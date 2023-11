Da “Suburraeterna” a “Monterossi”, i nuovi film e serie tv della settimana da vedere su Netflix, Prime e Disney+

Cosa vedere dall'8 al 14 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Giacomo Ferrara in "Suburraeterna" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dall'8 al 14 novembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Suburraeterna - dal 14 novembre

Sembravano finite e invece lotte di potere, criminalità e corruzione si incontrano nuovamente a Roma, la Città Eterna. Arriva la serie che espande l’universo di “Suburra” con una nuova storia, ci saranno colpi di scena, alleanze insospettabili e personaggi nuovi.

Robbie Williams - dall'8 novembre

Dall’esordio con i Take That fino agli alti e bassi della sua straordinaria carriera solista: nella miniserie di quattro episodi Robbie Williams riflette sugli ultimi trent’anni della sua vita scavando nelle contraddizioni del successo e della fama.

The killer - dal 10 novembre

Un assassino professionista senza nome (Michael Fassbender) è al centro di questo film imperdibile, presentato in concorso a Venezia e tratto da un fumetto francese. Dirige il grande David Fincher, regista di “Seven”, “Fight club” e “The social network”.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Tutta la luce che non vediamo - Le strade di una ragazza francese cieca e di un soldato tedesco si incrociano alla fine della Seconda guerra mondiale. Dal bestseller premiato con il Pulitzer di Anthony Doerr. Il sarto - Un celebre sarto si mette a confezionare l'abito da sposa della fidanzata del suo migliore amico. I tre però nascondono segreti oscuri che stravolgeranno la loro vita. Ferry: La serie - Quando un arresto importante lascia vacante un posto tra i più noti narcotrafficanti del Brabante, Ferry Bouman coglie l'opportunità per risolvere i suoi problemi economici. Bodies - Quattro detective. Quattro linee temporali. Un cadavere. Per salvaguardare il futuro della Gran Bretagna, dovranno prima risolvere l'omicidio che ha cambiato il corso della storia. Lupin - Ispirandosi alle avventure di Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo Assane Diop decide di vendicare il padre per un'ingiustizia subita per colpa di una ricca famiglia.

Prime Video

Monterossi - dal 10 novembre

Arrivano i nuovi episodi della serie con Fabrizio Bentivoglio nei panni di Carlo Monterossi, un autore televisivo benestante: ha inventato un terribile programma, “Crazy love”, per il quale si vergogna e si sente in colpa. Vive in una grande casa nella zona più ricca di Milano, la città in cui si intrecciano le vite degli altri protagonisti. Ironico e sfiduciato, spesso malinconico, cerca consolazione nella musica di Bob Dylan e nella speranza di poter tornare insieme con la ex fidanzata Lucia, una giornalista d’assalto interpretata da Donatella Finocchiaro.

Bruciasse il cielo - dal 9 novembre

Dal 2021 a oggi, Blanco ha segnato come pochi altri giovani artisti la musica pop italiana. E adesso arriva un docufilm che racconta due anni vissuti sotto i riflettori. Il film contiene molti filmati mai visti prima, dalle sue prime apparizioni in pubblico ai viaggi che hanno ispirato il suo album “Innamorato”, fino agli stadi che hanno ospitato i suoi concerti quest’estate. Un viaggio (non solo per fan) a tu per tu con un autentico talento.

Disney+

Nuovo Santa Clause cercasi - dall’8 novembre

Seconda stagione della serie con Tim Allen che ha ripreso il ruolo di Scott Calvin, già interpretato in una serie di film. Scott è un uomo comune che si è ritrovato, suo malgrado, a diventare... Babbo Natale. Nei nuovi episodi, cercherà di coinvolgere ancora di più la sua famiglia nell’impresa, ma si dovrà scontrare con un personaggio che reclama questo ruolo...

Apple Tv+

For all mankind - dal 10 novembre

Sono passati otto anni e la colonia umana su Marte sta ampliando i suoi confini sul Pianeta Rosso. Ma le tensioni tra i residenti rischiano di mettere a repentaglio il progetto. Quarta stagione per la serie fantascientifica che immagina una storia alternativa in cui siamo già partiti per lo spazio...

Paramount+

The curse - dall'11 novembre

Avete mai visto quegli show dove i conduttori ristrutturano case malmesse trasformandole in dimore da sogno? È quello che fanno Asher e Whitney Siegel in tv, anche se la vitalità e l’ottimismo dello show nasconde sommerse tensioni familiari. Il loro successo inizia a incrinarsi quando, durante le riprese di una puntata, una bambina lancia sulla coppia una maledizione. E i due si convincono, un indizio dietro l’altro, che sia reale. Non aspettatevi la solita commedia degli equivoci: la serie è una satira bruciante e ricca di inquietudine, che può contare sulla performance di Emma Stone, premio Oscar per “La la land”.

La playlist

La Sicilia nelle serie

Mentre I leoni di Sicilia primeggia su Disney+, riscopriamo alcune serie ambientate nella bellissima isola.

Màkari - Visto che “Il commissario Montalbano” al momento non è disponibile in streaming, rivediamo su RaiPlay la fiction con Claudio Gioè, che ripartirà prestissimo su Rai1.

- Visto che “Il commissario Montalbano” al momento non è disponibile in streaming, rivediamo su la fiction con Claudio Gioè, che ripartirà prestissimo su Rai1. Incastrati - Per due stagioni, Ficarra e Picone hanno raccontato la storia di una coppia di malcapitati, finiti nelle spire della mafia. Si possono vedere entrambe su Netflix .

- Per due stagioni, Ficarra e Picone hanno raccontato la storia di una coppia di malcapitati, finiti nelle spire della mafia. Si possono vedere entrambe su . The white lotus - La seconda stagione dell’acclamata serie americana si svolge in Sicilia, più in particolare in un resort di lusso. Su Now .

- La seconda stagione dell’acclamata serie americana si svolge in Sicilia, più in particolare in un resort di lusso. Su . The bad guy - La mafia non era mai stata raccontata così in una serie! Il cast è guidato da un favoloso Luigi Lo Cascio. Su Prime Video.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Una famiglia vincente - Will Smith è un portento come papà delle sorelle Williams, future regine del tennis.

- Will Smith è un portento come papà delle sorelle Williams, future regine del tennis. Sorella morte - Truculento horror spagnolo diretto da un maestro di questo genere, Paco Plaza.

- Truculento horror spagnolo diretto da un maestro di questo genere, Paco Plaza. Il talento di Mr. C - Un irresistibile Nicolas Cage nei panni di... se stesso, alle prese con un “pericoloso” fan.

- Un irresistibile Nicolas Cage nei panni di... se stesso, alle prese con un “pericoloso” fan. Come pecore in mezzo ai lupi - Sorprendente noir italiano con Isabella Ragonese, duro e senza compromessi.

- Sorprendente noir italiano con Isabella Ragonese, duro e senza compromessi. Pain hustlers - Emily Blunt guida il cast di un film tra dramma e commedia tratto da una storia vera.

Prime Video

Lo sguardo di Satana - È il remake del mitico “Carrie” con Chloë Grace Moretz e la “mamma” Julianne Moore.

- È il remake del mitico “Carrie” con Chloë Grace Moretz e la “mamma” Julianne Moore. Downton Abbey II - Una nuova era - Nel secondo film continuano le storie di una delle serie tv britanniche più amate.

- Una nuova era - Nel secondo film continuano le storie di una delle serie tv britanniche più amate. DC League of super-pets - Stavolta ad avere i superpoteri sono... amici a quattro zampe.

- Stavolta ad avere i superpoteri sono... amici a quattro zampe. La vendetta di Carter - Una delle interpretazioni più efficaci di Sylvester Stallone.

- Una delle interpretazioni più efficaci di Sylvester Stallone. Vita da strega - Nicole Kidman fantastica fattucchiera nel film ispirato a una storica sitcom.

Now