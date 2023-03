Da “Ted Lasso” a “Era ora”, i nuovi film e serie tv della settimana in streaming

Cosa vedere dal 15 al 21 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 15 al 21 marzo su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now.

Netflix

Era ora - dal 16 marzo

Una commedia romantica sul valore del tempo. Il film, in arrivo su Netflix il 16 marzo, si intitola “Era ora”, è diretto da Alessandro Aronadio, con Edoardo Leo e Barbara Ronchi. Nel giorno del suo 40° compleanno, lui si presenta in ritardo alla sua festa. L’indomani si risveglia scoprendo che, dalla sera precedente, è trascorso un anno preciso. E così si ritrova al suo 41° compleanno, con la moglie Alice incinta di quattro mesi. L’uomo non riesce a capire che cosa sia avvenuto...

Hasta el cielo - La serie - dal 17 marzo

Dopo il film “Hasta el cielo” arriva la serie spagnola incentrata sul personaggio di Sole, che decide di diventare una criminale pur di prendersi cura del figlio.

L’isola e il maestro - dal 17 marzo

Una donna si trasferisce su una suggestiva isola greca per dirigere un festival, incontrando personaggi pittoreschi e, forse, un grande amore...

Tenebre e ossa - dal 16 marzo

Seconda stagione della serie fantasy tratta dai libri di Leigh Bardugo e ambientata in un immaginario impero minacciato da mostri terribili.

Noise - dal 17 marzo

In questo film thriller belga, un uomo ritorna nella sua casa di infanzia e inizia a scoprire inquietanti verità su un incidente in cui è stato coinvolto suo padre.

Dance 100 - dal 17 marzo

I concorrenti del reality show di Netflix sono otto coreografi che devono creare balletti sempre più complessi per conquistare il montepremi di 100 mila dollari. Per tutti gli amanti del ballo.

Le serie più viste su Netflix questa settimana

Mare Fuori - Giovani napoletani esplorano l'amicizia, l'amore e i sogni di un futuro migliore in un carcere minorile a picco sul mare. You - Un ragazzo pericolosamente affascinante e profondamente ossessivo ricorre a misure estreme per entrare nelle vite delle persone che lo attraggono. The Glory - Anni dopo avere subito un terribile abuso al liceo, una donna attua un elaborato piano di vendetta per far pagare ai colpevoli i loro crimini. Viola come il mare - Palermo. Mentre persegue un obiettivo personale, una giornalista in grado di visualizzare le emozioni altrui attraverso la sinestesia aiuta un cinico poliziotto nelle sue indagini. Outer Banks - Su un'isola popolata da ricchi e poveri, l'adolescente John B recluta i suoi tre migliori amici per scovare un leggendario tesoro collegato alla scomparsa del padre.

Prime Video

La classe del 2007 - dal 16 marzo

Siete mai stati a una riunione di classe? Quelle dove ci si ritrova, dieci anni dopo, nella vostra vecchia scuola, faccia a faccia con i propri compagni? E non soltanto gli amici ma anche quelli che hanno reso la vostra adolescenza un vero incubo? È quello che succede alle protagoniste dell’originale serie australiana “La classe del 2007”. E come se non bastasse un evento già di per sé così traumatico ci si mette pure... un evento apocalittico! Una spaventosa onda anomala, infatti, allaga la zona lasciando all’asciutto solo la scuola, situata su una collina. Le ex studentesse si ritrovano così isolate dalla civiltà e devono imparare a sopravvivere. Ma non solo: anche a convivere. E non sarà facile, perché anche dopo 10 anni le emozioni rimaste inespresse sono tantissime...

Sciame - dal 17 marzo

C’è anche Donald Glover, ideatore e star di “Atlanta”, tra gli autori di questa serie thriller che racconta la storia di Dre, una ragazza ossessionata da una popstar. Lo “sciame”, infatti, è il nome che viene dato ai fan dell’artista. Ma questa passione la porterà a fare un viaggio con conseguenze inattese e sanguinarie.

I più visti su Prime Video questa settimana

LOL: Chi ride è fuori - Nino Frassica, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Paolo Cevoli, Cristiano Caccamo, Marina Massironi, Fabio Balsamo, Marta Filippi, Luca e Paolo sono i protagonisti della terza stagione di LOL. Carnival Row - Amore. Omicidio. Complotto. Rivoluzione. Quando delle uccisioni misteriose infiammano le tensioni tra i fatati e i loro oppressori umani, tutti gli abitanti di "Carnival Row" devono scegliere chi essere e come agire. Dinner Club - Il Dinner Club riapre le sue porte a 4 tra i più grandi attori d’Italia: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Zingaretti e Marco Giallini partiranno con Carlo Cracco per visitare alcuni dei luoghi più incantevoli del belpaese, riscoprendo il piacere del viaggio e le migliori ricette. Alle cene anche le due veterane del club, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto. Bullet train - In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, uno sfortunato assassino determinato a fare il suo lavoro in pace dopo che un incarico di troppo è andato storto. Tuttavia, il destino potrebbe avere altri piani, quando l'ultima missione di Ladybug lo mette in rotta di collisione con avversari letali da tutto il mondo, tutti con obiettivi legati tra loro e in conflitto, sul treno più veloce del mondo. Daisy Jones and The Six - Nel 1977, Daisy Jones and The Six erano in cima al mondo. Con due pezzi da novanta a capo della band, Daisy Jones e Billy Dunne, erano passati dall'oscurità alla fama. E poi, dopo un concerto tutto esaurito al Soldier Field di Chicago, decisero di sciogliersi. Decenni dopo, i membri della band hanno accettato di rivelare la verità. È la storia di una band iconica implosa al culmine del suo successo.

Apple Tv+

Ted Lasso - dal 15 marzo

Il calcio come mai era stato raccontato prima: senza tensioni, senza drammi, senza sospetti e con tanti sorrisi. Tutto questo è “Ted Lasso”, la premiatissima serie tv di Apple Tv+ che torna per la terza stagione dal 15 marzo. Al centro di tutto, ovviamente, c’è ancora lui: Ted (interpretato da Jason Sudeikis), un ex allenatore di football americano che ha iniziato una nuova avventura professionale, e soprattutto una nuova vita, diventando allenatore di calcio di una squadra inglese, l’Afc Richmond.

Extrapolations - dal 17 marzo

La Terra è ormai sconvolta dal riscaldamento globale e le abitudini degli esseri umani sono state costrette a cambiare per sempre. È questa la premessa di “Extrapolations - Oltre il limite”, la nuova serie di Apple Tv+ che vedremo a partire dal 17 marzo. Composta da questa sola e unica stagione, la serie racconterà otto storie, collegate tra loro, ma ambientate in diversi angoli del Pianeta. Vedremo intrecciarsi amori, lavoro, fede e famiglia, mentre la crisi dovuta ai cambiamenti climatici condiziona le scelte dei protagonisti. Ricchissimo il cast che conta tra gli altri su Sienna Miller, Meryl Streep, Toby Maguire, Edward Norton, Kit Harington, Matthew Rhys e Heather Graham.

Paramount+

Mayor of Kingstown - dal 16 marzo

L’economia di Kingstown, nel Michigan, ruota tutta intorno alle prigioni. E tra le famiglie più importanti della città ci sono i McLusky, che fanno da tramite tra la comunità e i carcerati. In particolare Mike, che ha preso il posto del fratello Mitch dopo la sua morte. Lo interpreta Jeremy Renner (l’Occhio di Falco dei film e delle serie Marvel) in questa bella serie di Paramount+ (la seconda stagione debutta il 16 marzo) continuando a offrire uno sguardo spietato su una città in cerca di redenzione, affrontando temi spinosi come il razzismo e la corruzione.

Un letto per due - dal 17 marzo

La brillante serie britannica in sei episodi vede protagonisti Tiffy (Jessica Brown Findlay, la Lady Sybil di “Downton Abbey”) e Leon (Anthony Welsh), che condividono un appartamento... senza mai incontrarsi.

Now

Grand Tour - Viaggio in Italia - dal 14 marzo

Sei splendidi luoghi del nostro Paese visti attraverso i racconti di artisti e intellettuali stranieri che nel corso dei secoli li hanno visitati. L’attore Alessandro Sperduti è la guida di “Grand Tour - Viaggio in Italia”, docuserie in arrivo su Now con sei puntate (in contemporanea con Sky Arte) che ci sveleranno le bellezze di Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Genova e la Sicilia con occhi diversi.

La playlist

Quei favolosi anni 70

Se Daisy Jones & The Six su Prime Video vi ha fatto sognare gli Anni 70, ecco altre serie ambientate all’epoca.

The get down - Nel Bronx del 1977 viviamo la nascita della cultura hip hop grazie a tre intraprendenti ragazzi. Su Netflix.

- Nel Bronx del 1977 viviamo la nascita della cultura hip hop grazie a tre intraprendenti ragazzi. Su Netflix. The offer - Come nasce un capolavoro? Se il film in questione è “Il padrino”, del 1972, la storia si fa interessante. Su Paramount+.

- Come nasce un capolavoro? Se il film in questione è “Il padrino”, del 1972, la storia si fa interessante. Su Paramount+. The deuce - A New York due gemelli (interpretati da James Franco) si buttano nel nuovo business della pornografia. Su Now.

- A New York due gemelli (interpretati da James Franco) si buttano nel nuovo business della pornografia. Su Now. The serpent - La vera storia di un serial killer che terrorizzava i turisti in Asia. Su Netflix.

- La vera storia di un serial killer che terrorizzava i turisti in Asia. Su Netflix. Pistol - Un gruppo di ragazzi “sporchi e cattivi” cambia per sempre la storia del rock: sono i Sex Pistols. Su Disney+.

- Un gruppo di ragazzi “sporchi e cattivi” cambia per sempre la storia del rock: sono i Sex Pistols. Su Disney+. Vinyl - Torniamo di nuovo nella New York degli Anni 70 per una storia avvincente di musica rock, soldi e droga. Su Now.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

The conjuring - Per ordine del diavolo - L’ultimo caso dei coniugi Warren, detective dell’ignoto.

- L’ultimo caso dei coniugi Warren, detective dell’ignoto. Dieci giorni tra il bene e il male - Un ex avvocato indaga sul caso di una persona scomparsa.

- Un ex avvocato indaga sul caso di una persona scomparsa. Il futuro in un bacio - Un uomo vede nel futuro la sua anima gemella. Ma lei è...

- Un uomo vede nel futuro la sua anima gemella. Ma lei è... Stand by me - Capolavoro di Rob Reiner che racconta una vera amicizia.

- Capolavoro di Rob Reiner che racconta una vera amicizia. La battaglia di Hacksaw Ridge - Mel Gibson racconta una violenta pagina di guerra.

- Mel Gibson racconta una violenta pagina di guerra. Vi presento Joe Black - Brad Pitt al massimo della sua bellezza interpreta... la morte.

Prime Video

Operazione Valchiria - Tom Cruise guida un team specializzato contro i nazisti.

- Tom Cruise guida un team specializzato contro i nazisti. Alex Cross - Un detective di Detroit è a caccia di un serial killer.

- Un detective di Detroit è a caccia di un serial killer. Appaloosa - Western da scoprire con Ed Harris e Viggo Mortensen .

- Western da scoprire con Ed Harris e Viggo Mortensen . Rogue - Il solitario - Jet Li e Jason Statham: che duetto per i fan dell’action!

- Jet Li e Jason Statham: che duetto per i fan dell’action! Anatar - Curiosa parodia tutta italiana della saga di “Avatar” con protagonisti... alieni pennuti.

Now