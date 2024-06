Da “The Acolyte” a “Prisma”, i nuovi film e serie tv da vedere su Netflix, Prime Video, Disney+ e Now

Cosa vedere dal 5 all'11 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now "The Acolyte" Redazione Sorrisi







I nuovi film e serie tv da vedere nella settimana dal 5 all'11 giugno su Netflix, Prime Video, Disney+, Apple Tv+, Paramount+ e Now.

Netflix

Ricchi a tutti i costi - dal 4 giugno

Dopo le vicende di "Natale a tutti i costi", la famiglia Delle Fave parte per una nuova avventura a Minorca. L'obiettivo è proteggere la nonna (e la sua ricca eredità) dalle grinfie del viscido Nunzio, che ha sedotto l'anziana donna e ha in programma di sposarla, portarla con sé in Sud America e, probabilmente, farla sparire il qualche recondito anfratto del Rio delle Amazzoni. Anna trascina marito e figli in un folle piano: uccidere il futuro sposo a pochi giorni dalle nozze, per salvare la madre. Tra liti in famiglia, vecchi dissapori e tragedie sfiorate, i killer improvvisati scopriranno ancora una volta che il vero tesoro è essere una famiglia.

Sweet Tooth - dal 6 giugno

Nella terza e ultima stagione, il metà bambino e metà cervo Gus (Christian Convery), insieme con Wendy (Naledi Murray) e i suoi amici intraprende un viaggio in Alaska alla ricerca della madre. E il gruppo affronta nuove pericolose minacce.

Hierarchy - dal 7 giugno

Intrigante serie coreana, mix di romanticismo e dramma, in cui l’arrivo di un nuovo misterioso studente sconvolge gli equilibri di un liceo elitario.

Prime Video

Prisma - dal 6 giugno

A due anni dal debutto, arriva la seconda stagione della serie che racconta la vita di alcuni adolescenti di Latina alla scoperta di sé stessi. Anche nei nuovi episodi, la serie affronta con realismo e disincantata onestà l’adolescenza.

Disney+

The Acolyte: La seguace - dal 5 giugno

La nuova serie del mondo di “Star Wars” è ambientata circa un secolo prima di “La minaccia fantasma”. Mescola azione, crime e fantascienza per raccontare una scia di misteriosi crimini che mettono un gruppo di Jedi sulle tracce di Mae (Amandla Stenberg), una ex Padawan che dopo aver lasciato il culto è diventata una temibile guerriera.

Becoming Karl Lagerfeld - dal 7 giugno

Per gli appassionati di moda e di costume, la miniserie che racconta la vita del grande stilista (tedesco d’origine) tra gli Anni 70 e 80, per lo più a Parigi, prima che diventasse famosissimo in tutto il mondo come firma per Chanel e per Fendi. Nei suoi panni c’è l’attore Daniel Brühl, che recita in inglese, francese, tedesco (e un pizzico d’italiano), lingue che conosce perfettamente.

Paramount+

Transformers: Earthspark - dall’8 giugno

Arriva su la seconda stagione della serie animata con la nuova generazione di Transformer: dopo che l’Emberstone si è frantumato, parte la corsa contro i Decepticon per trovare tutti i pezzi.

Now

Belgravia: The next chapter - dal 5 giugno

Belgravia, 1871. Un segreto dal passato e l’ombra di uno scandalo mettono in crisi il matrimonio tra Lord Frederick Trenchard e Clara Dunn. Solamente la verità può salvare il loro grande amore.

La playlist

Guai tra i banchi

Maxton Hall su Prime Video racconta gli intrighi in una scuola privata. Ecco altre storie che narrano dissidi tra ricchi rampolli...

Elite - Tre giovani spagnoli entrano in una scuola esclusiva. In quel momento iniziano i guai. Sette stagioni su Netflix .

- Tre giovani spagnoli entrano in una scuola esclusiva. In quel momento iniziano i guai. Sette stagioni su . Mercoledì - La figlia della famiglia Addams frequenta il primo anno di liceo... con compagni molto diversi da lei. Su Netflix .

- La figlia della famiglia Addams frequenta il primo anno di liceo... con compagni molto diversi da lei. Su . Young royals - Un rampollo della famiglia reale svedese, iscritto in una scuola prestigiosa, viene nominato erede al trono. Tre stagioni su Netflix .

- Un rampollo della famiglia reale svedese, iscritto in una scuola prestigiosa, viene nominato erede al trono. Tre stagioni su . Gossip girl - Una delle prime serie a raccontare il mix tra giovinezza, amore e ricchezza. Con un’emergente Blake Lively. Sei stagioni su Disney+ .

- Una delle prime serie a raccontare il mix tra giovinezza, amore e ricchezza. Con un’emergente Blake Lively. Sei stagioni su . Pretty princess - Un’anonima studentessa (una giovane Anne Hathaway) scopre all’improvviso di essere una principessa. Film su Disney+ .

- Un’anonima studentessa (una giovane Anne Hathaway) scopre all’improvviso di essere una principessa. Film su . Per sempre estate: Hamptons - Un gruppo di ragazzi dell’alta borghesia trascorre la vacanza nel luogo più “ricco” d’America: gli Hamptons. Una stagione su Prime Video .

- Un gruppo di ragazzi dell’alta borghesia trascorre la vacanza nel luogo più “ricco” d’America: gli Hamptons. Una stagione su . Tiny pretty things - Un omicidio in una prestigiosa scuola di danza. Una stagione su Netflix.

Consigliato da Sorrisi

Ogni settimana noi di Sorrisi vi consigliamo una serie non più nuova, ma che vale la pena recuperare e gustarsi tutta d'un fiato, selezionata dai vasti archivi delle piattaforme di streaming.

La videoteca

Una selezione di film vecchi e nuovi appena sbarcati sulle piattaforme.

Netflix

Collateral beauty - Will Smith è una delle tante star di un dramma che si pone delle domande impegnative.

- Will Smith è una delle tante star di un dramma che si pone delle domande impegnative. Bullet train - Dal regista di “The fall guy”, uno scatenato viaggio in treno con il killer Brad Pitt.

- Dal regista di “The fall guy”, uno scatenato viaggio in treno con il killer Brad Pitt. Ipotesi di complotto - Mel Gibson e Julia Roberts fanno coppia al culmine della loro fama in questo thriller.

Quasi orfano - Scamarcio si è rifatto una vita a Milano, ma quando dal Sud arrivano i suoi parenti...

- Scamarcio si è rifatto una vita a Milano, ma quando dal Sud arrivano i suoi parenti... Atlas - Jennifer Lopez in una costosa saga di fantascienza.

- Jennifer Lopez in una costosa saga di fantascienza. My oni girl - Strepitoso film d’animazione giapponese su una ragazza dai poteri sorprendenti.

- Strepitoso film d’animazione giapponese su una ragazza dai poteri sorprendenti. Top gun - Non avete voglia di sognare con il Maverick di Tom Cruise?

Prime Video

Boy kills world - Un ragazzo si vendica di un torto subito e non fa sconti. Per chi ama l’ultraviolenza.

- Un ragazzo si vendica di un torto subito e non fa sconti. Per chi ama l’ultraviolenza. I soliti idioti 3 - Biggio e Mandelli indossano di nuovo le loro maschere ciniche e scorrettissime.

- Biggio e Mandelli indossano di nuovo le loro maschere ciniche e scorrettissime. Swallow - Una donna scopre di voler inghiottire degli oggetti in questa inquietante satira.

- Una donna scopre di voler inghiottire degli oggetti in questa inquietante satira. Thanksgiving - Da Eli Roth, regista di “Hostel”, un horror truculento sulla Festa del Ringraziamento.

- Da Eli Roth, regista di “Hostel”, un horror truculento sulla Festa del Ringraziamento. Belle Époque - Film del 1992 da riscoprire con una giovane Penélope Cruz.

Now