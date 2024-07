Da “Svaniti nella notte” a “Descendants: L’ascesa di Red”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 10 al 16 luglio su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "Descendants: L’ascesa di Red" su Disney+ Redazione Sorrisi







Netflix

Svaniti nella notte - dall'11 luglio

Protagonisti sono Riccardo Scamarcio e Annabelle Wallis, rispettivamente Pietro ed Elena, una coppia in crisi: lei è una psichiatra americana trasferitasi in Puglia, a Bari, per amore di lui. Pietro è un uomo dal passato burrascoso ma al momento “ripulito”. Insieme hanno avuto due bambini e il loro affidamento è causa di grandi litigi. Una notte accade il peggio: i due piccoli scompaiono all’improvviso nella masseria in cui abitano. Li ritroveranno?

Vikings Valhalla 3 - dall’11 luglio

Gli eroi dell’epoca vichinga si affrontano nel duello finale: questa è la terza e ultima stagione della saga con Sam Corlett nei panni di Leif Erikson.

Exploding kittens - dal 12 luglio

In questa serie animata (ma non per bambini!) Dio e la sua nemica (la figlia di Satana) si spostano sulla Terra e litigano nei panni di gatti parlanti.

Receiver - dal 10 luglio

Una serie tutta sportiva per gli appassionati dell’NFL, la Lega di football americano. Ogni episodio racconta un giocatore.

M3gan - dal 9 luglio

Film horror in cui la bambola M3gan viene programmata per tenere compagnia alla ragazzina Cady (Violet McGraw. Ma non tutto va per il verso giusto.

The boyfriend - dal 9 luglio

Un reality show giapponese sbarca in piattaforma. I protagonisti sono ragazzi che lavorano e vivono insieme in una casa in riva al mare. Obiettivo: fare nuove conoscenze e dar vita a relazioni sentimentali.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Supacell - Per salvare la donna che ama, un uomo deve riunire cinque persone comuni dotate di poteri straordinari che vivono nel Sud di Londra. La passione turca - Un'appassionante storia d'amore sconvolge la vita di una professoressa dopo che si trasferisce a Istanbul e lega con un misterioso mercante d'arte. The Rookie - Un uomo di 45 anni decide di perseguire il sogno di diventare poliziotto dopo un incidente che gli cambia la vita… ma dovrà dimostrare ai suoi superiori di essere all'altezza. The Man with 1000 Kids - Alcune famiglie scoprono che l'uomo carismatico a cui si erano affidate ha donato lo sperma per concepire centinaia o forse migliaia di altri bambini in tutto il mondo. Una parte di me - Per un raro fenomeno, una donna resta incinta di due gemelli da due uomini diversi. Con il passare del tempo fa di tutto per tenere unita la famiglia… e i segreti ben nascosti.

Prime Video

Sausage Party: Cibopolis - dall'11 luglio

Audace, irriverente e molto divertente. Basata sul film d’animazione in 3D del 2016 “Sausage Party - Vita segreta di una salsiccia”, la serie per adulti in otto episodi segue le avventure dei würstel Frank e Barry, del panino Brenda e del bagel Sammy mentre cercano di ricostruire la loro società di alimenti. E promette di suscitare tante risate (e qualche scandalo) in un nuovo viaggio selvaggio attraverso un mondo fatto di cibo animato.

Disney+

Descendants: L’ascesa di Red - dal 12 luglio

La magica terra di Auradon è in pericolo. Un evento traumatico del passato rischia di provocare un disastro irreparabile. Tocca a Chloe (Malia Baker), figlia di Cenerentola, e a Red (Kylie Cantrall), figlia della Regina di cuori, evitare che ciò accada. Il film è un vero e proprio viaggio nel tempo. Le due ragazze infatti, che non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra, mettono da parte i dissapori per una missione più grande: salvare il loro mondo.

Under the bridge - dal 10 luglio

Il pericolo si nasconde ovunque, anche dove nessuno se lo aspetta. Lo dimostra questa serie thriller in otto episodi basata sull’omonimo libro di Rebecca Godfrey. Al centro c’è una drammatica storia vera avvenuta in Canada nel 1997: quella dell’omicidio di Reena Virk (l’attrice Vritika Gupta), una ragazza 14enne uscita per andare a una festa ma mai tornata a casa. Attraverso gli occhi di una giornalista e di un’agente di polizia si ripercorre l’intera vicenda fatta di bullismo, violenze, verità sorprendenti e tanta oscurità.

Apple Tv+

Sunny - dal 10 luglio

La vita di Suzie (Rashida Jones), americana trapiantata a Kyoto, viene sconvolta quando il marito e il figlio scompaiono in un inspiegabile incidente aereo. Per riempire il grande vuoto, le viene donato Sunny, un robot domestico di ultima generazione. Dopo aver messo faticosamente da parte remore e titubanze, tra loro nasce una sorprendente amicizia.

Essere Ben - dal 12 luglio

Cosa significa essere un adolescente con i superpoteri? In questa nuova serie in dieci episodi, Ben Vasani (Lucian-River Chauhan) non solo deve affrontare bulli, cotte e balli scolastici, ma compie anche un importante viaggio alla scoperta di sé stesso e delle proprie capacità. Parola d’ordine? Accettazione.

Paramount+

Mean girls - dal 9 luglio

In questo musical (nuova versione del film del 2004 con Lindsay Lohan), la protagonista è Cady Heron (Angourie Rice) che arriva in una nuova scuola e viene inizialmente ben accettata da un gruppo elitario, le “Plastics”. Fino a che... non si innamora dell’ex fidanzato di una di loro. E iniziano i guai.

Now

The golden boy - dal 12 luglio

Conoscete la storia del pugile Oscar De La Hoya? Bello e tormentato, è stato fin da giovanissimo un campione di boxe, vincitore di tanti titoli, tra cui un Oro olimpico. Per il suo carisma è considerato un eroe dalla comunità messicano-statunitense di Los Angeles. Una vita affascinante, la sua.

La playlist

Antologia Eddie Murphy

Eddie Murphy torna su Netflix con un altro capitolo di Un piedipiatti a Beverly Hills. Ecco dove vederlo in azione.

Un piedipiatti a Beverly Hills 2, 3 e 4 - Altri casi risolti dal poliziotto di Detroit “trapiantato” a Beverly Hills. Su Netflix .

- Altri casi risolti dal poliziotto di Detroit “trapiantato” a Beverly Hills. Su . Dolemite is my name - Eddie Murphy è un aspirante comico nella Los Angeles degli Anni 70. Su Netflix .

- Eddie Murphy è un aspirante comico nella Los Angeles degli Anni 70. Su . You people - L’attore in una versione “glaciale” è un padre rigido alle prese con un futuro genero. Su Netflix .

- L’attore in una versione “glaciale” è un padre rigido alle prese con un futuro genero. Su . Il principe cerca figlio - Dopo 30 anni, Re Akeem torna a New York per portare a Zamunda suo figlio. Su Prime Video .

- Dopo 30 anni, Re Akeem torna a New York per portare a Zamunda suo figlio. Su . Il dottor Dolittle 1 e 2 - Il dottor John Dolittle scopre di parlare con gli animali: esilarante. Su Disney+.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

A family affair - Commedia con protagonisti Nicole Kidman e Zac Efron.

- Commedia con protagonisti Nicole Kidman e Zac Efron. Il grande giorno - Aldo Giovanni e Giacomo alle prese con un matrimonio.

- Aldo Giovanni e Giacomo alle prese con un matrimonio. Bodies bodies bodies - Ricchi e annoiati, si trovano in una villa... Che succederà?

- Ricchi e annoiati, si trovano in una villa... Che succederà? Io, noi e Gaber - Ritratto del genio di Gaber firmato da Riccardo Milani.

- Ritratto del genio di Gaber firmato da Riccardo Milani. Caccia all’uomo - Una serie di interviste ripercorre l’inseguimento durato decenni dell’assassino Cesare Battisti.

Prime Video

Demeter: Il risveglio di Dracula - Un horror che racconta un mistero del mare di fine ‘800.

- Un horror che racconta un mistero del mare di fine ‘800. Operazione Kandahar - Un agente della Cia sotto copertura deve salvare la pelle.

- Un agente della Cia sotto copertura deve salvare la pelle. Fear the night - Una veterana della guerra in Iraq al lavoro anche al matrimonio della sorella.

- Una veterana della guerra in Iraq al lavoro anche al matrimonio della sorella. Gli addestratori - Lillo apre una scuola di addestramento... per amore.

Disney+

Omen - Un horror in cui una donna scopre l’origine del male.

Apple Tv+

Fancy dance - Una donna (Lily Gladstone) e la nipote si trovano unite dopo una tragedia in famiglia.

RaiPlay