “Lo Hobbit”. Su Disney+ e Infinity .

- È il film che ricostruisce la vita dello scrittore di “Il Signore degli anelli” e “Lo Hobbit”. Su e . Saving Mr. Banks - Emma Thompson è Pamela L. Travers, autrice di “Mary Poppins”, nel film che racconta come nacque una delle pellicole più amate. Su Disney+ .

- Emma Thompson è Pamela L. Travers, autrice di “Mary Poppins”, nel film che racconta come nacque una delle pellicole più amate. Su . Neverland - un segno per la vita - Film sul drammaturgo scozzese James M. Barrie che incontra una famiglia di quattro bambini e gli dà l’ispirazione per scrivere “Peter Pan”. Su TimVision.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

La scuola cattolica - Film-scandalo italiano tratto dall’omonimo best seller.

- Film-scandalo italiano tratto dall’omonimo best seller. Il testimone invisibile - Uno Scamarcio misterioso per un film costruito su un delitto.

- Uno Scamarcio misterioso per un film costruito su un delitto. Mystic river - Capolavoro di Clint Eastwood con un immenso Sean Penn.

- Capolavoro di Clint Eastwood con un immenso Sean Penn. Blow - Johnny Depp è un fascinoso trafficante di stupefacenti.

- Johnny Depp è un fascinoso trafficante di stupefacenti. Dog gone - Un film sul grande amore di un ragazzo per il suo cane.

- Un film sul grande amore di un ragazzo per il suo cane. Ofelia - Amore e morte - La tragedia di Amleto ma da un punto di vista inedito.

Suxbad - Strepitosa commedia scorretta su tre imbranatissimi amici.

- Strepitosa commedia scorretta su tre imbranatissimi amici. Spider-Man - Un nuovo universo - Film animato targato Marvel che ha rivoluzionato il genere.

- Film animato targato Marvel che ha rivoluzionato il genere. Cowboy Bepop - Il film - Appassionante avventura cartoon tra western e fantasy.

- Appassionante avventura cartoon tra western e fantasy. U-Boot 96 - Un classico del cinema bellico degli Anni 80: travolgente.

- Un classico del cinema bellico degli Anni 80: travolgente. Le Iene - Il primo film di Quentin Tarantino (1992) è ancora oggi straordinario.

- Il primo film di Quentin Tarantino (1992) è ancora oggi straordinario. Dirty dancing - Come resistere alle lezioni di ballo di Patrick Swayze?

Amsterdam - Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi.

- Nella New York degli Anni 30, un avvocato e un dottore rischiano di essere uccisi. The menu - Torbido film che racconta di una cena molto inquietante.

- Torbido film che racconta di una cena molto inquietante. Scusate se esisto! - Commedia con Raoul Bova e Paola Cortellesi.

