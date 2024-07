Da “Taylor Swift vs Scooter Braun” a “Gentleman Jack”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 31 luglio al 6 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now Taylor Swift Credit: © Getty Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Come uccidono le brave ragazze - dal 1° agosto

Basata sull’omonimo romanzo giallo scritto da Holly Jackson, la serie mette al centro le indagini, le scoperte e, soprattutto, le intuizioni della coraggiosa Pip Fitz-Amobi, determinata a fare luce su un tragico fatto avvenuto cinque anni prima: l’omicidio della sua compagna di scuola Andie Bell, studentessa di appena 17 anni. Nonostante per tutti il caso sia ormai chiuso e archiviato, per Pip c’è qualcosa che non quadra. Non crede assolutamente che ad aver ucciso la ragazza sia stato il fidanzato, Ravi Singh (l’attore Zain Iqbal), come sostenuto dalla polizia e dall’intera comunità.

Saving Bikini Bottom - dal 2 agosto

Quando Bikini Bottom e altri amici vengono prelevati dall’oceano e portati in un centro di biologia marina, SpongeBob e Sandy corrono a salvarli... volando.

Supereroi - dal 1° agosto

Alessandro Borghi e Jasmine Trinca sono una splendida coppia che resiste al tempo, in questa commedia sentimentale diretta da Paolo Genovese.

Unstable 2 - dal 1° agosto

L’eccentrico Ellis (Rob Lowe) presenta numerosi giochi mentali al figlio Jackson (John Owen Lowe). Il primo è un genio della scienza: il figlio sarà all’altezza?

Black Adam - dal 1° agosto

Migliaia di anni dopo essere stato dotato di incredibili super poteri dagli dei, e per questo imprigionato, Black Adam (Dwayne Johnson) viene finalmente liberato. Lo scontro con la realtà, nel bene e nel male, è inevitabile.

Mountain Queen - dal 31 luglio

Documentario sulla incredibile storia vera di Lhakpa Sherpa, scalatrice nepalese da record che per ben dieci volte ha toccato la vetta del monte Everest.

Prime Video

Batman: Caped Crusader - dal 1° agosto

Una nuova versione animata della saga di Batman, con la quale si torna a vedere come la corruzione dilaghi in città, come il supereroe vestito da pipistrello intervenga a dare una mano (pur inviso in un primo momento al capitano di polizia), come si comporti nella quotidianità il suo “alter ego” Bruce Wayne.

Disney+

Star Wars - I corti di Young Jedi Adventures - dal 2 agosto

Arrivano i nuovi corti della serie animata in cui i giovani Jedi Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs studiano come diventare Jedi adulti, sperimentando varie tecniche e arti marziali in giro per la galassia.

Apple Tv+

Las azules - dal 31 luglio

Messico, 1971. Per la prima volta nella Storia, quattro donne entrano a far parte del corpo di polizia. Presto però scoprono che la loro assunzione è solo una trovata pubblicitaria per distrarre l’opinione pubblica dalle indagini infruttuose su un serial killer. Allora decidono che saranno loro a risolvere il caso. E non è tutta finzione: si ispira a una storia vera.

Now

Gentleman Jack - dal 31 luglio

Anne Lister è stata un’imprenditrice e proprietaria terriera inglese del 1800, famosa per i suoi diari. Proprio i suoi scritti hanno ispirato la serie, la cui seconda e ultima stagione è ora disponibile. Anne è famosa anche per il suo matrimonio con Ann Walker: la loro fu la prima unione ufficiale tra due donne nella Storia britannica. In questi nuovi episodi esploriamo la vita coniugale di Anne e Ann, dopo il loro matrimonio nel finale della prima stagione. La decisione di mostrarsi in pubblico senza riserve rischierà di portare scompiglio nell’alta società.

Discovery+

Taylor Swift vs Scooter Braun - dal 1° agosto

La docuserie ripercorre la saga che ha rivoluzionato il mondo della discografia. Tutto ha inizio nel 2019, quando Scooter Braun acquista la Big Machine Records, etichetta discografica che pubblica i primi sei album di Taylor Swift. Con questa operazione, l’imprenditore rileva i diritti del catalogo della popstar. L’accordo diventa un vero e proprio caso mediatico. La cantante sembra non avere voce in capitolo, sostiene infatti di non essere stata messa nelle condizioni di riscattare la propria musica, finendo per arricchire un imprenditore estraneo al suo lavoro. Attraverso interviste inedite ad avvocati, giornalisti e persone vicine a Swift e Braun, la docuserie alimenta il dibattito sullo sfruttamento delle artiste femminili nell’industria dello spettacolo.

La playlist

Storie di cronaca italiana

Di Il caso Yara su Netflix si parla molto. Ecco altre serie tv e docufiction su vicende tragiche del nostro Paese.

Vatican girl - Il mistero irrisolto di Emanuela Orlandi. Quattro episodi su Netflix .

- Il mistero irrisolto di Emanuela Orlandi. Quattro episodi su . Marta - La storia della studentessa Marta Russo, uccisa alla Sapienza di Roma nel 1997. Documentario su Netflix .

- La storia della studentessa Marta Russo, uccisa alla Sapienza di Roma nel 1997. Documentario su . Alfredino - La terribile fine di Alfredino Rampi (1981), seguita da tutta Italia. Su RaiPlay e Now .

- La terribile fine di Alfredino Rampi (1981), seguita da tutta Italia. Su e . Sanpa - Un occhio critico dentro alla comunità di recupero di tossicodipendenti di San Patrignano. Su Netflix .

- Un occhio critico dentro alla comunità di recupero di tossicodipendenti di San Patrignano. Su . Amanda Knox - Un omicidio visto dalla condannata (poi assolta) protagonista. Su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Find me falling - Un cantante fugge a Cipro per ricaricare le energie. E lì trova compagnia...

- Un cantante fugge a Cipro per ricaricare le energie. E lì trova compagnia... Babylon - Mirabolante film di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad Pitt e altre star.

- Mirabolante film di Damien Chazelle con Margot Robbie, Brad Pitt e altre star. L’immensità - Anni 70: una donna spagnola (Penélope Cruz) e la figlia sono unite contro i pregiudizi. Regia di Emanuele Crialese.

- Anni 70: una donna spagnola (Penélope Cruz) e la figlia sono unite contro i pregiudizi. Regia di Emanuele Crialese. Skywalkers - Un documentario adrenalinico per chi non soffre di vertigini.

- Un documentario adrenalinico per chi non soffre di vertigini. Ricchi a tutti i costi - Commedia con Christian De Sica e Angela Finocchiaro, tutta da ridere.

Prime Video

Killers of the flower moon - L’ultimo capolavoro di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.

- L’ultimo capolavoro di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Operazione Kandahar - Un agente della Cia perennemente in fuga.

- Un agente della Cia perennemente in fuga. 57 secondi - Un film di fantascienza dove un anello porta indietro nel tempo. Con Morgan Freeman.

- Un film di fantascienza dove un anello porta indietro nel tempo. Con Morgan Freeman. Ferrari - Il regista Michael Mann dirige Adam Driver nei panni dell’imprenditore Enzo Ferrari.

Disney+

La ragazza del mare - La storia vera della prima e coraggiosa ragazza che attraversò il canale della Manica a nuoto.

- La storia vera della prima e coraggiosa ragazza che attraversò il canale della Manica a nuoto. Descendants: l’ascesa di Red - Un musical al femminile dove protagoniste sono Red (figlia della Regina di Cuori) e Chloe (figlia di Cenerentola).

Apple Tv+