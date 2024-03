Da “Supersex” a “Ricky Stanicky”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video e AppleTv+

Cosa vedere dal 6 al 12 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Alessandro Borghi nei panni di Rocco Siffredi in "Supersex" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 6 al 12 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Supersex - dal 6 marzo

L'incredibile ascesa di un semplice ragazzo della provincia abruzzese diventato una star del cinema porno nel giro di pochi anni. La storia di Rocco Tano, conosciuto col nome d’arte di Rocco Siffredi (Alessandro Borghi), liberamente ispirata al suo percorso. La sua famiglia, le origini, il rapporto con l’amore diventano un racconto che parte dall’infanzia a Ortona (CH) ed esplora il legame stretto con Tommaso (Adriano Giannini), il più grande e coraggioso dei suoi fratelli, e il rapporto con l’amore attraverso la figura di Lucia (Jasmine Trinca), che rappresenta la sintesi delle donne che Siffredi ha amato.

Full swing - Una stagione di golf - dal 6 marzo

Seconda stagione per questa docuserie che segue un gruppo di golfisti durante una stagione di gare, e non soltanto sul “green”...

Studio 666 - dal 9 marzo

Lo sapevate che i Foo Fighters hanno girato un film? Con il consueto mix di energia rock e ironia, la grande band deve vedersela con forze demoniache...

The gentlemen - dal 7 marzo

Dopo aver girato il film omonimo con Matthew McConaughey, il regista Guy Ritchie ha deciso di espanderne la storia in questa serie spin-off in otto episodi con Theo James.

Damsel - dall’8 marzo

Millie Bobby Brown, la Undici di “Stranger things”, è la star di questo film fantasy dove la sposa di un principe viene offerta in sacrificio a un drago.

Das signal - Segreti dallo spazio - dal 7 marzo

La scomparsa di un’astronauta dà il via alle ricerche dei familiari, che rischiano di svelare incredibili misteri. Miniserie tedesca in quattro episodi.

The young royals - dall’11 marzo

Si conclude con la terza stagione la serie sul principe Wilhelm e sul collegio di Hillserska. Per assistere all’episodio finale, però, bisognerà aspettare il 18 marzo.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Nuova Scena - In questo rap show Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain vanno in cerca della nuova superstar della scena italiana partendo dalle strade di Roma, Napoli e Milano. Resident Alien - Un medico di provincia nasconde la sua identità extraterrestre e la sua missione segreta confondendosi tra gli umani, mentre cerca di ritrovare l'astronave perduta. Furies - Una giovane donna determinata a vendicare la morte del padre finisce nella rete della Furia, la giustiziera della malavita parigina. Avatar - La leggenda di Aang - Un ragazzo noto come l'Avatar deve imparare a controllare i poteri dei quattro elementi per salvare un mondo in guerra e combattere un nemico spietato deciso a fermarlo. Fabrizio De André - Principe libero - Il cantante Fabrizio De André conquista il cuore degli italiani con le sue canzoni. Ma la fama ha un prezzo: è vittima con la compagna Dori Ghezzi di un brutto episodio criminale.

Prime Video

Ricky Stanicky: l'amico immaginario - dal 7 marzo

La storia è quella di tre amici buontemponi (Jermaine Fowler, Zac Efron e Andrew Santino) che da anni, per coprire una serie di scappatelle, evocano l’amico immaginario Ricky Stanicky. Ma quando devono esibirlo in carne e ossa agli insospettiti parenti e conoscenti assoldano uno scadente imitatore di celebrità (John Cena).

Disney+

Morte e altri dettagli - dal 5 marzo

Ha un’intrigante atmosfera cinematografica e contiene tutti gli ingredienti tipici del giallo classico inglese e la trama ricorda i casi degni di Hercule Poirot, detective nato dalla penna di Agatha Christie. La protagonista è l’affascinante ma irrequieta Imogene Scott, interpretata da Violett Beane, principale indiziata in un misterioso omicidio commesso su un transatlantico nel Mediterraneo.

Extraordinary - dal 6 marzo

Continua nella seconda stagione il viaggio verso l’età adulta di quattro ragazzi con i superpoteri: Carrie e Kash riallacciano il loro rapporto platonico, Jizzlord tenta di scoprire il suo obiettivo nella vita e Jen vuole migliorare sé stessa.

Queens: Le regine della natura - dal 5 marzo

Debutta la serie targata National Geographic in sette episodi sul mondo degli animali attraverso le sue “matriarche”: dalle pacifiche bonobo del Congo alle potenti elefantesse della Savana. In inglese, la voce narrante è di Angela Bassett.

I Simpson - dal 6 marzo

L’ironica serie animata creata da Matt Groening non finisce mai di divertire. In questa 34a stagione torna una vecchia fiamma di Marge, l’istruttore di bowling Jacques, che in passato aveva messo in crisi il suo matrimonio con Homer.

Paramount+

Thunderman - Il ritorno - dal 7 marzo

I supereroi di questa serie, i Thunderman, tornano a vivere nella loro città d’origine, Hiddenville, dove si dividono tra vita quotidiana e lotta contro nuovi e cattivissimi nemici.

Now

Mio padre è un sicario - dal 6 marzo

Quasi irriconoscibile con capelli lunghi e barba incolta, Nicolas Cage è Matt, all’apparenza un tranquillo signore in pensione che torna a lavorare per salvare la figlia Ashley e la nipote Sarah da un brutto giro di affari. Che lavoro fa, Matt? È un sicario dei più spietati, fatto che coglie alla sprovvista la stessa Ashley.

Pechino Express - dal 7 marzo

Costantino della Gherardesca e Fru guidano i viaggiatori di questo show, alle prese con sfide tra Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Primadonna - dall’8 marzo

Per la Giornata internazionale per i diritti della donna, nel film Claudia Gusmano è Lia, che combatte contro pregiudizi e ignoranza.

RaiPlay

Adolfo - dal 9 marzo

Hugo (Juan Daniel Garcia Treviño) in una notte strana incontra Momo; insieme tirano l’alba cercando di trovare una casa per Adolfo, il cactus di Hugo. Primo film per la regista Sofía Auza.

La playlist

Cartoni da cantare

Il cartone-musical Hazbin Hotel è un grande successo su Prime Video. Ecco altre serie animate dove si canta e si balla...

Central Park - Al centro della bella serie dall’autore di “Bob’s Burgers” c’è una famiglia che vive al centro del grande parco newyorkese. Le canzoni sono favolose. Sono tre stagioni, si vedono su Apple Tv+ .

- Al centro della bella serie dall’autore di “Bob’s Burgers” c’è una famiglia che vive al centro del grande parco newyorkese. Le canzoni sono favolose. Sono tre stagioni, si vedono su . Phineas e Ferb - Le quattro stagioni raccontano di due fratellastri inventori di cose assurde. Il tutto a ritmo di musica. Su Disney+ .

- Le quattro stagioni raccontano di due fratellastri inventori di cose assurde. Il tutto a ritmo di musica. Su . La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel - Dopo il celeberrimo film vennero prodotte tre stagioni dove proseguono le avventure di Ariel. Sono su Disney+ .

- Dopo il celeberrimo film vennero prodotte tre stagioni dove proseguono le avventure di Ariel. Sono su . Aggretsuko - La serie giapponese non è proprio un musical, ma le canzoni (metal!) sono importantissime per Retsuko, un panda rosso. Cinque stagioni su Netflix .

- La serie giapponese non è proprio un musical, ma le canzoni (metal!) sono importantissime per Retsuko, un panda rosso. Cinque stagioni su . Scott Pilgrim: La serie - Il cartoon, ispirato a un fumetto (e a un film) di culto, ruota intorno (anche) ai membri di una giovane rock band canadese. Si vede su Netflix .

- Il cartoon, ispirato a un fumetto (e a un film) di culto, ruota intorno (anche) ai membri di una giovane rock band canadese. Si vede su . La serie di Cuphead! - Le canzoni di questa serie animata sono assurde e surreali come i suoi buffi protagonisti. Tre stagioni su Netflix .

- Le canzoni di questa serie animata sono assurde e surreali come i suoi buffi protagonisti. Tre stagioni su . Rapunzel: La serie - Sono tutte da cantare le tre stagioni che continuano a narrare le vicende della principessa di “Rapunzel”. Su Disney+.

Netflix

Un mondo sotto social - Risate scacciapensieri con il secondo film del duo comico “I soldi spicci”.

- Risate scacciapensieri con il secondo film del duo comico “I soldi spicci”. Non mi uccidere - Alice Pagani è la protagonista dell’intenso film di Andrea De Sica (nipote di Christian).

- Alice Pagani è la protagonista dell’intenso film di Andrea De Sica (nipote di Christian). Piccoli brividi - Film del 2015 ispirato ai libri per ragazzi, da cui è stata tratta anche una serie di successo.

- Film del 2015 ispirato ai libri per ragazzi, da cui è stata tratta anche una serie di successo. Mea culpa - Kelly Rowland, ex voce delle Destiny’s Child con Beyoncé, recita in questo thriller.

- Kelly Rowland, ex voce delle Destiny’s Child con Beyoncé, recita in questo thriller. Dalla mia finestra: guardando te - Terzo capitolo di una romantica saga che ha conquistato il pubblico.

Prime Video

American fiction - È uno dei nominati all’Oscar come Miglior film, ma nelle sale non è uscito. Si può vedere su Prime Video.

- È uno dei nominati all’Oscar come Miglior film, ma nelle sale non è uscito. Si può vedere su Prime Video. 24 ore - Charlize Theron è affiancata da Courtney Love (leader della band Hole, ex moglie di Kurt Cobain). Una curiosità.

- Charlize Theron è affiancata da Courtney Love (leader della band Hole, ex moglie di Kurt Cobain). Una curiosità. L’ultima legione - Azione e intrighi nella Roma del quinto secolo dopo Cristo.

- Azione e intrighi nella Roma del quinto secolo dopo Cristo. Le ricette della signora Toku - La tenera storia di un negozio di dolci giapponesi.

- La tenera storia di un negozio di dolci giapponesi. Non è mia figlia - Sydney Sweeney, star del film-fenomeno “Tutti tranne te”, qui era ancora giovanissima.

Now