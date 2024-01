Da “Skam” a “No activity”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dal 17 al 23 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "No activity" su Prime Video Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 17 al 23 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Skam Italia - dal 18 gennaio

Si ritorna tra i banchi di scuola: questa sesta stagione si concentra su Asia, interpretata da Nicole Rossi. Abbiamo conosciuto Asia nella quinta stagione come aspirante rappresentante d’istituto. Nei nuovi episodi scopriremo le fragilità nascoste dietro alla maschera di ragazza burbera e cocciuta, tra impegno politico e insicurezze tipiche dell’adolescenza: la troveremo impegnata a ottenere consensi per battere i rappresentanti neofascisti del liceo, mentre affronta le difficoltà della sua relazione a distanza con Ben (Leo Rivosecchi) e a scuola arriva l’intrigante Giulio (Andrea Palma).

60 minuti - dal 19 gennaio

In questo film tedesco, un giovane lottatore di arti marziali miste deve attraversare la città di Berlino per raggiungere la festa di compleanno della figlia.

Kubra - dal 18 gennaio

Viene dalla Turchia ed è una misteriosa serie fantastica: un uomo come tanti inizia a ricevere dei messaggi che sembrano poter predire il futuro.

Dalle ceneri - dal 18 gennaio

Film prodotto in Arabia Saudita, è ambientato in una scuola femminile dove un giorno scoppia un incendio. È stato un incidente o c’è sotto qualcosa?

Eredità sepolta - dal 19 gennaio

Spostiamoci in Corea del Sud per una serie incentrata su una donna che dopo la morte di uno zio sconosciuto si ritrova unica erede di... un cimitero.

L’amore nello spettro - dal 19 gennaio

Ecco la seconda stagione di questa applaudita docuserie che mette sotto il riflettore la vita quotidiana di alcune persone autistiche e soprattutto la loro voglia di innamorarsi davvero.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Un inganno di troppo - L'ex soldatessa Maya svela un complotto letale che affonda le radici in un passato lontano quando rivede il marito assassinato nelle riprese di una microcamera nascosta. Berlino - Nel suo periodo d'oro Berlino si ritrova a Parigi con una banda per una delle sue rapine più ambiziose: rubare gioielli per un valore di 44 milioni di euro in una sola notte. Detective Forst - Dopo essere stato sospeso a causa di metodi investigativi poco ortodossi, un detective unisce le forze con una giornalista per risolvere al di fuori della legge alcuni omicidi. Amore + Iva - Il noto intrattenitore Checco Zalone condivide canzoni toccanti, interpretate con il suo inconfondibile umorismo, in questo spettacolo ricco di musica, storie e parodie. Ragazzo divora universo - Un giovane cresciuto nelle periferie di Brisbane negli anni '80 affronta la dura realtà della vita e i pericoli costanti che minacciano la sua famiglia.

Prime Video

No activity - dal 18 gennaio

Una serie dove l’umorismo gioca con paradossi e realismo promettendo di offrire al pubblico uno spettacolo irresistibile, ricco di situazioni comiche e dialoghi taglienti. I protagonisti principali sono Luca Zingaretti e Alessandro Tiberi nei panni di due poliziotti intrappolati nella Volante 12, pronti a fare un blitz imprevedibile. Ma nel cast ci sono anche Emanuela Fanelli e Carla Signoris, che interpretano due operatrici della sala di controllo, mentre Fabio Balsamo (dei The Jackal) e Rocco Papaleo vestono i panni di due criminali in attesa di un carico che sembra non arrivare mai.

Disney+

Cristóbal Balenciaga - dal 19 gennaio

Si fa un tuffo negli Anni 30 guardando la storia di Cristóbal Balenciaga (Alberto San Juan), creatore della casa di moda che porta tuttora il suo nome, iniziando dalla sua prima sfilata a Parigi nel 1937, arrivato qui dopo aver avuto un grande successo nella natia Spagna e aver vestito anche i Reali.

The artful dodger - dal 17 gennaio

Il borseggiatore “furbacchione” Jack Dawkins del romanzo “Oliver Twist” di Dickens ora ha una serie tutta sua, ambientata nell’Australia del 1850. Lo interpreta Thomas Brodie-Sangster.

The creator - dal 17 gennaio

Lo spettacolare film di Gareth Edwards è ambientato in un futuro non troppo lontano in cui l’umanità si batte contro l’intelligenza artificiale. E dove un ex agente ha una missione difficile da compiere.

Paramount+

NCIS: Sydney - dal 18 gennaio

Uno dei “marchi” più famosi della tv è quello di “NCIS”, che oltre alla popolare serie omonima in onda da 20 stagioni (e a sua volta nata da una costola di “JAG”) ha creato numerosi spin-off di successo. Ma ora per la prima volta esce dai confini degli Stati Uniti: la nuova serie, come il titolo fa ben intuire, è infatti ambientata nella grande città australiana, dove viene creata una nuova “task force” della polizia federale per occuparsi di delicati crimini navali.

The woman in the wall - dal 20 gennaio

Lorna Brady (Ruth Wilson)trova il cadavere di una donna in casa sua. E, soffrendo di sonnambulismo, teme di essere coinvolta nella sua morte. Prende così il via questa miniserie da brividi in sei episodi prodotta dalla Bbc.

Bugiardo seriale - dal 16 gennaio

Il personaggio a cui si riferisce il titolo del film francese è Jerome (Tarek Boudali): fin da quando era bambino, mente spudoratamente. Ma un giorno il destino si vendica amaramente...

La playlist

La mitica Michelle Yeoh

Michelle Yeoh brilla in The Brothers Sun su Netflix. Ecco altri film e serie dove potete rivedere questa strepitosa attrice malese.

Bambole e botte - Nel 1985, poco più che 20enne, era già una star di Hong Kong al fianco di Jackie Chan. Su Prime Video .

- Nel 1985, poco più che 20enne, era già una star di Hong Kong al fianco di Jackie Chan. Su . Supercop - Sempre con Jackie Chan, qui l’eroina di un film d’azione popolarissimo tra i fan del genere. Su Prime Video .

- Sempre con Jackie Chan, qui l’eroina di un film d’azione popolarissimo tra i fan del genere. Su . Il domani non muore mai - Era il 1997 quando Michelle divenne una “Bond girl” con lo 007 di Pierce Brosnan. Su Prime Video .

- Era il 1997 quando Michelle divenne una “Bond girl” con lo 007 di Pierce Brosnan. Su . Everything everywhere all at once - Impossibile non citare lo stupendo film che l’anno scorso ha permesso all’attrice di vincere il suo primo Oscar. Su Paramount+ .

- Impossibile non citare lo stupendo film che l’anno scorso ha permesso all’attrice di vincere il suo primo Oscar. Su . Memorie di una geisha - Nel drammatico film del 2005 interpretava il ruolo di Mameha, una celebre geisha nel Giappone degli Anni 20. Su Netflix e Prime Video .

- Nel drammatico film del 2005 interpretava il ruolo di Mameha, una celebre geisha nel Giappone degli Anni 20. Su e . The Witcher: L’origine del sangue - Nella serie spin-off di “The witcher”, ambientata mille anni prima, recita la parte di Scían. Su Netflix .

- Nella serie spin-off di “The witcher”, ambientata mille anni prima, recita la parte di Scían. Su . Assassinio a Venezia - C’è anche la Yeoh nel ricco cast del film di Kenneth Branagh ispirato ad Agatha Christie. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Ricatto d’amore - Sandra Bullock e Ryan Reynolds formano una coppia romantica davvero efficace.

- Sandra Bullock e Ryan Reynolds formano una coppia romantica davvero efficace. Galaxy quest - Omaggio irresistibile alle serie tv di fantascienza, con Sigourney Weaver da riscoprire.

- Omaggio irresistibile alle serie tv di fantascienza, con Sigourney Weaver da riscoprire. Lei mi parla ancora - Pupi Avati dirige un inusuale Renato Pozzetto drammatico.

- Pupi Avati dirige un inusuale Renato Pozzetto drammatico. Il giorno più bello - Commedia corale a tema matrimoniale, con Luca e Paolo e Violante Placido.

- Commedia corale a tema matrimoniale, con Luca e Paolo e Violante Placido. Dopo Oliver - Un uomo in lutto scopre una verità sul marito defunto.

- Un uomo in lutto scopre una verità sul marito defunto. La società della neve - Un atterraggio di fortuna costringe i passeggeri ad affrontare una grande sfida.

Prime Video

La ragazza con l’orecchino di perla - Splendida Scarlett Johansson nel film ispirato a un capolavoro della pittura.

- Splendida Scarlett Johansson nel film ispirato a un capolavoro della pittura. Lezione ventuno - Il film diretto da Alessandro Baricco è davvero intenso.

- Il film diretto da Alessandro Baricco è davvero intenso. Il nemico - Un uomo costretto a lasciare la moglie viene “clonato”. Con l’affascinante Paul Mescal.

- Un uomo costretto a lasciare la moglie viene “clonato”. Con l’affascinante Paul Mescal. Urlo - I celebri poeti della “beat generation” rivivono in questa pellicola con James Franco.

- I celebri poeti della “beat generation” rivivono in questa pellicola con James Franco. Lavorare con lentezza - Tuffiamoci negli anni delle avventurose “radio libere”.

Now