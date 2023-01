Da “Sono Lillo” a “La vita bugiarda degli adulti”, i nuovi film e serie tv della settimana

Cosa vedere dal 4 al 10 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Paramount+ Lillo Petrolo interpreta se stesso in "Sono Lillo" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 4 al 10 gennaio su Netflix, Prime Video, Disney+ e Paramount+.

Netflix

La vita bugiarda degli adulti - dal 4 gennaio

La serie, diretta da Edoardo De Angelis parla proprio di bugie. Lo anticipa già il titolo, che è lo stesso del romanzo di Elena Ferrante (la scrittrice di cui non si conosce la vera identità, famosa in tutto il mondo e già autrice della saga “L’amica geniale”) da cui è tratta, spiegando che a mentire sono prima di tutti i “grandi”. E che la bugia può essere considerata una sorta di spartiacque tra l’infanzia e la vita adulta.

Copenhagen cowboy - dal 5 gennaio

Protagonista di questo thriller allucinato e violento è Miu, una giovane che un’enigmatica organizzazione vende come “portafortuna umano” per via dei suoi misteriosi poteri soprannaturali. Quando si mette sulle tracce della sua nemica giurata per cercare vendetta, Miu dovrà attraversare le cupe minacce che popolano il mondo criminale della capitale danese. Forse non per tutti i gusti, ma visivamente strepitoso.

Ginny & Georgia - dal 5 gennaio

Seconda stagione per la serie che racconta il rapporto tra la giovane Ginny (Antonia Gentry) e sua madre Georgia. La storia riprende dopo la drammatica rivelazione del finale di stagione.

Totenfrau - La signora dei morti - dal 5 gennaio

In questa serie austro-tedesca, Anna Maria Mühe è un’impresaria di pompe funebri di Innsbruck che farebbe di tutto per vendicare la morte del marito, ucciso da un pirata della strada.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy. Caleidoscopio - Un ladro professionista e la sua banda tentano un colpo epico e complesso del valore di 7 miliardi di dollari, ma tradimento, avidità e altre minacce mettono a rischio il piano. The Good Doctor - Un chirurgo di talento nello spettro dell'autismo e della sindrome del savant è assunto in un prestigioso ospedale, dove affronta lo scetticismo di colleghi e pazienti. Emily in Paris - Quando ottiene il lavoro dei sogni a Parigi, la direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori. Alice in Borderland - Un appassionato di videogiochi e i suoi due amici si ritrovano in una Tokyo parallela, dove per sopravvivere sono costretti a partecipare a una serie di giochi sadici.

Prime Video

Sono Lillo - dal 5 gennaio

Fama o vita privata? Realtà o apparenza? Lillo Petrolo, davanti a queste scelte, sembra avere una sola soluzione: «Uccidere Posaman!», cioè il personaggio che ha lanciato attraverso il programma “LOL - Chi ride è fuori” e che poi è diventato popolarissimo. Forse troppo? Ecco la premessa di “Sono Lillo”, nuova serie che lo vede protagonista nei panni autoironici di se stesso, in arrivo su Prime Video dal 5 gennaio con otto episodi che fanno ridere, ma anche riflettere. Affiancato dai comici più amati della scena contemporanea (da Caterina e Corrado Guzzanti, a Valerio Lundini e Michela Giraud e tanti altri), Lillo cercherà di ritrovare se stesso dietro la maschera che si è costruito.

The rig - dal 6 gennaio

La prima serie di Prime Video tutta girata in Scozia è il thriller soprannaturale “The rig”, dove lo staff di una piattaforma petrolifera si ritrova bloccato nel Mare del Nord a causa di una misteriosa nebbia che ha tagliato le comunicazioni. Sono sei episodi.

La befana vien di Pintus - dal 3 gennaio

Chi ama la comicità brillante e originale di Angelo Pintus riceverà un bel regalo il 3 gennaio, quando su Prime Video sarà disponibile il suo nuovo speciale intitolato “La befana vien di Pintus”. A far compagnia al noto comico triestino ci saranno diversi ospiti, tra i quali Maurizio Casagrande, Malika Ayane, Francesco Cicchella e Leonardo Fiaschi.

Disney+

The bad batch 2 - dal 4 gennaio

Inizio dell’anno coi fiocchi per i fan della saga di “Star Wars”: il 4 gennaio su Disney+ prende il via la seconda stagione di “The bad batch” con i primi due episodi. Per chi non la conoscesse, si tratta di una serie animata che racconta le avventure di una squadra speciale di soldati cloni “avariati”, ex membri dell’esercito della Repubblica.

The menu - dal 4 gennaio

Uno dei film rivelazione della stagione cinematografica sbarca già su Disney+. Anya Taylor-Joy mangia da uno chef superstar, ma la cena prende una piega horror.

Reservation dogs - dal 4 gennaio

Seconda stagione per questa irresistibile serie creata da Taika Waititi incentrata su un gruppo di giovani nativi americani che vivacchiano nella provincia dell’Oklahoma.

If these walls could sing - dal 6 gennaio

Il documentario diretto da Mary McCartney (figlia di Paul) racconta la storia dei leggendari Abbey Road Studios di Londra, in occasione del loro 90° anniversario.

Koala Man - dal 9 gennaio

Cartone animato in otto episodi con protagonista Kevin, un uomo di mezza età che ama nascondersi dietro la maschera di un koala. Perché? Non sopporta le ingiustizie!

Paramount+

Ti mangio il cuore - dal 6 gennaio

La storia (vera, ispirata alla vita di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia del Gargano) racconta l’amore improvviso tra Marilena (Elodie, al suo esordio come attrice) e Andrea (Francesco Patanè), lei della famiglia dei Camporeale, lui dei Malatesta, famiglie nemiche della mafia pugliese.

Mubi

Aftersun - dal 6 gennaio

Tra i film più acclamati dalla critica internazionale nel 2022 c’è “Aftersun”, che in Italia arriva il 6 gennaio su Mubi, servizio in streaming amato dai cinefili. Il dramma, diretto dalla regista scozzese Charlotte Wells, ci riporta alla fine degli Anni 90 per raccontarci il difficile rapporto tra una ragazzina (Frankie Corio) e il suo giovane padre (Paul Mescal) durante una vacanza in Turchia. “Aftersun” è un film molto delicato e apparentemente semplice, ma che ti sa scavare sotto la pelle.

La playlist

Una vacanza da paura

Prima di The White Lotus su Now, altre vacanze nei resort di lusso si sono rivelate degli autentici incubi...

Nove perfetti sconosciuti - Nicole Kidman è la star di questa serie dove un ritiro dedicato al benessere cela un mistero. Si vede su Prime Video .

- Nicole Kidman è la star di questa serie dove un ritiro dedicato al benessere cela un mistero. Si vede su . The resort - Una coppia durante un viaggio per l’anniversario di nozze viene messa alla prova da un bizzarro mistero del folclore messicano. La serie è su Now .

- Una coppia durante un viaggio per l’anniversario di nozze viene messa alla prova da un bizzarro mistero del folclore messicano. La serie è su . Old - Nell’inquietante film di Shyamalan, gli ospiti di un grande albergo si ritrovano imprigionati in una spiaggia dove iniziano a invecchiare. È su Now .

- Nell’inquietante film di Shyamalan, gli ospiti di un grande albergo si ritrovano imprigionati in una spiaggia dove iniziano a invecchiare. È su . Insieme per forza - Può essere un incubo anche ritrovare tra gli ospiti del tuo stesso resort quel tizio con cui hai avuto un appuntamento disastroso... Il film è su Netflix e Now .

- Può essere un incubo anche ritrovare tra gli ospiti del tuo stesso resort quel tizio con cui hai avuto un appuntamento disastroso... Il film è su e . Forza maggiore - Durante una vacanza in un albergo tra le montagne, una slavina mette a dura prova gli equilibri psicologici di una famiglia. Il film è su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Glass onion - Knives out - Secondo irresistibile giallo con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc.

- Secondo irresistibile giallo con Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc. A quiet place II - Torniamo nel cupo futuro in cui gli alieni hanno occupato la Terra e non si può parlare.

- Torniamo nel cupo futuro in cui gli alieni hanno occupato la Terra e non si può parlare. The last black man in San Francisco - Un originale film d’autore che affronta il tema del razzismo.

- Un originale film d’autore che affronta il tema del razzismo. Matilda - The musical - Dal libro per ragazzi di Roald Dahl, con canzoni strepitose.

- Dal libro per ragazzi di Roald Dahl, con canzoni strepitose. Natale tutti i giorni - Un uomo è costretto a vivere ogni anno solo a Natale...

Prime Video

Dive - Il tuffo - Film inedito su una tuffatrice che sogna l’ultima olimpiade.

- Film inedito su una tuffatrice che sogna l’ultima olimpiade. Backtrack - Lo psicologo Adrien Brody scopre che i suoi pazienti non sono quello che sembrano.

- Lo psicologo Adrien Brody scopre che i suoi pazienti non sono quello che sembrano. Endless - Due giovani si amano, ma lui muore. E resta intrappolato in una sorta di “limbo”...

- Due giovani si amano, ma lui muore. E resta intrappolato in una sorta di “limbo”... Lo strano vizio della signora Wardh - Questo film con Edwige Fenech è adorato dai critici stranieri amanti del giallo all’italiana.

- Questo film con Edwige Fenech è adorato dai critici stranieri amanti del giallo all’italiana. Tartarughe ninja alla riscossa - Film del 1990 che ha segnato una generazione di teenager.

Disney+

Avatar - In attesa del sequel, che arriva prima di Natale nelle sale, rivediamo il film dei record.

- In attesa del sequel, che arriva prima di Natale nelle sale, rivediamo il film dei record. Omicidio nel West End - Divertente giallo britannico con Sam Rockwell, uscito da poco nelle sale. Da non perdere.

- Divertente giallo britannico con Sam Rockwell, uscito da poco nelle sale. Da non perdere. Elton John live - È il film-concerto che racconta l’ultima tappa del tour di Elton in uno stadio di Los Angeles.

- È il film-concerto che racconta l’ultima tappa del tour di Elton in uno stadio di Los Angeles. In & on itself - Uno spettacolo di magia che diventa una riflessione su quello che ci rende umani. Curioso.

Now