Da “Summer Job” a “Il mistero dei templari”, i nuovi film e serie tv della settimana

I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 14 al 20 dicembre su Netflix, Prime Video, Disney+, Now e Paramount+.

Netflix

Summer Job - dal 16 dicembre

Immaginate di prendere i ragazzi più viziati, pigri e svogliati d’Italia e costringerli a lavorare. Che cosa succederebbe? È quello che potrete scoprire guardando “Summer job”, il primo reality italiano originale di Netflix (disponibile sulla piattaforma dal 16 dicembre). Ecco come funziona: dieci concorrenti sui 20 anni (e fan della nullafacenza) arrivano in una lussuosa villa in Messico con la convinzione di partecipare a un reality show tutto feste e relax. Dopo una prima nottata di baldoria, l’attrice Matilde Gioli (al debutto come conduttrice tv) li mette di fronte a una dura realtà: per permettersi questa vacanza da sogno dovranno fare qualcosa di impensato, cioè lavorare.

Sonic Prime - dal 15 dicembre

In questa nuova serie animata pensata per i bambini dai 6 agli 11 anni (ma anche per i fan della saga) ritroviamo il famoso riccio blu dei videogame.

Who killed Santa? - dal 15 dicembre

Avete mai visto su Netflix la serie “Murderville”? È la parodia di un giallo ma con una particolarità: buona parte di quello che accade è improvvisato dagli attori. Questo è un episodio speciale realizzato per Natale.

The recruit - dal 16 dicembre

Noah Centineo, idolo delle teenager per i molti film romantici da lui interpretati, è la star di una serie di spionaggio: è un avvocato della Cia che si trova invischiato in un losco affare.

Bardo, la cronaca falsa di alcune verità - dal 16 dicembre

Il nuovo film di Alejandro González Iñárritu (regista da Oscar di “Birdman” e “Revenant”) è la storia autobiografica di un regista che torna nel suo paese Natale.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Mercoledì - Perspicace, sarcastica e… un po' inquietante, Mercoledì Addams indaga su una serie di omicidi mentre conosce nuovi amici e rivali alla Nevermore Academy. Odio il Natale - Un'infermiera single mente alla famiglia sostenendo di avere un fidanzato e ora deve riuscire a trovare un partner prima di Natale, cioè entro 24 giorni. Harry & Meghan - In questa docuserie Harry e Meghan raccontano in prima persona il loro percorso complicato, dalle fasi di corteggiamento fino al ritiro dalla vita di corte. L'estate in cui imparammo a volare - Le amiche Tully e Kate si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni. 1899 - Alcuni eventi misteriosi modificano la rotta di una nave di migranti diretta a New York nel 1899, portando i passeggeri perplessi di fronte a un enigma spiazzante.

Prime Video

This is the year - dal 15 dicembre

Un omaggio alle commedie americane degli Anni 80, ma con il linguaggio e le tematiche di oggi: questo è “This is the year”, film inedito del 2020 che arriva il 15 dicembre su Prime Video. Il protagonista di questa storia è Josh, uno studente liceale che parte per un indimenticabile viaggio con gli amici per vedere una delle sue band preferite che si esibirà a un festival musicale. Ma vorrebbe anche conquistare la ragazza dei suoi sogni. Tra i produttori del film c’è pure Selena Gomez.

Nanny - dal 16 dicembre

Una donna emigrata dal Senegal accetta un lavoro come baby sitter per una ricca coppia newyorkese. Ma è solo l’inizio di un incubo in questo inquietante horror psicologico inedito.

Fringe - dal 15 dicembre

Finalmente possiamo rivedere in streaming le cinque stagioni di questa splendida serie con Anna Torv, Joshua Jackson e John Noble dove si indaga sul confine tra soprannaturale e scienza, scoprendo l’esistenza di mondi finora impensabili.

Disney+

Il mistero dei templari - dal 14 dicembre

Vi ricordate “Il mistero dei templari”, film del 2004 con Nicholas Cage nei panni di un archeologo avventuriero? Su Disney+ vi aspetta una nuova caccia al tesoro in “Il mistero dei templari - La serie”, disponibile dal 14 dicembre con un episodio ogni settimana. La protagonista è Jess (Lisette Olivera), una ragazza con la passione per gli enigmi. Un giorno uno strano sconosciuto le dà un indizio su un tesoro che sembra essere collegato a suo padre, morto diversi anni prima. Insieme con i suoi amici si lancia così in una missione rocambolesca tra monumenti americani, complessi rompicapo e cacciatori di tesori (come Billie, trafficante di reperti interpretata da Catherine Zeta-Jones).

The patient - dal 14 dicembre

Alan Strauss (Steve Carell) è uno psicologo in lutto per la recente scomparsa della moglie che prende in cura un certo Sam Fortner. Ma l’uomo si rivela un serial killer che cerca di frenare i suoi istinti omicidi. La miniserie, ideata da Joe Weisberg (creatore di “The Americans”), è un thriller psicologico in dieci episodi che scava negli abissi dell’animo umano.

Le pupille - dal 16 dicembre

L’acclamata regista Alice Rohrwacher ha realizzato questo cortometraggio “natalizio”, prodotto da Alfonso Cuarón e applaudito a Cannes. Giovanissime protagoniste sono le alunne di un collegio religioso, la cui fantasia prende vita.

Now

Artisti del panettone - dal 19 dicembre

Le feste di Natale sono più dolci su Now (e Sky) con “Artisti del panettone”, dove i migliori pasticcieri d’Italia si sfidano nella creazione di torte e dessert natalizi, ispirati dal più famoso: il panettone artigianale. Al timone, per la prima volta, Chiara Maci, conduttrice e scrittrice, che li seguirà i durante la preparazione, con spunti per realizzare un dolce degno della tradizione. «Cercherò di alleggerire e di semplificare il linguaggio, in modo da poter subito sperimentare da casa» racconta. «Il dolce che mi ha incuriosito di più? La barbajada…». In ogni puntata Luigi Biasetto, vincitore della passata edizione, condividerà alcuni dei suoi segreti sulla preparazione del panettone.

Lionsgate+

Quello che non ci siamo detti - dal 15 dicembre

Nei primi mesi del 2023 il servizio in streaming Lionsgate+ (prima noto come StarzPlay) chiuderà nel nostro Paese. Ma non prima di aver proposto un titolo da non perdere e che avrete il tempo di vedere durante il periodo natalizio. “Quello che non ci siamo detti” è una curiosa serie basata sul best seller di Marc Levy (pubblicato da Rizzoli). Protagonista è una donna che, alla vigilia delle nozze, scopre che il padre, con cui aveva un pessimo rapporto, è morto. Ma le ha lasciato in dono un robot con le sue fattezze (Jean Reno) grazie al quale potranno comunicare.

La playlist

Amiche per la pelle

L’estate in cui imparammo a volare su Netflix è un grande successo. E in passato tante altre serie hanno celebrato l’amicizia femminile. Come...

Sex and the city - Quattro amiche a New York hanno fatto epoca cambiando il modo in cui si parla di sesso in televisione. Le sei stagioni si possono rivedere su Now .

- Quattro amiche a New York hanno fatto epoca cambiando il modo in cui si parla di sesso in televisione. Le sei stagioni si possono rivedere su . Orange is the new black - Per sette stagioni abbiamo seguito le disavventure di un gruppo di carcerate. Molto commovente. È su Netflix .

- Per sette stagioni abbiamo seguito le disavventure di un gruppo di carcerate. Molto commovente. È su . Girls - Un gruppo di ragazze affronta l’età adulta in una serie che ha raccontato come poche altre i giovani degli “Anni 10”. Sei stagioni su Now .

- Un gruppo di ragazze affronta l’età adulta in una serie che ha raccontato come poche altre i giovani degli “Anni 10”. Sei stagioni su . The bold type - Sutton, Kat e Jane sono tre amiche che lavorano per una rivista femminile di New York. Quattro stagioni su Netflix , Prime Video e Now .

- Sutton, Kat e Jane sono tre amiche che lavorano per una rivista femminile di New York. Quattro stagioni su , e . Una mamma per amica - Madre e figlia possono essere amiche? Ce lo raccontano le sette stagioni (più una) di questo gioiello. Su Netflix .

- Madre e figlia possono essere amiche? Ce lo raccontano le sette stagioni (più una) di questo gioiello. Su . Glow - I legami (e anche le rivalità) qui nascono... sul ring del wrestling femminile. Tre stagioni da scoprire su Netflix .

- I legami (e anche le rivalità) qui nascono... sul ring del wrestling femminile. Tre stagioni da scoprire su . Grace and Frankie - Jane Fonda e Lily Tomlin fanno amicizia quando i rispettivi coniugi si dichiarano gay e innamorati. Sette strepitose stagioni su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Mio fratello rincorre i dinosauri - Sorprendente commedia con Alessandro Gassmann.

- Sorprendente commedia con Alessandro Gassmann. La matassa - Uno dei film più spassosi e intelligenti di Ficarra & Picone.

- Uno dei film più spassosi e intelligenti di Ficarra & Picone. Il piccolo yeti - Un cartoon per tutti, già amatissimo dai bambini.

- Un cartoon per tutti, già amatissimo dai bambini. L’amante di lady chatterley - Sensuale nuova versione di un capolavoro letterario.

- Sensuale nuova versione di un capolavoro letterario. Sr. - Robert Downey Jr. racconta la vita e la carriera di suo padre.

- Robert Downey Jr. racconta la vita e la carriera di suo padre. The souvenir - Acclamato dramma per chi ama il cinema d’autore (anzi d’autrice: è di Joanna Hogg).

Prime Video

Ritorno al presente - Film italiano inedito con Stefano Fresi alle prese con una strana amnesia.

- Film italiano inedito con Stefano Fresi alle prese con una strana amnesia. Lara Croft: Tomb raider - Come dimenticare Angelina Jolie eroina da videogame?

- Come dimenticare Angelina Jolie eroina da videogame? Burn after reading - Un film scatenato dei fratelli Coen da riscoprire, con un Brad Pitt da applausi.

- Un film scatenato dei fratelli Coen da riscoprire, con un Brad Pitt da applausi. La ragazza del treno - Emily Blunt è protagonista di questo thriller tratto da un romanzo vendutissimo.

- Emily Blunt è protagonista di questo thriller tratto da un romanzo vendutissimo. Play time - Riscopriamo l’arte e il genio del grande Jacques Tati.

Disney+

Avatar - In attesa del sequel, che arriva prima di Natale nelle sale, rivediamo il film dei record.

- In attesa del sequel, che arriva prima di Natale nelle sale, rivediamo il film dei record. Omicidio nel West End - Divertente giallo britannico con Sam Rockwell, uscito da poco nelle sale. Da non perdere.

- Divertente giallo britannico con Sam Rockwell, uscito da poco nelle sale. Da non perdere. Elton John live - È il film-concerto che racconta l’ultima tappa del tour di Elton in uno stadio di Los Angeles.

- È il film-concerto che racconta l’ultima tappa del tour di Elton in uno stadio di Los Angeles. In & on itself - Uno spettacolo di magia che diventa una riflessione su quello che ci rende umani. Curioso.

Now